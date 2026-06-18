Los contratistas de defensa estarían prohibidos de recomprar sus acciones en el proyecto de ley aprobado por el panel del Senado

Los contratistas de defensa estarían prohibidos de recomprar sus acciones en el...

El Comité de Servicios Armados del Senado aprobó un proyecto de ley de gran importancia con una disposición que podría impedir que algunos contratistas de defensa lleven a cabo recompras de acciones o paguen dividendos a menos que cuenten con la aprobación del Departamento de Defensa.

La medida, un proyecto de ley anual conocido como la Ley de Autorización de Defensa Nacional, fue aprobada 18-9 en una reunión del comité a puerta cerrada la semana pasada. La inclusión de la disposición de recompra de acciones en el proyecto de ley del comité aumenta considerablemente sus posibilidades de convertirse en ley y establece un cambio potencial en la forma en que el Pentágono interactúa con algunas de las mayores empresas del país.

Su naturaleza bipartidista también subraya cómo los republicanos bajo el presidente Donald Trump han abandonado parte de su ortodoxia de libre mercado para unirse a los demócratas más intervencionistas. Se espera que el mandato enfrente duras críticas de las empresas a las que afectaría, como Lockheed Martin, Northrop Grumman y Boeing.

La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, miembro del comité, ayudó a asegurar la inclusión de la medida en el proyecto de ley del comité. En una entrevista, dijo que está destinada a “imponer un pequeño grado de disciplina a estos contratistas de defensa que han estado actuando de manera descontrolada durante años”.

“Estos gigantes contratistas de defensa recompran sus propias acciones con el único propósito de subir el precio de las acciones y mejorar el salario de los ejecutivos corporativos”, dijo. “La restricción en la Ley de Autorización de Defensa Nacional establece que si eres una empresa que ni siquiera está cumpliendo con sus contratos gubernamentales, no puedes hacer eso”.

La disposición en el proyecto, Sección 815, específicamente prohibiría al Pentágono celebrar contratos con contratistas a menos que el contratista acepte por escrito no “comprar un valor accionario de dicha entidad, o cualquier entidad matriz de dicha entidad, que esté listada en una bolsa de valores nacional” o “pagar dividendos o hacer cualquier otra distribución de capital con respecto a los valores accionarios de la entidad”.

La disposición entraría en vigor el 15 de junio de 2027. El secretario de defensa podría acordar eximir la limitación si el contratista presenta un “plan de inversión de defensa calificado”.

Según el proyecto de ley, el Pentágono estaría obligado a iniciar un proceso de revisión para determinar qué contratistas están violando la disposición al participar en recompras de acciones o pagar dividendos sin una exención. Los contratistas eximidos también podrían estar en violación si están “rendimiento inadecuado con respecto a la priorización, inversión o producción”.

Los contratistas que estén en violación podrían enfrentarse a una serie de sanciones por incumplimiento, incluida la suspensión de los pagos de los contratos y la pérdida de la elegibilidad para contratos y subvenciones competitivas.

El senador Jack Reed, demócrata por Rhode Island, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, dijo que la disposición fue incluida en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de manera bipartidista.

“En general, fue bipartidista”, dijo a CNBC. “Establecemos requisitos contractuales y cuando no pueden cumplir con ellos, y luego deciden recomprar acciones en lugar de reinvertir en sus instalaciones productivas y otros aspectos, está mal”.

Cuando se le preguntó si cree que la medida sobrevivirá a las negociaciones en la Cámara, dijo que espera que la cámara inferior “aprecie” que “si firmamos un contrato, esperamos que se cumpla”.

La medida probablemente obtendrá un significativo apoyo republicano. A principios de este año, Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los contratistas de defensa realizar recompras de acciones o pagar dividendos, lo que dificulta que los republicanos se opongan a ello.

El senador Rick Scott, republicano por Florida, que forma parte del comité, expresó su apoyo cuando habló con CNBC el martes.

“Si estás obteniendo beneficios del gobierno federal, no deberías estar dando un retorno a los accionistas antes de que seamos recompensados”, dijo Scott, quien anteriormente fue CEO de una empresa de salud que cotizaba en bolsa.

Parte del texto de la Ley de Autorización de Defensa Nacional proviene del proyecto de ley de Warren, la “Priorizando al Soldado de la Guerra en la Ley de Contrato de Defensa” con los senadores Josh Hawley, republicano por Missouri, y Mike Lee, republicano por Utah, que bloquearía de manera similar las recompras y pagos de dividendos.

El senador Tim Sheehy, republicano por Montana, otro miembro del Comité de Servicios Armados, respondió con un pulgar hacia arriba cuando se le preguntó sobre la disposición el martes. La oficina de Sheehy no respondió a una solicitud de comentario sobre el contexto de su pulgar hacia arriba o cómo se siente acerca de la medida.

La Cámara de Representantes no incluyó la disposición de recompra de acciones y dividendos en su versión de la Ley de Autorización de Defensa Nacional. El representante Chris DeLuzio, demócrata por Pensilvania, retiró una enmienda para agregarla, citando problemas de procedimiento cuando el Comité de Servicios Armados de la Cámara aprobó su versión de la medida, pero podría incluirse en una enmienda posterior o después de las negociaciones finales entre la Cámara y el Senado.

Sin embargo, se espera resistencia a la medida, que representaría una intervención inusual del gobierno federal en las prácticas comerciales del sector privado. El Pentágono hace negocios con decenas de miles de contratistas, lo que significa que las implicaciones para las empresas podrían ser generalizadas.

Las principales organizaciones comerciales que representan a los contratistas de defensa se han manifestado en contra, advirtiendo que sería una intervención sin precedentes del gobierno en el mercado. La Cámara de Comercio de Estados Unidos escribió una carta a la Cámara de Representantes, diciendo que “respetuosa pero firmemente se opone a cualquier esfuerzo legislativo de este tipo”.

“La reducción de la volatilidad del precio de las acciones, la mejora de la liquidez del mercado, la reducción de los costos de transacción y una mayor estabilidad para los inversores minoristas durante períodos de turbulencia en el mercado son beneficios comprobados de las recompras de acciones”, escribió la Cámara en la carta. “Legislar restricciones sobre esta práctica representa una intrusión defectuosa e injustificada en los mecanismos del libre mercado y no abordaría los desafíos subyacentes que busca remediar la Orden Ejecutiva”.

La Asociación de Industrias Aeroespaciales también se opone a la medida.

“Herramientas de asignación de capital como los dividendos y las recompras son esenciales para atraer el capital privado que financia la innovación, la producción y el crecimiento de la fuerza laboral en todo el sector de defensa”, dijo Eric Fanning, Presidente y CEO del grupo, en un comunicado a CNBC. “Las restricciones arbitrarias harían que la industria sea menos competitiva para la inversión, reduciendo el flujo de capital en un momento en que los responsables políticos apuntan a ampliar la base industrial”.

“Con el tiempo, eso reduciría el mismo mercado que los responsables políticos están tratando de fortalecer, socavando tanto el crecimiento económico como la seguridad nacional. Instamos al Senado a reconsiderarlo”, dijo Fanning, que anteriormente fue secretario del Ejército.

Warren dijo que espera que la medida sobreviva, pero señaló que habrá oposición a ella.

“Es una disposición muy popular, pero nunca me engaño a mí misma, los lobistas están saliendo de debajo de las piedras para proteger a la industria de defensa”, dijo. “Nunca hay un poder de cabildeo similar para proteger al contribuyente estadounidense, así que veremos”.