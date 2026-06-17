Canciones Con Más Semanas en la Cima de Todas las Listas de Reproducción de Billboard Combinadas: Flowers de Miley Cyrus, Ordinary de Alex Warren y Más

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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: June 7, 2025</em></p>nnnn
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- Adult Contemporary: 33 weeks at No. 1</li>nnnn
- Adult Pop Airplay: a record 30 weeks at No. 1</li>nnnn
- Radio Songs: a record-tying 27 weeks at No. 1</li>nnnn
- Pop Airplay: a record 16 weeks at No. 1</li>n</ul>n</div>nnnn
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: April 18, 2020</em></p>nnnn
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- n
- Adult Contemporary: 35 weeks at No. 1</li>nnnn
- Radio Songs: 26 weeks</li>nnnn
- Adult Pop Airplay: 20 weeks</li>nnnn
- Pop Airplay: 6 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: March 4, 2017</em></p>nnnn
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- Latin Rhythm Airplay: 20 weeks at No. 1</li>nnnn
- Latin Airplay: 19 weeks</li>nnnn
- Latin Pop Airplay: 18 weeks</li>nnnn
- Dance/Mix Show Airplay: 7 weeks</li>nnnn
- Pop Airplay: 5 weeks</li>nnnn
- Radio Songs: 5 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: July 13, 2013</em></p>nnnn
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- Adult R&B Airplay: 17 weeks at No. 1</li>nnnn
- R&B/Hip-Hop Airplay: 12 weeks</li>nnnn
- Pop Airplay: 10 weeks</li>nnnn
- Rhythmic Airplay: 10 weeks</li>nnnn
- Radio Songs: 11 weeks</li>nnnn
- Adult Pop Airplay: 6 weeks</li>nnnn
- Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay: 6 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Feb. 25, 2012</em></p>nnnn
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- Adult Contemporary: 19 weeks at No. 1</li>nnnn
- Adult Alternative Airplay: 13 weeks</li>nnnn
- Alternative Airplay: 12 weeks</li>nnnn
- Rock & Alternative Airplay: 7 weeks</li>nnnn
- Adult Pop Airplay: 6 weeks</li>nnnn
- Dance/Mix Show Airplay: 6 weeks</li>nnnn
- Radio Songs: 6 weeks</li>nnnn
- Pop Airplay: 3 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Nov. 17, 2018</em></p>nnnn
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- Rock & Alternative Airplay: 17 weeks at No. 1</li>nnnn
- Alternative Airplay: 16 weeks</li>nnnn
- Adult Pop Airplay: 15 weeks</li>nnnn
- Radio Songs: 14 weeks</li>nnnn
- Pop Airplay: 6 weeks</li>nnnn
- Dance/Mix Show Airplay: 3 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Aug. 4, 2018</em></p>nnnn
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- Adult Contemporary: 36 weeks at No. 1</li>nnnn
- Radio Songs: 16 weeks</li>nnnn
- Adult Pop Airplay: 14 weeks</li>nnnn
- Pop Airplay: 5 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: May 28, 2005</em></p>nnnn
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- Radio Songs: 16 weeks at No. 1</li>nnnn
- R&B/Hip-Hop Airplay: 14 weeks</li>nnnn
- Pop Airplay: 10 weeks</li>nnnn
- Rhythmic Airplay: 10 weeks</li>nnnn
- Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay: 9 weeks</li>nnnn
- Adult R&B Airplay: 8 weeks</li>nnnn
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: July 8, 2017</em></p>nnnn
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- n
- Alternative Airplay: a record-tying 20 weeks at No. 1</li>nnnn
- Rock & Alternative Airplay: 17 weeks</li>nnnn
- Adult Alternative Airplay: 11 weeks</li>nnnn
- Dance/Mix Show Airplay: 5 weeks</li>nnnn
- Radio Songs: 5 weeks</li>nnnn
- Adult Pop Airplay: 4 weeks</li>nnnn
- Pop Airplay: 3 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Nov. 13, 2010</em></p>nnnn
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- Latin Rhythm Airplay: a record 29 weeks at No. 1</li>nnnn
- Tropical Airplay: 18 weeks</li>nnnn
- Latin Airplay: 15 weeks</li>nnnn
- Latin Pop Airplay: 3 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Feb. 25, 2017</em></p>nnnn
