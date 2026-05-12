Vuelo en Argentina investiga incidente sexual en clase ejecutiva

La policía en Argentina arrestó a un hombre y una mujer después de que la tripulación informara que tuvieron relaciones sexuales en clase ejecutiva durante un vuelo de casi 7 horas desde Panamá. La pareja, de 55 y 60 años, fue detenida tras el aterrizaje del avión en Rosario, según informaron medios locales.

El hecho fue denunciado por una abuela que viajaba con su nieta menor de edad, quien notó movimientos sospechosos en los asientos 1E y 1F, informó el diario La Nación. Los asistentes de vuelo fueron alertados y luego encontraron a la pareja con la ropa bajada, según los informes.

La policía detuvo a la pareja a petición del piloto después del aterrizaje. Posteriormente fueron liberados después de procedimientos de rutina, mientras los fiscales de Rosario continúan investigando, dijeron medios locales.

El caso ha llamado la atención porque incidentes similares en Argentina muchas veces se resuelven con una multa o una donación a una organización benéfica, según el canal de televisión TN. Informes locales dijeron que la familia del hombre casado lo estaba esperando en el aeropuerto de Rosario.

Se entendió que el vuelo era uno de varios viajes de larga distancia que conectaban Panamá y Argentina, con pasajeros sentados en clase ejecutiva durante el incidente. Los informes no dijeron si la pareja había viajado junta antes de abordar.

Las autoridades criminales y de aviación de Argentina no han detallado públicamente ningún cargo más allá de la acusación de exhibicionismo obsceno. La investigación sigue abierta en Rosario, donde los funcionarios revisan lo ocurrido a bordo del vuelo.