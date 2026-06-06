Argentina vs. Honduras—Amistoso internacional: vista previa, predicciones y alineaciones

Argentina plays its first match since the March international break against Honduras in a friendly on Saturday, the defending world champions eager to step up preparations for the upcoming World Cup.
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Argentina juega su primer partido desde el parón internacional de marzo contra Honduras en un amistoso el sábado, y los campeones mundiales defensores están ansiosos por intensificar los preparativos para la próxima Copa del Mundo.
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The first of two warm-up friendlies will be staged in Texas as La Albiceleste looks to extend its five-match winning streak. March brought victories over Mauritania and Zambia, with Argentina once again deciding not to test itself against elite opposition during pre-tournament preparations this month.
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El primero de dos amistosos de preparación se disputará en Texas mientras la Albiceleste busca extender su racha de cinco victorias consecutivas. Marzo trajo victorias sobre Mauritania y Zambia, y Argentina decidió una vez más no ponerse a prueba contra la oposición de élite durante los preparativos previos al torneo de este mes.
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Honduras, currently ranked 66th in the world, will not be participating in this summer’s event, failing to qualify behind the likes of Curaçao and Haiti. La Bicolor is unlikely to cause too many issues for Argentina.
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Honduras, actualmente en el puesto 66 del mundo, no participará en el evento de este verano, ya que no se clasificará detrás de países como Curazao y Haití. Es poco probable que La Bicolor cause demasiados problemas a Argentina.
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With their World Cup campaign beginning against Algeria on June 16, Lionel Scaloni will be keen for his side to avoid any humiliating slip-ups before the competition commences.
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Con su campaña en la Copa del Mundo comenzando contra Argelia el 16 de junio, Lionel Scaloni estará ansioso por que su equipo evite cualquier desliz humillante antes de que comience la competencia.
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Argentina vs. Honduras Score Prediction
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Predicción del marcador Argentina vs. Honduras
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Argentina Eases to Victory
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Argentina se acerca fácilmente a la victoria
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Realistically, this should prove a walkover for Argentina. The world champions have an abundance of quality across their squad, meaning even a second-string side would likely dispatch of Honduras with relatively little fuss.
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Siendo realistas, esto debería resultar fácil para Argentina. Los campeones del mundo tienen mucha calidad en todo su equipo, lo que significa que incluso un equipo de segunda fila probablemente eliminaría a Honduras con relativamente pocos problemas.
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Narrow wins over Mauritania and Angola in recent international breaks show Argentina isn’t always capable of blowing lower-level opposition away, but there have been high-scoring triumphs over Zambia and Puerto Rico since the beginning of last October.
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Las ajustadas victorias sobre Mauritania y Angola en recientes parones internacionales muestran que Argentina no siempre es capaz de derrotar a rivales de nivel inferior, pero ha habido triunfos con muchos goles sobre Zambia y Puerto Rico desde principios de octubre pasado.
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Honduras, with just one win across its last five games, will be fearing the worst.
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Honduras, con sólo una victoria en sus últimos cinco partidos, temerá lo peor.
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- Argentina’s goalscoring threats: Lionel Messi could miss the clash with Honduras as a precaution, but Argentina’s attacking riches travel far beyond the Inter Miami star. Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Giuliano Simeone and Nico Paz are all expected to feature in some capacity, and should cause major problems.
- Blunt Honduras: Argentina will expect a clean sheet on Saturday. Honduras has failed to score in four of its last seven matches and lacks the offensive firepower to unlock Scaloni’s watertight defense.
- Major motivation: Argentina’s peripheral figures will be desperate to impress their manager before the opening World Cup fixture, eager to wrestle their way into his plans for his first starting XI.
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- Las amenazas goleadoras de Argentina: Lionel Messi podría perderse el choque con Honduras por precaución, pero las riquezas ofensivas de Argentina van mucho más allá de la estrella del Inter Miami. Se espera que Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Giuliano Simeone y Nico Paz aparezcan en alguna capacidad y deberían causar problemas importantes.
- Honduras contundente: Argentina esperará tener la portería a cero el sábado. Honduras no ha logrado anotar en cuatro de sus últimos siete partidos y carece de la potencia ofensiva para desbloquear la hermética defensa de Scaloni.
- Mayor motivación: Las figuras periféricas de Argentina estarán desesperadas por impresionar a su entrenador antes del partido inaugural de la Copa del Mundo, ansiosas por abrirse camino en sus planes para su primer once titular.
