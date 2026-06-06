Marilyn Manson pierde su último intento de desechar la demanda por agresión sexual de su ex asistente

El viernes pasado, Marilyn Manson perdió su última tentativa de cerrar una demanda por agresión sexual presentada por su ex asistente.

Un juez de California se negó a desechar o recortar los reclamos en la tercera queja enmendada de Ashley Walters, cinco meses después de revivir el caso bajo una nueva ley de California que otorga a las reclamaciones de agresión sexual más antiguas una ventana de dos años para avanzar.

El abogado de Manson, Alexa Foley, argumentó durante la audiencia en el centro de Los Ángeles que las acusaciones de Walters no calificaban como revivibles bajo la nueva ley, conocida como AB250. Intentó en vano convencer al tribunal de que Walters no podía cumplir con el estándar de demostrar que fue físicamente restringida durante su presunta agresión sexual.

En su tercera queja enmendada, presentada en febrero, Walters alegó que Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, la empujó sobre una cama, le sujetó los brazos e intentó besarla mientras ella se alejaba durante un incidente en el estudio de Warner en West Hollywood en mayo de 2010. Ella afirmó que Warner luego se movió detrás de ella y “le mordió la oreja mientras agarraba su mano y la colocaba en su ropa interior”.

La jueza no se dejó persuadir, diciendo que era simplemente demasiado pronto para “cortar la línea tan finamente”. Los reclamos de Walters, dijo, eran lo suficientemente fuertes como para permitir que el caso avanzara mientras ambas partes recopilan evidencia para demostrar si la presunta agresión sexual califica para ser revivida bajo AB 250.

Por ahora, “lo que se está alegando, como se alega, haría sonar la campana”, dijo el juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Steve Cochran. “Con afirmaciones como esta, ¿crees que voy a discutir con alguien sobre si es agresión sexual o no en la etapa de presentación de alegatos? Tendría problemas para dormir.”

El juez dijo que las acusaciones relacionadas de Walters sobre un encubrimiento por parte de la compañía de Warner, Marilyn Manson Records, podrían ser más vulnerables a un desafío, dado que Walters no aceptó trabajar como asistente de Warner hasta después de la presunta agresión sexual. Pero dijo que esos reclamos también eran lo suficientemente sólidos como para proceder por ahora. El juez dijo que Warner y sus abogados podrían impugnar los reclamos nuevamente en una moción de resumen judicial, después de que se haya recopilado más evidencia en el caso y la nueva ley se haya aplicado más plenamente.

“Esto no fue inesperado”, dijo el abogado de Warner, Howard King, a Rolling Stone fuera de la sala del tribunal después del fallo. “Es una clara invitación para una moción de resumen judicial. El juez expresó explícitamente que aún no estamos en la etapa correcta del caso.”

Mientras tanto, los abogados de Walters dieron la bienvenida al fallo del viernes. “Obviamente estamos contentos”, dijo la abogada Bina Ahmad a Rolling Stone. “Realmente tomamos la inspiración para seguir luchando de nuestra clienta. Ella es la valiente.”

El juez ordenó que las partes regresen para una conferencia de gestión de casos en agosto.

Cuando Cochran revivió la demanda en enero, dijo que examinó “detenidamente” AB250. “Creo que la ley revive la reclamación”, dijo al revertir su despido del 16 de diciembre del caso de larga data.

La demanda de Walters ha estado transitando por los tribunales durante varios años. Un juez diferente la desestimó como extemporánea en mayo de 2022, pero un panel de apelaciones luego la revivió, dándole a Walters la oportunidad de demostrar que la supresión de la memoria inducida por el trauma retrasó su presentación. Cuando el Juez Cochran desestimó el caso el año pasado, encontró que no logró demostrar eso.

Walters demandó a Warner por primera vez en 2021, alegando que la había atraído a su estudio en casa en 2010 después de elogiar su fotografía en las redes sociales y plantear una posible colaboración. Dijo que Warner le pidió que posara para él, y ella aceptó porque “en teoría no se oponía al arte provocativo”. Pero el encuentro dio un giro cuando Warner se volvió agresivo y la agredió mientras estaba efectivamente atrapada en su casa, dice, porque no la había advertido de que el estacionamiento adyacente bloquearía su automóvil de 2 a. m. a 7 a. m.

Walters dijo que más tarde aceptó un trabajo como asistente de Warner después de que él le ofreció la posibilidad de futuras colaboraciones profesionales y no hizo avances sexuales explícitos durante una reunión posterior. Sin embargo, una vez que comenzó a trabajar para él, Warner presuntamente desató una campaña de abuso físico y emocional, azotándola, lanzándole platos, obligándola a permanecer de pie en una silla durante largos períodos y arrojándola contra una pared durante lo que ella describió como arrebatos drogados en su demanda.

En su demanda, Walters alega que más allá de su supuesto abuso directo a manos de Warner, también presenció supuestamente cómo el músico arrojaba un cráneo falso a su ex prometida, Evan Rachel Wood, “tan fuerte” que supuestamente le dejó “una gran protuberancia elevada en el estómago”. Afirma que también solía llevar comida y bebidas a las novias “hambrientas y angustiadas” de Warner mientras se escondían en un baño de invitados. Warner ha negado las acusaciones.

Walters dio un paso al frente por primera vez en febrero de 2021 cuando varias mujeres, incluida Wood, acusaron a Warner de abuso físico y emocional. Rolling Stone publicó una extensa investigación a fines de 2021 después de hablar con más de 55 fuentes sobre las acusaciones. Warner, de 57 años, llegó a acuerdos extrajudiciales con dos de sus acusadoras, incluida la actriz Esmé Bianco. Anteriormente, decidió abandonar las demandas por difamación y acoso presentadas contra Wood.