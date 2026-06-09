Home Cultura En el camino hacia el postorbánismo

En el camino hacia el postorbánismo

By
Valentina Moreno
-
16
0

KdyÅ¾ byl 30. Äervna 2024 oznÃ¡men vznik novÃ© frakce EvropskÃ©ho parlamentu Patrioti pro Evropu,Â bylo jasnÃ©, Å¾e se vÂ evropskÃ© politice ustavuje novÃ¡ krajnÄ› pravicovÃ¡ internacionÃ¡la. Jejich otevÅ™enou ambicÃ­ bylo zmÄ›nit pÅ™Ã­stup EU kÂ migraci, zelenÃ© politice aÂ vÃ¡lce na UkrajinÄ›. Za ÄŒeskou republiku uÂ toho nemohlo chybÄ›t BabiÅ¡ovo ANO, kterÃ© kÂ PatriotÅ¯m pÅ™eÅ¡lo zÂ liberÃ¡lnÃ­ frakce Renew Europe. NejvlivnÄ›jÅ¡Ã­ ÄeskÃ½ politik se tak vÄ›domÄ› zaÅ™adil po bok Ligy Mattea Salviniho, NÃ¡rodnÃ­ho sdruÅ¾enÃ­ Marine Le Pen nebo rakouskÃ½ch SvobodnÃ½ch. Ani oÂ jednu zÂ tÄ›chto stran vÅ¡ak BabiÅ¡ovi nikdy pÅ™Ã­liÅ¡ neÅ¡lo. SkuteÄnÃ½m dÅ¯vodem, proÄ se pÅ™ipojil kÂ budovÃ¡nÃ­ novÃ© silnÃ© frakce, bylo nÄ›co jinÃ©ho: Viktor OrbÃ¡n.

Patrioti pro OrbÃ¡na

VÂ roce 2024 mÄ›l OrbÃ¡n vÂ evropskÃ© politice sice stÃ¡le vÃ½jimeÄnÃ©, ale uÅ¾ viditelnÄ› problematickÃ© postavenÃ­. DlouhodobÄ› vlÃ¡dl ÄlenskÃ©mu stÃ¡tu EvropskÃ© unie, pÅ™estavÄ›l maÄarskÃ© instituce, zvlÃ¡dl si podÅ™Ã­dit velkou ÄÃ¡st mediÃ¡lnÃ­ho prostoru aÂ vybudoval rozsÃ¡hlÃ© ekonomickÃ© zÃ¡zemÃ­ loajÃ¡lnÃ­ Fideszu. PodaÅ™ilo se mu zÂ tÃ©mat kulturnÃ­ch vÃ¡lek vybudovat hnacÃ­ motor jeho stÃ¡tnÃ­ politiky aÂ Å™ada dalÅ¡Ã­ch politikÅ¯ napÅ™Ã­Ä Evropou se ho snaÅ¾ila napodobit.

Pro evropskou krajnÃ­ pravici totiÅ¾ OrbÃ¡n pÅ™edstavoval dÅ¯kaz, Å¾e otevÅ™enÄ› neliberÃ¡lnÃ­ projekt mÅ¯Å¾e fungovat uvnitÅ™ EvropskÃ© unie jednak ideovÄ›, jednak ekonomicky. OrbÃ¡n nemÄ›l problÃ©m Äerpat evropskÃ© penÃ­ze, vyuÅ¾Ã­vat ÄlenstvÃ­ vÂ Unii jako zdroj vlivu aÂ souÄasnÄ› ÃºtoÄit na liberÃ¡lnÃ­ smÄ›Å™ovÃ¡nÃ­ evropskÃ© integrace.

ZÃ¡roveÅˆ uÅ¾ bylo zÅ™ejmÃ©, Å¾e tento velmi agresivnÃ­ model zaÄÃ­nÃ¡ pomalu narÃ¡Å¾et na svÃ© limity. PÅ™estoÅ¾e si jen mÃ¡lokdo dokÃ¡zal pÅ™edstavit, Å¾e by OrbÃ¡n oÂ svou moc nÄ›kdy pÅ™iÅ¡el, MaÄarsko mÄ›lo kvÅ¯li problÃ©mÅ¯m sÂ prÃ¡vnÃ­m stÃ¡tem, korupcÃ­ aÂ nezÃ¡vislostÃ­ justiceÂ zablokovanouÂ ÄÃ¡st evropskÃ½ch penÄ›z. Fidesz byl od roku 2021 mimo Evropskou lidovou stranu aÂ vÂ EvropskÃ©m parlamentu hledal novÃ© ukotvenÃ­. To mu nakonec poskytli Patrioti, jejichÅ¾ neoficiÃ¡lnÃ­m mluvÄÃ­m se stal.

ProblÃ©my vÅ¡ak tehdejÅ¡Ã­mu maÄarskÃ©mu premiÃ©rovi pÅ™inÃ¡Å¡el iÂ jeho pÅ™Ã­liÅ¡ vstÅ™Ã­cnÃ½ vztah kÂ Rusku. KvÅ¯li svÃ© zahraniÄnÃ­ politice aÂ opakovanÃ©mu blokovÃ¡nÃ­ unijnÃ­ch rozhodnutÃ­ byl on iÂ celÃ© MaÄarsko stÃ¡le izolovanÄ›jÅ¡Ã­. KdyÅ¾ MaÄarsko 1. Äervence 2024 pÅ™evzalo pÅ¯lroÄnÃ­ pÅ™edsednictvÃ­ vÂ RadÄ› EU, OrbÃ¡n hned vÂ prvnÃ­ch dnech vyrazil na vlastnÃ­ â€žmÃ­rovou misiâ€œ do Kyjeva, Moskvy aÂ Pekingu. NeÅ¡lo oÂ oficiÃ¡lnÃ­ unijnÃ­ misi. VÄ›tÅ¡ina evropskÃ½ch vlÃ¡dÂ ji vnÃ­mala jako sÃ³lovou akci, kterÃ¡ oslabovala spoleÄnou evropskou pozici vÅ¯Äi Rusku.

