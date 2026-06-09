En el camino hacia el postorbánismo

KdyÅ¾ byl 30. Äervna 2024 oznÃ¡men vznik novÃ© frakce EvropskÃ©ho parlamentu Patrioti pro Evropu,Â bylo jasnÃ©, Å¾e se vÂ evropskÃ© politice ustavuje novÃ¡ krajnÄ› pravicovÃ¡ internacionÃ¡la. Jejich otevÅ™enou ambicÃ bylo zmÄ›nit pÅ™Ãstup EU kÂ migraci, zelenÃ© politice aÂ vÃ¡lce na UkrajinÄ›. Za ÄŒeskou republiku uÂ toho nemohlo chybÄ›t BabiÅ¡ovo ANO, kterÃ© kÂ PatriotÅ¯m pÅ™eÅ¡lo zÂ liberÃ¡lnÃ frakce Renew Europe. NejvlivnÄ›jÅ¡Ã ÄeskÃ½ politik se tak vÄ›domÄ› zaÅ™adil po bok Ligy Mattea Salviniho, NÃ¡rodnÃho sdruÅ¾enÃ Marine Le Pen nebo rakouskÃ½ch SvobodnÃ½ch. Ani oÂ jednu zÂ tÄ›chto stran vÅ¡ak BabiÅ¡ovi nikdy pÅ™ÃliÅ¡ neÅ¡lo. SkuteÄnÃ½m dÅ¯vodem, proÄ se pÅ™ipojil kÂ budovÃ¡nÃ novÃ© silnÃ© frakce, bylo nÄ›co jinÃ©ho: Viktor OrbÃ¡n.
Patrioti pro OrbÃ¡na
VÂ roce 2024 mÄ›l OrbÃ¡n vÂ evropskÃ© politice sice stÃ¡le vÃ½jimeÄnÃ©, ale uÅ¾ viditelnÄ› problematickÃ© postavenÃ. DlouhodobÄ› vlÃ¡dl ÄlenskÃ©mu stÃ¡tu EvropskÃ© unie, pÅ™estavÄ›l maÄarskÃ© instituce, zvlÃ¡dl si podÅ™Ãdit velkou ÄÃ¡st mediÃ¡lnÃho prostoru aÂ vybudoval rozsÃ¡hlÃ© ekonomickÃ© zÃ¡zemÃ loajÃ¡lnÃ Fideszu. PodaÅ™ilo se mu zÂ tÃ©mat kulturnÃch vÃ¡lek vybudovat hnacÃ motor jeho stÃ¡tnÃ politiky aÂ Å™ada dalÅ¡Ãch politikÅ¯ napÅ™ÃÄ Evropou se ho snaÅ¾ila napodobit.
Pro evropskou krajnÃ pravici totiÅ¾ OrbÃ¡n pÅ™edstavoval dÅ¯kaz, Å¾e otevÅ™enÄ› neliberÃ¡lnÃ projekt mÅ¯Å¾e fungovat uvnitÅ™ EvropskÃ© unie jednak ideovÄ›, jednak ekonomicky. OrbÃ¡n nemÄ›l problÃ©m Äerpat evropskÃ© penÃze, vyuÅ¾Ãvat ÄlenstvÃ vÂ Unii jako zdroj vlivu aÂ souÄasnÄ› ÃºtoÄit na liberÃ¡lnÃ smÄ›Å™ovÃ¡nÃ evropskÃ© integrace.
ZÃ¡roveÅˆ uÅ¾ bylo zÅ™ejmÃ©, Å¾e tento velmi agresivnÃ model zaÄÃnÃ¡ pomalu narÃ¡Å¾et na svÃ© limity. PÅ™estoÅ¾e si jen mÃ¡lokdo dokÃ¡zal pÅ™edstavit, Å¾e by OrbÃ¡n oÂ svou moc nÄ›kdy pÅ™iÅ¡el, MaÄarsko mÄ›lo kvÅ¯li problÃ©mÅ¯m sÂ prÃ¡vnÃm stÃ¡tem, korupcÃ aÂ nezÃ¡vislostÃ justiceÂ zablokovanouÂ ÄÃ¡st evropskÃ½ch penÄ›z. Fidesz byl od roku 2021 mimo Evropskou lidovou stranu aÂ vÂ EvropskÃ©m parlamentu hledal novÃ© ukotvenÃ. To mu nakonec poskytli Patrioti, jejichÅ¾ neoficiÃ¡lnÃm mluvÄÃm se stal.
ProblÃ©my vÅ¡ak tehdejÅ¡Ãmu maÄarskÃ©mu premiÃ©rovi pÅ™inÃ¡Å¡el iÂ jeho pÅ™ÃliÅ¡ vstÅ™ÃcnÃ½ vztah kÂ Rusku. KvÅ¯li svÃ© zahraniÄnÃ politice aÂ opakovanÃ©mu blokovÃ¡nÃ unijnÃch rozhodnutÃ byl on iÂ celÃ© MaÄarsko stÃ¡le izolovanÄ›jÅ¡Ã. KdyÅ¾ MaÄarsko 1. Äervence 2024 pÅ™evzalo pÅ¯lroÄnÃ pÅ™edsednictvÃ vÂ RadÄ› EU, OrbÃ¡n hned vÂ prvnÃch dnech vyrazil na vlastnÃ â€žmÃrovou misiâ€œ do Kyjeva, Moskvy aÂ Pekingu. NeÅ¡lo oÂ oficiÃ¡lnÃ unijnÃ misi. VÄ›tÅ¡ina evropskÃ½ch vlÃ¡dÂ ji vnÃmala jako sÃ³lovou akci, kterÃ¡ oslabovala spoleÄnou evropskou pozici vÅ¯Äi Rusku.
