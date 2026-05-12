Ted Lasso: el actor Cristo Fernández ficha por el club de segunda división estadounidense El Paso Locomotive FC

El actor de Ted Lasso, Cristo Fernández, ha fichado por El Paso Locomotive de segunda división estadounidense después de una prueba de dos meses.

El mexicano de 35 años, quien interpretó a Dani Rojas en el exitoso programa de Apple TV+ entre 2020 y 2023, ahora asumirá un papel diferente para el equipo del Campeonato de la USL.

Fernández jugó fútbol juvenil en su ciudad natal de Guadalajara, pero se alejó del juego a la edad de 15 años debido a una lesión en la rodilla.

Tras mudarse a Londres, fue elegido para Ted Lasso, que ganó múltiples premios durante sus tres series iniciales.

“El fútbol siempre ha sido una gran parte de mi vida e identidad, y no importa a dónde me haya llevado la vida, el sueño de competir profesionalmente nunca abandonó realmente mi corazón”, dijo Fernández, quien también probó con el segundo equipo del Chicago Fire de la Major League Soccer a principios de este año.

“Estoy increíblemente agradecido con El Paso Locomotive FC – el club, los entrenadores, el personal y especialmente mis compañeros de equipo – por abrirme las puertas y darme la oportunidad de competir desde el primer día.

“Este viaje de regreso al fútbol profesional se trata de creer en uno mismo, tomar riesgos y seguir persiguiendo tus sueños sin importar cuán inesperado sea el camino.

“Tal vez sólo soy un loco con sueños locos… así que estar aquí con los ‘Locos’ en realidad tiene mucho sentido”.

“Cristo es una gran incorporación a nuestra plantilla, añadiendo otra amenaza de ataque a nuestra línea delantera”, dijo el entrenador en jefe del Locomotive, Junior González.