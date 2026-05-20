ESCUCHA: ¿OpenAI mató lo que más necesita la Super App de Disney?

En medio de todos los rumores sobre las características extraordinarias que se rumorean formarán parte de los planes de la “súper aplicación” de Disney, hay una característica que se puede descartar en este momento: la magia de IA que la compañía había estado creando a través de su recientemente abortada asociación con OpenAI.

Lo cual plantea una pregunta: ¿Los consumidores alguna vez podrán crear videos que les permitan dirigir a sus personajes ficticios favoritos? La colaboración entre Disney y OpenAI tenía la intención de permitir a los creativos amateurs seleccionar a más de 200 personajes de la cartera de iconos queridos de Disney, desde Mickey Mouse hasta Luke Skywalker, para su uso en videos cortos similares a lo que venía haciendo en su ahora cerrada aplicación Sora.

En el último episodio del podcast “Strictly Business” de Variety, Jeremy Toeman, vicepresidente senior de innovación en IA en JWX, recurre a sus décadas de trabajo en la vanguardia de los medios para analizar las posibilidades. Se pregunta si OpenAI hubiera adoptado un enfoque más cuidadoso con Sora, si la aplicación seguiría en el mercado hoy.

“Creo que hay una oportunidad aquí, pero requiere mucha reflexión. No es un enfoque de explosión masiva”, dijo.

Toeman analizó las diversas condiciones del mercado necesarias para que un producto sea viable en el que la IA se encuentre con la PI, incluido no esperar que la funcionalidad sea la única característica de una plataforma social completa.

“Una cosa en la que definitivamente creo es que Sora como experimento demostró que no queremos mediocridad, queremos selección, todo lo relacionado con lo que hace que el contenido sea bueno”, dijo. “También me pregunto si simplemente estamos cansados de nuevas plataformas en las que estar, ¿verdad?”

El CEO de Disney, Josh D’Amaro, compartió su visión de evolucionar Disney+ en lo que él denominó un “centro digital inmersivo e interactivo” que reúne todo, desde boletos para parques temáticos hasta mercancía y mucho más.

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