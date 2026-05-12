Telecom Argentina SA anuncia resultados consolidados del primer trimestre del año fiscal 2026 (“1T26”)

Buenos Aires, 11/05/2026 / 23:40, CET/CEST – EQS Newswire – Telecom Argentina SA

Para efectos de análisis, es importante resaltar que los resultados comparativos (marzo de 2025) reflejan el efecto interanual de la inflación hasta marzo de 2026, que alcanzó 32,6%. Además, los resultados consolidados del 1T26 incluyen la contribución total de TMA, mientras que en el período comparativo, 1T25, la contribución de TMA a las cifras consolidadas representó solo un mes.

Durante el 1T26 los ingresos consolidados alcanzaron $2.357.686 millones. Los ingresos por servicios totalizaron $2.275.239 millones en el 1T26, con el siguiente desempeño: Telecom (excluyendo TMA)³: +1,6% vs. 1T25. TMA: -1,3% vs 1T25. Telecom no determina la política comercial o de precios de TMA. Consolidado: +33,6% vs. 1T25, incluyendo 3 meses de ingresos de TMA versus solo un mes en el periodo comparativo del 1T25.

Durante el 1T26, la evolución de la base de clientes en Argentina fue la siguiente: Telecom (excluyendo TMA): Los accesos móviles totales disminuyen un 8,9%, hasta 19,4 millones. Esta disminución se explica en gran medida por desconexiones de líneas prepago, la mayoría de ellas sin tráfico registrado, sin impacto en los ingresos por servicios móviles. Mientras tanto, el segmento fijo registró aumentos en el número de accesos: los accesos de TV paga sumaron 3,3 millones en el mismo período (+148 mil o +4,7% vs. 1T25), mientras que el segmento de banda ancha fija registró un aumento del 3,3%, totalizando 4,2 millones de accesos (+135 mil vs. 1T25). TMA: El total de accesos móviles (incluyendo M2M) ascendió a 19,2 millones (+340 mil o +1,8% vs. 1T25). Mientras tanto, el segmento de banda ancha fija totalizó 1,6 millones de accesos (+75 mil o +4,8% vs 1T25). Por último, los suscriptores de TV paga totalizaron 0,4 millones en el mismo período (-7 mil o -1,8% vs. 1T25).

Durante el 1T26 se logró un margen de Resultado Operacional antes de Depreciación, Amortización y Deterioro de Activos Fijos (“Resultado Operacional antes de D, A & D”) consolidado de 34.8% (+1.6 pp vs. 1T25). El margen de Telecom (excluyendo TMA) registró una mejora significativa, superando el 38% en el 1T26. El Resultado Operacional antes de D, A y D totalizó $819.491 millones (+36,7% vs. 1T25, periodo que incluye solo un mes de TMA).

Durante el 1T26 la utilidad neta consolidada ascendió a $642.984 millones (vs. utilidad neta de $123.593 millones en el 1T25). La utilidad neta del período se explica principalmente por mayores ganancias cambiarias registradas en los resultados financieros, medidas en términos reales, como resultado de la apreciación real del peso durante el trimestre.

El CAPEX consolidado (excluyendo activos por derecho de uso) totalizó $433.768 millones (+85,1% vs. 1T25) y representó el 18,4% de los ingresos consolidados (creciendo vs. 1T25, cuando alcanzó el 13,0% de los ingresos).

La Deuda Financiera Neta consolidada ascendió a $4.296.790 millones al 31 de marzo de 2026, disminuyendo en términos reales (-15,6% en moneda constante vs. 31 de diciembre de 2025).

(1) Capitalización de mercado al 8 de mayo de 2026.

(2) Información no financiera no auditada

(3) Se refiere a la exclusión de los resultados consolidados del segmento “Servicios TIC prestados en Argentina – TMA Networks”, tal como se presenta en la Tabla 3. El mismo criterio se aplicará en adelante para cualquier resultado etiquetado como “Telecom (excluyendo TMA)”.

BUENOS AIRES, ARGENTINA / ACCESO Newswire / 11 de mayo de 2026 / Telecom Argentina SA (“Telecom Argentina”, “Telecom” o la “Sociedad”) (NYSE:TEO)(BYMA:TECO2) anunció hoy una Utilidad Neta consolidada de P$642.984 millones para el período finalizado el 31 de marzo de 2026. La Utilidad Neta consolidada atribuible a la Controladora ascendió a P$636.682 millones.

Las cifras comparativas del ejercicio anterior han sido reexpresadas por inflación de manera que la información resultante se presenta en términos de la unidad de medida vigente al 31 de marzo de 2026.

