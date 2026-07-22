Dana White explica por qué Fedor Emelianenko nunca llegó a UFC

Dana White contó la historia detrás de las fallidas negociaciones de UFC con Fedor Emelianenko. | ðŸ“·: Bellator MMA





Dana White no se arrepiente del fallido paso de Fedor Emelianenko al Ultimate Fighting Championship.

Emelianenko es considerado uno de los mejores luchadores de todos los tiempos y nunca peleó en UFC. White reveló recientemente que quería realizar una pelea entre el ruso y Brock Lesnar. Sin embargo, no lograron fichar a Emelianenko a pesar de ofrecerle mucho dinero.

Dana White habla sobre las fallidas negociaciones de UFC con la leyenda del peso pesado Fedor Emelianenko

White afirma que la oferta era tan grande que él y Lorenzo Fertitta se sintieron aliviados de que Emelianenko la rechazara. El jefe de UFC no se arrepiente de las negociaciones fallidas.

“Nunca llegamos a un acuerdo con Fedor”, dijo White en el podcast “The Pivot”.

“Cuando Lorenzo y yo subimos al avión y nos fuimos de donde estábamos, nos miramos y dijimos: ‘Gracias a Dios dijeron que no’, porque le ofrecimos mucho dinero. Entras en esa habitación y simplemente intentas cerrar el trato… Queríamos hacerlo contra Brock Lesnar en ese momento. No me arrepiento”.

Cuando UFC adquirió Pride en 2007, Emelianenko fue la única megaestrella que no firmó con la promoción. Si bien “The Last Emperor” peleó en Strikeforce, siguió adelante cuando UFC compró la promoción en 2011. Emelianenko terminó el último tramo de su carrera en Bellator, colgando los guantes luego de una derrota por nocaut ante Ryan Bader en 2023.