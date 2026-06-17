La Fed mantiene las tasas estables, reduce la declaración para eliminar el sesgo de recorte

WASHINGTON – La primera reunión de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal concluyó el miércoles sin cambios en las tasas de interés y con una indicación de posibles aumentos en el futuro. La reunión también vio la eliminación de un lenguaje clave que indicaba una inclinación hacia recortes futuros en un comunicado de política significativamente más corto.
El Comité Federal de Mercado Abierto votó por unanimidad para mantener su tasa de interés de referencia para préstamos nocturnos anclada en un rango del 3.5% al 3.75%. La tasa de fondos federales se ha mantenido allí desde que el banco central redujo las tasas en tres cuartos de punto porcentual a fines de 2025.
Con una gran intriga en torno a Warsh asumiendo la dirección del banco central, la reunión siguió el mismo patrón que las otras de este año con respecto a las tasas pero difirió en otros aspectos.
Un punto faltante
Los funcionarios de la Fed, a través de la grilla de “puntos” observada de cerca, eliminaron su perspectiva anterior de un recorte de tasas este año e indicaron que un aumento es posible. Sin embargo, el Resumen de Proyecciones Económicas no contó con la participación de un miembro: Warsh.
Warsh ha sido crítico con la herramienta de pronóstico, así como con otras orientaciones futuras del comité, como las proyecciones sobre desempleo, inflación y producto interno bruto en el SEP.
Antes de la reunión, los observadores de la Fed sospechaban que Warsh no presentaría su perspectiva, y algunos anticipaban que podría buscar eliminar por completo la función. Confirmó en una rueda de prensa tras la decisión que había declinado compartir un pronóstico y está formando grupos de trabajo para reformar las operaciones principales de la Fed.
“No presenté un punto para mí”, dijo Warsh. “No es útil en la conducción de la política. Supongo que para fin de año, como mencioné en mis declaraciones iniciales, habrá una revisión sobre la comunicación en general, las conferencias de prensa, los puntos, las reuniones, y demás, transcripciones, minutas. Esto será parte de eso. No quiero prejuzgar los resultados, pero tengo una mente bastante abierta sobre lo que podrían ser.”
Según 18 de 19 posibles respuestas, la estimación mediana de la tasa de fondos federales a finales de 2026 es ahora del 3.8%, frente al 3.4% en las proyecciones anteriores de marzo, lo que señala que el comité ve como necesaria al menos una subida de tasas este año. Los participantes de la reunión estuvieron divididos en cuanto al camino de las tasas este año, con ocho sin cambios, uno anticipando un recorte y nueve anticipando al menos un aumento.
Faltaba un punto adicional para las proyecciones de 2028.