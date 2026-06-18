Irán: Los mortales ataques con drones en Bahréin y Arabia Saudita deben ser investigados como crímenes de guerra

El 18 de junio de 2026, las autoridades iraníes mataron e hirieron a civiles en Bahréin y Arabia Saudita en violación del derecho internacional humanitario, y como parte de un patrón más amplio de ataques a países del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), dijo hoy Amnistía Internacional.

– Cuatro civiles muertos y 12 heridos en dos ataques – Es probable que drones Shahed iraníes se utilizaran en ataques a infraestructuras civiles – Los ataques violaron el derecho internacional humanitario y pueden constituir crímenes de guerra

El conflicto, que comenzó después de los ataques ilegales de EE. UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, desencadenó una serie de ataques de las autoridades iraníes y grupos armados aliados en la región del Golfo, incluidos los dirigidos a la infraestructura civil en todo el GCC con al menos 28 muertes y cientos de heridos informados hasta la fecha.

Ha habido muy poca documentación sobre los ataques iraníes en el GCC debido a las restricciones de acceso a la información impuestas por los gobiernos del GCC. Sin embargo, Amnistía Internacional pudo investigar dos ataques ilustrativos de las autoridades iraníes en marzo de 2026 que mataron a cuatro civiles e hirieron al menos a 12, y que probablemente utilizaron drones Shahed.

“El conflicto en Oriente Medio ha tenido un impacto devastador en los civiles, con miles de muertos y heridos en toda la región. Los civiles están pagando con sus vidas en los ataques de Irán que deben ser investigados como crímenes de guerra”, dijo Heba Morayef, directora regional de Oriente Medio y África del Norte de Amnistía Internacional.

– “Los civiles están pagando con sus vidas en los ataques de Irán que deben ser investigados como crímenes de guerra,” Heba Morayef, directora regional de Oriente Medio y África del Norte de Amnistía Internacional

“Las autoridades iraníes deben dejar de atacar inmediatamente la infraestructura civil. Los responsables deben rendir cuentas y las víctimas tienen derecho a justicia, verdad y reparaciones”.

En total, Amnistía Internacional entrevistó a 21 personas: 15 testigos de los ataques a la infraestructura civil en el GCC y seis familiares de las víctimas. Los entrevistados vivían en diversos países de la región, incluidos Bahréin, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Amnistía Internacional escribió a los gobiernos de Bahréin y Arabia Saudita en marzo para solicitar más información sobre el impacto de los ataques a la infraestructura civil, pero no recibió respuesta. El 3 de junio de 2026, Amnistía Internacional escribió a las autoridades iraníes solicitando información sobre los ataques documentados. Hasta la fecha de publicación, no se ha recibido respuesta.

Según el derecho internacional humanitario, las partes en conflicto tienen la obligación de distinguir en todo momento entre combatientes y objetivos militares, por un lado, y civiles y objetos civiles, por otro. Está prohibido atacar directamente a civiles y objetos civiles, como la infraestructura civil.

Las partes en conflicto también deben cuidar constantemente de preservar a los civiles y los objetos civiles durante las operaciones militares, incluso tomando todas las precauciones factibles para evitar o minimizar la pérdida incidental de vidas civiles, lesiones a civiles y daños a objetos civiles durante los ataques. Los ataques directos, así como los ataques indiscriminados que matan o hieren a civiles o dañan objetos civiles, constituyen crímenes de guerra.

Bahréin: Ataque a petrolero

El 2 de marzo de 2026, entre aproximadamente las 2 am y las 3 am, dos municiones, probablemente drones Shahed, lanzadas por las fuerzas iraníes, golpearon el petrolero MT Stena Imperative mientras estaba en dique seco para reparaciones en Arab Shipbuilding and Repair Yard (ASRY) en Al Hidd, Bahréin. Uno de los proyectiles golpeó la cubierta superior de la proa del barco mientras trabajadores civiles estaban reparando y repintando el barco.

El análisis de 28 fotos y videos del aftermath del ataque muestra un nivel de daño y patrón de espray de fragmentos coherente con el uso de un dron Shahed. Los fragmentos de la ojiva también se incrustaron en la cubierta y los sistemas mecánicos del barco.