KrÃ¡l neliberÃ¡lnÃ­ demokracie

IÂ pÅ™esto byl ale OrbÃ¡n stÃ¡le â€žkrÃ¡lemâ€œ neliberÃ¡lnÃ­ho politickÃ©ho proudu. Jeho pojetÃ­ ÃºdajnÃ©ho konzervatismu nijak neodrÃ¡Å¾elo principy aÂ pravidla tohoto politickÃ©ho proudu: naklÃ¡dal sÂ nimi ÄistÄ› populisticky. Jeho konzervatismus byl nacionalismus, kterÃ½ Ãºctu kÂ tradicÃ­m jen pÅ™edstÃ­ral, aby kÂ sobÄ› nalÃ¡kal kapitalismem zklamanÃ© voliÄe aÂ jeÅ¡tÄ› na tom vydÄ›lal. PÅ™esnÄ› to ale BabiÅ¡ovi dlouhodobÄ› imponovalo aÂ OrbÃ¡na se ve svÃ½ch veÅ™ejnÃ½ch prohlÃ¡Å¡enÃ­ch nebÃ¡l nazÃ½vat â€žpÅ™Ã­telemâ€œ.

KrÃ¡tce po vzniku PatriotÅ¯ pro Evropu se pÅ™edstavitelÃ© jednotlivÃ½ch stran sjeli na velkou konferenci do Madridu, na hlavy si nasadili ÄepiÄky sÂ nÃ¡pisem Make Europe Great Again aÂ rozhodli se budovat evropskou verzi MAGA hnutÃ­. AÂ spoleÄnÄ› hlÃ¡sali, Å¾e nÃ¡Å¡Â Äas vyprÅ¡el. Na jednom pÃ³diu stÃ¡li OrbÃ¡n, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Geert Wilders, Santiago Abascal aÂ dalÅ¡Ã­ pÅ™edstavitelÃ© evropskÃ© krajnÃ­ pravice. Mluvili oÂ migraci, Green Dealu, nÃ¡rodnÃ­ suverenitÄ›, boji proti â€žwokismuâ€œ aÂ celkovÃ©m Ãºpadku Evropy. VÃ­tÄ›zstvÃ­ Donalda Trumpa ve SpojenÃ½ch stÃ¡tech pro nÄ› nebylo vzdÃ¡lenou americkou udÃ¡lostÃ­, ale potvrzenÃ­m, Å¾e stejnÃ½ politickÃ½ jazyk jim mÅ¯Å¾e znovu zÃ­skat moc iÂ vÂ EvropÄ› aÂ otoÄit ideologickÃ½m kormidlem smÄ›rem ke kooperovanÃ©mu izolacionismu aÂ nacionalismu.

Pro Andreje BabiÅ¡e pÅ™edstavovali Patrioti schizofrennÃ­ projekt od samÃ©ho zaÄÃ¡tku. OÂ ÄeskÃ©m politikovi je znÃ¡mÃ¡ jedna zÃ¡kladnÃ­ vÄ›c: mÃ¡ rÃ¡d moc aÂ nebojÃ­ se kÂ nÃ­ lÃ­sat. Je pÅ™itom jedno, kdo ji zrovna pÅ™edstavuje. BabiÅ¡ se dokÃ¡Å¾e ve stejnÃ½ moment chlubit vztahem sÂ OrbÃ¡nem, aby si oÂ pÃ¡r chvil pozdÄ›ji domlouval schÅ¯zku sÂ francouzskÃ½m prezidentem Emanuelem Macronem.

IÂ tak byl ale jeho nÃ¡hlÃ½ odklon od Renew Europe, vÂ nÄ›mÅ¾ ANO pÅ¯sobilo po dlouhÃ¡ lÃ©ta, pro leckoho pÅ™ekvapivÃ½. VÂ Patriotech se ÄeskÃ½ premiÃ©r vÄ›domÄ› ocitl mezi politiky, kteÅ™Ã­ nepotÅ™ebovali pÅ™edstÃ­rat ideologickou zdrÅ¾enlivost aÂ sluÅ¡nost. Wilders, Salvini, Le Pen, Abascal iÂ Kickl stavÄ›jÃ­ na zcela otevÅ™enÃ©m nacionalismu, rasistickÃ© rÃ©torice aÂ rozdmÃ½chÃ¡vÃ¡nÃ­ kulturnÃ­ch vÃ¡lek tÄ›mi nejprimitivnÄ›jÅ¡Ã­mi prostÅ™edky. BabiÅ¡ se pÅ™itom vÂ ÄeskÃ© politice dlouho prezentoval trochu jinak. Jako obhÃ¡jce chudÃ½ch, kterÃ½ lovil hlasy mezi stÅ™ednÃ­ aÂ niÅ¾Å¡Ã­ stÅ™ednÃ­ tÅ™Ã­dou, kterÃ¡ kÂ nÄ›mu utekla po pÃ¡du sociÃ¡lnÃ­ demokracie.

Vstupem do PatriotÅ¯ ale sÃ¡m sebe zasadil do ponÄ›kud evropskÃ© politickÃ© rodiny. Do rodiny krajnÃ­ pravice.

ImpÃ©rium se otÅ™Ã¡sÃ¡

JenÅ¾e uplynul rok aÂ Patrioti, tÅ™etÃ­ nejvlivnÄ›jÅ¡Ã­ frakce vÂ EvropskÃ©m parlamentu, se zaÄali zmÃ­tat vÂ chaosu aÂ kÅ™eÄÃ­ch. KrÃ¡l aÂ dobrÃ½ pÅ™Ã­tel Viktor OrbÃ¡n byl po pÅ™ekvapivÃ½ch volbÃ¡ch vÂ MaÄarsku, svÃ© ideologickÃ© baÅ¡tÄ›, politicky mrtev.

Volby vÂ MaÄarsku jako by zmÄ›nily celou dynamiku samotnÃ½ch PatriotÅ¯ aÂ otÅ™Ã¡sly jimi vÂ zÃ¡kladech. Byl to OrbÃ¡n, kdo byl tahounem koalice aÂ jejÃ­m hlavnÃ­m vzorem, tvÃ¡Å™Ã­, kterÃ¡ svÄ›tu ukazovala, Å¾e tento typ politiky mÃ¡ aÂ bude mÃ­t ÃºspÄ›ch. DodÃ¡val celÃ©mu projektu vÃ¡hu, kterou ostatnÃ­ lÃ­dÅ™i PatriotÅ¯ nemÄ›li. Marine Le Pen nikdy nevlÃ¡dla Francii. Geert Wilders sice dokÃ¡zal otÅ™Ã¡st nizozemskou politikou, ale dlouho zÅ¯stÃ¡val pÅ™edevÅ¡Ã­m symbolem radikalizace. Salvini proÅ¡el italskou vlÃ¡dou, ale jeho moc byla omezena koalicemi aÂ promÄ›nlivostÃ­ italskÃ© politiky. Andrej BabiÅ¡ dlouhodobÄ› patÅ™Ã­ kÂ nejvÃ­ce kontroverznÃ­m postavÃ¡m ÄeskÃ© politiky aÂ nikdy se mu nepodaÅ™ilo udrÅ¾et si kontinuÃ¡lnÃ­ moc nad zemÃ­.

OrbÃ¡n byl ale jinÃ½ pÅ™Ã­pad. Å estnÃ¡ct let nepÅ™etrÅ¾itÄ› vlÃ¡dl, pÅ™estavÄ›l stÃ¡t, vytvoÅ™il loajÃ¡lnÃ­ mediÃ¡lnÃ­ aÂ ekonomickÃ© zÃ¡zemÃ­ aÂ promÄ›nil konflikt sÂ Evropskou uniÃ­ ve vlastnÃ­ politickou znaÄku. NeÅ¡lo tu ale jen aÂ pouze oÂ politiku. OrbÃ¡n byl iÂ vzorem vrcholnÃ© fÃ¡ze nepotistickÃ© politiky. MaÄarsko bÄ›hem svÃ© vlÃ¡dy pÅ™estavÄ›l vÂ dobÅ™e namazanÃ½ stroj na penÃ­ze aÂ moc, kterÃ½ podle celÃ© Å™ady svÄ›dectvÃ­ ovlÃ¡dal on aÂ jeho blÃ­zcÃ­ pÅ™Ã¡telÃ© Äi rodina. PolitickÃ½ vliv Å¡el ruku vÂ ruce sÂ tÃ­m ekonomickÃ½m, vÂ nÄ›mÅ¾ se zrcadlilo ovlÃ¡dnutÃ­ institucÃ­ stejnÄ› jako pokus oÂ pÅ™estavbu demokratickÃ½ch narativÅ¯ uvnitÅ™ svobodnÃ© spoleÄnosti. AÂ iÂ to Andreji BabiÅ¡ovi muselo imponovat.

Å½e vÂ jejich vztahu zaÄÃ­nÃ¡ nÄ›co skÅ™Ã­pat, bylo patrnÃ© nejpozdÄ›ji kolem CPAC Hungary. OrbÃ¡n si maÄarskou verzi americkÃ© konzervativnÃ­ konference naplÃ¡noval na bÅ™ezen 2026, jen nÄ›kolik tÃ½dnÅ¯ pÅ™ed parlamentnÃ­mi volbami. Nebyla to jen pÅ™ehlÃ­dka spÅ™Ã¡telenÃ½ch politikÅ¯. BudapeÅ¡Å¥ se bÄ›hem jeho vlÃ¡dy postupnÄ› promÄ›nila vÂ zÃ¡zemÃ­ zÃ¡padnÃ­ch nacionalistÅ¯, think-tankÅ¯, konzervativnÃ­ch influencerÅ¯ aÂ lidÃ­ napojenÃ½ch na trumpovskÃ© hnutÃ­.

Centrum evropskÃ©ho nacionalismu

DenÃ­k Le MondeÂ popsal maÄarskouÂ metropoli jako jedno zÂ center zÃ¡padnÃ­ho nacionalismu, kde hrÃ¡ly roli stÃ¡tem podporovanÃ© instituce jako Danube Institute, Mathias Corvinus Collegium, Hungarian Institute of International Affairs nebo Center for Fundamental Rights. PrÃ¡vÄ›Â Center for Fundamental RightsÂ CPAC Hungary spoluorganizuje sÂ americkou Conservative Political Action Conference, coÅ¾ doklÃ¡dÃ¡, jak moc byl OrbÃ¡n dÅ¯leÅ¾itÃ½ pro konzervativnÃ­ americkou pravici.

CPAC Hungary 2026 se konal 21. bÅ™ezna vÂ budapeÅ¡Å¥skÃ© MTK Sportpark. PodleÂ Balkan InsightÂ pÅ™ilÃ¡kal 667 zahraniÄnÃ­ch hostÅ¯ zÂ 51 zemÃ­ aÂ celkovÄ› nÃ­zkÃ© tisÃ­ce ÃºÄastnÃ­kÅ¯. Mezi vÃ½raznÃ½mi Å™eÄnÃ­ky byli Geert Wilders, Herbert Kickl, Alice Weidel, gruzÃ­nskÃ½ premiÃ©r Irakli Kobachidze, Mateusz Morawiecki, Tom Van Grieken, Martin Helme nebo lidÃ© zÂ americkÃ©ho konzervativnÃ­ho prostÅ™edÃ­ vÄetnÄ› Matta Schlappa.Â Server EuronewsÂ zÃ¡roveÅˆ upozornil, Å¾e nezÃ¡vislÃ¡ mÃ©dia na akci nemÄ›la pÅ™Ã­stup aÂ Å¾e Donald Trump ani J. D. Vance na CPAC Hungary osobnÄ› nedorazili. Trump ale OrbÃ¡na podpoÅ™il videovzkazem. AÂ totÃ©Å¾ â€“ kÂ pÅ™ekvapenÃ­ mnohÃ½ch â€“ udÄ›lal Andrej BabiÅ¡.

PÅ™Ã­tel Andrej svou neÃºÄast zdÅ¯vodnil nutnostÃ­ Å™eÅ¡it zÃ¡vaÅ¾nÃ© domÃ¡cÃ­ otÃ¡zky, na akci tak dorazil jen ministr zahraniÄÃ­ Petr Macinka aÂ OrbÃ¡novi ve svÃ©m pÅ™Ã­hovoru sdÄ›lil, Å¾e takovÃ­ lidÃ© jako on se â€“ podobnÄ› jako Michelangelo â€“ rodÃ­ jednou za pÄ›t set let. NicmÃ©nÄ› navzdory MacinkovÄ› snaze bylo jasnÃ©, Å¾e Äesko-maÄarskÃ© vztahy, alespoÅˆ veÅ™ejnÄ›, ochladly. BabiÅ¡, kterÃ½ dÅ™Ã­v sÂ OrbÃ¡nem veÅ™ejnÄ› komunikoval maÄarsky, se po prohranÃ½ch volbÃ¡ch uchÃ½lil kÂ formÃ¡lnÃ­ angliÄtinÄ›. Navzdory veÅ¡kerÃ½m roky trvajÃ­cÃ­m ÃºzkÃ½m vazbÃ¡m byl OrbÃ¡n pro BabiÅ¡e najednou loser, kterÃ½ prohrÃ¡l volby. OtÃ¡zkou ale zÅ¯stalo, co to udÄ›lÃ¡ sÂ Patrioty pro Evropu aÂ kdo pÅ™Ã­padnÄ› OrbÃ¡na nahradÃ­ jako hlavnÃ­ spojka pro Rusko iÂ Trumpovy USA.

Chameleon BabiÅ¡

Po maÄarskÃ½ch volbÃ¡ch se Andrej BabiÅ¡ znenadÃ¡nÃ­ ocitl vÂ novÃ© pozici. VÂ Patriotech pro Evropu zÅ¯stal jedinÃ½m aktuÃ¡lnÄ› vlÃ¡dnoucÃ­m premiÃ©rem ÄlenskÃ© zemÄ› EU. OrbÃ¡n oÂ svou vlÃ¡du pÅ™iÅ¡el, Le Pen aÂ Bardella Francii (zatÃ­m) neÅ™Ã­dÃ­, Salvini nenÃ­ italskÃ½m premiÃ©rem, Wilders nenÃ­ nizozemskÃ½m premiÃ©rem aÂ Kickl nestojÃ­ vÂ Äele Rakouska. To by logicky znamenalo, Å¾e BabiÅ¡ pÅ™evezme tyto evropskÃ© otÄ›Å¾e aÂ pustÃ­ se do budovÃ¡nÃ­ novÃ½ch vizÃ­ aÂ novÃ½ch plÃ¡nÅ¯ pro tuto tÅ™etÃ­ nejsilnÄ›jÅ¡Ã­ evropskou frakci. To se vÅ¡ak nynÃ­ ani zdaleka nedÄ›je. Jednou zÂ obecnÄ› znÃ¡mÃ½ch politickÃ½ch strategiÃ­ ÄeskÃ©ho premiÃ©ra je nevyÄnÃ­vat aÂ nechÃ¡vat si vÅ¾dy otevÅ™enÃ¡ iÂ ta nejbizarnÄ›jÅ¡Ã­ zadnÃ­ vrÃ¡tka.

BabiÅ¡ reÃ¡lnÄ› nemÃ¡ Å¾Ã¡dnÃ½ dÅ¯vod se do role novÃ©ho vÅ¯dce PatriotÅ¯ hrnout. Bylo by to proti jeho zÃ¡kladnÃ­mu instinktu. CelÃ¡ jeho politickÃ¡ kariÃ©ra stojÃ­ na schopnosti bÃ½t uÂ vÅ¡eho, co se mÅ¯Å¾e hodit, aÂ souÄasnÄ› tvrdit, Å¾e se ho to vlastnÄ› netÃ½kÃ¡, nebo dokonce Å¾e je vÂ danÃ© situaci obÄ›tÃ­. BabiÅ¡ umÃ­ bÃ½t vÂ jednu aÂ tu samou chvÃ­li OrbÃ¡nÅ¯v pÅ™Ã­tel, stejnÄ› jako evropskÃ½ pragmatik, obÄ›Å¥ Bruselu, partner Macrona, sociÃ¡lnÃ­ ochrÃ¡nce dÅ¯chodcÅ¯ iÂ pÅ™edseda vlÃ¡dy sÂ krajnÄ› pravicovÃ½mi frakcemi vÂ zÃ¡dech. VÅ¾dy podle potÅ™eby.

Platilo to iÂ pro jeho podporu PatriotÅ¯m pro Evropu. Tu projevoval, ale jen vÂ mezÃ­ch. Ani sÂ pÃ¡dem OrbÃ¡na se to nezmÄ›nilo: BabiÅ¡ oÄividnÄ› Å¾Ã¡dnou vÄ›tÅ¡Ã­ odpovÄ›dnost nechce, coÅ¾ naplnoÂ ukÃ¡zal prvnÃ­ â€žpoorbÃ¡novskÃ½â€œÂ sraz frakce vÂ italskÃ©m MilÃ¡nÄ›, kam byl Viktor OrbÃ¡n sice pozvÃ¡n, ale nepÅ™ijel. VÂ dostupnÃ½ch reportech zÂ akce ale ÄeskÃ½ premiÃ©r nefiguruje mezi hlavnÃ­mi Å™eÄnÃ­ky ani citovanÃ½mi postavami. NejvÃ­c se psalo oÂ Salvinim, Bardellovi, Wildersovi, Van Griekenovi aÂ dalÅ¡Ã­ch, nikoli oÂ BabiÅ¡ovi. To naznaÄuje, Å¾e se ÄeskÃ½ premiÃ©r drÅ¾el zpÃ¡tky od nejtvrdÅ¡Ã­ch projevÅ¯ identitÃ¡Å™skÃ© aÂ nacionalistickÃ© politiky, kterou reprezentujÃ­ jeho kolegovÃ©.

HledÃ¡ se novÃ© mocenskÃ© centrum, zn. rychle

SkuteÄnou vÃ¡hu krajnÃ­ pravici vÅ¡ak poÅ™Ã¡d dÃ¡vÃ¡ stÃ¡t. PÅ™Ã­stup kÂ vlÃ¡dÄ›, ministerstvÅ¯m, evropskÃ½m jednÃ¡nÃ­m, diplomatickÃ½m kanÃ¡lÅ¯m aÂ veÅ™ejnÃ½m penÄ›zÅ¯m, to je iÂ dnes klÃ­ÄovÃ©. OrbÃ¡n byl pro tuto politiku tak dÅ¯leÅ¾itÃ½ proto, Å¾e jÃ­ vÅ¡echno zmÃ­nÄ›nÃ© dokÃ¡zal dlouho poskytovat, fungoval obousmÄ›rnÄ›. BudapeÅ¡Å¥ vÂ tomto pohledu nebyla jen nÄ›jakou kulisou evropskÃ©ho nacionalismu, byla svÃ©ho druhu jeho mocenskou adresou.

