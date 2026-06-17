Home Espectáculos La Fed mantiene las tasas estables, reduce la declaración para eliminar el... Espectáculos La Fed mantiene las tasas estables, reduce la declaración para eliminar el sesgo de recorte By Martina López - 13

WASHINGTON – La primera reunión de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal concluyó el miércoles sin cambios en las tasas de interés y con una indicación de posibles aumentos en el futuro. La reunión también vio la eliminación de un lenguaje clave que indicaba una inclinación hacia recortes futuros en un comunicado de política significativamente más corto. El Comité Federal de Mercado Abierto votó por unanimidad para mantener su tasa de interés de referencia para préstamos nocturnos anclada en un rango del 3.5% al 3.75%. La tasa de fondos federales se ha mantenido allí desde que el banco central redujo las tasas en tres cuartos de punto porcentual a fines de 2025. Con una gran intriga en torno a Warsh asumiendo la dirección del banco central, la reunión siguió el mismo patrón que las otras de este año con respecto a las tasas pero difirió en otros aspectos. Un punto faltante Los funcionarios de la Fed, a través de la grilla de “puntos” observada de cerca, eliminaron su perspectiva anterior de un recorte de tasas este año e indicaron que un aumento es posible. Sin embargo, el Resumen de Proyecciones Económicas no contó con la participación de un miembro: Warsh. Warsh ha sido crítico con la herramienta de pronóstico, así como con otras orientaciones futuras del comité, como las proyecciones sobre desempleo, inflación y producto interno bruto en el SEP. Antes de la reunión, los observadores de la Fed sospechaban que Warsh no presentaría su perspectiva, y algunos anticipaban que podría buscar eliminar por completo la función. Confirmó en una rueda de prensa tras la decisión que había declinado compartir un pronóstico y está formando grupos de trabajo para reformar las operaciones principales de la Fed. “No presenté un punto para mí”, dijo Warsh. “No es útil en la conducción de la política. Supongo que para fin de año, como mencioné en mis declaraciones iniciales, habrá una revisión sobre la comunicación en general, las conferencias de prensa, los puntos, las reuniones, y demás, transcripciones, minutas. Esto será parte de eso. No quiero prejuzgar los resultados, pero tengo una mente bastante abierta sobre lo que podrían ser.” Según 18 de 19 posibles respuestas, la estimación mediana de la tasa de fondos federales a finales de 2026 es ahora del 3.8%, frente al 3.4% en las proyecciones anteriores de marzo, lo que señala que el comité ve como necesaria al menos una subida de tasas este año. Los participantes de la reunión estuvieron divididos en cuanto al camino de las tasas este año, con ocho sin cambios, uno anticipando un recorte y nueve anticipando al menos un aumento. Faltaba un punto adicional para las proyecciones de 2028.

Un comunicado más corto

En la rueda de prensa, Warsh reconoció los cambios en el comunicado del comité.

“Es un poco más corto, un poco más simple y prescinde de algo de lenguaje antiguo”, dijo. “Ese comunicado simplemente les da los hechos, según lo mejor que podamos juzgarlo.”

Además de la llamada de tasa, que era ampliamente anticipada en los mercados financieros, el comunicado post-reunión del FOMC no solo eliminó un lenguaje previo que indicaba una inclinación hacia una política de flexibilización en el futuro, sino que también revisó el resto. Warsh ha criticado a la Fed por comunicar demasiado.

El comunicado de esta semana tenía solo 130 palabras, en comparación con las 341 del comunicado del 29 de abril tras la reunión más reciente. El comunicado ofreció solo un breve resumen de las condiciones económicas seguido de una promesa de controlar la inflación.

“La actividad económica está expandiéndose a un ritmo sólido a pesar de la incertidumbre elevada que se debe, en parte, al conflicto en Oriente Medio. El crecimiento de la productividad y la inversión en capital son sólidos”, decía el comunicado. “Las ganancias de empleo han seguido el ritmo de la fuerza laboral, y la tasa de desempleo ha cambiado poco.”

“La inflación sigue siendo elevada en relación con la meta del Comité del 2 por ciento, en parte reflejando shocks de oferta que han impulsado aumentos de precios en ciertos sectores, incluida la energía. El Comité logrará la estabilidad de precios”, dijeron los responsables de la política.

El comunicado también señaló que la Fed mantendría su política de “reservas abundantes” en el sistema bancario, lo que indica que no hay planes inmediatos de reducir las tenencias de bonos del banco central en su balance de $6.7 billones, como ha abogado Warsh.

La aprobación unánime del comunicado se produjo después de que el lenguaje de guía futura recibiera tres disidencias en la reunión de abril de presidentes de bancos regionales de la reserva que querían preservar la opción de posibles subidas o recortes en el futuro.