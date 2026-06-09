Mattingly hace un emotivo regreso a Toronto por primera vez desde el Juego 7

TORONTO – La última vez que Don Mattingly estuvo en el Rogers Center, el confeti todavía caía sobre los Dodgers después del Juego 7 de la Serie Mundial de 2025.
Muchos jugadores y entrenadores en ese dugout querían conseguirle a Mattingly su primer anillo. Mattingly había necesitado 5,231 juegos durante 36 temporadas como jugador, entrenador y manager para llegar a esa primera Serie Mundial con los Azulejos, pero incluso después de la angustia, el beisbolista de por vida regresó a Canadá como gerente interino de los Filis el lunes con buenos recuerdos.
â€”Es emotivo. Si eres el equipo que no consigue el último out, es un fracaso”, dijo Mattingly. â€œNo importa si es a ese nivel o en la primera ronda, el sentimiento es el mismo. Una vez que te alejas de eso, desde el punto de vista del año pasado, estás realmente orgulloso del equipo y de lo que pudieron lograr. Los muchachos que estaban allí, lo sientes por ellos, pusieron sus corazones allí”.
Tener a Mattingly como entrenador de banca era un sueño para el manager de los Azulejos, John Schneider. Cuando era niño y crecía en Nueva Jersey, Schneider tenía el póster de Mattingly en su pared. El asombro inicial desapareció, por supuesto, y los dos se hicieron más cercanos, el veterano Mattingly ayudó al joven Schneider a llevar esta organización de regreso a la Serie Mundial.
Al recordar los días de Mattingly en Toronto, fueron más sutiles para el público que algunos de los otros roles que desempeñó a lo largo de los años. No era protagonista en la primera base de los Yankees ni se enfrentaba a los medios todos los días como manager, pero estaba muy involucrado en todos los aspectos del trabajo diario del club, particularmente en la planificación del juego ofensivo.
â€”Fue su experiencia. Era la arrogancia tranquila que tenía”, dijo Schneider. “Fue muy tranquilizador y muy confiado. También fue genial para mí poder rebotarle cosas. En el papel que desempeñaba aquí, era activo, ruidoso, se enfadaba un poco con los chicos. Estoy seguro de que es un poco diferente en el rol de gerente, pero estuvo genial, hombre. Vino aquí como todos nosotros, esperando ganar”.
Después de que Mattingly dejó a los Azulejos después de la Serie Mundial, se unió a los Filis, donde su hijo, Preston, es gerente general. Mattingly asumió las funciones gerenciales después de que los Filis despidieran a Rob Thomson luego de un lento comienzo de temporada. Desde entonces, los Filis tienen marca de 26-11 antes del juego del lunes, liderados por un cuerpo de lanzadores repleto de talentos que los Azulejos verán esta semana en Toronto.
“Estaba jugando con él, diciéndole que esperaba que [Cristopher] Sánchez se quedó atrapado en la frontera o algo así”, dijo Schneider. “Su respuesta fue: ‘Quería darle más descanso, pero Preston no me dejó’. Es una situación única en la que se encuentra con su hijo siendo su jefe, por así decirlo”.
Hay camaradería entre la mayoría de los gerentes, particularmente Schneider y Mattingly. Schneider siempre ha tenido un gran respeto por los otros 29 hombres que hacen este trabajo, reconociendo lo rara que es la oportunidad pero también lo exigente que es. Sólo ellos pueden comprender las responsabilidades del día a día y el escrutinio que conlleva.
También respetan los juegos de los demás. El lunes, Schneider cambiará sus carteles. Mattingly conoce todas las señales de Schneider, que necesitaba en caso de que Schneider fuera expulsado de un juego y Mattingly necesitara hacerse cargo.
“Veo a Schneids cada vez más cómodo con quién es y con lo que quiere hacer”, dijo Mattingly. â€œEn mis tres aÃ±os allÃ, pensÃ© que Ã©l mejoraba cada vez mÃ¡s. Schneids es una persona que toma riesgos. No tiene miedo de apostar y hacer cosas. Siempre está intentando hacer cosas. Eso me gusta”.
Los dos amigos intercambiaron algunos mensajes de texto el lunes temprano, y Schneider incluso envió “un pequeño paquete de atención” para Mattingly. A las 7:07 pm ET, hay un juego que jugar, pero estos dos entrenadores aún comparten un vínculo y una amistad que es más grande que el juego.
â€œQuiero que a Schneids le vaya muy bien. Les deseo lo mejor a estos muchachos”, dijo Mattingly, “aparte de los días que juegan contra los Filis”.