Po maÄarskÃ½ch volbÃ¡ch se tato adresa bude muset zmÄ›nit. Fidesz zÅ¯stÃ¡vÃ¡ souÄÃ¡stÃ­ PatriotÅ¯, OrbÃ¡n zÅ¯stÃ¡vÃ¡ jejich symbolem aÂ jeho sÃ­Å¥ nezmizÃ­ ze dne na den. Bez premiÃ©rskÃ©ho ÃºÅ™adu vÅ¡ak ztrÃ¡cÃ­ nÄ›co, co mu Å¾Ã¡dnÃ½ think-tank ani konference nenahradÃ­: pÅ™Ã­mou kontrolu nad ÄlenskÃ½m stÃ¡tem EvropskÃ© unie. ZÂ pohledu PatriotÅ¯ pro Evropu tak zaÄÃ­nÃ¡ mnohem praktiÄtÄ›jÅ¡Ã­ otÃ¡zka: Kde teÄ leÅ¾Ã­ jejich vlÃ¡dnÃ­ moc aÂ vÅ¡echno sÂ nÃ­ spojenÃ©?

OdpovÄ›Ä vede nepÅ™Ã­jemnÄ› blÃ­zko kÂ Praze. Jak jiÅ¾ bylo Å™eÄeno, Andrej BabiÅ¡ je po OrbÃ¡novÄ› porÃ¡Å¾ce jedinÃ½m premiÃ©rem ÄlenskÃ© zemÄ› EU uvnitÅ™ tÃ©to â€ževropskÃ© politickÃ© rodinyâ€œ. Pro frakci, kterÃ¡ pÅ™iÅ¡la oÂ svÃ©ho nejdÅ¯leÅ¾itÄ›jÅ¡Ã­ho stÃ¡tnÃ­ka, mÃ¡ ÄeskÃ½ premiÃ©r novou hodnotu. ZÃ¡sadnÃ­ roli vÂ tomto mocenskÃ©m pÅ™esunu navÃ­c hraje iÂ vÂ souÄasnosti nejmocnÄ›jÅ¡Ã­ Å¾ena ÄŒeskÃ© republiky, Å¡Ã©fka ÃšÅ™adu vlÃ¡dy TÃ¼nde Bartha. Ta je dokonce nÄ›kterÃ½mi komentÃ¡tory vÂ ÄŒesku pÅ™ezdÃ­vÃ¡na Rasputin nebo kardinÃ¡l Richelieu ÄeskÃ© politiky. PÅ™i pohledu na jejÃ­ Å¾ivotopis aÂ vÂ kombinaci sÂ tÃ­m, jak tvrdÄ› poslednÃ­ mÄ›sÃ­ce svÅ¯j vliv uplatÅˆuje, nejsou tato hodnocenÃ­ daleko od pravdy.

TÃ¼nde Bartha je slovensko-maÄarskÃ¡ manaÅ¾erka, klÃ­ÄovÃ¡ postava souÄasnÃ© BabiÅ¡ovy vlÃ¡dy. VÂ minulosti se podÃ­lela na zavÃ¡dÄ›nÃ­ maÄarskÃ© divize BabiÅ¡ovy spoleÄnosti Agrofert vÂ MaÄarsku aÂ vÂ roce 2024 jÃ­ Viktor OrbÃ¡n udÄ›lil vysokÃ© stÃ¡tnÃ­ vyznamenÃ¡nÃ­. Pro BabiÅ¡e uÅ¾ po lÃ©ta pÅ™edstavuje hlavnÃ­ spojenÃ­ sÂ BudapeÅ¡tÃ­ aÂ mocenskou klikou kolem strany Fidesz. Dnes je vlivnÃ¡ manaÅ¾erka BabiÅ¡ovi tÃ©mÄ›Å™ neustÃ¡le po boku, jezdÃ­ sÂ nÃ­m na pracovnÃ­ cesty, zve si na ÃšÅ™ad vlÃ¡dy diplomaty aÂ sama iÂ za ÄŒesko sem tam vyjednÃ¡vÃ¡. ObÄas za premiÃ©ra iÂ komunikuje sÂ dalÅ¡Ã­mi pÅ™edstaviteli stÃ¡tu, napÅ™Ã­klad sÂ prezidentem Petrem Pavlem.

Slovensko? Ne, radÄ›ji ÄŒesko

PrÃ¡vÄ› dobrÃ© vztahy TÃ¼nde Bartha sÂ maÄarskou konzervativnÃ­ frakcÃ­ dÃ¡vajÃ­ tuÅ¡it, Å¾e by to nakonec mohlo bÃ½t prÃ¡vÄ› ÄŒesko, kam se centrum moci zaÄne pomalu pÅ™esouvat. AÂ to iÂ pÅ™esto, Å¾e krÃ¡tce po OrbÃ¡novÄ› pÃ¡du si vÄ›tÅ¡ina evropskÃ½ch komentÃ¡torÅ¯ tipovala spÃ­Å¡e Ficovo Slovensko. To proto, Å¾e Robert Fico patÅ™Ã­ kÂ vÅ¯bec nejhorlivÄ›jÅ¡Ã­m spojkÃ¡m sÂ Ruskou federacÃ­ aÂ jako jeden zÂ mÃ¡la evropskÃ½ch politikÅ¯ do Moskvy pravidelnÄ› jezdÃ­. Naposledy byl vÂ MoskvÄ› 9. kvÄ›tna 2026, kdy se vÂ Kremlu setkal sÂ Vladimirem Putinem. Po OrbÃ¡novÄ› pÃ¡du na sebe slovenskÃ½ premiÃ©r pÅ™evzal ÄÃ¡st role, kterou dÅ™Ã­ve plnil maÄarskÃ½ ministr zahraniÄÃ­ PÃ©ter SzijjÃ¡rtÃ³: stal se jednÃ­m zÂ nejviditelnÄ›jÅ¡Ã­ch kanÃ¡lÅ¯ mezi Moskvou aÂ politikou ÄlenskÃ½ch stÃ¡tÅ¯ EvropskÃ© unie. SzijjÃ¡rtÃ³ovu pozici pÅ™itom krÃ¡tce pÅ™ed maÄarskÃ½mi volbami poÅ¡kodil skandÃ¡l kolem jeho telefonÃ¡tÅ¯ se Sergejem Lavrovem. Podle investigativnÃ­ch zjiÅ¡tÄ›nÃ­ denÃ­ku The Washington Post mÄ›l maÄarskÃ½ ministr sÂ ruskÃ½m protÄ›jÅ¡kem opakovanÄ› mluvit oÂ citlivÃ½ch unijnÃ­ch jednÃ¡nÃ­ch aÂ pozdÄ›ji zveÅ™ejnÄ›nÃ© nahrÃ¡vky ukÃ¡zaly iÂ debatu oÂ sankcÃ­ch.

