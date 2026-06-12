La salida a bolsa de SpaceX convierte a Elon Musk en el primer billonario del mundo

Elon Musk se convirtió el viernes en el primer billonario del mundo después de que su empresa aeroespacial y de Inteligencia Artificial (IA) SpaceX hiciera su debut en bolsa el viernes.

Las acciones superaron con creces su precio de apertura de 135 dólares (aproximadamente 117 euros) en las horas posteriores a la oferta pública inicial (IPO) en el Nasdaq.

Las acciones cerraron con un alza de poco más del 19% a alrededor de 161 dólares al final de su primer día de cotización, valorando a SpaceX en alrededor de 2,1 billones de dólares y dando a Musk un patrimonio neto estimado de alrededor de 1,1 billones de dólares, según la revista Forbes.

En un momento dado, poco después de las 13:00 horas en Nueva York (17:00 GMT/UTC), las acciones rondaban los 173 dólares, un aumento de casi el 28%, lo que equivale a una capitalización de mercado de alrededor de 2,26 billones de dólares para la empresa espacial y de satélites con sede en Texas, antes de volver a caer ligeramente al final del día.

La valoración convierte a Musk en la primera persona en la historia en poseer una fortuna de un billón de dólares, al menos en papel, principalmente a través de sus participaciones en SpaceX y el fabricante de automóviles eléctricos Tesla.

Los inversores valoraron SpaceX, que tuvo pérdidas el año pasado, en aproximadamente 100 veces sus ingresos anuales. Imagen: STAR MAX/IPx/Picture Alliance

¿Cuánto recaudó la IPO récord?

SpaceX vendió alrededor de 555,6 millones de acciones al precio de emisión de 135 dólares, elevando su objetivo de 75 mil millones de dólares en el proceso.

Esta fue cómodamente la IPO más lucrativa de la historia, eclipsando los aproximadamente 29 mil millones de dólares que recaudó el gigante petrolero de Arabia Saudita Aramco en 2019.

Musk se unió a través de un enlace de video desde un toque de campana ceremonial en Starbase, la sede de SpaceX en el sur de Texas, el viernes, diciendo que la compañía iba a cotizar en bolsa ahora porque necesitaba dinero para financiar objetivos como lanzar más satélites e incluso centros de datos al espacio.

Reiteró su objetivo de “hacer que la vida sea multiplanetaria”.

“No sólo unos pocos astronautas, me refiero literalmente a ustedes”, dijo Musk. “Quienquiera que estés viendo esto, SpaceX quiere poder llevarte a la Luna, a Marte y, en última instancia, más allá”.

La presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, estuvo en la IPO en la ciudad de Nueva York el viernes. Imagen: Frank Franklin II/AP Photo/Picture Alliance

¿Cómo coincide la capitalización de mercado de SpaceX con sus ingresos y ganancias (o pérdidas)?

Al igual que la otra fuente de ingresos de Musk, Tesla, no está inmediatamente claro por qué SpaceX puede obtener una valoración tan alta por parte de los inversores.

La propia celebridad y el éxito del sudafricano como hombre publicitario, junto con el potencial percibido en el desempeño futuro de la compañía, juegan un papel más importante en la fijación de precios que los fundamentos actuales.

Una multitud se reunió en Times Square en medio de la IPO Imagen: John Angelillo/UPI Foto/Newscom/Picture Alliance

El año pasado, los ingresos de SpaceX fueron de 18.700 millones de dólares e incurrió en una pérdida neta de 4.900 millones de dólares en grandes inversiones en inteligencia artificial y otros proyectos.

La valoración de capitalización de mercado del viernes, por lo tanto, es más de un siglo de los ingresos actuales de la compañía. En comparación, la capitalización de mercado de Volkswagen de 48.460 millones de euros representa menos de dos meses de los ingresos del fabricante de automóviles.

En otras palabras, el Grupo Volkswagen genera más ingresos en quince días que SpaceX en un año (con ganancias, no pérdidas) y, sin embargo, los inversores perciben que vale más de 40 veces menos.

En cuanto a las ganancias, SpaceX no ha registrado una ganancia neta en ningún año calendario. Pero problemas similares hicieron poco para frenar el aumento estratosférico de las acciones de Tesla en los últimos años.

SpaceX se encuentra ahora entre las empresas estadounidenses más valiosas, sólo detrás de Nvidia, Apple, Alphabet, matriz de Google, Microsoft y Amazon. El valor de Tesla por capitalización de mercado es de 1,26 billones de dólares, aunque finalmente ha comenzado a obtener ganancias regulares.

Nvidia, impulsada por el auge de la IA, está actualmente en una liga propia en las tablas de clasificación de valoración nominal general, valorada por los inversores en casi 5 billones de dólares.

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Editado por: Sean Sinico y Karl Sexton