KrÃ¡l neliberÃ¡lnÃ demokracie
IÂ pÅ™esto byl ale OrbÃ¡n stÃ¡le â€žkrÃ¡lemâ€œ neliberÃ¡lnÃho politickÃ©ho proudu. Jeho pojetÃ ÃºdajnÃ©ho konzervatismu nijak neodrÃ¡Å¾elo principy aÂ pravidla tohoto politickÃ©ho proudu: naklÃ¡dal sÂ nimi ÄistÄ› populisticky. Jeho konzervatismus byl nacionalismus, kterÃ½ Ãºctu kÂ tradicÃm jen pÅ™edstÃral, aby kÂ sobÄ› nalÃ¡kal kapitalismem zklamanÃ© voliÄe aÂ jeÅ¡tÄ› na tom vydÄ›lal. PÅ™esnÄ› to ale BabiÅ¡ovi dlouhodobÄ› imponovalo aÂ OrbÃ¡na se ve svÃ½ch veÅ™ejnÃ½ch prohlÃ¡Å¡enÃch nebÃ¡l nazÃ½vat â€žpÅ™Ãtelemâ€œ.
KrÃ¡tce po vzniku PatriotÅ¯ pro Evropu se pÅ™edstavitelÃ© jednotlivÃ½ch stran sjeli na velkou konferenci do Madridu, na hlavy si nasadili ÄepiÄky sÂ nÃ¡pisem Make Europe Great Again aÂ rozhodli se budovat evropskou verzi MAGA hnutÃ. AÂ spoleÄnÄ› hlÃ¡sali, Å¾e nÃ¡Å¡Â Äas vyprÅ¡el. Na jednom pÃ³diu stÃ¡li OrbÃ¡n, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Geert Wilders, Santiago Abascal aÂ dalÅ¡Ã pÅ™edstavitelÃ© evropskÃ© krajnÃ pravice. Mluvili oÂ migraci, Green Dealu, nÃ¡rodnÃ suverenitÄ›, boji proti â€žwokismuâ€œ aÂ celkovÃ©m Ãºpadku Evropy. VÃtÄ›zstvÃ Donalda Trumpa ve SpojenÃ½ch stÃ¡tech pro nÄ› nebylo vzdÃ¡lenou americkou udÃ¡lostÃ, ale potvrzenÃm, Å¾e stejnÃ½ politickÃ½ jazyk jim mÅ¯Å¾e znovu zÃskat moc iÂ vÂ EvropÄ› aÂ otoÄit ideologickÃ½m kormidlem smÄ›rem ke kooperovanÃ©mu izolacionismu aÂ nacionalismu.
Pro Andreje BabiÅ¡e pÅ™edstavovali Patrioti schizofrennÃ projekt od samÃ©ho zaÄÃ¡tku. OÂ ÄeskÃ©m politikovi je znÃ¡mÃ¡ jedna zÃ¡kladnÃ vÄ›c: mÃ¡ rÃ¡d moc aÂ nebojÃ se kÂ nÃ lÃsat. Je pÅ™itom jedno, kdo ji zrovna pÅ™edstavuje. BabiÅ¡ se dokÃ¡Å¾e ve stejnÃ½ moment chlubit vztahem sÂ OrbÃ¡nem, aby si oÂ pÃ¡r chvil pozdÄ›ji domlouval schÅ¯zku sÂ francouzskÃ½m prezidentem Emanuelem Macronem.
IÂ tak byl ale jeho nÃ¡hlÃ½ odklon od Renew Europe, vÂ nÄ›mÅ¾ ANO pÅ¯sobilo po dlouhÃ¡ lÃ©ta, pro leckoho pÅ™ekvapivÃ½. VÂ Patriotech se ÄeskÃ½ premiÃ©r vÄ›domÄ› ocitl mezi politiky, kteÅ™Ã nepotÅ™ebovali pÅ™edstÃrat ideologickou zdrÅ¾enlivost aÂ sluÅ¡nost. Wilders, Salvini, Le Pen, Abascal iÂ Kickl stavÄ›jÃ na zcela otevÅ™enÃ©m nacionalismu, rasistickÃ© rÃ©torice aÂ rozdmÃ½chÃ¡vÃ¡nÃ kulturnÃch vÃ¡lek tÄ›mi nejprimitivnÄ›jÅ¡Ãmi prostÅ™edky. BabiÅ¡ se pÅ™itom vÂ ÄeskÃ© politice dlouho prezentoval trochu jinak. Jako obhÃ¡jce chudÃ½ch, kterÃ½ lovil hlasy mezi stÅ™ednÃ aÂ niÅ¾Å¡Ã stÅ™ednÃ tÅ™Ãdou, kterÃ¡ kÂ nÄ›mu utekla po pÃ¡du sociÃ¡lnÃ demokracie.
Vstupem do PatriotÅ¯ ale sÃ¡m sebe zasadil do ponÄ›kud evropskÃ© politickÃ© rodiny. Do rodiny krajnÃ pravice.
ImpÃ©rium se otÅ™Ã¡sÃ¡
JenÅ¾e uplynul rok aÂ Patrioti, tÅ™etÃ nejvlivnÄ›jÅ¡Ã frakce vÂ EvropskÃ©m parlamentu, se zaÄali zmÃtat vÂ chaosu aÂ kÅ™eÄÃch. KrÃ¡l aÂ dobrÃ½ pÅ™Ãtel Viktor OrbÃ¡n byl po pÅ™ekvapivÃ½ch volbÃ¡ch vÂ MaÄarsku, svÃ© ideologickÃ© baÅ¡tÄ›, politicky mrtev.
