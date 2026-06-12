Los Carolina Hurricanes se defienden de la última carga de los Golden Knights y se acercan a una victoria de la Copa Stanley

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Esta final de la Copa Stanley entre los Carolina Hurricanes y los Vegas Golden Knights ha sido una de las más salvajes de los últimos tiempos, si no de alguna vez.

Después de cuatro partidos de suspense, incluidos dos juegos locos en Las Vegas, la serie regresó a Raleigh para el Juego 5, con los dos equipos empatados 2-2.

Este fue uno de los comienzos más lentos de una serie llena de golpes rápidos, pero ¿hay algo que ha sido constante en todo momento? Sanciones autoinfligidas.

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Los Hurricanes recibieron un pitido por uno de esos minutos antes de la mitad del primer tiempo cuando Nikolaj Ehlers disparó un disco por encima del cristal, y Las Vegas no tardó mucho en hacerles pagar.

El delantero de los Golden Knights, Pavel Dorofeyev, aprovechó el juego de poder que siguió, enterrando el primer tiro de Vegas de la noche con una excelente asistencia de Jack Eichel.

Sin embargo, pocos minutos después, el capitán de los Hurricanes, Jordan Staal, que está disputando la final de copa de su vida, extendió su racha goleadora a cinco partidos con una hábil redirección de un pase de Ehlers (¡redención!) para igualar las cosas.

Eso empató el récord de la racha de goles más larga en la historia de la final de la Copa Stanley. Staal anotó sólo dos goles en esta postemporada antes de que comenzara la serie.

Carolina abrió el segundo período matando otro penal (otra infracción por retraso del juego, si puedes creerlo), pero fueron penaltis consecutivos para Vegas los que llevaron al gol de los Hurricanes.

Apenas un segundo después de que los Golden Knights anularon una penalización por rudeza de Jeremy Lauzon, Brayden McNabb recibió una penalización cruzada imprudente para devolver a Carolina al juego de poder.

Fue entonces cuando Andrei Svechnikov dio a los Canes una ventaja de 2-1.

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Svechnikov era uno de los peces gordos de los Canes que necesitaban encontrar la columna de portería. ¿El otro? Sebastian Aho, y eso fue lo que hizo unos minutos más tarde.

Como si las cosas no fueran lo suficientemente malas para los Golden Knights en el segundo cuadro, uno de sus jugadores clave, William Karlsson, abandonó el juego y no regresó.

Pasamos al tercero, donde la historia continuó siendo los Caballeros Dorados recibiendo malos penaltis, algo que está tremendamente fuera de lugar para ellos.

Esta vez, fue su capitán Mark Stone quien golpeó a Jalen Chatfield de Carolina con un palo alto. Peor aún, lo atrapó lo suficiente como para sacarle sangre, lo que le valió una doble menor.

Uno que los Hurricanes convirtieron con Svechnikov anotando su segundo de la noche para darles una ventaja de 4-1.

Si has visto algo de esta serie, sabrás que nada es fácil, y no mucho después de que Carolina ampliara su ventaja, Dorofeyev anotó su segundo gol del juego para reducir el déficit a dos.

Luego, como ha sucedido en casi todos los partidos de esta serie, ese gol inició un febril empujón en Las Vegas que resultó en varias oportunidades de gol.

Carolina aguantó, pero faltando sólo 2:13, Nikolaj Ehlers fue sancionado por retrasar el juego.

Luego, Vegas sacó al portero para realizar una jugada de poder de 6 contra 4.

Los Golden Knights se prepararon y tuvieron grandes oportunidades, incluida una para Tomas Hertl, quien fue robado por Bussi, quien tuvo 22 salvamentos en 24 tiros, cuando quedaban 80 segundos en el tiempo reglamentario.

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El penalti tardío les dio a los Canes carta blanca para realizar tiros de 200 pies a la red vacía, y eso ayudó a reducir el tiempo del reloj y ayudarlos a aferrarse a esa ventaja de 4-2.

Carolina ahora lidera la serie 3-2 mientras regresa al T-Mobile Arena de Las Vegas el domingo, donde los Hurricanes tendrán la oportunidad de hacerse con su segunda Copa Stanley en la historia de la franquicia.