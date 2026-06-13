¿Qué se necesitaría para evitar que las mujeres mueran desangradas después del parto?

alternar título Lynsey Addario/Getty Images

“Estaba corriendo por los hospitales tratando de conseguir sangre. Cuando regresé, ella ya no estaba”.

El Dr. Olufemi Oladapo está atormentado por el recuerdo de la emocionada futura madre a quien no pudo salvar en Nigeria al comienzo de su carrera. Después de esperar seis años para quedar embarazada, murió a causa de una hemorragia posparto. Esa es la principal causa de muerte materna, responsable de 43.000 muertes al año.

Para luchar contra esta tragedia, el Dr. Oladapo, que ahora es médico del Programa Especial sobre reproducción humana de la Organización Mundial de la Salud, fue coautor de un amplio serie de tres partes publicado hoy en el Lanceta. caracterizar la crisis y plantear cómo resolverla.

La afección afecta a unos 27 millones de mujeres cada año. Algo de sangrado es normal después del parto. Pero el sangrado excesivo (una hemorragia posparto) es increíblemente peligroso.

“Puede convertirse muy rápidamente en una emergencia médica”, afirma Adam Devall, profesor de salud materna en la Universidad de Oxford. Una mujer que ha tenido un parto sin complicaciones puede deteriorarse en cuestión de minutos si el sangrado no se reconoce y se trata con prontitud.

Y las propias mujeres son conscientes de su gravedad.

“Normalmente, las mujeres dicen: “Siento que me estoy muriendo”. De hecho, lo sienten cuando están sangrando demasiado”, dice Ioannis Gallos, de la Unidad de Salud Materna y Perinatal de la Organización Mundial de la Salud. “Si nadie actuara en consecuencia, en 10 a 20 minutos, una mujer podría morir fácilmente”.

Por eso la hemorragia posparto se considera, en palabras de Devall, “una carrera contra el tiempo”.

El ex director médico de Jhpiego, Dr. Harshad Sanghvi, calificó la serie como una recopilación exhaustiva de toda la evidencia y elogió a los autores por “este tremendo esfuerzo” y considera la serie como “un importante llamado a la acción”. Jhpiego es una organización sin fines de lucro enfocada en la salud de mujeres y niños.

Comenzando con una cortina especial

Para tratar estas hemorragias rápidamente, dicen los coautores, es esencial medir la pérdida de sangre en lugar de limitarse a observarla, lo que puede pasar por alto las hemorragias aproximadamente la mitad de las veces. Devall dice que una simple cortina de plástico colocada debajo de la mujer puede hacer maravillas.

“Luego, la sangre se acumula en este paño especialmente diseñado, que tiene líneas calibradas”, dice Devall. “Estas líneas permiten a las parteras y a los médicos ver fácilmente la cantidad de sangre perdida después del parto”.

Existen múltiples intervenciones: masaje uterino para estimular las contracciones, medicación, líquidos intravenosos.

Los investigadores llevaron a cabo un ensayo masivo en Nigeria, Kenia, Tanzania y Sudáfrica en el que participaron más de 200.000 mujeres. Probaron este enfoque: detección temprana con un paño, criterios claros para el tratamiento y el posterior conjunto de intervenciones simultáneas… y los resultados fueron inequívocos.

“Vimos una disminución masiva de las hemorragias graves”, afirma Devall.

Una brecha de supervivencia

El estudio también señala una enorme diferencia entre las tasas de supervivencia en los países ricos y los de menores recursos.

“La tasa de hemorragia posparto no es diferente entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos”, dice Oladapo. “Lo que es diferente es lo que se da cuando se identifican estas condiciones”.

El informe encuentra que la tasa de mortalidad por hemorragia posparto puede ser más de 200 veces menor en países con buenos recursos como Estados Unidos en comparación con países de escasos recursos como Afganistán, Vietnam o Nigeria, donde Oladapo trató a esa paciente hace años.

El fármaco oxitocina puede detener la hemorragia, pero requiere refrigeración, un desafío en los países de menores recursos.

El informe también exige una formación basada en simulación similar a la del equipo de boxes para todo el equipo de atención.

El equipo de investigación dice que el objetivo ahora es lograr que los profesionales médicos y los trabajadores de la salud adopten sus recomendaciones.

Es una idea que atrae a Doreen Kainyu Kaura. Ella es profesora de partería en la Universidad de Western Cape en Sudáfrica y no participó en el esfuerzo de investigación. Ella dice que las conclusiones se alinean con lo que experimentó en la sala de partos.

“Será un enfoque fantástico para garantizar que tengamos estas intervenciones que salvan vidas y que lleguen a las mujeres en el lugar y el momento adecuados”, afirma Kaura.

“Las mujeres no deberían morir de HPP [postpartum hemorrhage] “En la actualidad, teniendo en cuenta lo que sabemos”, afirma Oladapo. “Si utilizamos lo que tenemos ahora, reduciremos más del 95% de las muertes”.

Y la economía favorece las intervenciones: “La hemorragia posparto tal como está ahora nos está costando más dinero del que hubiéramos utilizado para prevenirla”.

“Si se invierte incluso el 5% del costo de la hemorragia posparto en prevenirla”, concluye el Dr. Oladapo, “no sólo se salvarán vidas sino que también se ahorrará dinero”.

El Dr. Sanghvi comparte su optimismo: “Esta es la década en la que probablemente podamos alcanzar el objetivo de eliminar la hemorragia posparto como la principal causa de muerte materna. Creo que está a nuestro alcance”.