Volby vÂ MaÄarsku jako by zmÄ›nily celou dynamiku samotnÃ½ch PatriotÅ¯ aÂ otÅ™Ã¡sly jimi vÂ zÃ¡kladech. Byl to OrbÃ¡n, kdo byl tahounem koalice aÂ jejÃm hlavnÃm vzorem, tvÃ¡Å™Ã, kterÃ¡ svÄ›tu ukazovala, Å¾e tento typ politiky mÃ¡ aÂ bude mÃt ÃºspÄ›ch. DodÃ¡val celÃ©mu projektu vÃ¡hu, kterou ostatnÃ lÃdÅ™i PatriotÅ¯ nemÄ›li. Marine Le Pen nikdy nevlÃ¡dla Francii. Geert Wilders sice dokÃ¡zal otÅ™Ã¡st nizozemskou politikou, ale dlouho zÅ¯stÃ¡val pÅ™edevÅ¡Ãm symbolem radikalizace. Salvini proÅ¡el italskou vlÃ¡dou, ale jeho moc byla omezena koalicemi aÂ promÄ›nlivostÃ italskÃ© politiky. Andrej BabiÅ¡ dlouhodobÄ› patÅ™Ã kÂ nejvÃce kontroverznÃm postavÃ¡m ÄeskÃ© politiky aÂ nikdy se mu nepodaÅ™ilo udrÅ¾et si kontinuÃ¡lnÃ moc nad zemÃ.
OrbÃ¡n byl ale jinÃ½ pÅ™Ãpad. Å estnÃ¡ct let nepÅ™etrÅ¾itÄ› vlÃ¡dl, pÅ™estavÄ›l stÃ¡t, vytvoÅ™il loajÃ¡lnÃ mediÃ¡lnÃ aÂ ekonomickÃ© zÃ¡zemÃ aÂ promÄ›nil konflikt sÂ Evropskou uniÃ ve vlastnÃ politickou znaÄku. NeÅ¡lo tu ale jen aÂ pouze oÂ politiku. OrbÃ¡n byl iÂ vzorem vrcholnÃ© fÃ¡ze nepotistickÃ© politiky. MaÄarsko bÄ›hem svÃ© vlÃ¡dy pÅ™estavÄ›l vÂ dobÅ™e namazanÃ½ stroj na penÃze aÂ moc, kterÃ½ podle celÃ© Å™ady svÄ›dectvÃ ovlÃ¡dal on aÂ jeho blÃzcÃ pÅ™Ã¡telÃ© Äi rodina. PolitickÃ½ vliv Å¡el ruku vÂ ruce sÂ tÃm ekonomickÃ½m, vÂ nÄ›mÅ¾ se zrcadlilo ovlÃ¡dnutÃ institucÃ stejnÄ› jako pokus oÂ pÅ™estavbu demokratickÃ½ch narativÅ¯ uvnitÅ™ svobodnÃ© spoleÄnosti. AÂ iÂ to Andreji BabiÅ¡ovi muselo imponovat.
Å½e vÂ jejich vztahu zaÄÃnÃ¡ nÄ›co skÅ™Ãpat, bylo patrnÃ© nejpozdÄ›ji kolem CPAC Hungary. OrbÃ¡n si maÄarskou verzi americkÃ© konzervativnÃ konference naplÃ¡noval na bÅ™ezen 2026, jen nÄ›kolik tÃ½dnÅ¯ pÅ™ed parlamentnÃmi volbami. Nebyla to jen pÅ™ehlÃdka spÅ™Ã¡telenÃ½ch politikÅ¯. BudapeÅ¡Å¥ se bÄ›hem jeho vlÃ¡dy postupnÄ› promÄ›nila vÂ zÃ¡zemÃ zÃ¡padnÃch nacionalistÅ¯, think-tankÅ¯, konzervativnÃch influencerÅ¯ aÂ lidÃ napojenÃ½ch na trumpovskÃ© hnutÃ.
Centrum evropskÃ©ho nacionalismu
DenÃk Le MondeÂ popsal maÄarskouÂ metropoli jako jedno zÂ center zÃ¡padnÃho nacionalismu, kde hrÃ¡ly roli stÃ¡tem podporovanÃ© instituce jako Danube Institute, Mathias Corvinus Collegium, Hungarian Institute of International Affairs nebo Center for Fundamental Rights. PrÃ¡vÄ›Â Center for Fundamental RightsÂ CPAC Hungary spoluorganizuje sÂ americkou Conservative Political Action Conference, coÅ¾ doklÃ¡dÃ¡, jak moc byl OrbÃ¡n dÅ¯leÅ¾itÃ½ pro konzervativnÃ americkou pravici.
CPAC Hungary 2026 se konal 21. bÅ™ezna vÂ budapeÅ¡Å¥skÃ© MTK Sportpark. PodleÂ Balkan InsightÂ pÅ™ilÃ¡kal 667 zahraniÄnÃch hostÅ¯ zÂ 51 zemÃ aÂ celkovÄ› nÃzkÃ© tisÃce ÃºÄastnÃkÅ¯. Mezi vÃ½raznÃ½mi Å™eÄnÃky byli Geert Wilders, Herbert Kickl, Alice Weidel, gruzÃnskÃ½ premiÃ©r Irakli Kobachidze, Mateusz Morawiecki, Tom Van Grieken, Martin Helme nebo lidÃ© zÂ americkÃ©ho konzervativnÃho prostÅ™edÃ vÄetnÄ› Matta Schlappa.Â Server EuronewsÂ zÃ¡roveÅˆ upozornil, Å¾e nezÃ¡vislÃ¡ mÃ©dia na akci nemÄ›la pÅ™Ãstup aÂ Å¾e Donald Trump ani J. D. Vance na CPAC Hungary osobnÄ› nedorazili. Trump ale OrbÃ¡na podpoÅ™il videovzkazem. AÂ totÃ©Å¾ â€“ kÂ pÅ™ekvapenÃ mnohÃ½ch â€“ udÄ›lal Andrej BabiÅ¡.