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- Adult Contemporary: 24 weeks at No. 1</li>nnnn
- Radio Songs: 12 weeks</li>nnnn
- Adult Pop Airplay: 12 weeks</li>nnnn
- Pop Airplay: 9 weeks</li>nnnn
- Dance/Mix Show Airplay: 6 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Dec. 13, 2008</em></p>nnnn
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- Holiday Airplay: a record 61 weeks at No. 1</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Feb. 12, 2011</em></p>nnnn
n
- n
- Adult Contemporary: 19 weeks at No. 1</li>nnnn
- Adult Alternative Airplay: 14 weeks</li>nnnn
- Adult Pop Airplay: 13 weeks</li>nnnn
- Radio Songs: 6 weeks</li>nnnn
- Pop Airplay: 5 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Nov. 13, 2021</em></p>nnnn
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- Adult Contemporary: 24 weeks at No. 1</li>nnnn
- Radio Songs: 15 weeks</li>nnnn
- Adult Pop Airplay: 10 weeks</li>nnnn
- Pop Airplay: 7 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Aug. 17, 2002</em></p>nnnn
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- Radio Songs: 12 weeks at No. 1</li>nnnn
- Rhythmic Airplay: 11 weeks</li>nnnn
- Rap Airplay: 10 weeks</li>nnnn
- R&B/Hip-Hop Airplay: 9 weeks</li>nnnn
- Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay: 9 weeks</li>nnnn
- Pop Airplay: 5 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Dec. 9, 1995</em></p>nnnn
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- n
- Radio Songs: 13 weeks at No. 1</li>nnnn
- Adult Contemporary: 13 weeks</li>nnnn
- Pop Airplay: 11 weeks</li>nnnn
- Adult Pop Airplay: 10 weeks</li>nnnn
- Rhythmic Airplay: 9 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Jan. 7, 2006</em></p>nnnn
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- R&B/Hip-Hop Airplay: 15 weeks at No. 1</li>nnnn
- Adult R&B Airplay: 14 weeks</li>nnnn
- Radio Songs: 9 weeks</li>nnnn
- Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay: 6 weeks</li>nnnn
- Pop Airplay: 4 weeks</li>nnnn
- Rhythmic Airplay: 4 weeks</li>nnnn
- Dance/Mix Show Airplay: 3 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Dec. 11, 2004</em></p>nnnn
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- Alternative Airplay: 16 weeks at No. 1</li>nnnn
- Mainstream Rock Airplay: 14 weeks</li>nnnn
- Adult Pop Airplay: 11 weeks</li>nnnn
- Adult Alternative Airplay: 8 weeks</li>nnnn
- Pop Airplay: 4 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Feb. 8, 2003</em></p>nnnn
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- Rap Airplay: 12 weeks at No. 1</li>nnnn
- Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay: 10 weeks</li>nnnn
- R&B/Hip-Hop Airplay: 9 weeks</li>nnnn
- Rhythmic Airplay: 9 weeks</li>nnnn
- Radio Songs: 9 weeks</li>nnnn
- Pop Airplay: 4 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Aug. 3, 2019</em></p>nnnn
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- R&B/Hip-Hop Airplay: 27 weeks at No. 1</li>nnnn
- Adult R&B Airplay: 11 weeks</li>nnnn
- Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay: 10 weeks</li>nnnn
- Rhythmic Airplay: 4 weeks</li>n</ul>n</div>n</div>”,”alt”:””,”image_credit”:””,”url”:”https://www.billboard.com/lists/miley-cyrus-songs-most-weeks-number-one-airplay-charts/”,”image_id”:0,”image”:””,”sizes”:{“pmc-gallery-s”:[],”pmc-gallery-m”:[],”pmc-gallery-l”:[],”pmc-gallery-xl”:[],”pmc-gallery-xxl”:[]},”fullWidth”:0,”fullHeight”:0,”mime_type”:”image”,”ad”:””,”appleSongID”:null,”enableAppleGA”:false,”additionalDescription”:null,”subtitleColor”:null,”additionalSubtitle”:null,”additionalSubtitleColor”:null,”ads”:{“html”:”t
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ntDate of first week at No. 1 on a </em>Billboard airplay chart: Sept. 12, 2015</em></p>nnnn
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- Latin Pop Airplay: 25 weeks at No. 1</li>nnnn
- Latin Rhythm Airplay: 15 weeks</li>nnnn
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The hit has logged the most cumulative weeks at No. 1 of any song among all Billboard radio rankings combined.
