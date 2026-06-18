Ricky Wilson, de Kaiser Chiefs, interpretará a Teen Angel en el Grease: El Musical Cinematográfico Inmersivo de Secret Cinema

El cantante principal de Kaiser Chiefs, Ricky Wilson, ha sido elegido como Teen Angel en la puesta en escena de Secret Cinema y TodayTix de “Grease: The Immersive Movie Musical”, programada para llevarse a cabo en Evolution London en Battersea Park del 22 de julio al 13 de septiembre.

Wilson se une a un elenco que incluye a Giórgios Michaelídes como Danny y Archangelo Ciulla como Kenickie, junto con los miembros del elenco que regresan Stephanie Costi y Lucy Penrose como Sandy y Rizzo respectivamente, repitiendo sus roles del año pasado que agotaron entradas. Se anunciará el elenco completo.

“En la escuela participé en ‘Grease’ y siento que debo redimirme”, dijo Wilson. “Todavía no era la sensación pop internacional que soy hoy en día y realmente solo quería hacerlo porque me gustaba la chica que interpretaba a Frenchie (yo era Doody), así que esta es mi oportunidad para mostrar a todos que debería haber tenido un papel más grande. No creo que nadie de esa producción sea ahora un cantante profesional, así que en resumen, gano”.

Wilson, quien aparecerá como Teen Angel en fechas seleccionadas en julio y agosto, es más conocido como el cantante principal de Kaiser Chiefs. La banda ha acumulado tres premios Brit, un premio Ivor Novello y ventas de 8 millones de álbumes, con éxitos como el sencillo número 1 “Ruby”. La banda recientemente completó una gira mundial para conmemorar el 20 aniversario de “Employment”. Wilson también ha sido entrenador en “The Voice U.K.” de ITV, presentó “Bring the Noise” en Sky One y participó en “The Masked Singer UK” en 2023, donde fue subcampeón.

La producción presenta el catálogo completo de canciones de la película de 1978 de Paramount Pictures interpretadas por un elenco en vivo y una banda frente a múltiples pantallas de cine. La audiencia se mueve a través de recreaciones de lugares como Frosty Palace, The Autoshop y The Carnival antes de participar en actividades vinculadas al mundo de la película.

El equipo creativo está liderado por el director Matthew Costain y la coreógrafa Jennifer Weber. La temporada de verano de este año ampliará la oferta del año pasado con opciones de asientos adicionales temáticos Roam and Return, que permiten a la audiencia elegir entre lugares dedicados en Frosty Diner o The Drive-In.

La producción es coproducida por Secret Cinema, cuyo director artístico y cofundador es Merritt Baer, y TodayTix, con Ben Hosford como productor ejecutivo.