NIC 29 NIC 29 (en millones de P$ ajustados por inflación, excepto donde se indique)* Al 31 de marzo, Al 31 de marzo, 2026 2025 Q”$ % Ingresos Consolidados 2.357.686 1.806.103 551,583 30,5 % Resultado operativo consolidado antes de D, A e I 819.491 599,312 220,179 36,7 % Utilidad operativa consolidada 295.758 148.384 147.374 99,3 % Utilidad Neta Consolidada antes de gasto por impuesto a la renta 963.641 282,382 681.259 – Utilidad Neta Consolidada atribuible a la Controladora 636,682 118.100 518,582 – Patrimonio Neto Consolidado atribuible a la Sociedad Controlante 8.094.054 7.982.090 111,964 1.4 % Deuda Financiera Neta Consolidada (4.296.790 ) (4.756.450 ) 459.660 -9,7 % Inversiones consolidadas en PP&E, activos intangibles y derechos de uso ** 513,992 292,277 221,715 75,9 % telecomunicaciones Líneas fijas en servicio (en miles de líneas) *** 2.790 2.687 103 3.8 % Clientes móviles (en miles) 22,100 23,985 (1.885 ) -7,9 % Personal (Argentina) 19.443 21,347 (1.904 ) -8.9 % Núcleo (Paraguay) -incluidos clientes Wimax- 2.657 2.637 19 0,7 % Accesos de banda ancha en Argentina (en miles) 4,188 4.053 135 3.3 % Suscriptores de TV Paga (Incluye Argentina, Uruguay y Paraguay – en miles) 3,499 3.370 130 3.9 % Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) Servicios Móviles (en P$ – Reexpresado por inflación) 10.766,4 9.066,5 1.699,9 18.7 % Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) Banda Ancha (en P$ – Reexpresado por inflación) 28.389,6 29.887,6 (1.498,0 ) -5.0 % Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) TV Paga (en P$ – Reexpresado por inflación) 20.077,8 20.015,8 62.0 0.3 % TelefÃ³nica MÃ³viles Argentina (TMA) Líneas fijas en servicio (en miles de líneas) *** 2.081 2,130 (49 ) -2.3 % Clientes móviles (en miles) 19,229 18.889 340 1.8 % Prepago + Pospago (excluyendo M2M) 16.324 16.237 87 0,5 % Máquina a máquina (M2M) 2,905 2.652 253 9.5 % Accesos de banda ancha (en miles) 1.637 1.562 75 4.8 % Suscriptores de TV Paga (en miles) 410 417 (7 ) -1,8 % Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) Servicios Móviles (en P$ – Reexpresado por inflación) 9.122,8 9.187,6 (64,8 ) -0,7 % Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) Banda Ancha (en P$ – Reexpresado por inflación) 25.793,5 27.769,0 (1.975,5 ) -7.1 % Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) TV Paga (en P$ – Reexpresado por inflación) 22.689,3 25.688,1 (2.998,8 ) -11,7 %

* Es posible que las cifras no coincidan debido al redondeo.

** En moneda constante – incluye adiciones por derechos de uso al 31 de marzo de 2026 por $80.224 millones y al 31 de marzo de 2025 por $57.933 millones.

*** Las cifras de telecomunicaciones incluyen líneas de telefonía IP, que totalizaron aproximadamente 2,36 millones y 1,94 millones al 31 de marzo de 2026 y 31 de marzo de 2025, respectivamente. Las cifras de TMA incluyen líneas de telefonía IP, que totalizaron aproximadamente 1,58 millones y 1,46 millones al 31 de marzo de 2026 y 31 de marzo de 2025, respectivamente.

El siguiente cuadro muestra la evolución del índice nacional de precios al consumidor (IPC Nacional – según estadísticas oficiales del INDEC) al 31 de diciembre de 2025, y al 31 de marzo de 2025 y 2026:

Anual Al 31 de marzo, 2025 55,9 % Al 31 de diciembre, 2025 31,5 Al 31 de marzo, 2026 % 32,6 %

Durante el 1T26 los ingresos consolidados alcanzaron $2.357.686 millones, de los cuales $2.275.239 millones correspondieron a Ingresos por Servicios. Cabe destacar que durante este período los Ingresos por Servicios mostraron una evolución positiva respecto de la inflación, como se detalla a continuación.

1T26 frente a 1T25 Consolidado +33.6 2 Telecomunicaciones Consolidadas (Excluyendo TMA) +1.6 TMA1 % -1.3 %

Telecom no determina las políticas comerciales o de precios de TMA.

Incluye tres meses de ingresos de TMA mientras que el período comparativo, 1T25, incluye solo un mes.

