Los fanáticos de Argentina en la fiesta de Manolo celebran que Messi anotó el sexto gol en el partido de la Copa Mundial 3-1 entre Argentina y Jordania – WSVN 7News | Noticias de Miami, clima, deportes

“.concat(n,””),t.onload=()=>e(t.contentWindow.render),document.body.appendChild(t)})),e[n]}}()},45808:(e,t,n)=>{nd(t,{DL:()=>l,Ml:()=>i,Ue:()=>r,VJ:()=>p,hE:()=> u,hq:()=>c,mo:()=>d,pY:()=>g,qX:()=>o,uc:()=>a,yg:()=>f,yl:()=>s});const r=”accessDevice”,i=”syncUser”,o=”enrichUfpd”,s=”enrichEids”,a=”fetchBids”,d=”reportAnalytics”,c=”transmitEids”,l=”transmitUfpd”,u=”transmitPreciseGeo”,p=”tra nsmitTid”,g=”loadExternalScript”,f=”accessRequestCredentials”},51409:(e,t,n)=>{nd(t,{S1:()=>L,Ay:()=>ae,tS:()=>Z,pX:()=>te,Mf:()=>ne,K5:()=>Y,Gs:()=>ee});var r=n(98158),i=n(26665),o=n(10466),s=n(80356),a=n(3516),d=n(62201),c=n(91933),l=n(32592);const u=”solicitudes”,p=”ganas”,g=”subastas”;let f={};función m(e,t){const norte=f[e]= f[e]||{postores:{}};return t?(n.postores[t]=n.postores[t]||{},n.postores[t]):n}función h(e,t){función de retorno(n,r){var i;const o=m(n,t&&r);retorno o[e]=(nulo!==(i=o[e])&&nulo 0!==i?i:0)+1,o[e]}}función b(e,t){función de retorno(n,r){var i;retorno nulo!==(i=m(n,t&&r)[e])&&void 0!==i?i:0}}const v=h(u,!1),y=h(u,!0),w=h(p,!0),A=h(g,!1),E=b(u,!1),S=b(u,!0),O=b(p,!0),C=b(g,!1);var T=n(10867),I=n(41385),k=n(18014),_=n(11418),R=n(37841),j=n(63006),D=n(70736) ),B=n(53202),x=n(45808),U=n(25291),P=n(53578),q=n(72122),N=n(51748);función W(e,t){var n=Object.keys(e);if(Object.getOwnPropertySymbols){var r=Object.getOwnPropertySymbols(e);t&&(r=r.filter(function(t){return Object.getOwnPropertyDescriptor(e,t).enumerable})),n.push.apply(n,r)}return n}función M(e){para(var t=1;t{e&&e.s2sConfig&&(H=(0,i.cy)(e.s2sConfig)?e.s2sConfig:[e.s2sConfig])});const J=(0,U.ZI)(e=>re.resolveAlias(e));función Q(e){var t;return null!==(t=e.configName)&&void 0!==t?t:e.name}función Y(e){return J(D.tp,z,{[U.XG]:Q(e)})}constante K=[“nativeParams”,”nativeOrtbRequest”,”renderer”];función X(e){let{bidderCode:t,auctionId:n,bidderRequestId:r,adUnits:s,src:a,metrics:d,getTid:c}=e;return s.reduce((e,s)=>{const l=s.bids.filter(e=>e.bidder===t);return null==t&&0===l.length&&null!=s.s2sBid&&l.push({bidder:null}),e.push(l.reduce((e,l)=>{var u,p,g,f,m;const[h,b]=c(l.bidder,s.transactionId,null!==(u=null===(p=l.ortb2Imp)||void 0===p||null===(p=p.ext)||void 0===p?void 0:p.tid)&&void 0!==u?u:null===(g=s.ortb2Imp)||void 0===g||null===(g=g.ext)||vacío 0===g?vacío 0:g.tid),v=null==(l=Object.assign({},l,{ortb2Imp:(0,o.mergeDeep)({},s.ortb2Imp,l.ortb2Imp,{ext:{tid:h,tidSource:b}})},(0,i.SH)(s,K))) .mediaTypes?s.mediaTypes:l.mediaTypes;return(0,o.isValidMediaTypes)(v)?l=Object.assign({},l,{mediaTypes:v}):(0,o.logError)(“mediaTypes no está configurado correctamente para adunit “.concat(s.code)),”client”===a&&y(s.code,t),e.push(Object.assign({},l,{adUnitCode:s.code,transactionId:s.transactionId,adUnitId:s.adUnitId,sizes:(null==v||null===(f=v.banner)||void 0===f?void 0:f.sizes)||(null==v||null===(m=v.video)||void 0===m?void 0:m.playerSize)||[],bidId:l.bid_id||(0,o.generateUUID)(),bidderRequestId:r,auctionId:n,src:a,metrics:d,auctionsCount:C(s.code),bidRequestsCou nt:E(s.code),bidderRequestsCount:S(s.code,l.bidder),bidderWinsCount:O(s.code,l.bidder),deferBilling:!!s.deferBilling})),e},[])),mi},[]).reducir(o.aplanar,[]).filter(e=>””!