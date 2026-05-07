Presentaciones de publicidad upfront de medios de CNBC Sport se han convertido en un escaparate de la NFL

Puntos clave:

El Comisionado de la NFL, Roger Goodell, planea asistir a la presentación de publicidad de Disney en Nueva York la próxima semana, según fuentes citadas por CNBC.

YouTube y Netflix recibirán juegos en vivo adicionales como parte de su oferta de la NFL para la temporada 2026-27, según fuentes citadas por CNBC.

Es probable que el horario de la NFL sea anunciado el miércoles o jueves de la próxima semana, según una fuente citada por CNBC.

La próxima semana, el mundo de los medios se reunirá en la ciudad de Nueva York para las presentaciones anuales de publicidad conocidas como “upfronts.” La semana comenzará con la presentación de NBCUniversal en Radio City Music Hall, seguida por Fox, Amazon, Disney, Warner Bros. Discovery, Netflix y YouTube. Este año seguramente consolidará una tendencia que se hizo evidente el año pasado cuando el Comisionado de la NFL, Roger Goodell, asistió a los upfront de YouTube y Netflix, vistiendo un abrigo inspirado en Santa Claus para este último. Aparte de Warner Bros. Discovery, que, a menos que intervenga el gobierno, realizará su presentación upfront final la próxima semana antes de fusionarse con Paramount Skydance más adelante este año, todas las principales empresas de medios mostrarán su programación de la NFL. Aunque el día exacto aún está en el aire, la NFL planea anunciar su horario completo para 2026 la próxima semana el miércoles o jueves, según una fuente familiarizada con el tema. El horario incluirá un ligero aumento en su cobertura de transmisión desde el año pasado, lo que podría complacer al gobierno, dijo la persona, quien pidió permanecer en el anonimato porque no estaba autorizada para hablar públicamente. El Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comunicaciones han estado investigando la Ley de Transmisión de Deportes de 1961, que brinda a la NFL una limitada exención antimonopolio a cambio de hacer sus juegos disponibles en las redes de transmisión. Para NBCU, la presentación de la próxima semana incluirá el valor de “Sunday Night Football,” el programa más visto en la televisión de EE. UU. durante los últimos 15 años. Fox destacará cómo la NFL tuvo sus mayores índices de audiencia en la red desde 2015 el año pasado, promediando 19.63 millones de espectadores. Amazon se jactará de la audiencia para “Thursday Night Football” – que ha aumentado en un 60% desde que llegó a Prime Video en 2022 – y cómo la audiencia del año pasado fue la más grande hasta ahora. Disney puede ser la más enfocada en la NFL de todas este año. Por primera vez, ESPN transmitirá el Super Bowl. Para aquellos sin cable – o que no son suscriptores digitales de ESPN – el juego también se transmitirá en ABC. Disney ya ha lanzado una campaña de marketing en torno al gran juego, con iniciativas cruzadas relacionadas con el Super Bowl en toda ESPN y el resto de Disney. Goodell estará presente en el Centro Javits para la presentación de Disney el martes, según personas familiarizadas con el tema. Las personas solicitaron no ser nombradas porque los detalles del evento son privados. Portavoces de la NFL y ESPN declinaron hacer comentarios. Hubo buenas y malas noticias en el frente deportivo en las ganancias de Disney esta semana. La buena noticia es que hay evidencia de que el servicio de suscripción digital de ESPN está funcionando. Disney dijo que los ingresos generados por los suscriptores de streaming “compensaron con creces los declives seculares en el universo de suscriptores lineales.” En términos simples, Disney obtuvo más dinero de personas que se suscribieron a la aplicación de ESPN por $29.99 al mes de lo que perdió por personas que cancelaron el cable el último trimestre. La mala noticia es que Disney espera que los ingresos operativos del segmento deportivo del tercer trimestre fiscal disminuyan un 14% interanual debido a incrementos en las tarifas de programación deportiva. Eso probablemente signifique que el precio de ESPN Unlimited aumentará pronto. Y más noticias sombrías – los ingresos operativos del segmento deportivo cayeron un 5% en el segundo trimestre fiscal de la compañía a $652 millones. Sigue siendo trabajo del Presidente de ESPN, Jimmy Pitaro, idear un plan de crecimiento para una unidad que seguramente deberá pagar mucho más para retener el “Monday Night Football” si la NFL reabre las negociaciones de derechos medios antes de lo previsto. “Todavía no hemos entablado conversaciones tempranas con la liga sobre renovaciones, pero no somos dogmáticos sobre el proceso, y siempre estamos dispuestos a tener una conversación con la NFL para encontrar nuevas oportunidades de crecimiento,” dijo el Director Financiero de Disney, Hugh Johnston, durante la conferencia de ganancias de Disney el miércoles. “Esperamos hacer negocios con la liga durante muchos años, y por supuesto, evaluaremos este acuerdo como cualquier otro, con disciplina y enfoque en generar valor para los accionistas de Disney.” Finalmente, Netflix y YouTube utilizarán a la NFL como evidencia de su creciente influencia tanto en deportes como en programación en vivo durante sus presentaciones. Los cuatro juegos que ESPN devolvió a la liga como parte de la venta de NFL Network a Disney a principios de este año se dividirán entre YouTube y Netflix, según personas familiarizadas con el asunto. También se espera que la liga agregue un juego adicional para uno de los grandes streamers globales, dijeron las personas, quienes pidieron no ser nombradas porque los detalles del horario aún son privados. Dos de los juegos que probablemente se vayan a Netflix serán el juego de la Semana 1 en Australia entre los San Francisco 49ers y los Los Angeles Rams y el juego de la víspera de Acción de Gracias, informó Puck el jueves. Netflix también regresará con dos juegos en el Día de Navidad este año – el último año de un contrato de tres años. Netflix quisiera renovar ese acuerdo con la NFL, según una persona familiarizada con el asunto, quien pidió no ser nombrada porque los detalles de las negociaciones son privados. Sin embargo, eso podría estar sujeto a una oferta restringida. Parte de la razón por la que la Navidad tiene sentido para Netflix es que los juegos son inherentemente especiales. Si la NFL repartiera más juegos de Navidad que solo dos o tres, el día comenzaría a sentirse menos especial – y quizás menos deseable para Netflix.