Miley Cyrusâ€˜ â€œFlowersâ€ added a record-extending 51st week at No. 1 on Billboard's Adult Contemporary chart dated June 15, 2024, and made more history in the process.
As it held at the summit, â€œFlowersâ€ totaled an unprecedented 100 weeks atop all the Billboard radio charts that it has led. In addition to its then-51 frames atop Adult Contemporary, the song, released on Columbia Records in January 2023, ran up reigns of 18 weeks on the all-format Radio Songs chart, 17 weeks on Adult Pop Airplay, 10 weeks on Pop Airplay and four weeks on Dance/Mix Show Airplay. It eventually upped its count to 57 weeks at No. 1 on Adult Contemporary and a staggering 106 weeks atop all Billboard airplay charts.
â€œFlowers,â€ which in February 2024 won the Grammy Award for record of the year, is one of 22 smashes that have spent at least 52 weeks, or a full year, combined at No. 1 on Billboard airplay charts. Billboard boasts 25 currently active radio airplay charts, dating to the Adult Contemporary tally's July 17, 1961, launch. Country Airplay became the first airplay chart ranked by electronically monitored data as of the list dated Jan. 20, 1990; all current airplay charts (more than half of which began in the â€˜90s) are based on data monitored by Mediabase and provided to Billboard by Luminate.
The 25 such surveys: Adult Alternative Airplay, Adult Contemporary, Adult Pop Airplay, Adult R&B Airplay, Alternative Airplay, Christian AC Airplay, Christian Airplay, Country Airplay, Dance/Mix Show Airplay, Gospel Airplay, (the seasonal-only) Holiday Airplay chart, Latin Airplay, Latin Pop Airplay, Latin Rhythm Airplay, Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay, Mainstream Rock Airplay, Pop Airplay, R&B/Hip-Hop Airplay, Radio Songs, Rap Airplay, Regional Mexican Airplay, Rhythmic Airplay, Rock & Alternative Airplay, Smooth Jazz Airplay and Tropical Airplay.
