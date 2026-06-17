No queremos la tercera guerra mundial: pareja de yates piden calma después de disparos de advertencia rusos.

Una mujer británica en un yate en el Canal cerca de donde un buque de guerra ruso disparó tiros de advertencia ha contado cómo no quiere que el incidente sea exagerado, diciendo: “No queremos que empiece la tercera guerra mundial por esto.”

Jane Kelvey, de 69 años, y su esposo Alan, de 70, estaban en su yate, Bright Future, viajando desde la costa sur de Inglaterra hacia Francia el martes cuando se encontraron en contacto cercano con el almirante Grigorovich, una fragata rusa de 409 pies (125 metros).

Jane dijo que el buque de guerra disparó cuatro o cinco tiros de advertencia que sonaban como “un látigo. Puedes decir cuando se dispara un arma. Conoces ese ruido.”

A pesar del incidente, la pareja de jubilados de Buckinghamshire estaba decidida a disfrutar de su viaje en velero de dos meses, dijo Jane.

“No queremos que se exagere. No queremos que empiece la tercera guerra mundial por esto, porque si solo hubieran sido los cinco toques en su bocina, no lo habríamos reportado, no habría habido nada que reportar. Fue solo los disparos lo que fue un poco sorprendente,” dijo al Guardian el miércoles.

“No quiero que desanime a otros marineros británicos tampoco. Todos cruzamos el Canal tan a menudo, no necesita convertirse en un gran incidente.”

El Ministerio de Defensa (MoD) dijo que el buque ruso disparó tiros de advertencia para evitar una posible colisión después de hacer intentos de contactar al yate con bandera británica de 40 pies (12 metros), que estaba a unas 20 millas náuticas al sur de la Isla de Wight, fuera de las aguas territoriales del Reino Unido.

Una traducción de un comunicado publicado en el canal de Telegram del Ministerio de Defensa ruso dijo que el yate había tenido una “aproximación peligrosa” y los disparos de advertencia se hicieron después de que se hicieran primeros intentos para llamar la atención de la tripulación con bengalas y señales de sonido.

Jane dijo que la declaración rusa era falsa. Contando su versión de los eventos, dijo: “Seguíamos nuestro rumbo desde Lymington a Cherbourg a unos cinco nudos, los podíamos ver a lo lejos. A medida que nos acercábamos, podíamos ver que era un buque de guerra. Vimos las letras cirílicas en el costado y asumimos que era un buque de guerra ruso.”

“Diceonamos ningún peligro. No estábamos a punto de chocar con ellos. No parecían a la deriva, lo que están diciendo, que tenían incapacidad para maniobrar.”

Añadió que la única razón por la que estaba hablando con la prensa era por la falta de veracidad de la declaración rusa. “Para nosotros, hasta que se dispararon los tiros, fue solo un incidente sin importancia. Obedecimos sus cinco pitidos cuando maniobramos fuera del camino.

La declaración rusa dijo que el personal naval actuó “estrictamente de acuerdo” con las regulaciones internacionales de envío. Pero Jane dijo: “Obviamente se dieron cuenta de que lo que hicieron iba a causar ciertas preocupaciones, así que creo que simplemente lanzaron su declaración temprano y querían enmarcarlo de manera que pusiera la culpa en nosotros.”

Ella dijo que la pareja contactó a la Guardia Costera del Reino Unido antes de que un barco de HMS Tyne, otro patrullero, fuera enviado al yate para recopilar detalles y verificar que estaban a salvo.

El miércoles, los Kelveys, que se retiraron en 2023, fueron elogiados por sus antiguos colegas por cómo manejaron el incidente. Durante 40 años fueron dueños de un negocio local que fabrica letreros para el NHS y residencias de ancianos, así como para celebridades y políticos, incluido Boris Johnson.

Daniel Murphy, gerente de producción de la empresa, dijo: “Eso es típico de ellos, no estar demasiado estresados al respecto, tienen una buena manera de ver la vida, se deshacen de las cosas, tienen un gran espíritu. Son irreverentes y divertidos.”

En 2022, Johnson visitó la fábrica de letreros para una sesión de fotos y Jane le mostró cómo hacer letreros.

Murphy dijo de Alan: “Él construyó este negocio desde cero, comenzó en el cobertizo de su papá. Son personas hechas a sí mismas, así que es genial que estén viviendo su sueño.”

Mirando hacia adelante a su resto de viaje, que incluirá la costa de Bretaña, Jane dijo: “Vale la pena trabajar duro para poder hacer esto.”