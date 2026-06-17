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Canciones Con Más Semanas en la Cima de Todas las Listas de Reproducción de Billboard Combinadas: Flowers de Miley Cyrus, Ordinary de Alex Warren y Más

By
Valentina Moreno
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: June 7, 2025</em></p>nnnn

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  • Adult Contemporary: 33 weeks at No. 1</li>nnnn
  • Adult Pop Airplay: a record 30 weeks at No. 1</li>nnnn
  • Radio Songs: a record-tying 27 weeks at No. 1</li>nnnn
  • Pop Airplay: a record 16 weeks at No. 1</li>n</ul>n</div>nnnn

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    ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: April 18, 2020</em></p>nnnn

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    • Adult Contemporary: 35 weeks at No. 1</li>nnnn
    • Radio Songs: 26 weeks</li>nnnn
    • Adult Pop Airplay: 20 weeks</li>nnnn
    • Pop Airplay: 6 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t

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      ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: March 4, 2017</em></p>nnnn

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      • Latin Rhythm Airplay: 20 weeks at No. 1</li>nnnn
      • Latin Airplay: 19 weeks</li>nnnn
      • Latin Pop Airplay: 18 weeks</li>nnnn
      • Dance/Mix Show Airplay: 7 weeks</li>nnnn
      • Pop Airplay: 5 weeks</li>nnnn
      • Radio Songs: 5 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t

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        ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: July 13, 2013</em></p>nnnn

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        • Adult R&B Airplay: 17 weeks at No. 1</li>nnnn
        • R&B/Hip-Hop Airplay: 12 weeks</li>nnnn
        • Pop Airplay: 10 weeks</li>nnnn
        • Rhythmic Airplay: 10 weeks</li>nnnn
        • Radio Songs: 11 weeks</li>nnnn
        • Adult Pop Airplay: 6 weeks</li>nnnn
        • Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay: 6 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t

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          ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Feb. 25, 2012</em></p>nnnn

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          • Adult Contemporary: 19 weeks at No. 1</li>nnnn
          • Adult Alternative Airplay: 13 weeks</li>nnnn
          • Alternative Airplay: 12 weeks</li>nnnn
          • Rock & Alternative Airplay: 7 weeks</li>nnnn
          • Adult Pop Airplay: 6 weeks</li>nnnn
          • Dance/Mix Show Airplay: 6 weeks</li>nnnn
          • Radio Songs: 6 weeks</li>nnnn
          • Pop Airplay: 3 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t

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            ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Nov. 17, 2018</em></p>nnnn

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            • Rock & Alternative Airplay: 17 weeks at No. 1</li>nnnn
            • Alternative Airplay: 16 weeks</li>nnnn
            • Adult Pop Airplay: 15 weeks</li>nnnn
            • Radio Songs: 14 weeks</li>nnnn
            • Pop Airplay: 6 weeks</li>nnnn
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              ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Aug. 4, 2018</em></p>nnnn

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              • Adult Contemporary: 36 weeks at No. 1</li>nnnn
              • Radio Songs: 16 weeks</li>nnnn
              • Adult Pop Airplay: 14 weeks</li>nnnn
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                ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: May 28, 2005</em></p>nnnn

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                • Radio Songs: 16 weeks at No. 1</li>nnnn
                • R&B/Hip-Hop Airplay: 14 weeks</li>nnnn
                • Pop Airplay: 10 weeks</li>nnnn
                • Rhythmic Airplay: 10 weeks</li>nnnn
                • Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay: 9 weeks</li>nnnn
                • Adult R&B Airplay: 8 weeks</li>nnnn
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                  ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: July 8, 2017</em></p>nnnn

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                  • Alternative Airplay: a record-tying 20 weeks at No. 1</li>nnnn
                  • Rock & Alternative Airplay: 17 weeks</li>nnnn
                  • Adult Alternative Airplay: 11 weeks</li>nnnn
                  • Dance/Mix Show Airplay: 5 weeks</li>nnnn
                  • Radio Songs: 5 weeks</li>nnnn
                  • Adult Pop Airplay: 4 weeks</li>nnnn
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                    ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Nov. 13, 2010</em></p>nnnn

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                      n

                    • Latin Rhythm Airplay: a record 29 weeks at No. 1</li>nnnn
                    • Tropical Airplay: 18 weeks</li>nnnn
                    • Latin Airplay: 15 weeks</li>nnnn
                    • Latin Pop Airplay: 3 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t

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                      ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Feb. 25, 2017</em></p>nnnn

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                      • Adult Contemporary: 24 weeks at No. 1</li>nnnn
                      • Radio Songs: 12 weeks</li>nnnn
                      • Adult Pop Airplay: 12 weeks</li>nnnn
                      • Pop Airplay: 9 weeks</li>nnnn
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                        ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Dec. 13, 2008</em></p>nnnn

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                        • Holiday Airplay: a record 61 weeks at No. 1</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t