Now, a second song has reached the vaunted milestone of 100 combined weeks â€” and a record-tying 106 â€” at No. 1 on Billboard airplay charts: Alex Warren's â€œOrdinary,â€ with the honor attained thanks most recently to its 33rd week atop Adult Contemporary â€” it's also the only song to be No. 1 for six months or more on as many as three airplay lists. â€œI think every single year there's always that wedding song or love song,â€ he told Billboard in 2025. â€œI think â€˜Ordinary,' sonically, has been this exciting storytelling record. It's a song about love and love is killing it right now.â€
Below browse the 22 songs â€” with a leading three by Mariah Carey, followed by two by Adele â€” that have blanketed radio and spent the most cumulative weeks atop Billboard's airplay charts (through rankings dated June 20, 2026). They're some of the most familiar hits still prominent on airwaves: As Cyrus playfully asked the 2024 Grammys crowd when she performed â€œFlowers,â€ â€œWhy are you acting like you don't know this song?!â€
Plus, as Warren also told Billboard in 2025 about the mass appeal of â€œOrdinary,â€ â€œWhen you write a song, you want it to apply to as many people as possible.â€
-
106 weeks, â€œFlowers,â€ Miley Cyrus
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: Feb. 25, 2023
- Adult Contemporary: a record 57 weeks at No. 1
- Radio Songs: 18 weeks
- Adult Pop Airplay: 17 weeks
- Pop Airplay: 10 weeks
- Dance/Mix Show Airplay: 4 weeks
-
106 weeks, â€œOrdinary,â€ Alex Warren
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: June 7, 2025
- Adult Contemporary: 33 weeks at No. 1
- Adult Pop Airplay: a record 30 weeks at No. 1
- Radio Songs: a record-tying 27 weeks at No. 1
- Pop Airplay: a record 16 weeks at No. 1
-
87 weeks, â€œBlinding Lights,â€ The Weeknd
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: April 18, 2020
- Adult Contemporary: 35 weeks at No. 1
- Radio Songs: 26 weeks
- Adult Pop Airplay: 20 weeks
- Pop Airplay: 6 weeks
-
74 weeks, â€œDespacito,â€ Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: March 4, 2017
- Latin Rhythm Airplay: 20 weeks at No. 1
- Latin Airplay: 19 weeks
- Latin Pop Airplay: 18 weeks
- Dance/Mix Show Airplay: 7 weeks
- Pop Airplay: 5 weeks
- Radio Songs: 5 weeks
-
72 weeks, â€œBlurred Lines,â€ Robin Thicke feat. T.I. + Pharrell
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: July 13, 2013
- Adult R&B Airplay: 17 weeks at No. 1
- R&B/Hip-Hop Airplay: 12 weeks
- Pop Airplay: 10 weeks
- Rhythmic Airplay: 10 weeks
- Radio Songs: 11 weeks
- Adult Pop Airplay: 6 weeks
- Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay: 6 weeks
-
72 weeks, â€œSomebody That I Used To Know,â€ Gotye feat. Kimbra
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: Feb. 25, 2012
- Adult Contemporary: 19 weeks at No. 1
- Adult Alternative Airplay: 13 weeks
- Alternative Airplay: 12 weeks
- Rock & Alternative Airplay: 7 weeks
- Adult Pop Airplay: 6 weeks
- Dance/Mix Show Airplay: 6 weeks
- Radio Songs: 6 weeks
- Pop Airplay: 3 weeks
-
71 weeks, â€œHigh Hopes,â€ Panic! at the Disco
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: Nov. 17, 2018
- Rock & Alternative Airplay: 17 weeks at No. 1
- Alternative Airplay: 16 weeks
- Adult Pop Airplay: 15 weeks
- Radio Songs: 14 weeks
- Pop Airplay: 6 weeks
- Dance/Mix Show Airplay: 3 weeks
-
71 weeks, â€œGirls Like You,â€ Maroon 5 feat. Cardi B
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: Aug. 4, 2018
- Adult Contemporary: 36 weeks at No. 1
- Radio Songs: 16 weeks
- Adult Pop Airplay: 14 weeks
- Pop Airplay: 5 weeks
-
69 weeks, â€œWe Belong Together,â€ Mariah Carey
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: May 28, 2005
- Radio Songs: 16 weeks at No. 1
- R&B/Hip-Hop Airplay: 14 weeks
- Pop Airplay: 10 weeks
- Rhythmic Airplay: 10 weeks
- Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay: 9 weeks
- Adult R&B Airplay: 8 weeks
