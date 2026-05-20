Meta recorta 8.000 puestos de trabajo a medida que gira hacia la IA

alternar título Jeff Chiu/AP

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La empresa de tecnología Meta inició el miércoles una amplia reorganización que reducirá su fuerza laboral y acelerará un giro hacia la inteligencia artificial.

en un nota interna El mes pasado, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp dijo que despediría alrededor del 10% de su fuerza laboral (unas 8.000 personas) en mayo. La portavoz de la empresa, Erica Sackin, confirmó el miércoles a NPR que los empleados afectados han sido notificados.

Otros 7.000 empleados de Meta verán cambiar sus roles como parte del giro de la IA, según una fuente familiarizada con la situación pero no autorizada a hablar públicamente sobre el tema.

“Para centrarse más en la IA, están trasladando a 7.000 personas a equipos que se centran en proyectos de IA”, dijo la persona.

Sackin se negó a comentar sobre qué equipos estaban creciendo o disminuyendo como resultado de la reestructuración.

Las reasignaciones fueron reportado por primera vez por Reuters, que citó un memorando interno que decía que los empleados serían trasladados a cuatro nuevos equipos que crearían herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial. NPR no ha verificado de forma independiente el contenido de ese informe.

Meta y otras grandes empresas tecnológicas han estado haciendo grandes apuestas en la inteligencia artificial, atrayendo talentos con paquetes salariales gigantes y construyendo centros de datos multimillonarios para tratar de ganar la carrera de la IA, una en la que Meta va por detrás de competidores como OpenAI, Anthropic y Google.

En enero, Meta pronóstico gastos de capital este año que son casi el doble de lo que gastó el año pasado.

La reorganización de Meta es parte de una serie de anuncios en todo el sector tecnológico en los últimos meses sobre recortes de empleo en medio de un mayor enfoque y gasto en IA.

También llega en medio de una mala racha para la empresa. Ha sido tracción atrás de la realidad virtual “Metaverso” que el CEO Mark Zuckerberg promocionó como el futuro de la compañía cuando la lanzó en 2021.