TÅ™ebaÅ¾e dnes vÂ MaÄarsku nastupuje novÃ¡ vlÃ¡da, osu Äesko-maÄarskÃ½ch vztahÅ¯ udrÅ¾uje loajalita aÂ historie kontaktÅ¯ sÂ orbÃ¡novskou Ã©rou. AÂ to iÂ pÅ™esto, Å¾e veÅ™ejnÄ› se sÃ¡m BabiÅ¡ drÅ¾Ã­ spÃ­Å¡e stranou. Pozice aÂ vliv jeho klÃ­ÄovÃ© spojenkynÄ› ale jasnÄ› doklÃ¡dÃ¡, Å¾e iÂ nynÃ­ bude pro ÄeskÃ©ho premiÃ©ra dÅ¯leÅ¾itÃ© udrÅ¾ovat, klidnÄ› jen soukromÄ›, dobrÃ© vztahy se svÃ½m nÄ›kdejÅ¡Ã­m politickÃ½m vzorem.

Fico naopak nejspÃ­Å¡ nenÃ­ vÂ oÄÃ­ch ostatnÃ­ch politikÅ¯ evropskÃ© krajnÃ­ pravice nijak respektovanÃ½, jeho vlÃ¡da se dlouhodobÄ› zmÃ­tÃ¡ ve vnitrokoaliÄnÃ­ch problÃ©mech aÂ protesty proti nÄ›mu, jakkoli vyÄerpÃ¡vajÃ­cÃ­ aÂ vÂ mnoha ohledech zatÃ­m neÃºÄinnÃ©, ukazujÃ­ na silnou rozdrobenost nÃ¡lad vÂ zemi. Jeho vlÃ¡dnÃ­ strana SMER navÃ­c nenÃ­ vÂ EvropskÃ©m parlamentu zaÅ™azena do Å¾Ã¡dnÃ© zÂ frakcÃ­, coÅ¾ jeho pozici znaÄnÄ› oslabuje.

MEGA MAGA

ZatÃ­mco oÂ napojenÃ­ na Rusko se vÂ postkomunistickÃ½ch zemÃ­ch diskutuje tÃ©mÄ›Å™ dennÄ› â€“ pÅ™edevÅ¡Ã­m kvÅ¯li ruskÃ© vÃ¡lce proti UkrajinÄ›, kterÃ¡ je vÂ dÅ¯sledku testem iÂ ohroÅ¾enÃ­m pro celou Evropu, role SpojenÃ½ch stÃ¡tÅ¯ zÅ¯stÃ¡vÃ¡ tak trochu vÂ pozadÃ­. PÅ™itom vztah evropskÃ© krajnÃ­ pravice kÂ Donaldu Trumpovi aÂ jeho blÃ­zkÃ©mu okolÃ­ je pro pochopenÃ­ dynamik uvnitÅ™ EvropskÃ©ho parlamentu iÂ nÃ¡rodnÃ­ch stÃ¡tÅ¯ zcela klÃ­ÄovÃ½. AÂ to pÅ™esto, Å¾e Trumpovy zcela nÃ¡hodnÃ©, aÂ pÅ™itom zniÄujÃ­cÃ­ vÃ¡lky, jeho postoj kÂ EvropÄ› jako takovÃ© aÂ lavÃ­rovÃ¡nÃ­ kolem NATO dÄ›lajÃ­ ze souÄasnÃ½ch USA nestabilnÃ­ho aÂ jen obtÃ­Å¾nÄ› pÅ™edvÃ­datelnÃ©ho spojence.

Pro Patrioty je ale Trumpova Amerika pÅ™itaÅ¾livÃ¡ zÂ jinÃ©ho dÅ¯vodu: nabÃ­zÃ­ jim vÃ­tÄ›znÃ½ obraz politiky, kterou se sami uÅ¾ po nÄ›kolik let, vÃ­ce Äi mÃ©nÄ› ÃºspÄ›Å¡nÄ›, snaÅ¾Ã­ pÅ™evÃ©st do evropskÃ½ch podmÃ­nek. Hranice, deportace, fosilnÃ­ energie, Ãºtoky na univerzity, nezÃ¡vislÃ¡ mÃ©dia, kulturnÃ­ instituce aÂ jazyk nÃ¡rodnÃ­ hrdosti vÂ kombinaci sÂ likvidaÄnÃ­mi Å¡krty, to vÅ¡e stranÃ¡m sdruÅ¾enÃ½m vÂ Patriotech silnÄ› imponuje. Tato frakce takÃ©Â dlouhodobÄ› bagatelizujeÂ Trumpovu ekonomickou politiku vÅ¯Äi EvropÄ›.

OrbÃ¡na â€“ nakonec marnÄ› â€“ pÅ™ijel pÅ™ed volbami podpoÅ™it viceprezident aÂ klÃ­ÄovÃ¡ postava Trumpovy administrativy J. D. Vance, sÃ¡m Trump telefonicky vyjÃ¡dÅ™il svou podporu aÂ nadÄ›ji, Å¾e MaÄarsko zÅ¯stane blÃ­zkÃ½m spojencem SpojenÃ½ch stÃ¡tÅ¯. Web Balkan Insight jeho cestu popsal jako poslednÃ­ pokus podpoÅ™it OrbÃ¡novu slÃ¡bnoucÃ­ kampaÅˆ. DenÃ­kÂ The GuardianÂ Å¡el jeÅ¡tÄ› dÃ¡l: Vanceovo vystoupenÃ­ oznaÄil za otevÅ™enou podporu OrbÃ¡na jen pÃ¡r dnÃ­ pÅ™ed volbami aÂ pÅ™ipomnÄ›l, Å¾e viceprezident obviÅˆoval EU zÂ vmÄ›Å¡ovÃ¡nÃ­ do maÄarskÃ© politiky, zatÃ­mco sÃ¡m na pÃ³diu vyzÃ½val kÂ OrbÃ¡novu znovuzvolenÃ­. IÂ tady dnes zeje svÃ©ho druhu dÃ­ra, kterou se jak SpojenÃ© stÃ¡ty, tak jednotlivÃ© krajnÄ› pravicovÃ© strany budou snaÅ¾it nÄ›jak zacelit. AÂ vzhledem kÂ napÄ›tÃ­, kterÃ© Trump do evropskÃ© politiky opakovanÄ› vnÃ¡Å¡Ã­, to nepÅ¯jde snadno.

