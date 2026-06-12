Alanis Morissette y Michael Bublé inauguran la Copa del Mundo en Canadá con una ceremonia de apertura llena de estrellas.

Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara fueron algunos de los artistas canadienses que ayudaron a dar la bienvenida a la Copa Mundial FIFA 2026 en Toronto con una actuación en vivo el viernes.

Cara inició el evento con una elaborada actuación que incluyó a más de dos docenas de bailarines que agitaban banderas e izaban piezas de arte que representaban la vida silvestre canadiense. La cantautora interpretó “Wild Things” de su álbum debut de 2016 “Know-It-All”, que también incluyó su éxito “Here”.

Cuando terminó la actuación de Cara, la estructura de balón de fútbol con contorno dorado de la que emergió se transformó en un globo mientras la cantante Nora Fatehi, el DJ Sanjoy y el rapero Vegedream subieron al escenario. El trío interpretó “Siir”, que forma parte del álbum oficial de la Copa del Mundo FIFA 2026. Elyanna y Jessie Reyez continuaron el momento con otro sencillo del álbum, “Illuminate”.

Morissette lideró el comienzo del modo juego con una conmovedora interpretación del himno nacional canadiense, “O Canada”, mientras que Aleksandar Gajić de Yugoslavia hizo una aparición para tocar el himno nacional de Bosnia y Herzegovina en el violín. En un momento inspirador, Bublé subió al escenario con el Sole Power Choir para interpretar su versión de “Bring It On Home to Me” de Sam Cooke.

La presentación estelar fue antes de que el equipo de Canadá se enfrentara a Bosnia y Herzegovina.

“La ceremonia de apertura en Toronto será un poderoso reflejo de la identidad de Canadá y la energía que rodea a la Copa del Mundo FIFA 2026”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado. “A través de la música, la cultura y actuaciones inolvidables, daremos la bienvenida al mundo con una celebración que es única de Canadá pero también conectada con una historia más grande que se desarrolla en México y Estados Unidos. Será un momento de orgullo, unidad y anticipación mientras Canadá ocupa su lugar en el escenario más grande del fútbol”.

Katy Perry, Future, Anitta, Lisa y Rema darán comienzo a la apertura del primer juego de la Copa del Mundo en los Estados Unidos en Los Ángeles más tarde el viernes. En la ceremonia de apertura del jueves en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), Shakira y Burna Boy interpretaron la canción oficial de la Copa del Mundo 2026 “Dai Dai”.

Y la actuación más grande está por venir. En un histórico primer evento, Shakira, Madonna y BTS serán los principales artistas del espectáculo de medio tiempo de la primera final de la Copa del Mundo el 19 de julio en el Estadio MetLife en Nueva Jersey. El evento también recaudará dinero para el Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA.