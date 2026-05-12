El pabellón fantástico de Cannes amplía sus ambiciones de género globales en medio del creciente público, honra a Xavier Gens con premio clave (EXCLUSIVA)

El Pabellón Fantástico está afianzando su posición como un destacado centro global de cine de género en el Marché du Film de Cannes, donde regresa este año para su cuarta edición con una amplia gama de iniciativas industriales, colaboraciones internacionales y programación orientada al mercado.

Tras su edición más exitosa hasta la fecha en 2025, que atrajo a casi 4,000 visitantes y albergó 23 acuerdos comerciales en los sectores de producción, ventas y distribución, el Pabellón está reforzando su papel como punto de convergencia para la comunidad internacional de cine fantástico.

Desde su lanzamiento en 2023, el Pabellón Fantástico ha experimentado un crecimiento de más del 70% en la asistencia, mientras que ha duplicado el volumen de acuerdos comerciales y empresas de ventas participantes a lo largo de sus primeras tres ediciones.

En el 2025, el 26% de todos los asistentes al Marché du Film visitaron el Pabellón, que albergó 40 festivales de cine, 47 compañías de producción, 28 agentes de ventas y distribuidores, cuatro plataformas de streaming y emisoras, y 11 comisiones de cine, instituciones académicas y organizaciones sin fines de lucro.

Además, el lanzamiento de la Vitrina de Cine Vertical del Pabellón Fantástico refleja el panorama audiovisual en constante evolución, donde las plataformas digitales, los ecosistemas sociales y los hábitos de visualización en formato vertical están transformando la forma en que se consumen, descubren y circulan historias a nivel internacional.

El Pabellón ha fortalecido sus lazos con destacadas organizaciones y mercados internacionales de género, mientras agrega nuevos aliados estratégicos como Pressman Film, The Horror Collective y BloodStream.