Justin Bieber hace aparición en el Draft de la NHL de 2026, anuncia la selección número 1 de los Toronto Maple Leafs.

Justin Bieber sonrió como un niño el viernes por la noche en el Draft de la NHL de 2026. Haciendo una aparición sorpresa el 26 de junio en el KeyBank Center en Buffalo, Nueva York, anunció la selección número 1 del draft para su equipo de hockey favorito de toda la vida: los Toronto Maple Leafs.

“¿Qué está pasando, Buffalo? ¿Qué tal, Toronto? Hombre, qué noche increíble. El niño dentro de mí está extasiado en este momento, he sido fan de los Leafs desde que era un niño pequeño”, dijo Bieber a la multitud de la arena después de ser presentado por el comisionado de la NHL, Gary Bettman, quien llamó a Bieber uno de los “fans más acérrimos e icónicos” del equipo.

Lo que pareció ser una reacción mixta a la aparición de Bieber por parte del público de Buffalo, que probablemente estaba lleno de fanáticos de los Sabres, no afectó el estado de ánimo del cantante. Compartió: “Estas noches son tan especiales. Estoy muy agradecido de estar aquí”.

Bieber reveló que Gavin McKenna de Penn State fue seleccionado por los Leafs. McKenna, quien es de Whitehorse, Yukon, salió con una canción adecuada de Bieber, el sencillo “Yukon Swag”. La estrella pop y el jugador de hockey posaron juntos para fotos en el escenario.

El viernes también marcó el lanzamiento de “Swag Live From Coachella (Weekend I)”, una grabación en vivo de 22 pistas de la actuación estelar de Bieber en el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella 2026 el 11 de abril. El álbum en vivo, que cuenta con colaboraciones de The Kid LAROI, Tems, Wizkid, Dijon y Mk.gee, llegó a través de Def Jam.

Mira el video de Bieber del viernes por la noche, que fue compartido por los Toronto Maple Leafs a través de la cuenta oficial de redes sociales del equipo, a continuación.