Ingresos Operativos Consolidados

Servicios móviles

Al 31 de marzo de 2026, los accesos totales de Telecom (excluyendo TMA) en Argentina y Paraguay alcanzaron 22,1 millones, mientras que los suscriptores de TMA ascendieron a 19,2 millones. En el 1T26, los ingresos por servicios móviles consolidados alcanzaron $1.235.803 millones (+$413.403 millones o +50,3% vs. 1T25), siendo el principal negocio en términos de ingresos por servicios (representando el 54% y 48% de los ingresos por servicios en el 1T26 y 1T25, respectivamente). El aumento en los ingresos se debe principalmente a la consolidación de los resultados de TMA en el 1T26, los cuales ascendieron a P$539.745 millones. Excluyendo el impacto de la consolidación de TMA en los ingresos por servicios móviles, el aumento de 9,0% para Telecom (excluyendo a TMA) fue impulsado principalmente por un aumento de 18,7% en términos reales en el ingreso mensual promedio por cliente (“ARPU”).

Servicios Móviles en Argentina

Al 31 de marzo de 2026, los accesos móviles de Telecom (excluyendo TMA) en Argentina ascendieron aproximadamente a 19,4 millones (-1,9 millones o -8,9% vs. 1T25). La disminución se explica principalmente por: (a) en la base prepago, un cambio implementado en 2025 en la medición de la vida útil de las líneas, el cual se redujo de 360 ​​días a 242 días para considerar su desconexión definitiva desde la última fecha de recarga, resultando en una disminución de 12,2% en la base prepago; y (b) en clientes de pospago, mayores desconexiones asociadas a cambios en las estrategias comerciales, disminuyendo la base de pospago un 3,7%. Al 31 de marzo de 2026, el 59% de los clientes correspondían a la modalidad prepago y el 41% eran pospago, mientras que al 31 de marzo de 2025 los clientes prepago representaban el 61% y los clientes pospago el 39%.

Al 31 de marzo de 2026, los accesos móviles de TMA ascendieron a aproximadamente 19,2 millones (+340 mil o +1,8% vs. 1T25) – incluyendo accesos máquina a máquina (“M2M”). La base de pospago aumentó un 2,9% vs. 1T25, mientras que la base de prepago creció un 0,8%. Al 31 de marzo de 2026, los accesos pospago representan el 49% del total de accesos móviles. La rotación mensual promedio de TMA se ubicó en 1,6% en el 1T26 (vs. un promedio de 2,0% en el 1T25).

El ARPU de Telecom (excluyendo TMA) ascendió a $10.766,4 en el 1T26 (+18,7% en términos reales vs. 1T25). El efecto generado por la actualización a la unidad de medida vigente al 31 de marzo de 2026, incluido en el ARPU asciende a $351,6 y $2.445,7 en el 1T26 y 1T25, respectivamente. El churn mensual promedio se situó en 2,4% en el 1T26 (vs. un promedio de 2,0% en el 1T25).

El ARPU de TMA ascendió a $9.122,8 en el 1T26 (-0,7% en términos reales vs. 1T25). El efecto generado por la actualización a la unidad de medida vigente al 31 de marzo de 2026, incluido en ARPU asciende a $281,0 y $2.481,6 en el 1T26 y 1T25, respectivamente.

Servicios Móviles en Paraguay (“Núcleo”)

Al 31 de marzo de 2026, la base de suscriptores de Núcleo totalizó 2,7 millones, lo que representa un aumento de 3% respecto al 1T25. Del total de accesos, el 69% corresponde a prepago y el 31% a pospago, mientras que al 31 de marzo de 2025 los accesos de prepago representaron el 73% y el pospago el 27%. La rotación mensual promedio se situó en 2,5% en el 1T26 frente al 2,1% en el 1T25.

Durante el 1T26 los ingresos por servicios móviles en Paraguay alcanzaron $55.716 millones, aumentando en términos reales (+$10.420 millones vs. 1T25). El aumento de los ingresos por servicios móviles en Paraguay fue impulsado por la apreciación real del guaraní frente al peso argentino de 36,6% en los últimos doce meses frente a una inflación acumulada del período de 32,6% en el 1T26 vs. 1T25, mientras que en el 1T25 la apreciación real del guaraní frente al peso argentino fue de 14,1% en los últimos doce meses frente a una inflación acumulada del período de 55,9%, así como con un incremento del 0,7% en la base de clientes gracias al esfuerzo comercial por captar nuevos clientes.