Un hombre murió y otros dos resultaron gravemente heridos. Amnistía Internacional entrevistó a cinco testigos y familiares de las víctimas. El hombre fallecido fue SM Tareq, un empleado bangladesí de ASRY.

Un colega que fue testigo de la muerte de Tareq dijo: “Vi a uno de mis amigos en llamas, y tenía el cerebro saliendo de su cabeza.”

Otro testigo del ataque dijo: “Un compañero de trabajo vio a Tareq atrapado en la explosión, algo de la parte trasera de su cabeza estaba saliendo, y muchos compañeros de trabajo empezaron a llorar diciendo ‘Tareq ya no está’.”

Riaz Uddin, cuñado de SM Tareq, dijo: “Tareq me llamó para decir que él y otros tenían miedo de los ataques, porque habían ocurrido varios ataques de misiles. Tareq pidió que rezáramos por él, que se mantuvieran a salvo y pudieran regresar a casa.”

El Stena Imperative es un petrolero civil propiedad de Stena Bulk, una empresa sueca. Según informes de medios, las fuerzas iraníes habían intentado previamente golpear y capturar el barco en febrero de 2026. El barco había sido contratado en el pasado por el Programa de Seguridad de Petroleros de la Administración Marítima de EE. UU. para transportar combustible para el ejército estadounidense.

Sin embargo, cuando fue golpeado el 2 de marzo de 2026, el barco seguía siendo un objeto civil bajo el derecho internacional humanitario y, en el momento del ataque, estaba atracado en un astillero de reparación civil mientras trabajadores civiles realizaban reparaciones, sin participar en operaciones militares.

Basándose en la naturaleza precisa del arma utilizada, el anuncio de las autoridades iraníes sobre ataques con drones contra Bahréin ese día y en la historia de los intentos de las fuerzas iraníes de apuntar al barco, el ataque probablemente constituye un ataque directo a civiles y a un objeto civil, y por lo tanto, posiblemente un crimen de guerra.

Arabia Saudita: Ataque a campo de trabajo

El 8 de marzo de 2026, una munición iraní golpeó un campo de trabajo en Al Kharj, Arabia Saudita, aproximadamente a las 4 pm. Tres hombres murieron y al menos 10 resultaron heridos, algunos con lesiones que cambiaron sus vidas y requerían meses de hospitalización. Todas las víctimas eran civiles que trabajaban para la empresa de limpieza Al Twaik, brindando servicios generales de limpieza y mantenimiento de terrenos en la región.

Amnistía Internacional entrevistó a seis testigos del ataque y familiares de las víctimas. La organización también analizó 26 fotos y videos del aftermath del ataque y revisó imágenes de satélite. Según el daño causado, es probable que se haya utilizado un dron Shahed lanzado por las autoridades iraníes o alguno de sus grupos armados aliados en el ataque.

Un testigo dijo a Amnistía Internacional: “A uno de los trabajadores, la explosión lo hizo pedazos, y pude olerlo quemándose. El segundo trabajador tuvo las piernas rotas y algo le atravesó la cabeza. El tercero estaba gritando ‘Sálvenme’. Tres de ellos murieron: dos murieron en el acto y uno fue llevado al hospital y murió allí.”

El ataque ocurrió durante el mes de Ramadán, y las víctimas estaban durmiendo o preparándose para iftar (romper el ayuno al atardecer durante un día de Ramadán) cuando murieron. Musharaff Hussain, de 42 años, y Abdullah Mamun, ambos bangladesíes, murieron. Otra víctima fue Bachchu Mia, de aproximadamente 35 años. También era bangladesí y había estado trabajando en Arabia Saudita durante ocho años.

Josna Akher, esposa de Bachchu Mia y madre de sus tres hijos, dijo a Amnistía Internacional: “Después de tener iftar y rezar en Bangladesh, llamé a mi esposo, y él dijo que llamaría de vuelta en 10 minutos pero nunca lo hizo. Otro número llamó y dijo que murió en un ataque de misiles. Perdí la calma, perdí el control, no sabía lo que decían. Lloraban y gritaban al otro lado.”

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