==e)}const Z=(0,l.A_)(“sync”,function(e,t){let{getS2SBidders:n=te}=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{};if(null==t)return e;{const r=n(t);return e.filter(e=>{if(!r.has(e.bidder))return!1;if(null==e.s2sConfigName)return!0;const n=Q(t);return(Array.isArray(e.s2sConfigName)?e.s2sConfigName:[e.s2sConfigName]).includes(n)})}},”filterBidsForAdUnit”),ee=(0,l.A_)(“sync”,(e,t)=>e,”setupAdUnitMediaTypes”);function te(e){(0,i.cy)(e)||(e=[e]);const t=nuevo conjunto([null]);return e.filter(e=>e&&e.enabled).flatMap(e=>e.bidders).forEach(e=>t.add(e)),t}const ne=(0,l.A_)(“sync”,function(e,t){let{getS2SBidders:n=te}=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{};const r=n(t);return(0,o.getBidderCodes)(e).reduce((e,t)=>(e[r.has(t)?L.SERVER:L.CLIENT].push(t),e),{[L.CLIENT]:[],[L.SERVER]:[]})},”partitionBidders”),re={bidderRegistry:G,analyticsRegistry:$,aliasRegistry:V,makeBidRequests:(0,l.A_)(“sync”,function(e,t,n,r,a){let d=arguments.length>5&&void 0!==argumentos[5]?argumentos[5]:{},l=argumentos.longitud>6?argumentos[6]:vacío 0;l=(0,R.BO)(l),k.emit(_.qY.BEFORE_REQUEST_BIDS,e),(0,s.nk)(e),e.map(e=>e.code).filter(o.uniques).forEach(A),e.forEach(e=>{(0,i.Qd) (e.mediaTypes)||(e.mediaTypes={}),e.bids=e.bids.filter(e=>!e.bidder||F.isAllowed(x.uc,J(D.tW,e.bidder))),v(e.code)}),e=ee(e,a);let{[L.CLIENT]:tú,[L.SERVER]:p}=ne(e,H);c.$W.getConfig(“bidderSequence”)===c.Ov&&(u=(0,o.shuffle)(u));const g=(0,T.EN)(),f=[],m=d.global||{},h=d.bidder||{},b=function(){let e,t;return c.$W.getConfig(“consistentTIDs”)?(e=”pbjsStable”,t=e=>e):(e=”pbjs”,t=(()=>{const e={};return(t,n)=>(e.hasOwnProperty(n)||(e[n]={}),e[n].hasOwnProperty(t)||(e[n][t]=”u”.concat((0,o.generateUUID)())),e[n][t])})()),función(n,r,i){retorno[null!=i?i:t(r,n),null!=i?”pub”:e]}}();función y(e,t){var n,r,i;const s=F.redact(null!=t?t:J(D.tW,e.bidderCode)),[a,d]=b(e.Código de oferta,e.Id de subasta,nulo!==(n=null===(r=h[e.bidderCode])||void 0===r||null===(r=r.source)||void 0===r?void 0:r.tid)&&void 0!==n?n:null===(i=m.source)||void 0===i?void 0:i.tid),c=Object.freeze(s.ortb2((0,o.mergeDeep)({},m,h[e.bidderCode],{fuente:{tid:a,ext:{tidSource:d}}})));return e.ortb2=c,e.bids=e.bids.map(e=>(e.ortb2=c,s.bidRequest(e))),e}const w=(0,Nm)();función E(e){return w.pageViewIdPerBidder.has(e)||w.pageViewIdPerBidder.set(e,(0,o.generateUUID)()),w.pageViewIdPerBidder.get(e)}H.forEach(r=>{const s = Y (r); e.module===z&&(null===(n=e.params)||void 0===n?void 0:n.configName)===Q(t)});1===n.length?(e.s2sBid=n[0],r=!0,e.ortb2Imp=(0,o.mergeDeep)({},e.s2sBid.ortb2Imp,e.ortb2Imp)):n.length>1&&(0,o.logWarn)(‘Múltiples ofertas de “módulo” para la misma configuración de s2s; todas serán ignorado’,n),e.bids=Z(e.bids,t).map(e=>(e.bid_id=(0,o.getUniqueIdentifierStr)(),e))}),n=n.filter(e=>!(t.filterBidderlessCalls&&1===e.bids.length&&null==e.bids[0].bidder||0===e.bids.length&&null==e.s2sBid)),{adUnits:n,hasModuleBids:r}}(e,r),c=(0,o.generateUUID)();(0===p.length&&d?