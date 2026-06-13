Charles Barkley espera que ESPN lo despida por una broma sobre Cardi B: Me encantaría ser despedido, no voy a mentir

Como de costumbre, a Charles Barkley no le importa lo que piense nadie.

Barkley apareció en The Dan Patrick Show esta semana y mientras hablaba sobre la broma viral de Cardi B que hizo durante el entretiempo del Juego 3 de las Finales de la NBA esta semana, le preguntaron si la dirección alguna vez le dice que se relaje.

“Espero que me despidan”, bromeó Barkley. “Tengo seis o siete años más en mi contrato que sé que no tengo ninguna posibilidad de cumplir. Me encantaría que me despidieran y tener que pagarme los próximos seis o siete años. Estaba hablando con mi agente. Le dije, ‘¿Qué puedo hacer para que me despidan, pero tendrían que pagarme por los seis, siete años completos?’ Me encantaría ser despedido, no voy a mentir.”

Agregó: “No hay ninguna posibilidad de que esté trabajando los próximos seis, siete años. Nada. Así que sé que si me despidieran, tendrían que pagarme todos esos años. Y escuché de pasada que gano buen dinero; así que gracias a Dios por eso.”

Luego continuó diciendo que las personas que no pueden tomar una broma pueden besarlo en ya saben dónde. “Vamos, hombre. La gente no puede tomar una broma. Pueden besarme el trasero”, dijo desafiante. Aprecio y amo todo el apoyo que he recibido todos estos años, pero cualquiera que piense que a todo el mundo le caen bien, es un tonto. Así que si la gente no me quiere o no tiene sentido del humor, pueden besarme. Todo mi trasero, no solo una mejilla, todo el trasero.

A principios de esta semana, el lunes 8 de junio, la transmisión mostró un clip de la actuación de medio tiempo de Cardi en el Madison Square Garden durante las Finales de la NBA, Chuck bromeó sobre el escote de la rapera del Bronx diciendo: “No sé si esas son Bs. Esas podrían ser Cardi Ds. Estoy bastante seguro de que no son Bs. Tiene las iniciales equivocadas”, lo que provocó risas y su compañero Ernie Johnson dijo “No sé quién dijo eso, pero sé que no fui yo”.

Afortunadamente para Chuck, Cardi es una de esas personas que puede tomar una broma y retuiteó una cuenta de fan que destacaba que el término “Cardi D” estaba de moda en X.

Puedes ver el clip a continuación.