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                          ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Feb. 12, 2011</em></p>nnnn

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                          • Adult Contemporary: 19 weeks at No. 1</li>nnnn
                          • Adult Alternative Airplay: 14 weeks</li>nnnn
                          • Adult Pop Airplay: 13 weeks</li>nnnn
                          • Radio Songs: 6 weeks</li>nnnn
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                            ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Nov. 13, 2021</em></p>nnnn

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                            • Adult Contemporary: 24 weeks at No. 1</li>nnnn
                            • Radio Songs: 15 weeks</li>nnnn
                            • Adult Pop Airplay: 10 weeks</li>nnnn
                            • Pop Airplay: 7 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t

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                              ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Aug. 17, 2002</em></p>nnnn

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                              • Radio Songs: 12 weeks at No. 1</li>nnnn
                              • Rhythmic Airplay: 11 weeks</li>nnnn
                              • Rap Airplay: 10 weeks</li>nnnn
                              • R&B/Hip-Hop Airplay: 9 weeks</li>nnnn
                              • Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay: 9 weeks</li>nnnn
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                                ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Dec. 9, 1995</em></p>nnnn

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                                • Radio Songs: 13 weeks at No. 1</li>nnnn
                                • Adult Contemporary: 13 weeks</li>nnnn
                                • Pop Airplay: 11 weeks</li>nnnn
                                • Adult Pop Airplay: 10 weeks</li>nnnn
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                                  ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Jan. 7, 2006</em></p>nnnn

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                                  • R&B/Hip-Hop Airplay: 15 weeks at No. 1</li>nnnn
                                  • Adult R&B Airplay: 14 weeks</li>nnnn
                                  • Radio Songs: 9 weeks</li>nnnn
                                  • Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay: 6 weeks</li>nnnn
                                  • Pop Airplay: 4 weeks</li>nnnn
                                  • Rhythmic Airplay: 4 weeks</li>nnnn
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                                    ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Dec. 11, 2004</em></p>nnnn

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                                    • Alternative Airplay: 16 weeks at No. 1</li>nnnn
                                    • Mainstream Rock Airplay: 14 weeks</li>nnnn
                                    • Adult Pop Airplay: 11 weeks</li>nnnn
                                    • Adult Alternative Airplay: 8 weeks</li>nnnn
                                    • Pop Airplay: 4 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t

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                                      ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Feb. 8, 2003</em></p>nnnn

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                                      • Rap Airplay: 12 weeks at No. 1</li>nnnn
                                      • Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay: 10 weeks</li>nnnn
                                      • R&B/Hip-Hop Airplay: 9 weeks</li>nnnn
                                      • Rhythmic Airplay: 9 weeks</li>nnnn
                                      • Radio Songs: 9 weeks</li>nnnn
                                      • Pop Airplay: 4 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t

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                                        ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Aug. 3, 2019</em></p>nnnn

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                                        • R&B/Hip-Hop Airplay: 27 weeks at No. 1</li>nnnn
                                        • Adult R&B Airplay: 11 weeks</li>nnnn
                                        • Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay: 10 weeks</li>nnnn
                                        • Rhythmic Airplay: 4 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t

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                                          ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Sept. 12, 2015</em></p>nnnn

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                                          • Latin Pop Airplay: 25 weeks at No. 1</li>nnnn
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                                          • Latin Airplay: 12 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null}],”galleryCount”:”22″,”galleryID”:”1235635246″,”previousPageLink”:””,”nextPageLink”:””,”template”:”item-featured-image”,”ordering”:”none”,”galleryTitle”:”Songs With the Most Weeks Atop All of Billboardu2019s Airplay Charts Combined: Miley Cyrusu2019 u2018Flowers,u2019 Alex Warrenu2019s u2018Ordinaryu2019 & More”,”isList”:”1″,”logo”:[],”i10n”:{“backToArticle”:”Back to Article”,”backToAllGalleries”:”Back to All Galleries”,”backToReview”:”Back to Review”,”backToAllReviews”:”Back to All Reviews”,”thumbnail”:”Thumbnails”,”nextSlide”:”Next Slide”,”prevSlide”:”Previous Slide”,”skipAd”:”Skip Ad”,”skipIn”:”Skip In”,”of”:”of”,”missingSomething”:”You’re missing something!”,”subscribeNow”:”Subscribe Now”,”next”:”Next”,”nextGallery”:”Next Gallery”,”closeThisMessage”:”Close this message”,”closeModal”:”Close Modal”,”closeGallery”:”Close Gallery”,”startSlideShow”:”Start Slideshow”,”lightBox”:”Lightbox”,”scrollUp”:”Scroll Up”,”scrollDown”:”Scroll Down”,”look”:”Look”,”readMore”:”Read More”,”showLess”:”Show Less”,”vertical”:{“photo”:”Photo”}},”ads”:{“rightRailGallery”:{“html”:”t

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