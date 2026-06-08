Hola, Siri: Apple acaba de anunciar una actualización de IA tan esperada

alternar título Noah Berger/Foto AP

Apple dio un salto a la era de la IA el lunes, anunciando una tan esperada actualización de su asistente digital Siri y cambios en sus sistemas operativos que intentan integrar más profundamente la inteligencia artificial.

El precio de las acciones de la empresa cayó cerca del 2% Pero después de la noticia. Si bien los analistas dicen que los cambios tienen potencial, habrá que esperar para ver si son o no un éxito entre los consumidores una vez que estén disponibles para el público a finales de este año.

La revisión de Siri viene después retrasos repetidos Eso generó dudas sobre el compromiso de Apple con la IA, ya que los chatbots y los agentes han ocupado un lugar central en el mundo de la tecnología en medio de un tsunami de inversiones en IA por parte de otras empresas.

“Hoy estamos dando un gran paso adelante”, dijo Craig Federighi, vicepresidente senior de diseño de software de Apple, en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de la compañía, o WWDC, celebrada en Cupertino, California. Defendió el enfoque de Apple, enfatizando el enfoque de la compañía en la utilidad y la protección de la privacidad del usuario.

“Algunos parecen estar avanzando, aparentemente persiguiendo la IA por el bien de la IA, sin tener en cuenta claramente a las personas -todos nosotros- a las que en última instancia debe servir”, dijo. “Creemos que una IA verdaderamente útil debe centrarse en usted y sus necesidades”.

Mientras chatbots como ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic han cautivado a los consumidores con su capacidad para responder preguntas complejas y realizar tareas digitales, Siri se ha quedado muy atrás. El lunes, Apple presentó su nueva versión, con una serie de demostraciones grabadas en vídeo en las que los empleados de Apple mostraron las nuevas funciones de Siri.

La compañía dijo que se podrá acceder al nuevo Siri, denominado Siri AI, a través de una aplicación independiente y también a través de la función de búsqueda en la pantalla de inicio de los dispositivos Apple y en varias otras aplicaciones, como Fotos. Podrá acceder a redes de computación en la nube e Internet, pero estará informado por las experiencias personales del usuario y la información en los dispositivos Apple del usuario, como su historial de correo electrónico y mensajes de texto.

Los ejecutivos de Apple mostraron cómo Siri AI podía encontrar información en línea, dar recomendaciones para cosas como menús, profundizar en mensajes de texto o correos electrónicos para obtener direcciones u otra información y mover fotos a álbumes.

Ben Bajarin, director ejecutivo de la empresa de investigación tecnológica Creative Strategies, dijo que había un listón bajo para realizar mejoras, dada la funcionalidad limitada actual de Siri. Dijo que Apple está en una buena posición para llevar la IA a una amplia base de clientes a través de sus productos populares.

“Parece que es una actualización bastante grande”, dijo sobre la nueva integración de IA de Siri y Apple en sus sistemas. “Funcionará muy claramente en una gran cantidad de cosas que los consumidores ya podrían hacer”.

Pero añadió: “Creo que ahora tendremos que ver cómo funciona realmente”.

Francisco Jerónimo, analista de la consultora IDC, dijo que Apple parece querer que la IA “desaparezca del sistema operativo”, en lugar de centrar la atención del usuario en el chat con una IA.

“Si Apple hace que la IA parezca natural, privada y útil para los usuarios convencionales, no sólo fortalecerá su ecosistema. Podría redefinir lo que los consumidores esperan de cada dispositivo que utilizan”, afirmó.

Los presentadores de la conferencia dijeron que Siri AI estaría disponible para los clientes de EE. UU. a finales de este año en inglés, y que pronto llegarán otros idiomas. No estará disponible de inmediato en la Unión Europea o China, dos grandes mercados para Apple, debido a regulaciones internacionales.

Apple está recurriendo a uno de sus mayores rivales en hardware telefónico para que le ayude a ponerse al día en IA. En enero, Google y Apple anunciado una colaboración de varios años bajo la cual el modelo Gemini AI de Google sería la base para los sistemas AI de Apple.

Daniel Newman, director ejecutivo de Futurum Group, una firma de asesoría e investigación tecnológica, dijo que Apple ahora enfrenta un “momento de prueba”.

“Mi primera reacción, y creo que la razón por la que las acciones cayeron, fue que está cumpliendo una casilla, pero aún así es poco inspirador”, dijo Newman.

“Dados los vaivenes del despliegue de la IA de Apple en los últimos años, no sé si nos han dado razones suficientes para creer que se puede confiar en ellos esta vez. La prueba tendrá que estar en la entrega, en la ejecución”, añadió.

Newman dijo que las promesas que Apple hizo el lunes tienen potencial y que claramente hay un gran mercado para una Siri mejorada. A los inversores también les puede gustar el hecho de que Apple “simplemente esté pagando el alquiler a Google” por Gemini, dijo, en lugar de invertir dinero en el desarrollo de IA por sí mismo, como lo están haciendo muchas otras empresas de tecnología.

Más allá de la IA, Apple anunció nuevos controles parentales sobre el acceso de los niños a aplicaciones y contenidos, incluida la capacidad de limitar los sitios web que pueden navegar y las aplicaciones que pueden descargar, quién puede comunicarse con ellos y cuánto tiempo pueden pasar en los dispositivos.

Estas actualizaciones llegan en un momento en el que una variedad de empresas de redes sociales e inteligencia artificial están enfrentando una gran cantidad de demandas reclamando daños a menores incluido salud mental nubes y la exposición a violencia o sexualmente conversaciones gráficas con chatbots .

El CEO saliente de Apple, Tim Cook, abrió y cerró la sesión principal con breves comentarios al comienzo de la que probablemente será su última WWDC, pero no participó en la presentación de los nuevos productos.

En abril, cocinero anunció que en septiembre entregará las riendas de una empresa que ayudó a convertir en una de las más valiosas del mundo a John Ternus, un ingeniero mecánico de formación que actualmente supervisa el desarrollo del hardware de Apple, como las computadoras Mac y los iPhone.

en un abril carta Al anunciar el cambio de liderazgo, Cook elogió a Ternus como alguien con “la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con integridad y honor”.

A pesar de la percepción de que Apple ha cometido errores en el ámbito de la IA, la empresa ha prosperado bajo la dirección de Cook, y el precio de sus acciones se ha disparado alrededor de un 2.000% sobre una base ajustada durante sus 15 años como director ejecutivo. Cook amplió la gama de servicios generadores de ingresos que ofrece Apple, con productos como Apple Pay, Apple Music y Apple News+. También lanzó una línea de microchips personalizados para impulsar los productos de Apple.

Aún así, Cook ha recibido críticas por vincular el destino de Apple a China como su centro de fabricación, una medida que generó eficiencias en la cadena de suministro pero que se ha convertido en un riesgo político que la compañía ahora está tratando de abordar mediante la diversificación.

Los críticos también han dicho que Cook carece de la capacidad de su predecesor Steve Jobs para impulsar la innovación de productos con factor sorpresa, y en lugar de eso ofrece una serie de actualizaciones incrementales de dispositivos a lo largo de los años.

Al cerrar el discurso de apertura de la mañana del lunes, Cook dijo que “lo mejor aún está por llegar” para Apple, que según él se esfuerza por crear los mejores productos para ofrecer experiencias enriquecedoras.

“Ha sido el honor de mi vida ayudar a avanzar en esa misión con equipos cuya creatividad, cuidado y convicción continúan marcando una diferencia duradera en la vida de las personas”, afirmó.

Nota: Apple y Google apoyan financieramente a NPR.