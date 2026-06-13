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Ariana Grande amplía sus esfuerzos filantrópicos con el lanzamiento de la Fundación Días Más Brillantes por Delante.

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Valentina Moreno
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Ariana Grande está ampliando sus esfuerzos filantrópicos con el lanzamiento de la Fundación Brighter Days Ahead, que se centra en la salud mental de los jóvenes, la educación artística y causas de apoyo comunitario.

La Fundación Brighter Days Ahead se está lanzando con cuatro fondos diferentes que se asocian con organizaciones existentes, incluyendo Lambda Legal, Trans Lifeline y Humanity Crew, entre muchos otros. Los fondos incluyen el Fondo de Proteger y Defender, que aboga por los derechos LGBTQ+, los derechos civiles y la justicia reproductiva; el Fondo de Sanar y Soñar, que amplía el acceso a la atención de salud mental y el apoyo comunitario; el Fondo de Ser Reconocido y Celebrado, que amplifica las voces e historias LGBTQ+; y el Fondo de Apoyo de Emergencia, que ayuda a las comunidades en momentos de necesidad.

“Estoy más que emocionada de finalmente anunciar la Fundación Brighter Days Ahead”, dijo Grande en un comunicado. “Nuestra misión es apoyar, proteger y proporcionar recursos para nuestros amigos vulnerables que lo necesitan. A través de cuatro fondos diferentes, estaremos apoyando a un puñado de organizaciones increíbles que brindan el espacio seguro y el cuidado que tanta gente necesita desesperadamente en este momento. Ha sido un privilegio poder apoyar estas causas por mi cuenta a lo largo de los años, y estoy agradecida de poder ahora expandir ese alcance y amplificar el trabajo que salva vidas que estas organizaciones hacen a través de la Fundación Brighter Days Ahead.”

El nombre de la Fundación, por supuesto, está inspirado en su álbum de 2024 y su edición de lujo “Eternal Sunshine: Brighter Days Ahead”, este último fue lanzado el año pasado y fue acompañado por un cortometraje. Grande está actualmente de gira en apoyo del álbum, con planes de comenzar una serie de espectáculos en Los Ángeles mañana en el Crypto.com Arena.

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