[null]:p).forEach(e=>{const d=(0,o.generateUUID)(),u=E(e),p=l.fork(),m=y({bidderCode:e,auctionId:n,bidderRequestId:d,pageViewId:u,uniquePbsTid:c,bids:X({bidderCode:e,auctionId:n,bidderRequestId:d,adUni ts:(0,i.Go)(a),src:_.RW.SRC,metrics:p,getTid:b}),auctionStart:t,timeout:r.timeout,src:_.RW.SRC,refererInfo:g,metrics:p},s);0!==m.bids.length&&f.push(m)}),a.forEach(e=>{const t=e.bids.filter(e=>f.find(t=>t.bids.find(t=>t.bidId===e.bid_id)));e.bids=t}),f.forEach(e=>{void 0===e.adUnitsS2SCopy&&(e.adUnitsS2SCopy=a.filter(e=>e.bids.length>0||null!=e.s2sBid))})}});const S=function(e){let t=(0,i.Go)(e);return t.forEach(e=>{e.bids=Z(e.bids,null)}),t=t.filter(e=>0!==e.bids.length),t}(e);return u.forEach(e=>{const s=(0,o.generateUUID)(),a=E(e),d=l.fork(),c=y({bidderCode:e,auctionId:n,pageViewId:a,bidderRequestId:s,bids:X({bidderCode:e,auction Id:n,bidderRequestId:s,adUnits:(0,i.Go)(S),src:”cliente”,metrics:d,getTid:b}),auctionStart:t,timeout:r,refererInfo:g,metrics:d}),u=G[e];u||(0,o.logError)(“Intentando realizar una solicitud para un postor que no existe: “.concat(e)),u&&c.bids&&0!==c.bids.length&&f.push(c)}),f.forEach(e=>{I.mW.getConsentData()&&(e.gdprConsent=I.mW.getConsentData()),I.t6.getConsentData( )&&(e.uspConsent=I.t6.getConsentData()),I.ad.getConsentData()&&(e.gppConsent=I.ad.getConsentData())}),f},”makeBidRequests”),callBids(e,t,n,r,i,s,a){let l=argumentos.longitud>7&&void 0!==argumentos[7]?argumentos[7]:{};if(!t.length)return void(0,o.logWarn)(“callBids ejecutadas sin bidRequests. ¿Se filtraron por etiquetas o tamaño?”);const[u,p]=t.reducir((e,t)=>(e[Number(void 0!==t.src&&t.src===_.RW.SRC)].empujar(t),e),[[],[]]);var g=[];p.forEach(e=>{for(var t=-1,n=0;n{si(e&&g[f]&&te(e).tiene(g[f].bidderCode)){const t=(0,d.g4)(s,i?{solicitud:i.request.bind(null,”s2s”),done:i.done}:void 0),c=e.bidders,u=G[e.adapter],m=g[f].únicoPbsTid,h=g[f].adUnitsS2SCopy,b=p.filter(e=>e.uniquePbsTid===m);if(u){const i={ad_units:h,s2sConfig:e,ortb2Fragments:l,requestBidsTimeout:s};if(i.ad_units.length){const e=b.map(e=>(e.start=(0,o.timestamp)(),function(t){t||a(e.bidderRequestId);for(var n=arguments.length,i=new Array(n>1?n-1:0),o=1;oc.includes(e));(0,o.logMessage)(“LLAMANDO A LOS POSTES DE ENCABEZADO DE S2S ==== “.concat(s.length>0?s.join(“, “):’No se ha especificado ningún postor, utilizando las definiciones “ortb2Imp” only’)),b.forEach(e=>{k.emit(_.qY.BID_REQUESTED,M(M({},e),{},{tid:e.auctionId}))}),u.callBids(i,p,n,t=>e.forEach(e=>e(t)),t)}}else(0,o.logError)(“missing “+e.adapter);f++}}),u.forEach(e=>{e.start=(0,o.timestamp)();const t=G[e.bidderCode];c.$W.runWithBidder(e.bidderCode,()=>{(0,o.logMessage)(“CALLING POSTOR”),k.emit(_.qY.BID_REQUESTED,e)});const l=(0,d.g4)(s,i?{request:i.request.bind(null,e.bidderCode),done:i.done}:void 0),u=r.bind(e);try{c.$W.runWithBidder(e.bidderCode,t.callBids.bind(t,e,n,u,l,()=>a(e.bidderRequestId),c.$W.callbackWithBidder(e.bidderCode)))}catch(t){(0,o.logError)(“”.concat(e.bidderCode,” Adaptador de ofertas emitió un error no detectado al analizar su bidRequest”),{e:t,bidRequest:e}),u()}})},videoAdapters:[],registerBidAdapter(e,t){let{supportedMediaTypes:n=[]}=argumentos.longitud>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{};var r;e&&t?”función”==tipo de e.callBids?