SOUNDEXCHANGE Y CAPIF INK LANDMARK DE ARGENTINA ACUERDO DE DERECHOS RECÍPROCOS PARA ARTISTAS

WASHINGTON, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ — SoundExchange, el colectivo de derechos vecinos más grande del mundo, anunció hoy un acuerdo recíproco con la Cámara Argentina de la Música Grabada (CAPIF) para recaudar y distribuir regalías de interpretación para artistas generados en el país sudamericano. Este histórico acuerdo de derechos de ejecución es uno de los primeros de su tipo y se basa en un acuerdo de regalías existente entre los propietarios de derechos entre SoundExchange, con sede en EE. UU., y la organización de gestión colectiva (CMO) argentina.

(PRNewsfoto/SoundExchange)

“Ampliar la red de acuerdos internacionales de SoundExchange es esencial para garantizar que los artistas discográficos y los propietarios de derechos puedan acceder a las regalías que han obtenido en todo el mundo”, afirmó Michael Huppe, presidente y director ejecutivo de SoundExchange. “En medio de la creciente popularidad e influencia de la música latina, estamos encantados de ejecutar este nuevo acuerdo con CAPIF para artistas, lo que refleja nuestro compromiso compartido con una mayor transparencia, una representación más amplia y una recaudación de regalías más eficiente para la comunidad musical”.

Con más de siete décadas de experiencia en la protección, administración y gestión de la propiedad intelectual y los derechos de ejecución pública en la industria musical argentina, CAPIF avanza en el marco del nuevo régimen regulatorio como CMO en representación de productores e intérpretes discográficos. La organización ofrece soluciones eficientes de licenciamiento y protección a través de la gestión de derechos de ejecución pública en medios y espacios comerciales.

“A través de la incorporación de acuerdos bilaterales estratégicos, CAPIF está fortaleciendo la cooperación internacional y ampliando la representación de repertorios globales, impulsando el desarrollo económico de los distintos actores del sector musical”, afirmó el director general de CAPIF, Javier Delupi. “La ejecución de nuestro primer acuerdo de desempeño es un hito importante y apreciamos el apoyo de SoundExchange mientras trabajamos hacia este momento”.

Casi 600.000 artistas y propietarios de derechos confían en SoundExchange para recaudar regalías en todo el mundo en su nombre a través de más de 95 acuerdos con organizaciones internacionales que cubren el 91% del mercado global de derechos vecinos disponible.

Acerca de Sound Exchange

SoundExchange es la organización global de derechos vecinos más grande del mundo y redefine cómo se les paga a los creadores de la industria musical. Al convertir los datos en ingresos rápidos y precisos para artistas y propietarios de derechos, hasta la fecha hemos recaudado y distribuido más de $13 mil millones en regalías de interpretación digital en nombre de más de 800,000 creadores de música. Como la única organización designada por el gobierno de EE. UU. para administrar la licencia de grabación de sonido de la Sección 114, SoundExchange recopila y distribuye sin problemas regalías de interpretación digital de plataformas como Pandora, SiriusXM, iHeartRadio y miles más, así como todas las regalías de interpretación internacionales disponibles a través de una sólida red de asociación global. Para obtener más información, visite soundexchange.com.