TakzvanÃ­ suverenistÃ©, kteÅ™Ã­ sÂ gustem okopÃ¡vajÃ­ kotnÃ­ky EvropskÃ© unii, aÄkoli zÂ jejÃ­ch penÄ›z aÂ infrastruktury bÄ›Å¾nÄ› tyjÃ­, jsou nynÃ­ ve zcela schizofrennÃ­ pozici. OdpovÄ›dÃ­ na politiku USA iÂ Moskvy totiÅ¾ nenÃ­ posÃ­lenÃ­ nÃ¡rodnÃ­ch stÃ¡tÅ¯, ale naopak co nejvÄ›tÅ¡Ã­ evropskÃ¡ integrace, tedy nÄ›co, proti Äemu suverenistÃ© aktivnÄ› bojujÃ­. Trump navÃ­c hodlÃ¡ tvrdÄ› vyÅ¾adovat pÅ™ehled oÂ tom, kolik jednotlivÃ© ÄlenskÃ© stÃ¡ty EU pÅ™ispÃ­vajÃ­ ze svÃ©ho rozpoÄtu na obranu. AÂ minimÃ¡lnÄ› ÄŒesko mÃ¡ vÂ tomto ohledu mÃ¡slo na hlavÄ›. Na rozdÃ­l od svÃ½ch kolegÅ¯ zÂ frakce, kteÅ™Ã­ nesedÃ­ vÂ premiÃ©rskÃ©m kÅ™esle, se navÃ­c nemÃ¡ na co vymlouvat.

ZemÄ›tÅ™esenÃ­ se konÃ¡ â€“ ale jen trochu

VÂ kontextu OrbÃ¡nova souÄasnÃ©ho konce tu nejde jen oÂ pÃ¡d jednÃ© lokÃ¡lnÃ­ vlÃ¡dy, ale oÂ otÅ™es celÃ½m centrem evropskÃ© krajnÃ­ pravice, kterÃ¡ najednou nemÃ¡ vÅ¯dÄÃ­ osobnost. AÂ to si, koneckoncÅ¯, uvÄ›domujÃ­ iÂ samotnÃ­ europoslanci tÃ©to frakce. Jeden zÂ nich napÅ™Ã­klad pro web Euronews uvedl, Å¾e je to â€žkonec jednÃ© Ã©ryâ€œ. Je tedy otÃ¡zka, co se sÂ identitÃ¡Å™skou politikou PatriotÅ¯ stane dÃ¡l aÂ do jakÃ© mÃ­ry si zachovÃ¡ svou internacionÃ¡lnÃ­ legitimitu.

JistÄ›, nÃ¡rodnÄ› konzervativnÃ­, xenofobnÃ­ politika ani jejÃ­ pÅ™edstavitelÃ© nikam nezmizeli, spÃ­Å¡ naopak. Jen za poslednÃ­ dekÃ¡du, od takzvanÃ© uprchlickÃ© krize, se jim podaÅ™ilo posunout hranici toho, co je dnes povaÅ¾ovÃ¡no za normÃ¡lnÃ­ aÂ pÅ™ijÃ­manÃ©. Spolu sÂ armÃ¡dou influencerÅ¯, kteÅ™Ã­ vyrostli kolem slavnÃ©ho uskupenÃ­ Generace Identity, se jim do politiky iÂ veÅ™ejnÃ©ho diskurzu podaÅ™ilo propaÅ¡ovat celou Å™adu do tÃ© doby tvrdÄ› odsuzovanÃ½ch postojÅ¯.

ZatÃ­mco vÂ pÅ™edchozÃ­ch letech to byla prÃ¡vÄ› politika krajnÃ­ pravice, co vzbuzovalo vÅ¡eobecnÃ½ odpor aÂ pohorÅ¡enÃ­, sÂ nÃ¡stupem jejÃ­ novÃ©, mÃ©nÄ› vulgÃ¡rnÃ­ aÂ vÃ­ce uhlazenÃ© politickÃ© elity se vÅ¡echny dÅ™Ã­ve platnÃ© standardy rozmÄ›lnily. DneÅ¡nÃ­ proponenti postfaÅ¡ismu nenosÃ­ neonacistickÃ© symboly na triÄkÃ¡ch ani tÄ›Å¾kÃ© kanady, nemajÃ­ tetovÃ¡nÃ­ sÂ motivy vojÃ¡kÅ¯ SS. VÄ›tÅ¡ina zÂ nich vystudovala prestiÅ¾nÃ­ Å¡koly, nosÃ­ obleky aÂ tvoÅ™Ã­ mlÃ¡deÅ¾nickÃ© organizace prÃ¡vÄ› takovÃ½ch politickÃ½ch uskupenÃ­, jako jsou Patrioti pro Evropu.

PodÃ­vÃ¡me-li se na dÄ›dictvÃ­ tÃ©to normalizace, jejÃ­Å¾ hlavnÃ­m proponentem aÂ tahounem byl Viktor OrbÃ¡n, vÂ Å¡irÅ¡Ã­m hledisku, vidÃ­me robustnÄ›jÅ¡Ã­ aÂ propracovanÄ›jÅ¡Ã­ systÃ©m. AÂ tÃ­m jedny volby jen tak neotÅ™esou, jakkoli zÂ hlediska pomÄ›ru sil aÂ symboliky moci znamenaly opravdu hodnÄ›. Patrioti aÂ jejich politika ale nemizejÃ­ aÂ stejnÄ› tak se nehroutÃ­ systÃ©m moci, kterÃ½ za vÃ­ce neÅ¾ dekÃ¡du poctivÄ› aÂ sÂ vervou budovali.

