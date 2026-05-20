La OTAN sobreviviría a una retirada de los Estados Unidos. ¿Pero en qué tipo de alianza se convertiría?

La OTAN sobreviviría a una retirada de los Estados Unidos. ¿Pero en...

Sydney, A medida que la OTAN cuenta los días para su cumbre anual en Turquía en julio, la alianza se enfrenta tal vez al desafío más grande de su historia: cómo sería un futuro potencial sin Estados Unidos o sin garantías de seguridad de EE.UU.

En las últimas semanas, la administración de Trump ha tomado una serie de medidas ampliamente interpretadas en las capitales europeas como represalias por la renuencia de los aliados a respaldar más firmemente la posición de EE.UU. en la guerra contra Irán.

Ha anunciado la retirada de 5.000 tropas de Alemania, ha detenido el despliegue de 4.000 tropas en Polonia e incluso ha considerado supuestamente medidas para suspender a España de la alianza.

Europa ya estaba preocupada por las intenciones estratégicas más amplias de Washington.

Cada vez más, los aliados de la OTAN se están dando cuenta de que ya no pueden depender de Estados Unidos para su seguridad y tendrán que asumir una responsabilidad mucho mayor por sí mismos.

NATO 3.0

La estrecha comprensión del valor de las alianzas por parte del presidente de EE.UU. Donald Trump ha sido conocida desde hace tiempo. Ahora, su visión de una nueva OTAN está comenzando a ser visible.

En una reunión de ministros de defensa de la OTAN en febrero, el subsecretario de defensa de EE.UU. para política, Elbridge Colby, introdujo la idea de “NATO 3.0”. Esto implicaría que los europeos asumieran un papel mucho más importante en la disuasión convencional. Mientras tanto, EE.UU. priorizaría la competencia estratégica con China y apoyaría la seguridad europea de manera más selectiva y desde una distancia mayor.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca ha estado presionando para revertir décadas de expansión de la misión de la OTAN y mantener a Ucrania y a los cuatro socios de la OTAN en el Indo-Pacífico fuera de la cumbre anual en julio.

Esto refleja una transformación más amplia en el pensamiento estratégico de EE.UU. La OTAN ya no es vista como una comunidad política y un pilar del orden internacional liberal. Cada vez más se percibe como un acuerdo militar más estrecho cuyo valor depende de si los europeos pueden asumir más carga por sí mismos y seguir cumpliendo con la agenda de Trump.

En este nuevo paradigma, Estados Unidos no está simplemente pidiéndoles a los aliados europeos que gasten más. Les está diciendo a Europa que haga más con menos hardware estadounidense, una alineación política más laxa y menos garantías.

Además, hay un problema más profundo: la erosión de la confianza dentro de la alianza y de las suposiciones que han sustentado la postura de disuasión de la OTAN durante décadas.

El resultado es una “OTAN europeizada” que surge por necesidad más que por diseño. Cómo se vería realmente una alianza así sigue siendo incierto.

Un enfoque en la defensa colectiva

Una cosa es segura: ningún país reemplazará simplemente a Estados Unidos como líder de la alianza. Ningún poder europeo posee las capacidades, recursos o legitimidad política para asumir ese papel solo. En cambio, el liderazgo probablemente vendrá de los estados más capaces actuando juntos.

Esa tendencia ya es visible en el “momento minilateral de Europa”. Por ejemplo, el grupo E3 y la nueva coalición E5 han comenzado a acelerar la coordinación entre las principales potencias militares de Europa.

Estos acuerdos no son alternativas a la OTAN. Más bien, pueden convertirse en los mecanismos a través de los cuales se organiza un mayor enfoque europeo dentro de la OTAN.

Pero aquí es donde comienzan las incertidumbres. Una OTAN más europeizada está lejos de garantizar que se convierta en una OTAN más cohesionada. La alianza ha luchado durante mucho tiempo con la cacofonía estratégica de sus 32 miembros, impulsada por percepciones de amenazas divergentes, prioridades regionales y culturas estratégicas diferentes.

A medida que el liderazgo estadounidense disminuye, esas diferencias pueden volverse aún más agudas y difíciles de manejar.

Es probable que una alianza más europeizada, al menos inicialmente, estreche su enfoque en la defensa colectiva y la disuasión para contrarrestar el militarismo ruso y su guerra en curso contra Ucrania.

La agenda más amplia que se expandió después de la Guerra Fría para incluir la gestión de crisis y la seguridad cooperativa puede convertirse cada vez más en secundaria. Esto incluyó esfuerzos para abordar desafíos de seguridad global, operaciones contra el terrorismo y mejorar la seguridad energética y marítima.

Sin embargo, muchos aliados de la OTAN, especialmente los ubicados en el flanco sur de la OTAN, continúan argumentando que la gestión de crisis y la seguridad cooperativa deben seguir siendo funciones centrales de la alianza.

Para los países que enfrentan inestabilidad en el norte de África y el Medio Oriente, presiones migratorias, terrorismo e inseguridad marítima, la OTAN no puede estar preocupada solo por Rusia.

Las asociaciones de seguridad cooperativa de la OTAN en el Indo-Pacífico también son cada vez más importantes, aunque ya no cuenten con el respaldo abierto de la administración de EE.UU.

La cooperación con Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda ha surgido como quizás el marco de seguridad cooperativa más prometedor de la OTAN, precisamente porque fortalece la misión central de disuasión de la alianza.

A diferencia de muchas iniciativas de asociación anteriores, esto está directamente vinculado a la cooperación industrial en defensa, la resiliencia tecnológica, la seguridad de las cadenas de suministro para materiales críticos de defensa y la señalización estratégica.

La nueva realidad

La “nueva OTAN” de ninguna manera es un pacto establecido. Es una alianza atrapada entre visiones competidoras, compromisos políticos profundamente inciertos de sus antiguos partidarios y preguntas estratégicas sin resolver.

Europa se está moviendo hacia una mayor responsabilidad por su seguridad, pero sin un consenso claro sobre lo que significa en última instancia una mayor autonomía estratégica.

La pregunta central que enfrenta hoy la OTAN no es si sobrevivirá la alianza. Casi con seguridad lo hará de alguna forma, ya que nunca se debe subestimar el poder vinculante de las burocracias.

La verdadera pregunta es qué tipo de alianza surgirá y qué credibilidad mantendrá. ¿Será un pacto militar más estrecho centrado en la defensa continental? ¿O una comunidad política-seguridad más amplia capaz de gestionar todo el espectro de crisis que afectan a Europa? [Fact Check: El texto “This article was generated from an automated news agency feed without modifications to text.” no se tradujo ya que es una nota adicional sin relación con el contenido principal del artículo.]