(G[t]=e,I.o2.register(D.tW,t,null===(r=e.getSpec)||void 0===r?void 0:r.call(e).gvlid),n.includes(“video”)&&re.videoAdapters.push(t),n.includes(“native”)&&s.mT.push(t)):(0,o.logError)(“Error del adaptador del postor para código del postor: “+t+”el postor debe implementar una función callBids()”):(0,o.logError)(“bidAdapter o bidderCode no especificado”)},aliasBidAdapter(e,t,n){if(void 0===G[t]){constante r=G[e];si(nulo 0===r){const n=[];H.forEach(r=>{if(r.bidders&&r.bidders.length){const i=r&&r.bidders;r&&i.includes(t)?V[t]=e:n.push(e)}}),n.forEach(e=>{(0,o.logError)(‘bidderCode “‘+e+'” no es un postor existente.’,”adapterManager.aliasBidAdapter”)})}si no, intente{let i;const d=function(e){const t=[];return re.videoAdapters.includes(e)&&t.push(“video”),s.mT.includes(e)&&t.push(“nativo”),t}(e);if(r.constructor.prototype!==Object.prototype)i=new r.constructor,i.setBidderCode(t);else{const{useBaseGvlid:s=!1}=n||{},d=r.getSpec(),c=s?d.gvlid:null==n?void 0:n.gvlid;null==c&&null!=d.gvlid&&(0,o.logWarn)(“Alias ‘”.concat(t,”‘ NO lo hará reutilice el ID de GVL del adaptador original (“”).concat(d.code,”‘, gvlid: “).concat(d.gvlid,”). Es posible que la funcionalidad que requiere el consentimiento de TCF no funcione como se esperaba.”);const l=n&&n.skipPbsAliasing;i=(0,a.xb)(Object.assign({},d,{code:t,gvlid:c,skipPbsAliasing:l})),V[t]=e}re.registerBidAdapter(i,t,{supportedMediaTypes:d})}catch(t){(0,o.logError)(e+” el postor actualmente no admite alias. t,n=e;para(;V[n]&&(!t||!t.tiene(n));)n=V[n],(t=t||new Set).add(n);return n},registerAnalyticsAdapter(e){let{adapter:t,code:n,gvlid:r}=e;t&&n?”function”==tipo de t.enableAnalytics?(t.code=n,$[n]={adapter:t,gvlid:r},I.o2.register(D.Tn,n,r)):(0,o.logError)(‘Error de oferta previa: error del adaptador de análisis para análisis “‘.concat(n,'”n el adaptador de análisis debe implementar una función enableAnalytics()’)):(0,o.logError)(“Error de oferta previa: el adaptador de análisis o el código de análisis no especificado”)},enableAnalytics(e){(0,i.cy)(e)||(e=[e]),e.forEach(e=>{const t=$[e.provider];t&&t.adapter?F.isAllowed(x.mo,J(D.Tn,e.provider,{[U.TQ]:e}))&&t.adapter.enableAnalytics(e):(0,o.logError)(“Error de oferta previa: no se encontró ningún adaptador de análisis en el registro para ‘”.concat(e.provider,”‘.””))})},getBidAdapter:e=>G[e],getAnalyticsAdapter:e=>$[e],callTimedOutBidders(e,t,n){t=t.map(t=>(t.params=(0,o.getUserConfiguredParams)(e,t.adUnitCode,t.bidder),t.timeout=n,t)),t=(0,o.groupBy)(t,”bidder”),Object.keys(t).forEach(e=>{se(e,”onTimeout”,t[e])})},callBidWonBidder(e,t,n){t.params=(0,o.getUserConfiguredParams)(n,t.adUnitCode,t.bidder),w(t.adUnitCode,t.bidder),se(e,”onBidWon”,t)},triggerBilling:(e,t,n; t=>{var n;e.has(t)||(e.add(t),((null===(n=(0,q.