PÅ™Ãtel Andrej svou neÃºÄast zdÅ¯vodnil nutnostÃ Å™eÅ¡it zÃ¡vaÅ¾nÃ© domÃ¡cÃ otÃ¡zky, na akci tak dorazil jen ministr zahraniÄÃ Petr Macinka aÂ OrbÃ¡novi ve svÃ©m pÅ™Ãhovoru sdÄ›lil, Å¾e takovÃ lidÃ© jako on se â€“ podobnÄ› jako Michelangelo â€“ rodÃ jednou za pÄ›t set let. NicmÃ©nÄ› navzdory MacinkovÄ› snaze bylo jasnÃ©, Å¾e Äesko-maÄarskÃ© vztahy, alespoÅˆ veÅ™ejnÄ›, ochladly. BabiÅ¡, kterÃ½ dÅ™Ãv sÂ OrbÃ¡nem veÅ™ejnÄ› komunikoval maÄarsky, se po prohranÃ½ch volbÃ¡ch uchÃ½lil kÂ formÃ¡lnÃ angliÄtinÄ›. Navzdory veÅ¡kerÃ½m roky trvajÃcÃm ÃºzkÃ½m vazbÃ¡m byl OrbÃ¡n pro BabiÅ¡e najednou loser, kterÃ½ prohrÃ¡l volby. OtÃ¡zkou ale zÅ¯stalo, co to udÄ›lÃ¡ sÂ Patrioty pro Evropu aÂ kdo pÅ™ÃpadnÄ› OrbÃ¡na nahradÃ jako hlavnÃ spojka pro Rusko iÂ Trumpovy USA.
Chameleon BabiÅ¡
Po maÄarskÃ½ch volbÃ¡ch se Andrej BabiÅ¡ znenadÃ¡nÃ ocitl vÂ novÃ© pozici. VÂ Patriotech pro Evropu zÅ¯stal jedinÃ½m aktuÃ¡lnÄ› vlÃ¡dnoucÃm premiÃ©rem ÄlenskÃ© zemÄ› EU. OrbÃ¡n oÂ svou vlÃ¡du pÅ™iÅ¡el, Le Pen aÂ Bardella Francii (zatÃm) neÅ™ÃdÃ, Salvini nenÃ italskÃ½m premiÃ©rem, Wilders nenÃ nizozemskÃ½m premiÃ©rem aÂ Kickl nestojÃ vÂ Äele Rakouska. To by logicky znamenalo, Å¾e BabiÅ¡ pÅ™evezme tyto evropskÃ© otÄ›Å¾e aÂ pustÃ se do budovÃ¡nÃ novÃ½ch vizÃ aÂ novÃ½ch plÃ¡nÅ¯ pro tuto tÅ™etÃ nejsilnÄ›jÅ¡Ã evropskou frakci. To se vÅ¡ak nynÃ ani zdaleka nedÄ›je. Jednou zÂ obecnÄ› znÃ¡mÃ½ch politickÃ½ch strategiÃ ÄeskÃ©ho premiÃ©ra je nevyÄnÃvat aÂ nechÃ¡vat si vÅ¾dy otevÅ™enÃ¡ iÂ ta nejbizarnÄ›jÅ¡Ã zadnÃ vrÃ¡tka.
BabiÅ¡ reÃ¡lnÄ› nemÃ¡ Å¾Ã¡dnÃ½ dÅ¯vod se do role novÃ©ho vÅ¯dce PatriotÅ¯ hrnout. Bylo by to proti jeho zÃ¡kladnÃmu instinktu. CelÃ¡ jeho politickÃ¡ kariÃ©ra stojÃ na schopnosti bÃ½t uÂ vÅ¡eho, co se mÅ¯Å¾e hodit, aÂ souÄasnÄ› tvrdit, Å¾e se ho to vlastnÄ› netÃ½kÃ¡, nebo dokonce Å¾e je vÂ danÃ© situaci obÄ›tÃ. BabiÅ¡ umÃ bÃ½t vÂ jednu aÂ tu samou chvÃli OrbÃ¡nÅ¯v pÅ™Ãtel, stejnÄ› jako evropskÃ½ pragmatik, obÄ›Å¥ Bruselu, partner Macrona, sociÃ¡lnÃ ochrÃ¡nce dÅ¯chodcÅ¯ iÂ pÅ™edseda vlÃ¡dy sÂ krajnÄ› pravicovÃ½mi frakcemi vÂ zÃ¡dech. VÅ¾dy podle potÅ™eby.
Platilo to iÂ pro jeho podporu PatriotÅ¯m pro Evropu. Tu projevoval, ale jen vÂ mezÃch. Ani sÂ pÃ¡dem OrbÃ¡na se to nezmÄ›nilo: BabiÅ¡ oÄividnÄ› Å¾Ã¡dnou vÄ›tÅ¡Ã odpovÄ›dnost nechce, coÅ¾ naplnoÂ ukÃ¡zal prvnÃ â€žpoorbÃ¡novskÃ½â€œÂ sraz frakce vÂ italskÃ©m MilÃ¡nÄ›, kam byl Viktor OrbÃ¡n sice pozvÃ¡n, ale nepÅ™ijel. VÂ dostupnÃ½ch reportech zÂ akce ale ÄeskÃ½ premiÃ©r nefiguruje mezi hlavnÃmi Å™eÄnÃky ani citovanÃ½mi postavami. NejvÃc se psalo oÂ Salvinim, Bardellovi, Wildersovi, Van Griekenovi aÂ dalÅ¡Ãch, nikoli oÂ BabiÅ¡ovi. To naznaÄuje, Å¾e se ÄeskÃ½ premiÃ©r drÅ¾el zpÃ¡tky od nejtvrdÅ¡Ãch projevÅ¯ identitÃ¡Å™skÃ© aÂ nacionalistickÃ© politiky, kterou reprezentujÃ jeho kolegovÃ©.
HledÃ¡ se novÃ© mocenskÃ© centrum, zn. rychle
SkuteÄnou vÃ¡hu krajnÃ pravici vÅ¡ak poÅ™Ã¡d dÃ¡vÃ¡ stÃ¡t. PÅ™Ãstup kÂ vlÃ¡dÄ›, ministerstvÅ¯m, evropskÃ½m jednÃ¡nÃm, diplomatickÃ½m kanÃ¡lÅ¯m aÂ veÅ™ejnÃ½m penÄ›zÅ¯m, to je iÂ dnes klÃÄovÃ©. OrbÃ¡n byl pro tuto politiku tak dÅ¯leÅ¾itÃ½ proto, Å¾e jÃ vÅ¡echno zmÃnÄ›nÃ© dokÃ¡zal dlouho poskytovat, fungoval obousmÄ›rnÄ›. BudapeÅ¡Å¥ vÂ tomto pohledu nebyla jen nÄ›jakou kulisou evropskÃ©ho nacionalismu, byla svÃ©ho druhu jeho mocenskou adresou.