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Prediction: Argentina 3–0 Honduras
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Prediction: Argentina 3â€“0 Honduras
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Argentina Predicted Lineup vs. Honduras
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Alineación prevista de Argentina vs. Honduras
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Scaloni might name his XI without Messi at his disposal, the veteran having only just returned to full team training following a muscle injury.
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Scaloni podría nombrar su XI sin Messi a su disposición, ya que el veterano acaba de regresar a los entrenamientos completos del equipo luego de una lesión muscular.
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“He may be part of the friendly matches, getting some minutes in these two friendlies,’ Scaloni revealed on Friday. “We’ll see if it’s the one tomorrow [vs. Honduras] or the next one.”
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“Podrá formar parte de los partidos amistosos, teniendo algunos minutos en estos dos amistosos”, reveló Scaloni el viernes. â€œVeremos si es el de maÃ±ana [vs. Honduras] o el siguiente”.
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Right back Gonzalo Montiel and goalkeeper Emiliano Martínez are also unlikely to be selected as they battle fitness issues. Gerónimo Rulli could replace the latter between the posts.
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Tampoco es probable que el lateral derecho Gonzalo Montiel y el portero Emiliano Martínez sean seleccionados ya que luchan contra problemas de condición física. Gerónimo Rulli podría sustituir a este último entre los postes.
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Despite missing the end of the campaign with Tottenham Hotspur, Cristian Romero is available once again and could feature in some capacity at Kyle Field.
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A pesar de perderse el final de la campaña con Tottenham Hotspur, Cristian Romero está disponible una vez más y podría desempeñarse de alguna manera en Kyle Field.
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Scaloni might start with a pretty much full-strength XI, although mass changes are expected during the game.
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Scaloni podría comenzar con un XI prácticamente completo, aunque se esperan cambios masivos durante el juego.
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Argentina predicted lineup vs. Honduras (4-4-2): Rulli; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Simeone, De Paul, Mac Allister, Fernández; Martínez, Álvarez.
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Alineación prevista de Argentina vs. Honduras (4-4-2): Rolli; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Simeone, De Paul, Mac Allister, Fernández; Martínez, Álvarez.
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Honduras Predicted Lineup vs. Argentina
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Alineación prevista de Honduras vs.Argentina
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José Francisco Molina’s defense looks a little different without Andy Najar and Marcelo Santos, both of whom retired from international soccer last November.
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La defensa de José Francisco Molina luce un poco diferente sin Andy Najar y Marcelo Santos, quienes se retiraron del fútbol internacional en noviembre pasado.
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Mike Arana, Leandro Padilla, Leonardo Posadas, Deiby Flores and Julián Martínez have all been omitted from the squad after being included in March’s draw with Peru.
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Mike Arana, Leandro Padilla, Leonardo Posadas, Deiby Flores y Julián Martínez han sido excluidos del equipo luego de ser incluidos en el sorteo de marzo contra Perú.
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Edwin Rodríguez leads a relatively inexperienced Honduras team, the midfielder’s 46 caps more than any of his compatriots in June’s roster.
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Edwin Rodríguez lidera un equipo relativamente inexperto de Honduras, el mediocampista jugó 46 partidos internacionales más que cualquiera de sus compatriotas en la plantilla de junio.
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Honduras predicted lineup vs. Argentina (4-3-3): Menjívar; Meléndez, Rosales, Vega, Mencía; Álvarez, Arriaga, Rodríguez; Rivas, Benguché Palma.
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Alineación prevista de Honduras vs. Argentina (4-3-3): Menjvar; Meléndez, Rosales, Vega, Mencía; Álvarez, Arriaga, Rodríguez; Rivas, Benguché Palma.
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What Time Does Argentina vs. Honduras Kick Off?
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¿A qué hora comienza Argentina vs. Honduras?
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- Location: College Station, United States
- Stadium: Kyle Field
- Date: Saturday, June 6 / Sunday June 7
- Kick-off Time: 8 p.m. ET / 5 p.m. PT / 1 a.m. BST (June 7)
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- Ubicación: Estación universitaria, Estados Unidos
- Estadio: Campo de Kyle
- Fecha: Sábado 6 de junio / Domingo 7 de junio
- Hora de inicio: 8 p.m. ET / 5 p.m. PT / 1 a.m. BST (7 de junio)
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How to Watch Argentina vs. Honduras on TV, Live Stream
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Cómo ver Argentina vs. Honduras por televisión, transmisión en vivo
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País
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Canal de TV/Transmisión en vivo
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Estados Unidos
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ESPN Deportes, aplicación ESPN, fuboTV
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Reino Unido
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N / A
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Canadá
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N / A
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México
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N / A
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