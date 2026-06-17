Aficionados argentinos fueron baleados en Uber mientras viajaban al partido del Mundial

Un grupo de fanáticos argentinos en Kansas City, Missouri, dijeron que les dispararon mientras viajaban a un partido de la Copa del Mundo 2026, y describieron cómo las balas alcanzaron su vehículo Uber poco antes de llegar al estadio.

La policía de Kansas City confirmó Semana de noticias que los agentes respondieron a una serie de tiroteos en la ciudad el 16 de junio, pero dijeron que no había “ninguna conexión con el juego ni con ningún evento de la FIFA” y que los partidos no fueron interrumpidos.

Los seguidores del fútbol sudamericano dijeron a un equipo de televisión argentino que un automóvil que pasaba disparó dos veces contra su Uber mientras viajaban a un partido del Mundial en Estados Unidos, golpeando al conductor en la pierna.

Su relato, transmitido en vivo a un medio argentino en la nacionaterriza mientras cientos de miles de seguidores extranjeros llegan a las ciudades anfitrionas de EE. UU. para el torneo de 2026.

La policía dijo que varias víctimas informaron que se habían disparado contra sus vehículos a lo largo de las principales carreteras en el momento del presunto incidente, y que los detectives están investigando una serie de casos relacionados que se cree que ocurrieron en rápida sucesión.

Un portavoz del Departamento de Policía de Kansas City confirmó más tarde que cuatro víctimas, incluidos tres adultos y un adolescente, fueron llevadas al hospital después de una serie de tiroteos reportados entre las 6 pm y las 6:30 pm. Esto ocurrió en múltiples lugares, incluyendo la I-670 y Wyoming, la I-70 y Paseo, la I-70 y Prospect, y Truman y Hardesty, donde los conductores dijeron que se dispararon contra sus vehículos.

Las autoridades dijeron que los incidentes parecieron ocurrir en rápida sucesión de oeste a este y pueden estar relacionados con un solo tema de interés, con lesiones que van desde las que no ponen en peligro la vida hasta las críticas.

Plantea preocupaciones de seguridad mientras Estados Unidos organiza la Copa Mundial de la FIFA 2026, que atrae a grandes multitudes internacionales, aunque las autoridades enfatizaron que los tiroteos bajo investigación no estaban relacionados con el torneo.

Los fanáticos de Argentina que ingresan a un partido de la Copa Mundial contra Argelia en Kansas City, Missouri, hablan con el medio argentino La Nación en un video publicado en YouTube el 17 de junio de 2026.

Puntos clave

Los fanáticos dicen que su Uber fue disparado dos veces por personas en otro vehículo mientras se dirigían al partido.

Dijeron que el conductor de Uber fue atropellado y que se llamó a la policía al lugar.

La policía de Kansas City confirmó múltiples tiroteos vinculados, pero dijo que no había conexión con la Copa del Mundo.

Un pasajero describió haber visto una herida y darse cuenta de lo que había sucedido sólo después de que el automóvil frenó.

Los pasajeros inicialmente confundieron los disparos con un neumático reventado.

Los seguidores dijeron que el incidente ocurrió “hace media hora, una hora”, poco antes de hablar ante la cámara, unos 20 minutos antes del inicio del partido a las 8 pm hora local (CDT).

El grupo dice que la policía los llevó a dar una declaración y luego los llevó al estadio en patrullas.

Un fan afirmó que lo mismo ya les había sucedido a otros tres autos.

El presunto incidente ocurrió poco antes del partido inaugural de la Copa Mundial de Argentina contra Argelia.

Argentina venció a Argelia por 3-0 en Kansas City, con Lionel Messi anotando un triplete.

Una vista general del campo antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio de Kansas City el 8 de junio de 2026.

Por qué es importante

Kansas City será sede de partidos por primera vez como parte de la Copa Mundial ampliada de 2026, que abarca Estados Unidos, México y Canadá. Grandes multitudes de fanáticos internacionales se han reunido en la ciudad, ejerciendo presión sobre la infraestructura y la seguridad locales durante un torneo observado globalmente.

