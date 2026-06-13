Estados Unidos está listo para el último partido inaugural de la Copa Mundial de los coanfitriones contra Paraguay ante una estridente multitud del sur de California

INGLEWOOD, California. â€“ Estados Unidos estÃ¡ listo para enfrentarse a Paraguay el viernes por la noche para abrir su primera Copa Mundial en casa en 32 aÃ±os.

Una multitud jubilosa del sur de California llegó temprano para animar a un equipo estadounidense con grandes esperanzas de cara al último partido inaugural en casa para las tres naciones coanfitrionas de este torneo. Liderados por el mediocampista Christian Pulisic y un núcleo de sus experimentados contemporáneos, Estados Unidos ha alcanzado el puesto 17 en el ranking de la FIFA con ambiciones realistas de ganar su grupo y luego avanzar de un partido eliminatorio por apenas segunda vez en su historia de la Copa Mundial.

El primer partido de la Copa Mundial de los estadounidenses bajo la dirección del entrenador Mauricio Pochettino es en el SoFi Stadium, el edificio multimillonario inaugurado en 2020 como hogar de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL. El vanguardista estadio normalmente tiene un campo de césped artificial que no es del agrado de los jugadores de fútbol americano, pero se ha instalado césped real para el escaparate mundial del fútbol de verano.

Los aficionados comenzaron a llenar el estadio y el campus circundante varias horas antes del inicio. En medio de miles de seguidores que vestían camisetas estadounidenses y coreaban los nombres de sus jugadores, muchos más fanáticos vestían trajes elaborados, vistiendo desde la Estatua de la Libertad hasta los Padres Fundadores.

Estados Unidos fue sede por última vez de una Copa Mundial masculina en 1994, cuando los estadounidenses ganaron sólo uno de sus cuatro partidos en un torneo ganado por Brasil. Desde entonces, la popularidad del fútbol ha proliferado constantemente en Estados Unidos, con un auge de la participación juvenil mientras que la Major League Soccer nacional, que comenzó a jugarse en 1996, se convirtió en un sólido circuito profesional.

La Copa Mundial más grande en la historia del torneo comenzó el jueves con una victoria de 2-0 del coanfitrión México sobre Sudáfrica. El coanfitrión Canadá se recuperó para empatar 1-1 con Bosnia y Herzegovina en su primer partido el viernes en Toronto.

Los estadounidenses jugarán dos de sus tres partidos de la fase de grupos en Inglewood, con un viaje a Seattle la próxima semana en el medio.

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