Servicios de Internet

Los ingresos por servicios de Internet consolidados alcanzaron $508.925 millones en el 1Q26, creciendo en términos reales (+$81.527 millones o +19,1% vs. 1Q25). La base de suscriptores de Telecom (excluyendo TMA) aumentó, alcanzando 4,2 millones de accesos (+135 mil o +3,3% vs. 1T25) durante el 1T26. La rotación mensual promedio de servicios de Internet de Telecom se situó en 1,3% y 1,2% al 31 de marzo de 2026 y 2025, respectivamente.

El aumento de los ingresos se debe principalmente a la consolidación de los resultados de TMA en el 1T26, los cuales ascendieron a P$126.646 millones. Excluyendo el impacto de la consolidación de TMA, los ingresos de Telecom (excluyendo a TMA) disminuyeron ligeramente, registrando -0,4% vs. 1T25.

La base de suscriptores de TMA alcanzó 1,6 millones de accesos (+75 mil o +4,8% vs. 1T25) durante el 1T26. La rotación mensual promedio de servicios de Internet se situó en 2,1% al 31 de marzo de 2026 y 2025, respectivamente.

En el 1T26, el ARPU de banda ancha de Telecom (excluyendo TMA) (reexpresado en moneda constante al 31 de marzo de 2026) alcanzó $28.389,6 (-5,0% en términos reales vs. 1T25). El efecto generado por la actualización a la unidad de medida vigente al 31 de marzo de 2026, incluido en el ARPU asciende a $656,6 y $8.071,3 para el 1T26 y 1T25, respectivamente.

Adicionalmente, en el 1T26, el ARPU de banda ancha de TMA (reexpresado en moneda constante al 31 de marzo de 2026) alcanzó $25.793,5 (-7,1% en términos reales vs. 1T25). El efecto generado por la reexpresión a la unidad de medida vigente al 31 de marzo de 2026, incluido en ARPU asciende a $791,4 y $7.500,4 para el 1T26 y 1T25, respectivamente.

Al 31 de marzo de 2026, los accesos con servicio de 100 Mb o superior representaron el 98% de la base total de suscriptores (vs. 90% al 31 de marzo de 2025).

Servicios de televisión por cable

Los ingresos consolidados por servicio de TV por cable alcanzaron $249.042 millones en el 1Q26 (+$20.065 millones o +8,8% vs. 1Q25). El número de accesos de TV de Telecom (excluyendo TMA), incluyendo Uruguay y Paraguay, alcanzó los 3,5 millones (+130 mil o +3,9% vs. 1T25). Los accesos de TV de TMA totalizan 0,4 millones (-7 mil o -1,8% vs. 1T25).

La variación positiva de los ingresos en Argentina se debe principalmente a la consolidación de los resultados de TMA en el 1T26, los cuales ascendieron a P$27.038 millones. Excluyendo el impacto de la consolidación de TMA, el aumento de 1,9% para Telecom (excluyendo a TMA) se debió principalmente a un aumento de 0,3% en el ARPU y un aumento de 4,7% en la base de clientes vs. 1T25.

La base de suscriptores en Argentina de Telecom (excluyendo TMA) ascendió a 3,3 millones de accesos al 31 de marzo de 2026, lo que representa un aumento de 4,7% respecto al 1T25. El aumento en la base de clientes, observado principalmente durante febrero de 2026, fue impulsado por un entorno comercial que favoreció mayores niveles de demanda y adiciones netas de servicios en el 1T26. De esta base de clientes, 1,9 millones están suscritos a Flow Flex.

Con el objetivo de seguir desarrollando un servicio flexible, intuitivo e innovador, Personal anunció su primera alianza exclusiva en Argentina con Netflix. Este acuerdo estratégico incorpora la plataforma over-the-top como una nueva opción dentro de Flow+, su oferta de entretenimiento flexible con suscripciones incluidas que se pueden intercambiar mes a mes. Manteniendo la misma tarifa, los clientes pueden elegir dos suscripciones de Pack Fútbol, ​​HBO, Disney+ Premium, Universal+ y ahora Netflix Premium, y cambiarlas cada 30 días.

El ARPU mensual de TV de Telecom (excluyendo TMA) (reexpresado en moneda constante al 31 de marzo de 2026) alcanzó $20.077,8 durante el 1T26 (+0,3% en términos reales vs. 1T25). El efecto generado por la actualización a la unidad de medida vigente al 31 de marzo de 2026 incluido en ARPU asciende a $214,1 y $4.856,9 para el 1T26 y 1T25, respectivamente.

Adicionalmente, el ARPU mensual de TV de TMA (reexpresado en moneda constante al 31 de marzo de 2026) alcanzó $22.689,3 durante el 1T26 (-11,7% en términos reales vs. 1T25). El efecto generado por la reexpresión a la unidad de medida vigente al 31 de marzo de 2026 incluido en ARPU asciende a $688,1 y $6.938,3 para el 1T26 y 1T25, respectivamente.

El churn promedio mensual de televisión por cable para Telecom (excluyendo TMA) se ubicó en 1,6% al 31 de marzo de 2026 y 1,5% al ​​31 de marzo de 2025, mientras que para TMA se ubicó en 3,8% y 4,2% al 31 de marzo de 2026 y 2025, respectivamente.

Servicios de Telefonía Fija y Datos

Los ingresos consolidados por servicios de telefonía fija y datos alcanzaron $268.833 millones en el 1Q26 (+$61.537 millones o +29,7% vs. 1Q25).

La variación en Argentina se debe principalmente a la consolidación de resultados de TMA en el 1T26, que ascendió a P$127.241 millones. Los ingresos de telefonía fija de voz y datos de Telecom (excluyendo TMA) disminuyeron un 10,3%, principalmente porque la Compañía no logró aumentar los precios al mismo ritmo que la inflación, considerando una inflación acumulada en los últimos doce meses de 32,6%, parcialmente compensada por un aumento de 3,8% en la base de clientes de telefonía fija.

La base de clientes de línea fija de Telecom (excluyendo TMA) alcanzó 2,8 millones de clientes en el 1T26, de los cuales 2,4 millones corresponden a clientes con líneas IP. La base de clientes de línea fija de TMA alcanzó los 2,1 millones de clientes, de los cuales 1,6 millones son clientes con líneas IP.

Durante el 1T26, el Datacenter Pacheco, uno de los hubs tecnológicos más importantes de la Compañía, obtuvo el premio internacional “Certified Energy Efficient Datacenter Award” (CEEDA), reconocimiento que valida la gestión eficiente de la energía y la operación sustentable de los centros de datos bajo estándares globales.

Otros ingresos por servicios

Los ingresos de otros servicios consolidados alcanzaron $12.636 millones (-$4.156 millones ó -24,7% vs. 1Q25). La disminución de otros ingresos por servicios se explica principalmente por la pérdida de control sobre Micro Sistemas, que prestaba servicios Fintech en Argentina en el 1T25 y, a partir del 1T26, se reconoce como una inversión en un negocio conjunto.

Ingresos por venta de equipos

Los ingresos consolidados por venta de equipos totalizaron $82.447 millones (-$20.793 millones ó -20,1% vs. 1Q25). La contribución de la consolidación de resultados de TMA en el 1T26 ascendió a $32.743 millones, mientras que las ventas de equipos de Telecom (excluyendo TMA) disminuyeron un 39,7% en términos reales.

Costos operativos consolidados

Los Costos Operacionales consolidados, incluyendo Depreciación, Amortización y Deterioro de Activos Fijos, totalizaron $2.061.928 millones en el 1Q26 (+$404.209 millones o +24,4% vs. 1Q25).

Excluyendo Depreciaciones, Amortizaciones y Deterioro del Activo Fijo, los costos operacionales consolidados ascendieron a $1.538.195 millones y aumentaron $331.404 millones ó 27,5% vs. 1T25. Los costos operacionales del 1T26 incluyen $621.220 millones, correspondientes a la consolidación de TMA.

El desglose de costos fue el siguiente:

Los costos laborales e indemnizaciones totalizaron $509.473 millones en el 1Q26 (+$129.094 millones o +33,9% vs. 1Q25). El aumento se debe principalmente a la consolidación de los resultados de TMA en el 1T26, cuyo aporte ascendió a $181.261 millones. La plantilla de Telecom (excluyendo TMA) ascendía a 18.103 empleados al 31 de marzo de 2026.

Los costos de interconexión y transmisión, que también incluyen roaming, servicios de correspondencia y arrendamiento de líneas y circuitos, totalizaron $68.474 millones en el 1Q26 (+$22.963 millones o +50,5% vs. 1Q25). El aumento se debe principalmente a la consolidación de los resultados de TMA en el 1T26, cuyo aporte ascendió a $76.435 millones.

Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales: $281.837 millones en 1Q26 (+$54.076 millones ó +23,7% vs. 1Q25). El aumento se debe principalmente a la consolidación de los resultados de TMA en el 1T26, cuyo aporte ascendió a $117.838 millones. Excluyendo el impacto de la consolidación de TMA, la disminución se explica principalmente por la implementación del plan de eficiencia y gestión de recursos destinado a mejorar y automatizar procesos, y por una mejora del 4% en el costo promedio de las tarifas de servicios respecto al 1T25.

Los impuestos, tasas y cargos regulatorios totalizaron $208.938 millones (+$57.884 millones ó +38,3% vs. 1Q25). Los impuestos, tasas y cargos de la autoridad regulatoria del 1T26 incluyen $84.691 millones correspondientes a TMA.

Las comisiones y publicidad (agentes, comisiones de cobranza y otras comisiones) totalizaron $107.647 millones en el 1Q26 (+$13.114 millones o +13,9% vs. 1Q25). El aumento se debe principalmente a la consolidación de los resultados de TMA en el 1T26, cuyo aporte ascendió a $41.208 millones.

El costo de equipos vendidos totalizó $72.328 millones en el 1Q26 (-$3.678 millones ó -4,8% vs. 1Q25). Esta variación se debe principalmente a una disminución en el número de unidades vendidas respecto al 1T25. La contribución de los resultados de TMA en el 1T26 ascendió a $30.078 millones.

Los costos de programación y contenidos totalizaron $134.847 millones (+$34.201 millones ó +34,0% vs. 1Q25). Los costos de programación y contenidos del 1T26 incluyen P$41.867 millones correspondientes a TMA.

Otros costos totalizaron $154.651 millones (+$23.750 millones ó +18,1% vs. 1Q25), entre los cuales cuentas de cobro dudoso sumaron $47.247 millones (+$13.233 millones ó +38,9% vs. 1Q25): Los gastos por insolvencias en el 1T26 incluyen P$18.150 millones relacionados con TMA. El cargo por insolvencia representó el 2,0% de los ingresos totales al 31 de marzo de 2026 (vs. 1,9% en el 1T25). Los otros costos operacionales, que incluyen cargos por juicios y otras contingencias, energía y otros servicios públicos, seguros, arrendamientos y capacidad de internet, entre otros, ascendieron a $107.404 millones (+$10.517 millones o +10,9% vs. 1Q25). El aporte de TMA en el 1T26 ascendió a $29.692 millones.

Las depreciaciones, amortizaciones y deterioros del activo fijo totalizaron $523.733 millones (+$72.805 millones ó +16,1% vs. 1Q25). El cargo del período incluye $200.120 millones correspondientes a la consolidación de TMA, así como el impacto de la amortización de adiciones realizadas después del 31 de marzo de 2025, parcialmente compensado por el efecto de activos que completaron su vida útil después de esa misma fecha.

Resultados Financieros Netos

Los resultados financieros netos (incluyendo costos de deuda financiera y otros resultados financieros netos) registraron una ganancia de Ps.630.864 millones en el 1T26 (vs. una ganancia de Ps.133.876 millones en el 1T25). Adicionalmente, el efecto derivado de la consolidación de TMA ascendió a $13.701 millones, resultante de la comparación de los resultados del 1T26 completo con los resultados del 1T25 desde la fecha de adquisición de TMA en adelante:

En millones de $ 1T26 1T25 Q”$ Diferencias de cambio 719.028 188.864 530,164 RECPAM 85.413 46.978 38.435 Ganancias/(pérdidas) de valor razonable sobre activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 9,930 (10.886 ) 20.816 Remedición en empréstitos* 649 7.883 (7,234 ) Interés neto (134.907 ) (77.616 ) (57,291 ) Otros (49,249 ) (21,347 ) (27,902 ) Total 630.864 133.876 496,988

*Relacionado con Notas emitidas en UVA (Unidades de Valor Adquisitivo)

La variación registrada en el resultado financiero neto se explica principalmente por una mayor ganancia cambiaria, medida en términos reales, por $530.164 millones, producto de una inflación de 32,6% frente a una apreciación del dólar frente al peso argentino de 28,7% (frente a una inflación de 55,9% versus una apreciación del dólar frente al peso argentino de 25,2% en el 1T25). Cabe señalar que en el 1T26 se produjo una depreciación del dólar frente al peso argentino del 5%, mientras que en el 1T25 se produjo una apreciación del dólar frente al peso argentino del 4,1%.

Asimismo, el aumento en el resultado cambiario se debió parcialmente a un mayor nivel de endeudamiento denominado en dólares estadounidenses en 2026, lo que resultó en una mayor exposición a las fluctuaciones del peso argentino frente al dólar estadounidense. Adicionalmente, hubo un mayor RECPAM positivo de $38.435 millones y mayores ganancias por cambios en el valor razonable de activos financieros de $20.816 millones, producto de una exposición a la inflación de 32,6% sobre el valor de cotización de los activos financieros medidos a valor razonable (comparado con una inflación de 55,9% en 1T25), parcialmente compensado por mayores gastos por intereses crediticios de $63.512 millones y mayores pérdidas por descuentos financieros en activos, pasivos. y otros por $21.849 millones, y menores ganancias por ajuste por inflación de colocaciones por $7.234 millones, debido a que el ajuste por UVA superó a la inflación, generando resultados negativos en términos reales.

Impuesto sobre la renta

El impuesto a la renta de Telecom incluye los siguientes efectos:

el impuesto a la renta corriente, determinado con base en la legislación tributaria actualmente aplicable a Telecom;

el efecto de aplicar el método del impuesto diferido respecto de las diferencias temporarias determinado comparando nuestras valuaciones de activos y pasivos según criterios tributarios y de contabilidad financiera, el cual incluye el efecto del ajuste por inflación del impuesto a la renta.

El impuesto a las ganancias generó una pérdida de Ps.320.657 millones en el 1T26 (comparado con una pérdida de Ps.158.789 millones en el 1T25). Las pérdidas relacionadas con el impuesto a la renta corriente ascendieron a $335.982 millones en el 1T26 (comparado con una pérdida de $316.821 millones en el 1T25), y el cargo por impuesto a la renta relacionado con la aplicación del método del impuesto diferido en el 1T26 fue una ganancia de $15.325 millones (comparado con una ganancia de $158.032 millones en el 1T25).

Adicionalmente, el efecto derivado de la consolidación de TMA ascendió a $28.304 millones, resultante de comparar los resultados del 1T26 completo con los resultados del 1T25 desde la fecha de adquisición de TMA.

Deuda Financiera Neta Consolidada

Al 31 de marzo de 2026, nuestra deuda financiera neta (efectivo, equivalentes de efectivo – neto de recursos de clientes – más inversiones y derivados financieros* menos préstamos) fue un pasivo neto y ascendió a P$4.296.790 millones, representando una disminución de P$792.365 millones respecto a la Deuda Financiera Neta al 31 de diciembre de 2025, ajustada por inflación.

*Contempla swaps de tasas y acuerdos NDF (non-delivery forwards).

Inversiones en PP&E, activos intangibles y derechos de uso

Al 31 de marzo de 2026, el CAPEX consolidado (incluyendo adiciones a PP&E y activos intangibles) totalizó $433.768 millones (+85,1% vs. 1Q25). El CAPEX de Telecom (excluyendo TMA) totalizó $292.725 millones (+60,9% vs. 1Q25). Incluyendo adiciones por derecho de uso, las inversiones ascendieron a $513.992 millones, incluyendo $120.577 millones relacionados con TMA.

Las inversiones se centraron en:

Ampliación de los servicios de datos tanto fijos como móviles para mejorar la transmisión y la velocidad de acceso ofrecida a los clientes, el despliegue de cobertura y capacidad 4G y la expansión continua de 5G para respaldar el crecimiento de Internet móvil y mejorar la calidad del servicio.

Despliegue y modernización de sitios de acceso móvil 4G para mejorar la cobertura y aumentar la capacidad de la red móvil. El despliegue de 4G/LTE alcanzó una cobertura de la población del 98%. Nuestros clientes de redes móviles con acceso a nuestra red experimentaron una mejor calidad de servicio, alcanzando velocidades promedio de 84 Mbps.

Durante el 1T26, continuamos ampliando nuestra red 5G con la incorporación de 126 sitios.

En cuanto a la infraestructura de acceso fijo, durante el primer trimestre de 2026 continuamos fortaleciendo nuestras capacidades de banda ancha a través del despliegue de nuevas redes de fibra óptica y la modernización de la infraestructura existente. Los accesos FTTH (Fiber to the Home) representan actualmente el 33% de la base de banda ancha de Personal, con cerca de 1,4 millones de accesos, apoyados en la aceleración del despliegue de fibra.

Hechos financieros relevantes del periodo

Oferta secundaria de American Depositary Shares (“ADS”)

El 10 de febrero de 2026, Fintech Telecom LLC, en su calidad de accionista vendedor, completó una oferta secundaria de 4,050,549 ADS, representativos de 20,252,745 acciones Clase B de la Compañía. En relación con la oferta, Fintech Telecom LLC otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 607,582 ADS adicionales, que representan 3,037,910 acciones Clase B de la Compañía, opción que se ejerció en su totalidad. En total, la transacción incluyó 23.290.655 acciones Clase B (que representan el 1,08% del capital social total de Telecom Argentina) y en consecuencia redujo la participación de Fintech Telecom LLC en Telecom Argentina en forma de ADS.

Hechos relevantes posteriores al 31 de marzo de 2026

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Telecom celebrada el 29 de abril de 2026 resolvió, entre otros asuntos, lo siguiente:

Se aprobó la propuesta del Directorio reexpresada al 31 de marzo de 2026, utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPC Nacional) publicado el 14 de abril de 2026, de acuerdo con la Resolución CNV N° 777/2018, respecto de las Utilidades Acumuladas al 31 de diciembre de 2025, las cuales arrojan un saldo negativo de $135.642.104.918, compuesto por:

Absorber la cantidad de $135.642.104.918 de la “Reserva opcional para mantener el nivel de inversiones en bienes de capital y el actual nivel de solvencia de la Sociedad”;

Respecto del monto de $126.397.129.903 a reclasificar de la cuenta “Reserva opcional para mantener el nivel de inversiones en bienes de capital y el actual nivel de solvencia de la Sociedad” (que en consecuencia alcanzará un monto de $1.418.921.263.469) y a ser imputado a la cuenta “Prima de Fusión”, que luego de dicha asignación alcanzará en consecuencia un saldo de $3.456.505.446.359; y

Asimismo, se aprobó delegar facultades en el Directorio de la Sociedad para liberar total o parcialmente, antes del 31 de diciembre de 2026, la “Reserva opcional para mantener el nivel de inversiones en bienes de capital y el nivel de solvencia actual de la Sociedad” y distribuir, en una o más ocasiones, dividendos en efectivo o en especie o en cualquier combinación de ambas opciones, por un monto agregado de hasta US$ 300.000.000.

Asimismo, se aprobó la reorganización societaria, mediante la cual Telecom Argentina, como sociedad absorbente, absorbe mediante fusión a Teledifusora San Miguel Arcángel SA, con efectos a partir del 1 de enero de 2026.

Proceso Regulatorio TMA – Ampliación de Plazo

El 30 de abril la Sociedad fue notificada de la Resolución TDC 14/2026 (DISFC-2026-14-APN-TDC#ANC) emitida por el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (Tribunal de Defensa de la Competencia), mediante el cual se resolvió ampliar por 30 días adicionales el plazo original de 45 días establecido en el artículo 14 de la Ley N° 27.442, en el expediente seguido bajo el expediente EX-2025-22498026-APN-DR#CNDC, denominado: “TELECOM ARGENTINA SA / AVISO BAJO EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY N° 27.442” (Conc. 2025).

Asimismo, la Resolución TDC 14/2026 aclara que la prórroga otorgada se hará efectiva una vez vencido el plazo de 45 días establecido en el artículo 14 de la Ley N° 27.442, cuyo cómputo comenzó el 24 de febrero de 2026, sin perjuicio de la posibilidad de otorgar prórrogas adicionales, de ser necesario, hasta completar el plazo máximo previsto en dicho apartado.

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Telecom Argentina es una empresa de telecomunicaciones líder en Argentina, que ofrece servicios que combinan servicios de telefonía móvil, servicios de televisión por cable, servicios de internet y servicios de telefonía fija. También brindamos servicios Fintech, otros servicios relacionados con la telefonía, como larga distancia internacional y servicios mayoristas, transmisión de datos y subcontratación de soluciones de TI e instalamos, operamos y desarrollamos servicios de televisión por cable y transmisión de datos. Prestamos nuestros servicios en Argentina (servicios móviles, televisión por cable, internet, fijo y datos, servicios fintech, entre otros), Paraguay (servicios móviles, internet, televisión satelital, servicios fintech, entre otros), Uruguay (servicios de televisión por cable, internet y servicios y productos de ciberseguridad), Estados Unidos (servicios y productos fijos mayoristas) y Chile (servicios y productos de ciberseguridad). Estos consolidan un ecosistema de plataformas y nuevos negocios, brindando una experiencia integral y convergente a nuestros clientes.

Al 31 de marzo de 2026, Telecom Argentina posee 2.153.688.011 acciones emitidas y en circulación.

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Estas declaraciones prospectivas se basan en una serie de suposiciones y otros factores importantes que podrían causar que nuestros resultados, desempeño o logros reales difieran materialmente de nuestros resultados, desempeño o logros futuros expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Se recomienda a los lectores consultar el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 20-F y las presentaciones periódicas realizadas en el Formulario 6-K, que periódicamente se presentan o se entregan a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, así como las presentaciones presentadas periódicamente ante la Comisión Nacional de Valores de Argentina (Comisión Nacional de Valores) y la Bolsa de Valores de Buenos Aires (Bolsas y Mercados Argentinos), para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres que enfrenta la Compañía.

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FUENTE: Telecom Argentina S.A.

Archivo adjunto: Tablas_1Q26_EQS

11/05/2026 EQS Newswire / Grupo EQS

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