“Dispararon al coche cuando íbamos”

El relato proviene de una entrevista en video publicada por un diario y una cadena de televisión argentina. en la nacionen el que seguidores visiblemente conmocionados describieron lo que dijeron que había sucedido momentos antes.

Al principio, un fan parecía abrumado y dijo: “Si empiezo a explicar, estaremos aquí todo el día”.

Según el grupo, se produjeron disparos mientras viajaban en un Uber hacia el partido.

“Le dispararon al auto cuando veníamos”, dijo uno de los fanáticos, antes de aclarar: “Le dispararon dos veces al Uber”.

El entrevistador en el clip expresó incredulidad y preguntó repetidamente qué había sucedido. Los fanáticos explicaron que otro vehículo se había acercado y al pasar realizó disparos.

“El auto estaba en movimiento, otro auto pasó y le disparó dos veces”, dijo un fanático. “Al principio pensamos que era un neumático pinchado; no lo vi”.

Un aficionado argentino dice que su grupo recibió un disparo en un Uber mientras viajaba a un partido de la Copa Mundial contra Argelia en Kansas City, Missouri, en un video publicado por el medio argentino La Nación en YouTube el 17 de junio de 2026.

Un conductor herido, una lenta comprensión

Sólo cuando el Uber se detuvo los pasajeros se dieron cuenta de la gravedad de la situación.

“Frenó y vi su pierna; el tipo tenía un agujero”, agregó el fan, refiriéndose al conductor de Uber, describiendo lo que parecía ser una herida de bala. “Llamamos a la policía. Fue horrible”.

El grupo dijo que los agentes respondieron y tomaron declaraciones antes de transportarlos a un lugar seguro.

â€”Nos llevaron a la comisaria. Tuvimos que dar una declaración”, dijo un fanático. “Luego nos trajeron aquí en patrullas”.

Una fanática de Argentina dice que su grupo recibió un disparo en un Uber mientras viajaba a un partido de la Copa Mundial contra Argelia en Kansas City, Missouri, en un video publicado por el medio argentino La Nación en YouTube el 17 de junio de 2026.

El motivo del disparo no está claro

El motivo del presunto tiroteo aún no está claro, según los fans. “No sabemos cuál fue el motivo”, dijo uno.

“Parece que esto ya les ha sucedido a otros tres autos”, agregó otra fanática, aunque esta afirmación no ha sido verificada de forma independiente.

A pesar del incidente, el tono del vídeo cambió brevemente cuando el grupo reconoció su entorno.

“Todo es muy lindo en Estados Unidos”, dijo un fan, con una risa nerviosa, antes de saludar a los espectadores y confirmar de dónde eran.

El clip parecía haber sido filmado unos 20 minutos antes del partido inaugural del Grupo J de Argentina contra Argelia en Kansas City el 16 de junio, según un indicador de tiempo en vivo en la parte inferior de la pantalla. El partido marcó el debut de la ciudad como sede de la Copa del Mundo.

Lionel Messi de Argentina sonríe durante el partido entre su equipo y Argelia en el estadio de Kansas City el 16 de junio de 2026.

Kansas City, foco de atención de la Copa Mundial

Argentina ganó el partido 3-0, con Lionel Messi anotando los tres goles en una actuación dominante que lanzó la campaña de los campeones defensores.

El partido atrajo a decenas de miles de espectadores al Arrowhead Stadium, y multitudes adicionales se reunieron en festivales de fanáticos y fiestas de observación por toda la ciudad.

Kansas City ha visto medidas de seguridad reforzadas en torno a los eventos de la Copa Mundial, incluidas operaciones policiales a gran escala para controlar las multitudes y proteger a los equipos y las sedes.

Por otra parte, la ciudad ha enfrentado incidentes recientes de violencia armada no relacionados con el torneo, incluidos tiroteos reportados en actualizaciones sobre delitos locales.

¿Qué pasa después?

Dado que Kansas City será sede de múltiples partidos durante el torneo, puede aumentar el escrutinio sobre el manejo de multitudes, la vigilancia y la seguridad de los visitantes que viajan entre la ciudad, las zonas de fanáticos y los estadios.

Actualización: 17/06/26, 11:40 am ET. Este artículo ha sido actualizado con una respuesta del Departamento de Policía de Kansas City.

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