Pohled do Å™ad jejich mlÃ¡deÅ¾nÃ­kÅ¯ oÂ tom dÃ¡vÃ¡ jasnou zprÃ¡vu: vÄ›tÅ¡ina zÂ nich mÃ¡ za sebou velmi problematickou minulost, Äasto spojenou sÂ kontroverzemi kolem legitimizace nejen krajnÄ› pravicovÃ½ch narativÅ¯, ale Äasto iÂ tÄ›ch tvrdÄ› neonacistickÃ½ch. TÄ›Å¾iÅ¡tÄ› tÄ›chto organizacÃ­ navÃ­c stojÃ­ tak trochu mimo tradiÄnÃ­ pojetÃ­ politiky, tak jak ji znÃ¡me ze stranickÃ½ch systÃ©mÅ¯. OpÃ­rÃ¡ se oÂ novou vlnu influencerÅ¯, kteÅ™Ã­ kÂ sobÄ› poutajÃ­ pozornost mladÃ½ch lidÃ­ aÂ dÃ¡l tak potencujÃ­ svÅ¯j vliv na naÅ¡i spoleÄnou budoucnost. NÄ›co takovÃ©ho dnes druhÃ¡ strana, aÅ¥ uÅ¾ se bavÃ­me oÂ skomÃ­rajÃ­cÃ­ evropskÃ© levici, nebo liberÃ¡lech, prostÄ› nemÃ¡. AÂ brzy se jÃ­ to mÅ¯Å¾e vymstÃ­t.

Kultura nacionalismu is not dead

To, co se iÂ dÃ­ky OrbÃ¡novi podaÅ™ilo za poslednÃ­ dekÃ¡du vybudovat, dÃ¡vno pÅ™esahuje MaÄarsko. VÂ ÄÃ¡sti spoleÄnosti, pÅ™edevÅ¡Ã­m mezi lidmi, na kterÃ© tvrdÄ› dopadaly poslednÃ­ krize, vznikl dojem, Å¾e jejich zÃ¡jmy dnes hÃ¡jÃ­ hlavnÄ› krajnÃ­ pravice. AbsurdnÃ­ je to uÅ¾ proto, Å¾e OrbÃ¡nova vlÃ¡da jasnÄ› ukÃ¡zala, komu podobnÃ© reÅ¾imy skuteÄnÄ› slouÅ¾Ã­: vlastnÃ­ mocenskÃ© tÅ™Ã­dÄ›, napojenÃ©mu byznysu aÂ politickÃ½m rodinÃ¡m, kterÃ© si ze stÃ¡tu udÄ›laly zdroj penÄ›z aÂ pÅ™Ã­sun vÃ½hodnÃ½ch zakÃ¡zek.

SlabÃ© mÃ­sto tÃ©to politiky leÅ¾Ã­ tam, odkud sama bere sÃ­lu: uÂ lidÃ­ zklamanÃ½ch globÃ¡lnÃ­m kapitalismem, kteÅ™Ã­ stÃ¡le dokola doplÃ¡cejÃ­ na rostoucÃ­ ekonomickÃ©, kulturnÃ­ iÂ sociÃ¡lnÃ­ nerovnosti. PrÃ¡vÄ› mezi nimi krajnÃ­ pravice Äasto pÅ¯sobÃ­ jako jedinÃ¡ sÃ­la, kterÃ¡ jejich hnÄ›v bere vÃ¡Å¾nÄ›. Ve skuteÄnosti ho jen pÅ™esmÄ›rovÃ¡vÃ¡. Proti migrantÅ¯m, LGBTQA+ lidem, Å¾enÃ¡m, chudÃ½m lidem, neziskovÃ½m organizacÃ­m, mÃ©diÃ­m nebo komukoli dalÅ¡Ã­mu, kdo se zrovna hodÃ­ do role nepÅ™Ã­tele.

DÃ­ra, kterÃ¡ po OrbÃ¡novi zÅ¯stala vÂ centru nacionÃ¡lnÄ› konzervativnÃ­ moci, je malÃ¡ ve srovnÃ¡nÃ­ sÂ propastÃ­, kterÃ¡ uÅ¾ celÃ© dekÃ¡dy zeje mezi sociÃ¡lnÃ­mi tÅ™Ã­dami vÂ jednotlivÃ½ch evropskÃ½ch zemÃ­ch. Pokud vÂ takto nerovnÃ©m nastavenÃ­ budou vyrÅ¯stat dalÅ¡Ã­ skupiny aÂ generace aÂ demokratickÃ¡ politika na nÄ›j nenajde odpovÄ›Ä, stane se nejtrvalejÅ¡Ã­m dÄ›dictvÃ­m OrbÃ¡novy Ã©ry prÃ¡vÄ› pÅ™etrvÃ¡vajÃ­cÃ­ pÅ™Ã­klon ÄÃ¡sti znevÃ½hodnÄ›nÃ½ch lidÃ­ ke krajnÃ­ pravici. AÂ to navzdory tomu, Å¾e tato politika proti sobÄ› aktivnÄ› stavÃ­ lidi, kteÅ™Ã­ se vÂ ekonomickÃ©m Å¾ebÅ™Ã­Äku nachÃ¡zejÃ­ velmi blÃ­zko sebe.

Å½ivenÃ¡ nenÃ¡vist kÂ migrantÅ¯m, LGBTQA+ lidem, Å¾enÃ¡m, chudÃ½m lidem aÂ lidem jakkoli znevÃ½hodnÄ›nÃ½m tvoÅ™Ã­ jednu zÂ hlavnÃ­ch os souÄasnÃ© globÃ¡lnÃ­ krajnÃ­ pravice. Konkurovat jÃ­ znamenÃ¡ brÃ¡t problÃ©my lidÃ­ vÃ¡Å¾nÄ› aÂ nabÃ­dnout alternativu, kterÃ¡ bude emancipaÄnÃ­, ne vyluÄujÃ­cÃ­. JedinÄ› pak se dÃ¡ skuteÄnÄ› upÅ™Ã­mnÄ› Å™Ã­ct: tÅ™eba jsme koneÄnÄ› na cestÄ› kÂ postorbÃ¡nismu.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR