El fundador de Raindance Elliot Grove elogia al excepcional Connor Storrie, dice que algunos de los cineastas más emocionantes que trabajan hoy en día vienen del horror

Antes de dar inicio a la 34ª edición del Festival de Cine Raindance, el fundador Elliot Grove sigue manteniendo la misión original del evento muy cerca de su corazón. Raindance, el festival de cine independiente más grande del Reino Unido, nació de un deseo de brindar visibilidad a talentos emergentes y poco reconocidos. El año pasado, el festival creció después de algunas ediciones más pequeñas, con un impresionante aumento del 90% en largometrajes. Este año, el festival proyectará 85 largometrajes, 112 cortometrajes y 27 proyectos inmersivos del 17 al 26 de junio, con un 56% de largometrajes dirigidos por directores primerizos.

En una entrevista con Variety antes de la noche de apertura, Grove menciona que el crecimiento es importante, pero que “más grande no es automáticamente mejor”. “Lo que nos interesa es si el festival sigue siendo útil para los cineastas y emocionante para las audiencias. El aumento en las presentaciones y las películas refleja algo que está ocurriendo a nivel mundial: más personas están haciendo películas fuera del sistema tradicional porque el acceso al sistema tradicional se está volviendo más difícil”.

El jefe del festival enfatiza que su equipo es cuidadoso con “mantener la curación y la identidad”. “Un festival puede fácilmente volverse abultado o anónimo”, agrega. “Trabajamos muy duro para asegurarnos de que cada película seleccionada sienta que se ha ganado su lugar. Queremos que las audiencias entren a películas de las que no sabían nada y salgan transformadas por ellas. Ese sentido de descubrimiento sigue siendo el corazón de Raindance.”

La edición de este año se abre con la película de ciencia ficción “April X” de Michel K. Parandi, protagonizada por la sensación de “Heated Rivalry”, Connor Storrie, en su primer papel protagonista en un largometraje. Sobre la importancia de albergar el estreno en el Reino Unido de la película, Grove dice que el nombre de Storrie “brinda visibilidad y emoción”.

“No tiene sentido pretender lo contrario”, continúa. “Cuando Suzanne Ballantyne, jefa de programación, vió un avance de ‘April X’ en diciembre, me llamó y dijo que acababa de descubrir al próximo actor masculino destacado. Es uno de esos actores que las audiencias y la industria están siguiendo muy de cerca en este momento, y su participación ayuda sin duda a elevar el perfil de la película y el festival a nivel internacional”.

Dicho esto, Grove señala que Raindance no se preocupa por “la celebridad por la celebridad”. “Connor ofrece una actuación excepcional en la película, pero, lo que es más importante, el proyecto en sí encarna el espíritu independiente que valoramos”, agrega. “Una de las cosas que me emociona es que las audiencias todavía pueden descubrir actores y cineastas en Raindance antes de que la industria en general los reconozca por completo. Eso ha sucedido muchas veces a lo largo de nuestra historia. Así que sí, es una película importante para la noche de apertura para nosotros, pero sigue sintiéndose auténticamente Raindance en lugar de un ejercicio calculado en la alfombra roja.”

En cuanto a los temas del programa de este año, que incluye estrenos mundiales del misterio mexicano de la juventud “Jardines Del Bosque”, el drama de pandemia iraní “No Lastname” y el debut del largometraje estonio “Fränk”, de Tõnis Pill, asistente de dirección en “Tenet” de Christopher Nolan, Grove dice que las películas en el festival este año abordan temas de inestabilidad: “inestabilidad emocional, política, tecnológica y existencial”.

“Muchas películas están lidiando con cuestiones de identidad, memoria, desconexión y sistemas que se desmoronan”, agrega, señalando que han recibido varias películas que tratan la “ansiedad en torno a la tecnología y la vida moderna […] expresada indirectamente a través del género. El terror y la ciencia ficción en particular se están convirtiendo en vehículos para temores culturales más profundos”.

Respecto al género, Raindance está introduciendo un nuevo premio al Mejor Largometraje de Terror en un año en el que las películas “Obsession” de Curry Barker y “Backrooms” de Kane Parsons dominan la taquilla internacional. La decisión, según Grove, surge del hecho de que “el terror es una de las áreas más dinámicas del cine independiente en estos momentos”.

“También hemos visto una explosión de presentaciones de terror innovadoras de todo el mundo”, agrega Grove. “La calidad y la ambición han sido notables. La creación de un premio dedicado parecía reconocer un movimiento que ya está ocurriendo en lugar de crear uno artificialmente. Algunos de los cineastas primerizos más emocionantes que trabajan hoy están surgiendo a través del terror porque este género aún permite correr riesgos de formas en las que actualmente muchos otros sectores no lo hacen”.

Como veterano de la industria independiente, Grove ha notado varios cambios y patrones a lo largo de los años. El productor ve el cine independiente en un momento de “transición profunda”.

“Los antiguos caminos que se les prometieron a los cineastas hace 34 años en su mayoría han colapsado”, declara, añadiendo que le preocupa la “sostenibilidad” ya que existe “un peligro de que solo las personas independientemente ricas puedan mantener carreras creativas largas”. Grove también está preocupado por una “presión hacia la familiaridad y la propiedad intelectual reconocible” que empuja el mercado hacia una “uniformidad algorítmica”.

Pero el jefe del festival también es optimista. “La tecnología ha democratizado las herramientas de realización cinematográfica de manera extraordinaria. Los cineastas jóvenes de hoy son ingeniosos, técnicamente sofisticados y globalmente conectados. Ya no están esperando permiso”.

Respecto a la escena independiente del Reino Unido, Grove señala que las “presiones de financiación pública son reales”. “El costo de vida afecta a los cineastas directamente, los equipos están saturados y los cineastas emergentes a menudo están equilibrando múltiples trabajos simplemente para sobrevivir”, comenta. Al mismo tiempo, Grove cree que los cineastas británicos siguen siendo “de los más inventivos del mundo”, con directores que están repensando “el formato y la audiencia” a través de la adopción de “largometrajes de bajo presupuesto, formas híbridas, narrativa vertical, audiencias en línea primero y modelos de coproducción internacionales”.

Albergando el festival en verano por segundo año consecutivo después de cambiar de fechas en 2025, Grove señala que las nuevas fechas le dan a Raindance “una energía ligeramente diferente”. “Londres en verano se siente abierto, internacional y culturalmente vivo. Las audiencias están fuera, los cineastas se quedan más tiempo y los invitados de la industria parecen estar más relajados y comprometidos. Esa escala humana nos importa enormemente”.