Asistentes de vuelo de United Airlines ratifican nuevo contrato con incremento del 31% este verano.

Un avión de United Airlines se acerca a la pista en el Aeropuerto Internacional de Denver el 23 de marzo de 2026. Los asistentes de vuelo de United Airlines aprobaron un nuevo contrato laboral de cinco años con aumentos promedio del 31% en el salario base para agosto y otras mejoras, marcando el último de los principales transportistas con tripulaciones de vuelo sindicalizadas en llegar a un acuerdo después de Covid. El acuerdo laboral daría a los aproximadamente 30,000 asistentes de vuelo de United sus primeros aumentos en cerca de seis años. La empresa y el sindicato de asistentes de vuelo llegaron a un acuerdo preliminar en marzo. Las tripulaciones habían rechazado un contrato el año pasado. El sindicato dijo que el contrato ganó un 82% de aprobación de los asistentes de vuelo, con cerca del 90% de ellos votando. “El contrato cambiará inmediatamente la vida de los asistentes de vuelo de United, especialmente de nuestros miles de nuevas contrataciones que han sido contratadas desde la pandemia”, dijo Ken Diaz, presidente del capítulo de United de la Asociación de Asistentes de Vuelo. El contrato también incluye el pago de embarque, o pago por cuando la puerta del avión está abierta y los viajeros están subiendo. Las aerolíneas habían comenzado durante años el reloj de pago de los asistentes de vuelo una vez que se cerraba la puerta de embarque. El contrato viene con un aumento aproximado del 7% al 8% en compensación y $741 millones en pagos atrasados, así como mejoras en la calidad de vida como restricciones en vuelos nocturnos y “pago por sentarse” durante interrupciones de más de 2,5 horas. Elija CNBC como su fuente preferida en Google y nunca se pierda un momento de la fuente más confiable en noticias de negocios.