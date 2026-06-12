Un fanático de los deportes cuestiona la mercancía deportiva después de una compra en línea

GREEN BAY, Wisconsin (WBAY) – En el apogeo de los campeonatos de la NBA y la NHL aquí en WBAY-TV y ABC, tenemos una advertencia sobre la compra de productos deportivos: lo que ves en línea no siempre es lo que obtienes.

Un fanático de los deportes en Kewaunee comparte una lección sobre cómo saber dónde está comprando antes de presionar “Comprar”.

“Michigan acababa de ganar el [men's basketball] ¡Campeonato nacional!», recordó Guy Nuechterlein.

Con esa gran victoria, el nativo de Michigan saltó en línea, específicamente comprando la sudadera que llevaba cada uno de los ganadores.

“Dusty May, su entrenador en jefe, usa esto”, dijo. â€”Todo el mundo estaba agotado. Un sitio web en particular no estaba agotado”.

Jacket Era surgió en su búsqueda. Según el sitio web, es una marca de moda de primer nivel con dirección en Houston.

“Todas las mismas imágenes que estaban usando los otros sitios web”, señaló Nuechterlein, y el mismo precio de 99 dólares.

“Si esto hubiera costado $26, nunca lo habría comprado”.

El paquete llega con producto de mala calidad.

Tres semanas después llegó el paquete.

Un hombre de Kewaunee se puso en contacto con Consumer First Alert después de recibir esta sudadera que pidió en línea después del campeonato de baloncesto de la Universidad de Michigan. (AMB)

“Ésta es la ‘M’ que aparece”, nos mostró. “Costuras de calidad horrible, unidas, ya sabes, amarillo sobre azul”.

â€”Es un producto Nike, ¿verdad? Con el logo, el logo de Jordan, los Michigan Wolverines, ya conoces ‘M’”, dijo el ex Michigander.

No hay marcas de que tenga licencia oficial de Nike o la Universidad de Michigan.

Un hombre de Kewaunee se puso en contacto con Consumer First Alert después de recibir esta sudadera que pidió en línea después del campeonato de baloncesto de la Universidad de Michigan. (AMB)

“También anunciaban devoluciones gratuitas y sin complicaciones”, dijo Nuechterlein. “Y me comuniqué con ellos inmediatamente tan pronto como apareció y les dije: Me gustaría devolver esto. Esto no es así y no he visto ningún correo electrónico suyo desde entonces”.

Nuechterlein presentó una queja ante el Better Business Bureau y escribió: “Era una falsificación horrible”. Y respondieron a los correos electrónicos constantemente hasta que llegó el producto… luego guardaron silencio”.

Un hombre de Kewaunee se puso en contacto con Consumer First Alert después de recibir esta sudadera que pidió en línea después del campeonato de baloncesto de la Universidad de Michigan. (AMB)

Action 2 News compartió fotografías del producto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., que confisca e investiga los artículos falsificados que ingresan al país. CBP no ha confirmado su autenticidad.

En una declaración, un portavoz de CBP respondió:

En el año fiscal 25, CBP confiscó más de 1,8 millones de artículos deportivos falsificados, valorados en más de 73 millones de dólares, si los productos hubieran sido auténticos. Los productos falsificados amenazan la seguridad pública, financian empresas criminales, dañan a las empresas estadounidenses y socavan la economía. Comprar productos auténticos de vendedores acreditados respalda el crecimiento económico y la competencia leal.

Protéjase de productos y recuerdos falsificados comprando únicamente en minoristas oficiales, verificando a los vendedores en línea antes de pagar y teniendo cuidado con los precios que parecen demasiado buenos para ser verdad. Para obtener más información sobre cómo evitar productos falsificados y protegerse, visite Página de CBP sobre peligros reales de productos falsificados.

BBB: Las compras en línea encabezan las quejas por estafas

“No se puede ser demasiado cuidadoso”, dijo Lisa Schiller, del Wisconsin Better Business Bureau.

Schiller dice que las compras en línea son la principal queja en el Scam Tracker de BBB.

â€œEstán informando que compraron un producto. Se veía genial en línea, pero lo que recibieron fue algo completamente diferente”, dijo.

Schiller dijo que les sucede más a menudo a los compradores que buscan un producto popular.

“Cuando buscas algo en Google, verás aparecer muchos sitios web diferentes”, dijo Schiller. “Tenga cuidado al hacer clic en uno de esos primeros dos, tres, cuatro, cinco”.

“Sabes, una vez más, tienes que saber con quién estás tratando”, añadió. “En realidad, tómate unos minutos para hacer la verificación más exhaustiva posible”.

El cliente recibe un reembolso, pero siguen más cargos

Nuechterlein dijo que no ha recibido respuesta de Jacket Era.

â€”Llamé al número de teléfono que aparece en su sitio web. Sonó e hizo el doo-doo-doo-do”, dijo.

Nuestros correos electrónicos de Consumer First Alert a la empresa tampoco han sido respondidos.

Nuechterlein dijo que pudo obtener un reembolso a través de PayPal, pero luego recibió un cargo más de Jacket Era.

“Recibí una carta de FedEx diciendo que les debo 14 dólares por el arancel de este pedido”, dijo.

“Creo que la lección es que tienes que seguir con sitios web que, ya sabes, han existido y en los que confías”.

Consejos del Better Business Bureau:

Investigue las empresas antes de realizar compras. Vaya más allá de simplemente mirar la información de contacto. Lea reseñas de múltiples fuentes.

Pague con una tarjeta de crédito, lo que le brinda una protección que una tarjeta de débito no ofrece.

Mantener registros de todas las transacciones y comunicaciones.

La conclusión es que está comprando de forma segura en minoristas y marcas acreditados que conoce y en los que confía.

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