Po maÄarskÃ½ch volbÃ¡ch se tato adresa bude muset zmÄ›nit. Fidesz zÅ¯stÃ¡vÃ¡ souÄÃ¡stÃ PatriotÅ¯, OrbÃ¡n zÅ¯stÃ¡vÃ¡ jejich symbolem aÂ jeho sÃÅ¥ nezmizÃ ze dne na den. Bez premiÃ©rskÃ©ho ÃºÅ™adu vÅ¡ak ztrÃ¡cÃ nÄ›co, co mu Å¾Ã¡dnÃ½ think-tank ani konference nenahradÃ: pÅ™Ãmou kontrolu nad ÄlenskÃ½m stÃ¡tem EvropskÃ© unie. ZÂ pohledu PatriotÅ¯ pro Evropu tak zaÄÃnÃ¡ mnohem praktiÄtÄ›jÅ¡Ã otÃ¡zka: Kde teÄ leÅ¾Ã jejich vlÃ¡dnÃ moc aÂ vÅ¡echno sÂ nÃ spojenÃ©?
OdpovÄ›Ä vede nepÅ™ÃjemnÄ› blÃzko kÂ Praze. Jak jiÅ¾ bylo Å™eÄeno, Andrej BabiÅ¡ je po OrbÃ¡novÄ› porÃ¡Å¾ce jedinÃ½m premiÃ©rem ÄlenskÃ© zemÄ› EU uvnitÅ™ tÃ©to â€ževropskÃ© politickÃ© rodinyâ€œ. Pro frakci, kterÃ¡ pÅ™iÅ¡la oÂ svÃ©ho nejdÅ¯leÅ¾itÄ›jÅ¡Ãho stÃ¡tnÃka, mÃ¡ ÄeskÃ½ premiÃ©r novou hodnotu. ZÃ¡sadnÃ roli vÂ tomto mocenskÃ©m pÅ™esunu navÃc hraje iÂ vÂ souÄasnosti nejmocnÄ›jÅ¡Ã Å¾ena ÄŒeskÃ© republiky, Å¡Ã©fka ÃšÅ™adu vlÃ¡dy TÃ¼nde Bartha. Ta je dokonce nÄ›kterÃ½mi komentÃ¡tory vÂ ÄŒesku pÅ™ezdÃvÃ¡na Rasputin nebo kardinÃ¡l Richelieu ÄeskÃ© politiky. PÅ™i pohledu na jejÃ Å¾ivotopis aÂ vÂ kombinaci sÂ tÃm, jak tvrdÄ› poslednÃ mÄ›sÃce svÅ¯j vliv uplatÅˆuje, nejsou tato hodnocenÃ daleko od pravdy.
TÃ¼nde Bartha je slovensko-maÄarskÃ¡ manaÅ¾erka, klÃÄovÃ¡ postava souÄasnÃ© BabiÅ¡ovy vlÃ¡dy. VÂ minulosti se podÃlela na zavÃ¡dÄ›nÃ maÄarskÃ© divize BabiÅ¡ovy spoleÄnosti Agrofert vÂ MaÄarsku aÂ vÂ roce 2024 jÃ Viktor OrbÃ¡n udÄ›lil vysokÃ© stÃ¡tnÃ vyznamenÃ¡nÃ. Pro BabiÅ¡e uÅ¾ po lÃ©ta pÅ™edstavuje hlavnÃ spojenÃ sÂ BudapeÅ¡tÃ aÂ mocenskou klikou kolem strany Fidesz. Dnes je vlivnÃ¡ manaÅ¾erka BabiÅ¡ovi tÃ©mÄ›Å™ neustÃ¡le po boku, jezdÃ sÂ nÃm na pracovnÃ cesty, zve si na ÃšÅ™ad vlÃ¡dy diplomaty aÂ sama iÂ za ÄŒesko sem tam vyjednÃ¡vÃ¡. ObÄas za premiÃ©ra iÂ komunikuje sÂ dalÅ¡Ãmi pÅ™edstaviteli stÃ¡tu, napÅ™Ãklad sÂ prezidentem Petrem Pavlem.
Slovensko? Ne, radÄ›ji ÄŒesko
PrÃ¡vÄ› dobrÃ© vztahy TÃ¼nde Bartha sÂ maÄarskou konzervativnÃ frakcÃ dÃ¡vajÃ tuÅ¡it, Å¾e by to nakonec mohlo bÃ½t prÃ¡vÄ› ÄŒesko, kam se centrum moci zaÄne pomalu pÅ™esouvat. AÂ to iÂ pÅ™esto, Å¾e krÃ¡tce po OrbÃ¡novÄ› pÃ¡du si vÄ›tÅ¡ina evropskÃ½ch komentÃ¡torÅ¯ tipovala spÃÅ¡e Ficovo Slovensko. To proto, Å¾e Robert Fico patÅ™Ã kÂ vÅ¯bec nejhorlivÄ›jÅ¡Ãm spojkÃ¡m sÂ Ruskou federacÃ aÂ jako jeden zÂ mÃ¡la evropskÃ½ch politikÅ¯ do Moskvy pravidelnÄ› jezdÃ. Naposledy byl vÂ MoskvÄ› 9. kvÄ›tna 2026, kdy se vÂ Kremlu setkal sÂ Vladimirem Putinem. Po OrbÃ¡novÄ› pÃ¡du na sebe slovenskÃ½ premiÃ©r pÅ™evzal ÄÃ¡st role, kterou dÅ™Ãve plnil maÄarskÃ½ ministr zahraniÄÃ PÃ©ter SzijjÃ¡rtÃ³: stal se jednÃm zÂ nejviditelnÄ›jÅ¡Ãch kanÃ¡lÅ¯ mezi Moskvou aÂ politikou ÄlenskÃ½ch stÃ¡tÅ¯ EvropskÃ© unie. SzijjÃ¡rtÃ³ovu pozici pÅ™itom krÃ¡tce pÅ™ed maÄarskÃ½mi volbami poÅ¡kodil skandÃ¡l kolem jeho telefonÃ¡tÅ¯ se Sergejem Lavrovem. Podle investigativnÃch zjiÅ¡tÄ›nÃ denÃku The Washington Post mÄ›l maÄarskÃ½ ministr sÂ ruskÃ½m protÄ›jÅ¡kem opakovanÄ› mluvit oÂ citlivÃ½ch unijnÃch jednÃ¡nÃch aÂ pozdÄ›ji zveÅ™ejnÄ›nÃ© nahrÃ¡vky ukÃ¡zaly iÂ debatu oÂ sankcÃch.