$T)(t.eventtrackers)[q.OA])||vacío 0===n?vacío 0:n[q.Ni])||[]).forEach(e=>o.internal.triggerPixel(e)),se(t.bidder,”onBidBillable”,t))}})(),callSetTargetingBidder(e,t){se(e,”on SetTargeting”,t)},callBidViewableBidder(e,t){se(e,”onBidViewable”,t)},callBidderError(e,t,n){se(e,”onBidderError”, {error:t,bidderRequest:n})},callAdRenderSucceededBidder(e,t){se(e,”onAdRenderSucceeded”,t)},callOnInterventionBidd er(e,t,n){se(e,”onIntervention”,{bid:t,intervention:n})},callDataDeletionRequest:(0,l.A_)(“sync”,function(){for(var e=argumentos.longitud,t=nueva matriz(e),n=0;n!V.hasOwnProperty(e)).forEach(e=>{const n=ie(e,r);if(null!=n){const i=jngetBidsRequested().filter(t=>function(e){const t=new Set;for(;V.hasOwnProperty(e)&&!t.has(e);)t.add(e),e=V[e];return e}(t.bidderCode)===e);oe(e,r,…n,i,…t)}}),Object.entries($).forEach(e=>{var n;let[i,s]=e;const a=null==s||null===(n=s.adapter)||void 0===n?void 0:n[r];if(“función”==tipo de a)try{a.apply(s.adapter,t)}catch(e){(0,o.logError)(“error al llamar a “.concat(r,” of “).concat(i),e)}})})};función es decir(e,t){const n=G[e],r=(null==n?void 0:n.getSpec)&&n.getSpec();if(r&&r[t]&&”función”==tipo de r[t])devolver[r,r[t]]}función oe(e,t,n,r){try{(0,o.logInfo)(“Invocando “.concat(e,”.”).concat(t));for(var i=arguments.length,s=new Array(i>4?i-4:0),a=4;a{nd(t,{M_:()=>u,Sb:()=>p,X5:()=>y,kh:()=>c});var r=n(62201),i=n(91933),o=n(63006),s=n(10466),a=n(71186);const d=15,c=nuevo mapa;función l(e){return e.vastXml?e.vastXml:función(e,t){const n=(t=t&&(Array.isArray(t)?t:[t]))?t.map(e=>””)).unirse(“”):””;regresar’norte norte norte contenedor prebid.orgnorte n “).concat(n,”n norte norte norte “)}(e.vastUrl,e.vastImpUrl)}función u(e,t){let n=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:r.g4;const s={puts:e.map(e=>function(e){let{index:t=onindex}=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{};const n=l(e),r=t.getAuction(e),s={tipo:”xml”,valor:n,ttlsegundos:Número(e.ttl)+d};return i.$W.getConfig(“cache.vasttrack”)&&(s.bidder=e.bidder,s.bidid=e.requestId,s.aid=e.auctionId),null!=r&&(s.timestamp=r.getAuctionStart()),”string”==typeof e.customCacheKey&&””!==e.customCacheKey&&(s.key=e.customCacheKey),s}(e))};n(i.$W.getConfig(“cache.timeout”))(i.$W.getConfig(“cache.url”),function(e){return{success:function(t){let n;try{n=JSON.parse(t).responses}catch(t){return void e(t,[])}n?e(null,n):e(new Error(“El servidor de caché no respondió con una propiedad de respuestas.”),[])},error:function(t,n){e(new Error(“Error al almacenar el anuncio de vídeo en la caché: “.concat(t,”: “).concat(JSON.stringify(n))),[])}}}(t),JSON.stringify(s),{contentType:”text/plain”,withCredentials:!0})}const p=e=>{const t=l(e),n=URL.createObjectURL(new Blob([t],{tipo:”text/xml”}));g(e,n),c.set(e.videoCacheKey,n)},g=(e,t,n)=>{e.videoCacheKey=n||(0,s.generateUUID)(),e.vastUrl||(e.vastUrl=t)},f={store:u};function m(e){const t = e.map (e => e.bidResponse); ID, obtuve “).concat(r.length,” en lugar”)):r.forEach((t,n)=>{const{auctionInstance:r,bidResponse:o,afterBidAdded:d}=e[n];var c;””===t.uuid?(0,s.logWarn)(“Prebid Cache ya estaba utilizando la clave de caché de video proporcionada; el intento de almacenamiento en caché fue rechazado. La oferta de video debe ser descartado.”):(g(o,(c=t.uuid,””.concat(i.$W.getConfig(“cache.url”),”?uuid=”).concat(c)),t.uuid),(0,a.v8)(r,o),d())})})}let h,b,v;i.