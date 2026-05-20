El club de pesca deportiva de Ben Simmons gana

Ben Simmons es ahora un campeón … en la pesca deportiva. El domingo, los South Florida Sails capturaron el Campeonato de Pesca Deportiva Blue Marlin Open en Walker’s Cay en las Bahamas. Ayudando a South Florida a obtener el título fue nada menos que Simmons, un copropietario y pescador del club. Más conocido por su carrera en la NBA, Simmons fue seleccionado por los Philadelphia 76ers con la primera selección en el draft de 2016 y jugó siete temporadas en la liga. Después de convertirse en agente libre al final de su última campaña en 2024-25, sin embargo, optó por cambiar la cancha de baloncesto por el mar abierto. En diciembre de 2025, el SFC anunció que Simmons había comprado una parte en el Sails (el sitio web del SFC de South Florida lo enumera como el propietario controlador del club). Simmons, que creció pescando en Australia, citó la pasión por la actividad como factor impulsor de su inversión. “Siempre he creído que invertir en lo que amas significa que tienes la responsabilidad de impulsarlo hacia adelante,” dijo Simmons. “La pesca deportiva me ha dado experiencias increíbles, y el SFC está creando una plataforma que trata la pesca en alta mar como el deporte de élite que es”. Ahora, cinco meses después, Simmons tiene su primera victoria en un evento como parte de los Sails. South Florida primero se colocó en la cima de la clasificación el primer día del evento, cuando el pescador Alex Stanley liberó un marlín azul, que valía 450 puntos, el primero de la temporada 2026 del SFC. Otra liberación de un marlín azul por Stanley más tarde en la tarde ayudó a los Sails a terminar el Día 1 en primer lugar. Un sábado dominante vio a South Florida construir una ventaja sólida, y los Sails aseguraron la victoria en el Día 3 del domingo. El club terminó el evento con 2,925 puntos, casi 1,500 puntos por delante del segundo lugar, New Jersey Sea Birds. Simmons no es el primer nombre notable del mundo del deporte en experimentar la sensación de una gran victoria en el SFC como propietario, los Texas Lone Stars de Scottie Scheffler se llevaron la victoria en los playoffs del Campeonato Zane Grey del otoño pasado.