TÅ™ebaÅ¾e dnes vÂ MaÄarsku nastupuje novÃ¡ vlÃ¡da, osu Äesko-maÄarskÃ½ch vztahÅ¯ udrÅ¾uje loajalita aÂ historie kontaktÅ¯ sÂ orbÃ¡novskou Ã©rou. AÂ to iÂ pÅ™esto, Å¾e veÅ™ejnÄ› se sÃ¡m BabiÅ¡ drÅ¾Ã spÃÅ¡e stranou. Pozice aÂ vliv jeho klÃÄovÃ© spojenkynÄ› ale jasnÄ› doklÃ¡dÃ¡, Å¾e iÂ nynÃ bude pro ÄeskÃ©ho premiÃ©ra dÅ¯leÅ¾itÃ© udrÅ¾ovat, klidnÄ› jen soukromÄ›, dobrÃ© vztahy se svÃ½m nÄ›kdejÅ¡Ãm politickÃ½m vzorem.
Fico naopak nejspÃÅ¡ nenÃ vÂ oÄÃch ostatnÃch politikÅ¯ evropskÃ© krajnÃ pravice nijak respektovanÃ½, jeho vlÃ¡da se dlouhodobÄ› zmÃtÃ¡ ve vnitrokoaliÄnÃch problÃ©mech aÂ protesty proti nÄ›mu, jakkoli vyÄerpÃ¡vajÃcÃ aÂ vÂ mnoha ohledech zatÃm neÃºÄinnÃ©, ukazujÃ na silnou rozdrobenost nÃ¡lad vÂ zemi. Jeho vlÃ¡dnÃ strana SMER navÃc nenÃ vÂ EvropskÃ©m parlamentu zaÅ™azena do Å¾Ã¡dnÃ© zÂ frakcÃ, coÅ¾ jeho pozici znaÄnÄ› oslabuje.
MEGA MAGA
ZatÃmco oÂ napojenÃ na Rusko se vÂ postkomunistickÃ½ch zemÃch diskutuje tÃ©mÄ›Å™ dennÄ› â€“ pÅ™edevÅ¡Ãm kvÅ¯li ruskÃ© vÃ¡lce proti UkrajinÄ›, kterÃ¡ je vÂ dÅ¯sledku testem iÂ ohroÅ¾enÃm pro celou Evropu, role SpojenÃ½ch stÃ¡tÅ¯ zÅ¯stÃ¡vÃ¡ tak trochu vÂ pozadÃ. PÅ™itom vztah evropskÃ© krajnÃ pravice kÂ Donaldu Trumpovi aÂ jeho blÃzkÃ©mu okolÃ je pro pochopenÃ dynamik uvnitÅ™ EvropskÃ©ho parlamentu iÂ nÃ¡rodnÃch stÃ¡tÅ¯ zcela klÃÄovÃ½. AÂ to pÅ™esto, Å¾e Trumpovy zcela nÃ¡hodnÃ©, aÂ pÅ™itom zniÄujÃcÃ vÃ¡lky, jeho postoj kÂ EvropÄ› jako takovÃ© aÂ lavÃrovÃ¡nÃ kolem NATO dÄ›lajÃ ze souÄasnÃ½ch USA nestabilnÃho aÂ jen obtÃÅ¾nÄ› pÅ™edvÃdatelnÃ©ho spojence.
Pro Patrioty je ale Trumpova Amerika pÅ™itaÅ¾livÃ¡ zÂ jinÃ©ho dÅ¯vodu: nabÃzÃ jim vÃtÄ›znÃ½ obraz politiky, kterou se sami uÅ¾ po nÄ›kolik let, vÃce Äi mÃ©nÄ› ÃºspÄ›Å¡nÄ›, snaÅ¾Ã pÅ™evÃ©st do evropskÃ½ch podmÃnek. Hranice, deportace, fosilnÃ energie, Ãºtoky na univerzity, nezÃ¡vislÃ¡ mÃ©dia, kulturnÃ instituce aÂ jazyk nÃ¡rodnÃ hrdosti vÂ kombinaci sÂ likvidaÄnÃmi Å¡krty, to vÅ¡e stranÃ¡m sdruÅ¾enÃ½m vÂ Patriotech silnÄ› imponuje. Tato frakce takÃ©Â dlouhodobÄ› bagatelizujeÂ Trumpovu ekonomickou politiku vÅ¯Äi EvropÄ›.