- Dance/Mix Show Airplay: 2 weeks
-
65 weeks, â€œFeel It Still,â€ Portugal. The Man
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: July 8, 2017
- Alternative Airplay: a record-tying 20 weeks at No. 1
- Rock & Alternative Airplay: 17 weeks
- Adult Alternative Airplay: 11 weeks
- Dance/Mix Show Airplay: 5 weeks
- Radio Songs: 5 weeks
- Adult Pop Airplay: 4 weeks
- Pop Airplay: 3 weeks
-
65 weeks, â€œDanza Kuduro,â€ Don Omar & Lucenzo
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: Nov. 13, 2010
- Latin Rhythm Airplay: a record 29 weeks at No. 1
- Tropical Airplay: 18 weeks
- Latin Airplay: 15 weeks
- Latin Pop Airplay: 3 weeks
-
63 weeks, â€œShape of You,â€ Ed Sheeran
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: Feb. 25, 2017
- Adult Contemporary: 24 weeks at No. 1
- Radio Songs: 12 weeks
- Adult Pop Airplay: 12 weeks
- Pop Airplay: 9 weeks
- Dance/Mix Show Airplay: 6 weeks
-
61 weeks, â€œAll I Want for Christmas Is You,â€ Mariah Carey
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: Dec. 13, 2008
- Holiday Airplay: a record 61 weeks at No. 1
-
57 weeks, â€œRolling in the Deep,â€ Adele
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: Feb. 12, 2011
- Adult Contemporary: 19 weeks at No. 1
- Adult Alternative Airplay: 14 weeks
- Adult Pop Airplay: 13 weeks
- Radio Songs: 6 weeks
- Pop Airplay: 5 weeks
-
56 weeks, â€œEasy on Me,â€ Adele
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: Nov. 13, 2021
- Adult Contemporary: 24 weeks at No. 1
- Radio Songs: 15 weeks
- Adult Pop Airplay: 10 weeks
- Pop Airplay: 7 weeks
-
56 weeks, â€œDilemma,â€ Nelly feat. Kelly Rowland
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: Aug. 17, 2002
- Radio Songs: 12 weeks at No. 1
- Rhythmic Airplay: 11 weeks
- Rap Airplay: 10 weeks
- R&B/Hip-Hop Airplay: 9 weeks
- Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay: 9 weeks
- Pop Airplay: 5 weeks
-
56 weeks, â€œOne Sweet Day,â€ Mariah Carey & Boyz II Men
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: Dec. 9, 1995
- Radio Songs: 13 weeks at No. 1
- Adult Contemporary: 13 weeks
- Pop Airplay: 11 weeks
- Adult Pop Airplay: 10 weeks
- Rhythmic Airplay: 9 weeks
-
55 weeks, â€œBe Without You,â€ Mary J. Blige
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: Jan. 7, 2006
- R&B/Hip-Hop Airplay: 15 weeks at No. 1
- Adult R&B Airplay: 14 weeks
- Radio Songs: 9 weeks
- Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay: 6 weeks
- Pop Airplay: 4 weeks
- Rhythmic Airplay: 4 weeks
- Dance/Mix Show Airplay: 3 weeks
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53 weeks, â€œBoulevard of Broken Dreams,â€ Green Day
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: Dec. 11, 2004
- Alternative Airplay: 16 weeks at No. 1
- Mainstream Rock Airplay: 14 weeks
- Adult Pop Airplay: 11 weeks
- Adult Alternative Airplay: 8 weeks
- Pop Airplay: 4 weeks
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53 weeks, â€œIn Da Club,â€ 50 Cent
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: Feb. 8, 2003
- Rap Airplay: 12 weeks at No. 1
- Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay: 10 weeks
- R&B/Hip-Hop Airplay: 9 weeks
- Rhythmic Airplay: 9 weeks
- Radio Songs: 9 weeks
- Pop Airplay: 4 weeks
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52 weeks, â€œNo Guidance,â€ Chris Brown feat. Drake
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: Aug. 3, 2019
- R&B/Hip-Hop Airplay: 27 weeks at No. 1
- Adult R&B Airplay: 11 weeks
- Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay: 10 weeks
- Rhythmic Airplay: 4 weeks
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52 weeks, â€œGinza,â€ J Balvin
Date of first week at No. 1 on a Billboard airplay chart: Sept. 12, 2015
- Latin Pop Airplay: 25 weeks at No. 1
- Latin Rhythm Airplay: 15 weeks
- Latin Airplay: 12 weeks
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