Both home countries: El apoyo bosnio se divide en el juego de la Copa del Mundo con Canadá

Both home countries: El apoyo bosnio se divide en el juego de...

Una multitud de fanáticos de Bosnia convirtieron Toronto en azul mientras marchaban al ritmo de “Free Palestine” en Toronto.

Toronto, Canadá – Nadia, una seguidora de Bosnia y Herzegovina que no compartió su apellido, destacaba con su camiseta azul profundo mientras una multitud de fanáticos de Canadá en rojo la rodeaban fuera del Estadio de Toronto una hora antes del inicio de su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con la bandera bosnia azul y amarilla envuelta alrededor de ella, se encontró entre la minoría de fanáticos “visitantes” en suelo canadiense el jueves, menos de dos semanas después de que su equipo fuera recibido con calidez en la nación coproductora de la Copa del Mundo.

Recordó a Nadia, una inmigrante, su llegada a Canadá a mediados de la década de 1990 cuando su familia huyó del genocidio bosnio que mató a unas 100,000 personas y desplazó a más de dos millones.

“Deseo tener espacio para dos corazones para poder apoyar adecuadamente a ambos países”, dijo Nadia a Al Jazeera cuando le preguntaron sobre su lealtad mientras los fuertes rugidos de la multitud salían del estadio detrás de ella.

Nadia admitió que su corazón estaba finalmente con Bosnia, pero la gorra de Canadá que lucía era un gesto hacia el país que se convirtió en su hogar cuando tuvo que huir del suyo.

Más temprano en el día, miles de seguidores de Bosnia convirtieron Toronto en un mar de azul mientras marchaban hacia el lugar del partido en el centro de la ciudad cantando “Free Palestine” entre aplausos atronadores.

“Deberían ser libres [los palestinos], basta de guerras y genocidios,” dijo Nadia mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Respiró profundamente antes de agregar: “Hay mucho sufrimiento, especialmente para los niños”.

[Contexto: Partido de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Toronto] [Chequeo de hechos: Confirmar cifras de muertos y desplazados por el genocidio bosnio]