OrbÃ¡na â€“ nakonec marnÄ› â€“ pÅ™ijel pÅ™ed volbami podpoÅ™it viceprezident aÂ klÃÄovÃ¡ postava Trumpovy administrativy J. D. Vance, sÃ¡m Trump telefonicky vyjÃ¡dÅ™il svou podporu aÂ nadÄ›ji, Å¾e MaÄarsko zÅ¯stane blÃzkÃ½m spojencem SpojenÃ½ch stÃ¡tÅ¯. Web Balkan Insight jeho cestu popsal jako poslednÃ pokus podpoÅ™it OrbÃ¡novu slÃ¡bnoucÃ kampaÅˆ. DenÃkÂ The GuardianÂ Å¡el jeÅ¡tÄ› dÃ¡l: Vanceovo vystoupenÃ oznaÄil za otevÅ™enou podporu OrbÃ¡na jen pÃ¡r dnÃ pÅ™ed volbami aÂ pÅ™ipomnÄ›l, Å¾e viceprezident obviÅˆoval EU zÂ vmÄ›Å¡ovÃ¡nÃ do maÄarskÃ© politiky, zatÃmco sÃ¡m na pÃ³diu vyzÃ½val kÂ OrbÃ¡novu znovuzvolenÃ. IÂ tady dnes zeje svÃ©ho druhu dÃra, kterou se jak SpojenÃ© stÃ¡ty, tak jednotlivÃ© krajnÄ› pravicovÃ© strany budou snaÅ¾it nÄ›jak zacelit. AÂ vzhledem kÂ napÄ›tÃ, kterÃ© Trump do evropskÃ© politiky opakovanÄ› vnÃ¡Å¡Ã, to nepÅ¯jde snadno.
TakzvanÃ suverenistÃ©, kteÅ™Ã sÂ gustem okopÃ¡vajÃ kotnÃky EvropskÃ© unii, aÄkoli zÂ jejÃch penÄ›z aÂ infrastruktury bÄ›Å¾nÄ› tyjÃ, jsou nynÃ ve zcela schizofrennÃ pozici. OdpovÄ›dÃ na politiku USA iÂ Moskvy totiÅ¾ nenÃ posÃlenÃ nÃ¡rodnÃch stÃ¡tÅ¯, ale naopak co nejvÄ›tÅ¡Ã evropskÃ¡ integrace, tedy nÄ›co, proti Äemu suverenistÃ© aktivnÄ› bojujÃ. Trump navÃc hodlÃ¡ tvrdÄ› vyÅ¾adovat pÅ™ehled oÂ tom, kolik jednotlivÃ© ÄlenskÃ© stÃ¡ty EU pÅ™ispÃvajÃ ze svÃ©ho rozpoÄtu na obranu. AÂ minimÃ¡lnÄ› ÄŒesko mÃ¡ vÂ tomto ohledu mÃ¡slo na hlavÄ›. Na rozdÃl od svÃ½ch kolegÅ¯ zÂ frakce, kteÅ™Ã nesedÃ vÂ premiÃ©rskÃ©m kÅ™esle, se navÃc nemÃ¡ na co vymlouvat.
ZemÄ›tÅ™esenÃ se konÃ¡ â€“ ale jen trochu
VÂ kontextu OrbÃ¡nova souÄasnÃ©ho konce tu nejde jen oÂ pÃ¡d jednÃ© lokÃ¡lnÃ vlÃ¡dy, ale oÂ otÅ™es celÃ½m centrem evropskÃ© krajnÃ pravice, kterÃ¡ najednou nemÃ¡ vÅ¯dÄÃ osobnost. AÂ to si, koneckoncÅ¯, uvÄ›domujÃ iÂ samotnÃ europoslanci tÃ©to frakce. Jeden zÂ nich napÅ™Ãklad pro web Euronews uvedl, Å¾e je to â€žkonec jednÃ© Ã©ryâ€œ. Je tedy otÃ¡zka, co se sÂ identitÃ¡Å™skou politikou PatriotÅ¯ stane dÃ¡l aÂ do jakÃ© mÃry si zachovÃ¡ svou internacionÃ¡lnÃ legitimitu.
JistÄ›, nÃ¡rodnÄ› konzervativnÃ, xenofobnÃ politika ani jejÃ pÅ™edstavitelÃ© nikam nezmizeli, spÃÅ¡ naopak. Jen za poslednÃ dekÃ¡du, od takzvanÃ© uprchlickÃ© krize, se jim podaÅ™ilo posunout hranici toho, co je dnes povaÅ¾ovÃ¡no za normÃ¡lnÃ aÂ pÅ™ijÃmanÃ©. Spolu sÂ armÃ¡dou influencerÅ¯, kteÅ™Ã vyrostli kolem slavnÃ©ho uskupenÃ Generace Identity, se jim do politiky iÂ veÅ™ejnÃ©ho diskurzu podaÅ™ilo propaÅ¡ovat celou Å™adu do tÃ© doby tvrdÄ› odsuzovanÃ½ch postojÅ¯.
ZatÃmco vÂ pÅ™edchozÃch letech to byla prÃ¡vÄ› politika krajnÃ pravice, co vzbuzovalo vÅ¡eobecnÃ½ odpor aÂ pohorÅ¡enÃ, sÂ nÃ¡stupem jejÃ novÃ©, mÃ©nÄ› vulgÃ¡rnÃ aÂ vÃce uhlazenÃ© politickÃ© elity se vÅ¡echny dÅ™Ãve platnÃ© standardy rozmÄ›lnily. DneÅ¡nÃ proponenti postfaÅ¡ismu nenosÃ neonacistickÃ© symboly na triÄkÃ¡ch ani tÄ›Å¾kÃ© kanady, nemajÃ tetovÃ¡nÃ sÂ motivy vojÃ¡kÅ¯ SS. VÄ›tÅ¡ina zÂ nich vystudovala prestiÅ¾nÃ Å¡koly, nosÃ obleky aÂ tvoÅ™Ã mlÃ¡deÅ¾nickÃ© organizace prÃ¡vÄ› takovÃ½ch politickÃ½ch uskupenÃ, jako jsou Patrioti pro Evropu.
PodÃvÃ¡me-li se na dÄ›dictvÃ tÃ©to normalizace, jejÃÅ¾ hlavnÃm proponentem aÂ tahounem byl Viktor OrbÃ¡n, vÂ Å¡irÅ¡Ãm hledisku, vidÃme robustnÄ›jÅ¡Ã aÂ propracovanÄ›jÅ¡Ã systÃ©m. AÂ tÃm jedny volby jen tak neotÅ™esou, jakkoli zÂ hlediska pomÄ›ru sil aÂ symboliky moci znamenaly opravdu hodnÄ›. Patrioti aÂ jejich politika ale nemizejÃ aÂ stejnÄ› tak se nehroutÃ systÃ©m moci, kterÃ½ za vÃce neÅ¾ dekÃ¡du poctivÄ› aÂ sÂ vervou budovali.