$W.getConfig(“cache”,e=>{let{cache:t}=e;h=”number”==typeof t.batchSize&&t.batchSize>0?t.batchSize:1,b=”number”==tipo de t.batchTimeout&&t.batchTimeout>0?t.batchTimeout:0,t.useLocal&&!v&&(v=ononExpiry(e=>{e.getBidsReceived().forEach(e=>{const t=c.get(e.videoCacheKey);t&&t.startsWith(“blob”)&&URL.revokeObjectURL(t),c.delete(e.videoCacheKey)})}))});const y=function(){let e=arguments.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:setTimeout,t=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:m,n=[[]],r=!1;const i=e=>e();función de retorno(o,s,a){const d=b>0?e:i;n[n.length-1].longitud>=h&&n.push([]),norte[n.length-1].push({auctionInstance:o,bidResponse:s,afterBidAdded:a}),r||(r=!0,d(()=>{n.forEach(t),n=[[]],r=!1},b))}}()},51748:(e,t,n)=>{nd(t,{E:()=>a,m:()=>s});var r=n(765);const i=(0,r.uP)()?ventana:{},o=i[(0,r.k)()]=yo[(0,r.k)()]||{};función s(){return o}función a(e){o.installedModules.push(e)}o.cmd=o.cmd||[],qué.qué=qué.qué||[],o.installedModules=o.installedModules||[],i===ventana&&(i._pbjsGlobals=i._pbjsGlobals||[],i._pbjsGlobals.push((0,rk)()))},51833:(e,t,n)=>{nd(t,{Dy:()=>i,O$:()=>s,i8:()=>o});var r=n(10466);const i=[“dooh”,”app”,”site”];function o(e){return function(t){return i.reduce((n,i)=>(s(t,i)&&(null!=n?((0,r.logWarn)(“”.concat(e,” especifica ambos ‘”).concat(n,”‘ y ‘”).concat(i,”‘; eliminando este último.”)),eliminar t[i]):n=i),n),null),t}}función s(e,t){return null!=e[t]&&Claves.objeto(e[t]).length>0}},53202:(e,t,n)=>{nd(t,{io:()=>s,qB:()=>o});var r=n(10466),i=n(25291);const[o,s]=función(){let e=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:(0,r.prefixLog)(“Control de actividad:”);const t={};función n(e){return t[e]= t[e]||[],t[e]}función o(t,n,r,o){let s;try{s=r(o)}catch(r){e.logError(“Excepción en la regla “.concat(n,” for ‘”).concat(t,”‘”),r),s={allow:!1,reason:r}}return s&&Object.assign({actividad:t,nombre:n,componente:o[i.Ii]},s)}const s={};función a(t){let{actividad:n,nombre:r,allow:i,reason:o,component:a}=t;const d=””.concat(r,” “).concat(i?”permitido”:”denegado”,” ‘”).concat(n,”‘ para ‘”).concat(a,”‘”).concat(o?”:”:”:””),c=s.hasOwnProperty(d);if(c&&clearTimeout(s[d]),s[d]=setTimeout(()=>eliminar s[d],1e3),!c){const t=[d];o&&t.push(o),(i?e.logInfo:e.logWarn).apply(e,t)}}return[function(e,t,r){let i=arguments.length>3&&void 0!==arguments[3]?argumentos[3]:10;const o=n(e),s=o.findIndex(e=>{dejar[t]=e;volver yo=0&&o.splice(e,1)}},función(e,t){let r,i;for(const[s,d,c]de n(e)){if(r!==s&&i)break;r=s;const n=o(e,d,c,t);if(n){if(!n.allow)return a(n),!1;i=n}}return i&&a(i),!0}]}()},53578:(e,t,n)=>{nd(t,{Vx:()=>d,l7:()=>a,p4:()=>h,$V:()=>m,ZP:()=>b,$p:()=>v,uD:()=>f});var r=n(58928),i=n(91933),o=n(53202),s=n(45808);const a=[“data”,”ext.data”,”yob”,”gender”,”keywords”,”kwarray”,”id”,”buyeruid”,”customdata”].map(e=>”usuario”.concat(e)).concat(“dispositivo.ext.cdep”),d=[“user.eids”,”user.ext.eids”],c=[“user.geo.lat”,”user.geo.lon”,”device.geo.lat”,”device.geo.lon”],l=[“device.ip”],tu=[“device.ipv6”];función p(e){return Object.assign({get(){},run(e,t,n,r,i){const o=n&&n[r];if(m(o)&&i()){const e=this.get(o);void 0===e?eliminar n[r]:norte[r]=e}}},e)}función g(e){return e.forEach(e=>{e.paths=e.paths.map(e=>{const t=e.split(“.”),n=t.pop();return[t.length>0?t.join(“.”):null,n]})}), función(t,n){const i=[];for(var o=argumentos.length,s=new Array(o>2?o-2:0),a=2;a{si(!1!