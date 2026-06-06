Boza sirve como embajador musical de Panamá para la Copa Mundial 2026 y más momentos edificantes en la música latina.

Desde hitos profesionales hasta lanzamientos musicales nuevos, pasando por anuncios importantes y esos pequeños momentos importantes, los editores de Billboard destacan momentos inspiradores en la música latina. Esto es lo que sucedió en el mundo de la música latina esta semana.

Boza será el Embajador Musical de Panamá para la Copa del Mundo

Boza fue nombrado embajador musical oficial de Panamá para la Copa del Mundo 2026 el lunes (1 de junio) en colaboración con FEPAFUT, un gran honor que lo coloca junto al equipo nacional durante uno de los momentos más importantes en la historia deportiva del país. El artista, nacido como Humberto Ceballos Boza, desempeñará un papel activo en la travesía del equipo nacional, participando en eventos previos al juego, partidos, celebraciones posteriores al juego y actividades dirigidas a los aficionados. Del 15 al 28 de junio, Boza acompañará a Panamá durante sus partidos de la fase de grupos en la Copa del Mundo.

“Para mí, este es un tremendo honor. Representar a Panamá a través de la música y poder acompañar al Equipo Nacional durante un momento tan importante es algo que llevo con un inmenso orgullo,” dijo Boza en un comunicado de prensa. “El fútbol y la música tienen algo en común: unen al país, nos hacen sentir como una sola voz y nos recuerdan de dónde venimos. Estar allí, junto al equipo y junto al pueblo, es una bendición.”

El baterista de Maná, Alex González, en el Centro de Atención del Met

En una gran victoria para el rock latino, la batería de Alex González de la gira Máxico Lindo Y Querido de Maná 2023-24 estará en exhibición en Musical Bodies, la nueva exposición del Met que se inaugura el domingo (7 de junio). Prestada por el propio baterista y pintada por el artista John Douglas, la pieza inspirada en el Día de Muertos pone en primer plano la herencia mexicana, el simbolismo del rock y la música latina en uno de los museos más prestigiosos del mundo. Según los materiales de la exposición, la batería “expresa la herencia mexicana del grupo” a través de “la icónica imaginería de calaveras del Día de Muertos.”

Hamilton, RaiNao y Más se unen a la Clase 2026 de YouTube Foundry

El colombiano Hamilton, el puertorriqueño RaiNao y los artistas brasileños Amanda Magalhães, Franco, The Sir! y MC Luanna obtuvieron un importante reconocimiento global cuando fueron seleccionados para la clase de verano 2026 de YouTube Foundry, anunciado el miércoles (3 de junio). Se unen a una cohorte internacional de artistas emergentes de 11 países destacados por la plataforma como algunos de los artistas musicales más prometedores del mundo. El honor refuerza aún más la creciente presencia global de la música latina, con YouTube proporcionando financiamiento, apoyo estratégico y recursos de desarrollo para ayudar a expandir el alcance de cada artista.