Pohled do Å™ad jejich mlÃ¡deÅ¾nÃkÅ¯ oÂ tom dÃ¡vÃ¡ jasnou zprÃ¡vu: vÄ›tÅ¡ina zÂ nich mÃ¡ za sebou velmi problematickou minulost, Äasto spojenou sÂ kontroverzemi kolem legitimizace nejen krajnÄ› pravicovÃ½ch narativÅ¯, ale Äasto iÂ tÄ›ch tvrdÄ› neonacistickÃ½ch. TÄ›Å¾iÅ¡tÄ› tÄ›chto organizacÃ navÃc stojÃ tak trochu mimo tradiÄnÃ pojetÃ politiky, tak jak ji znÃ¡me ze stranickÃ½ch systÃ©mÅ¯. OpÃrÃ¡ se oÂ novou vlnu influencerÅ¯, kteÅ™Ã kÂ sobÄ› poutajÃ pozornost mladÃ½ch lidÃ aÂ dÃ¡l tak potencujÃ svÅ¯j vliv na naÅ¡i spoleÄnou budoucnost. NÄ›co takovÃ©ho dnes druhÃ¡ strana, aÅ¥ uÅ¾ se bavÃme oÂ skomÃrajÃcÃ evropskÃ© levici, nebo liberÃ¡lech, prostÄ› nemÃ¡. AÂ brzy se jÃ to mÅ¯Å¾e vymstÃt.
Kultura nacionalismu is not dead
To, co se iÂ dÃky OrbÃ¡novi podaÅ™ilo za poslednÃ dekÃ¡du vybudovat, dÃ¡vno pÅ™esahuje MaÄarsko. VÂ ÄÃ¡sti spoleÄnosti, pÅ™edevÅ¡Ãm mezi lidmi, na kterÃ© tvrdÄ› dopadaly poslednÃ krize, vznikl dojem, Å¾e jejich zÃ¡jmy dnes hÃ¡jÃ hlavnÄ› krajnÃ pravice. AbsurdnÃ je to uÅ¾ proto, Å¾e OrbÃ¡nova vlÃ¡da jasnÄ› ukÃ¡zala, komu podobnÃ© reÅ¾imy skuteÄnÄ› slouÅ¾Ã: vlastnÃ mocenskÃ© tÅ™ÃdÄ›, napojenÃ©mu byznysu aÂ politickÃ½m rodinÃ¡m, kterÃ© si ze stÃ¡tu udÄ›laly zdroj penÄ›z aÂ pÅ™Ãsun vÃ½hodnÃ½ch zakÃ¡zek.
SlabÃ© mÃsto tÃ©to politiky leÅ¾Ã tam, odkud sama bere sÃlu: uÂ lidÃ zklamanÃ½ch globÃ¡lnÃm kapitalismem, kteÅ™Ã stÃ¡le dokola doplÃ¡cejÃ na rostoucÃ ekonomickÃ©, kulturnÃ iÂ sociÃ¡lnÃ nerovnosti. PrÃ¡vÄ› mezi nimi krajnÃ pravice Äasto pÅ¯sobÃ jako jedinÃ¡ sÃla, kterÃ¡ jejich hnÄ›v bere vÃ¡Å¾nÄ›. Ve skuteÄnosti ho jen pÅ™esmÄ›rovÃ¡vÃ¡. Proti migrantÅ¯m, LGBTQA+ lidem, Å¾enÃ¡m, chudÃ½m lidem, neziskovÃ½m organizacÃm, mÃ©diÃm nebo komukoli dalÅ¡Ãmu, kdo se zrovna hodÃ do role nepÅ™Ãtele.
DÃra, kterÃ¡ po OrbÃ¡novi zÅ¯stala vÂ centru nacionÃ¡lnÄ› konzervativnÃ moci, je malÃ¡ ve srovnÃ¡nÃ sÂ propastÃ, kterÃ¡ uÅ¾ celÃ© dekÃ¡dy zeje mezi sociÃ¡lnÃmi tÅ™Ãdami vÂ jednotlivÃ½ch evropskÃ½ch zemÃch. Pokud vÂ takto nerovnÃ©m nastavenÃ budou vyrÅ¯stat dalÅ¡Ã skupiny aÂ generace aÂ demokratickÃ¡ politika na nÄ›j nenajde odpovÄ›Ä, stane se nejtrvalejÅ¡Ãm dÄ›dictvÃm OrbÃ¡novy Ã©ry prÃ¡vÄ› pÅ™etrvÃ¡vajÃcÃ pÅ™Ãklon ÄÃ¡sti znevÃ½hodnÄ›nÃ½ch lidÃ ke krajnÃ pravici. AÂ to navzdory tomu, Å¾e tato politika proti sobÄ› aktivnÄ› stavÃ lidi, kteÅ™Ã se vÂ ekonomickÃ©m Å¾ebÅ™ÃÄku nachÃ¡zejÃ velmi blÃzko sebe.
Å½ivenÃ¡ nenÃ¡vist kÂ migrantÅ¯m, LGBTQA+ lidem, Å¾enÃ¡m, chudÃ½m lidem aÂ lidem jakkoli znevÃ½hodnÄ›nÃ½m tvoÅ™Ã jednu zÂ hlavnÃch os souÄasnÃ© globÃ¡lnÃ krajnÃ pravice. Konkurovat jÃ znamenÃ¡ brÃ¡t problÃ©my lidÃ vÃ¡Å¾nÄ› aÂ nabÃdnout alternativu, kterÃ¡ bude emancipaÄnÃ, ne vyluÄujÃcÃ. JedinÄ› pak se dÃ¡ skuteÄnÄ› upÅ™ÃmnÄ› Å™Ãct: tÅ™eba jsme koneÄnÄ› na cestÄ› kÂ postorbÃ¡nismu.