Experimentos sociales sin experimentalismo

En la primavera de 2009, el cineasta Ruben Östlund fue entrevistado sobre su próxima película “Play”. Al ser preguntado sobre su nueva ‘actitud’ de describir la trama de la película en detalle antes de su estreno, explicó que la forma en que las personas ven películas ha cambiado. El espectador ya no se pregunta ‘¿qué va a pasar?’; en su lugar pregunta: ‘¿cómo va a pasar y cómo se verá?

Cuando reflexiono sobre los años desde que Östlund formuló su teoría sobre ver películas, está claro que no solo se ha confirmado, sino que debería generalizarse. No creo estar solo al seguir los eventos de la historia contemporánea de la forma en que Östlund afirma que vemos películas. Desde 2008, la crisis ha seguido a la crisis, y parece como si la gente viera estos eventos como expresiones de cómo se desarrolla la trama ya conocida del siglo veintiuno.

Sí, la trama ya ha sido escrita por científicos políticos e historiadores. El fin de la historia era una noción tonta. Los modelos anglo-americanos y europeos de democracia liberal más capitalismo enfrentarán desafíos crecientes de otros sistemas. También es claro que tanto la influencia europea como el papel de Estados Unidos como la superpotencia mundial única se verán socavados. Sin embargo, nadie puede decir cómo sucederá cuando se desarrollen estos eventos, es decir, cómo se verá cuando un imperio actual, que ha estructurado nuestra experiencia vivida, decline gradualmente.

La forma en que se desarrolla esta trama es especialmente cautivadora para aquellos de nosotros que nos convertimos en adultos en los años noventa. Parece que estamos especialmente preparados en la cómoda noción de que nada está en juego en el desarrollo histórico y en la convicción de que las instituciones políticas fundamentales no pueden ser derribadas de la noche a la mañana. Al menos así es como intento entender mi propia fascinación, y horror, por lo que parece cuando la historia vuelve a jugar.

Este retorno de la historia también está vinculado a un sentimiento de pérdida. La proclamación del fin de la historia vino con una capacidad reducida para experimentar con futuros alternativos, y sin embargo, el regreso de la historia no ha restablecido esa capacidad, ya que los futuros alternativos de nuestro tiempo son articulados por oligarcas tecnológicos o gobiernos autoritarios. El futuro ha regresado, pero sigue siendo inalcanzable.

No estoy solo en estos sentimientos de fascinación, horror y pérdida. De hecho, es un estado de ánimo tan extendido que podemos hablar de una atmósfera cultural general, en la que los espectadores en Europa y América del Norte siguen la línea argumental conocida pero aún no pueden creer lo que ven. Encontrarás este estado de ánimo, por ejemplo, en la prensa empresarial. Es sintomático que la lista corta de los mejores libros de negocios del Financial Times de 2025 estuviera dominada por títulos que exploraban la misma pregunta: ¿por qué China es el país construyendo el futuro y por qué ‘Occidente’ es incapaz de hacer lo mismo?

Uno de estos libros es “Breakneck: China’s quest to engineer the future” de Dan Wang, que argumenta que Estados Unidos, un país gobernado por abogados, parece cada vez más disfuncional en comparación con una China de alto rendimiento gobernada por ingenieros. La misma parcialidad hacia los ingenieros se expresa en otro éxito de ventas de 2025 del mismo género. En “The Technological Republic”, Alex Karp, fundador y CEO de Palantir, el controvertido contratista de defensa, argumenta que Estados Unidos no está haciendo un buen trabajo gestionando su experiencia en ingeniería. Silicon Valley ha pasado décadas construyendo aplicaciones frívolas y algoritmos adictivos, reduciendo así el arte de la ingeniería a un esfuerzo trivial y vacío. Los ingenieros necesitan elevar sus miradas, argumenta Karp, y, al igual que Palantir, construir la tecnología que fortalezca la civilización occidental.