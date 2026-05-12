El último plan de redistribución de distritos de Virginia de los demócratas genera burlas en medio de un importante error en la presentación judicial

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Los demócratas de Virginia aparentemente presentaron su apelación de redistribución de distritos ante la Corte Suprema equivocada, provocando aún más burlas en una acalorada batalla sobre las líneas distritales del mapa del Congreso del estado.

Jason Miyares, ex fiscal general de Virginia, encabezó las críticas en línea el martes, señalando un error anterior en el que los demócratas deletrearon incorrectamente el nombre de la Commonwealth en documentos legales.

“Buenas noticias: los demócratas lograron deletrear Virginia correctamente”, dijo Miyares en una publicación para X. “Malas noticias: enviaron su solicitud de emergencia a SCOTUS (Tribunal Supremo de los Estados Unidos) al tribunal equivocado”.

“Pasitos de bebé”, bromeó el ex fiscal general republicano.

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Efectivamente, los legisladores de Virginia adornaron su petición de emergencia con un discurso “a la Corte Suprema de Virginia” en lugar del tribunal más alto de Estados Unidos, según una imagen del documento compartida por Miyares en las redes sociales.

También fue uno de los que señaló el viernes el error ortográfico de los demócratas del estado como “Virgnia” en lugar de “Virginia” en su presentación ante la Corte Suprema. En ese mismo documento plagado de errores, escribieron “Sentador” en lugar de Senador.

El último golpe de Miyares añade sal a la herida mientras los demócratas aún se están recuperando de una decisión de la Corte Suprema de Virginia que anuló un conjunto de nuevos mapas diseñados para favorecer abrumadoramente a su partido en las elecciones de mitad de período de noviembre. La publicación también destaca el júbilo republicano por los mapas frustrados, mientras los demócratas esperan mantener vivo su impulso de manipulación llevando el tema a la Corte Suprema (SCOTUS).

Los nuevos mapas habrían eliminado hasta cuatro distritos de tendencia republicana.

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El tribunal más alto de Virginia dictaminó a fines de la semana pasada que la gobernadora demócrata Abigail Spanberger había acelerado indebidamente una enmienda constitucional que derogó temporalmente las prohibiciones a nivel estatal sobre la manipulación.

En particular, el tribunal dictaminó que el impulso de redistribución de distritos de Spanberger eludió los requisitos de que cualquier enmienda constitucional debe recibir la aprobación de dos sesiones separadas de la legislatura de Virginia antes de que pueda ser sometida a un referéndum estatal.

Lo más importante, al menos según la decisión del tribunal estatal, es que esas sesiones deben estar decisivamente separadas por una elección.

Cuando el referéndum llegó a ser considerado en la Asamblea General el año pasado, la votación anticipada para 2025 ya había comenzado. Esto llevó al tribunal de Virginia a concluir que la consideración de la enmienda no había sido separada de manera significativa por una elección completa y, por lo tanto, no podía mantenerse.

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Virginia ahora está pidiendo a la Corte Suprema que opine sobre las leyes a nivel estatal, argumentando que el tribunal “transgredió de manera inadmisible los límites ordinarios de la revisión judicial”.

No está claro cuándo se podrá considerar el asunto ante la Corte Suprema de Estados Unidos.