Joshua Jackson despierta rumores de romance con la modelo Olivia Burgess durante una salida en Nueva York.

En un principio, JoJo Siwa y Chris Hughes parecían estar bailando alrededor de su conexión, pero nadie podía negar la serendipia de su romance. Después de acercarse en Celebrity Big Brother e insistir durante semanas en que eran solo amigos, la ex alumna de Dance Moms y la estrella de Love Island finalmente confirmaron que su relación había evolucionado a algo más. “No es ya platónica”, admitió JoJo a The Guardian en una entrevista compartida el 2 de junio, “ha sido un hermoso desarrollo, una hermosa conexión, y estoy completamente enamorada de él y él siente lo mismo”. De hecho, Chris dice que ya han pensado en los próximos pasos. “Me encantaría casarme con ella”, le dijo a Fabulous de The Sun. “Estaría mintiendo si te dijera que no imagino escenarios de nuestro día de bodas. Tendríamos una boda inglesa adecuada y puedo imaginarla con un vestido de novia completo. Ambos queremos hijos. Venimos de familias amorosas. Mi madre la adora. Ella es mi mejor amiga. Me encanta que sea la persona con la que no tengo que hacer nada y aún así pasarlo mejor. Eso lo es todo para mí”. Para el verano siguiente, la pareja celebró un año juntos.