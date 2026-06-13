Ariana Grande amplía sus esfuerzos filantrópicos con el lanzamiento de la Fundación Días Más Brillantes por Delante.

Ariana Grande está ampliando sus esfuerzos filantrópicos con el lanzamiento de la Fundación Brighter Days Ahead, que se centra en la salud mental de los jóvenes, la educación artística y causas de apoyo comunitario.

La Fundación Brighter Days Ahead se está lanzando con cuatro fondos diferentes que se asocian con organizaciones existentes, incluyendo Lambda Legal, Trans Lifeline y Humanity Crew, entre muchos otros. Los fondos incluyen el Fondo de Proteger y Defender, que aboga por los derechos LGBTQ+, los derechos civiles y la justicia reproductiva; el Fondo de Sanar y Soñar, que amplía el acceso a la atención de salud mental y el apoyo comunitario; el Fondo de Ser Reconocido y Celebrado, que amplifica las voces e historias LGBTQ+; y el Fondo de Apoyo de Emergencia, que ayuda a las comunidades en momentos de necesidad.

“Estoy más que emocionada de finalmente anunciar la Fundación Brighter Days Ahead”, dijo Grande en un comunicado. “Nuestra misión es apoyar, proteger y proporcionar recursos para nuestros amigos vulnerables que lo necesitan. A través de cuatro fondos diferentes, estaremos apoyando a un puñado de organizaciones increíbles que brindan el espacio seguro y el cuidado que tanta gente necesita desesperadamente en este momento. Ha sido un privilegio poder apoyar estas causas por mi cuenta a lo largo de los años, y estoy agradecida de poder ahora expandir ese alcance y amplificar el trabajo que salva vidas que estas organizaciones hacen a través de la Fundación Brighter Days Ahead.”

El nombre de la Fundación, por supuesto, está inspirado en su álbum de 2024 y su edición de lujo “Eternal Sunshine: Brighter Days Ahead”, este último fue lanzado el año pasado y fue acompañado por un cortometraje. Grande está actualmente de gira en apoyo del álbum, con planes de comenzar una serie de espectáculos en Los Ángeles mañana en el Crypto.com Arena.