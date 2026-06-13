Oye, ahí está Bubba Watson otra vez. ¡Julien Sale no se queda atrás! – Golf Planete

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Habíamos perdido de vista a Bubba Watson, doble ganador del Masters (2012 y 2014). Incorporado a LIV Golf en junio de 2022, el zurdo estadounidense recordó este viernes en el campo rojo de Dar Es Salam, en Rabat, que fue uno de los mejores golfistas de su generación. La prueba es que lidera las Series Internacionales Marruecos después de 36 hoyos.

Bubba Watsonde 47 años, ha vuelto. En cualquier caso, es líder delSerie Internacional Marruecos (2 millones de dólares en premios) tras dos rondas gracias a una auténtica lección de golf impartida este viernes en el selecto campo rojo de Dar Es Salam. 14 greens de 18 en el tiempo reglamentario y la friolera de ocho birdies por sólo un bogey concedido.

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Su 66 (-7) le sitúa con -11 en lo más alto del torneo, uniéndose al mismo tiempo al líder de la víspera, el tailandés Pavit Tangkamolprasert (70). Con -11, los dos hombres están un paso por delante del surcoreano Canción de Younghan.

Con dos tarjetas de 72 (-1) y 68 (-5), julián ventael único francés presente en este escenario marroquí delGira asiáticasigue preocupado por ganar este fin de semana. La Reunión se sitúa así en el puesto 14 con -6. Está cinco golpes por detrás de los delanteros. ¡Y todavía quedan dos rondas por jugar!

La tabla de clasificación

Foto: Ian Walton/Asian Tour