==t[e.name])para(constante[o,s]de e.paths){const a=null==o?n:(0,rA)(n,o);if(i.push(e.run(n,o,a,s,d.bind(null,e))),!1===t[e.name])return}}),i.filter(e=>null!=e)}}función f(e){for(var t=arguments.length,n=new Array(t>1?t-1:0),r=1;r0)}función h(e){let t=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:o.io;función de retorno(n){retorno!t(e,n)}}función b(){let e=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:o.io;volver[{name:s.DL,paths:a,applies:h(s.DL,e)},{name:s.hq,paths:d,applies:h(s.hq,e)},{name:s.hE,paths:c,applies:h(s.hE,e),get:e=>Math.round(100*(e+Number.EPSILON))/100},{name:s.hE,paths:l,applies:h(s.hE,e),get:e=>function(e){if(!e)return null;const t=e.split(“.”).map(Number);if(4!==t.length)return null;const n=[];for(let e=0;e<4;e++){const t=Math.max(0,Math.min(8,24-8*e));n.push(255<e&n[t]).join(“.”)}(e)},{nombre:s.hE,rutas:u,aplica:h(s.hE,e),get:e=>función(e){if(!e)return null;let t=e.split(“:”).map(e=>parseInt(e,16));for(t=t.map(e=>isNaN(e)?0:e);t.length<8;)t.push(0);if(8!==t.length)return null;const n=[];for(let e=0;e<8;e++){const t=Math.max(0,Math.min(16,64-16*e));n.push(65535<e&n[t]).map(e=>e.toString(16)).join(“:”)}(e)},{nombre:s.VJ,rutas:[“source.tid”,”source.ext.tidSource”],se aplica:h(s.VJ,e)}].map(p)}const v=function(){let e=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:o.io;const t=g(b(e)),n=g(función(){let e=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:o.io;volver[{name:s.hq,paths:[“userId”,”userIdAsEids”],aplica:h(s.hq,e)},{nombre:s.VJ,rutas:[“ortb2Imp.ext.tid”,”ortb2Imp.ext.tidSource”],se aplica:h(s.VJ,e)}].map(p)}(e));return function(e){const r={};return{ortb2:n=>(t(r,n,e),n),bidRequest:t=>(n(r,t,e),t)}}}();(0,o.qB)(s.VJ,”enableTIDs config”,()=>{if(!i.$W.getConfig(“enableTIDs”))return{allow:!1,reason:”Los TID están deshabilitados”}})},57215:(e,t,n)=>{nd(t,{WH:()=>se,xu:()=>ce,Z:()=>ae,gH:()=>me,pq:()=>ne});var r=n(51748),i=n(10466),o=n(26665),s=n(58928),a=n(83435),d=n(98158),c=n(80356),l=n(11418),u=n(71852),p=n(45144),g=n(13064);función f(e,t){var n=Object.keys(e);if(Object.getOwnPropertySymbols){var r=Object.getOwnPropertySymbols(e);t&&(r=r.filter(function(t){return Object.getOwnPropertyDescriptor(e,t).enumerable})),n.push.apply(n,r)}return n}función m(e){para(var t=1;tt.getTargetingKeys().find(n=>t.getTargeting(n).includes(e)));return t?t.getSlotElementId():null}(e);if(t)return t}if((0,i.isApnGetTagDefined)()){const e=function(e){const t=window.apntag.getTag(e);return t&&t.targetId}(t);if(e)return e}return t}c?function(e,t,n){new g.U9((r,i)=>{let o=10;const s=setInterval(()=>{let a=!1;Object.entries({width:t,height:n}).forEach(t=>{let[n,r]=t;/d+px/.test(e.estilo[n])&&(e.estilo[n]=E(r),a=!0)}),(a||0===o–)&&(clearInterval(s),a?r():i(new Error(“No se pudo cambiar el tamaño del ancla”)))},50)})}(c,o,s):a(null==d?void 0:d.parentElement)}(m(m({},t),{},{ancho:n,alto:r,adId:e}))}}función E(e){return e?e+”px”:”100%”}Object.assign(w,{[v]:function(e,t,n){if(null!=n)switch(t.action){case”assetRequest”:(0,u.Hh)(n,()=>e((0,c.IX)(t,n)));break;case”allAssetRequest “:(0,u.Hh)(n,()=>e((0,c.yl)(t,n)));break;predeterminado:(0,u.vW)(t,n,{resizeFn:A(t.adId,n)}),(0,u.Pk)(n)}else(0,i.logError)(“No se puede buscar anuncio para solicitud de evento de origen x: ‘”.concat(t.adId,”‘”))}});var S=n(73391),O=n(91933),C=n(63006),T=n(80869),I=n(32592),k=n(87067),_=n(61443),R=n(51409),j=n(18014),D=n(37841);función B(){var e;const t=null!==(e=(0,rm)().scheduler)&&void 0!==e?e:window.scheduler;return null!=t&&t.yield?t.yield():g.U9.resolve()}var x=n(16169),U=n(41385),P=n(79236),q=n(36220);const N=[[“format”,e=>Array.isArray(e)&&e.length>0&&e.every(e=>”object”==typeof e)],[“w”,o.Fq],[“h”,o.Fq],[“btype”,o.Uu],[“battr”,o.Uu],[“pos”,o.Fq],[“mimes”,e=>Array.isArray(e)&&e.length>0&&e.every(e=>”string”==typeof e)],[“topframe”,e=>[1,0].incluye(e)],[“expdir”,o.Uu],[“api”,o.Uu],[“id”,o.O8],[“vcm”,e=>[1,0].includes(e)]],W=new Map(N);var M=n(59794);function z(e,t){var n=this;return function(){for(var r=arguments.length,o=new Array(r),s=0;s{document.addEventListener(“prerenderingchange”,()=>{(0,i.logInfo)(“Las subastas se suspendieron mientras la página se estaba procesando previamente”),e(t.apply(n,o))},{once:!0})}):Promise.resolve(t.apply(n,o))}}var L=n(3516),F=n(40069),G=n(88417),V=n(765);const $=(0,rm)(),{triggerUserSyncs:H}=S.zt,{ADD_AD_UNITS:J,REQUEST_BIDS:Q,SET_TARGETING:Y}=l.qY;función K(e,t){let n=[];return(0,o.cy)(e)&&(t?e.length===t:e.length>0)&&(e.every(e=>(0,o.Uu)(e,2))?n=e:(0,o.Uu)(e,2)&&n.push(e)),n}función X(e,t){const n=(0,sA)(e,”ortb2Imp.”.concat(t)),r=(0,sA)(e,”mediaTypes.”.concat(t));if(!n&&!r)return;const o={[M.G_]:q.Zy,[M.D4]:W}[t];o&&[…o].forEach(n=>{dejar[r,o]=n;const d=(0,sA)(e,”mediaTypes.”.concat(t,”.”).concat(r)),c=(0,sA)(e,”ortb2Imp.”.concat(t,”.”).concat(r));void 0===d&&void 0===c||(void 0===d?(0,aJ)(e,”mediaTypes.”.concat(t,”.”).concat(r),c):void 0===c?(0,aJ)(e,”ortb2Imp.”.concat(t,”.”).concat(r),d):(0,i.deepEqual)(d,c)||((0,i.logWarn)(“adUnit “.concat(e.code,”: especifica ortb2Imp en conflicto.”).concat(t,”.”).concat(r,” y mediaTypes.”).concat(t,”.”).concat(r,”, este último será ignorado”),e),(0,aJ)(e,”mediaTypes.”.concat(t,”.”).concat(r),c)))})}función Z(e){var t,n,r,s,d;const c=(0,o.Go)(e),l=c.mediaTypes.banner,u=null==l.sizes?null:K(l.sizes),p=null!==(t=null===(n=e.ortb2Imp)||void 0===n||null===(n=n.banner)||void 0===n?void 0:n.format)&&void 0!==t?t:null==l?void 0:l.format;let g;if(null!=p){(0,aJ)(c,”ortb2Imp.banner.format”,p),l.format=p;try{g=p.filter(t=>{let{w:n,h:r,wratio:o,hratio:s}=t;return null!=(null!=n?n:r)&&null!=(null!=o?o:s)?((0,i.logWarn)(“El formato del banner del bloque de anuncios especifica tanto w/h como wratio/hratio”,e),!1):null!=n&&null!=r||null!=o&&null!=s}).map(e=>{let{w:t,h:n,wratio:r,hratio:i}=e;return[null!=t?t:r,null!=n?n:i]})}catch(t){(0,i.logError)(“Definición de formato no válida en el bloque de anuncios “.concat(e.code),p)}null==g||null==u||(0,i.deepEqual)(u,g)||(0,i.logWarn)(“El bloque de anuncios “.concat(e.code,” tiene tamaños y definiciones de formato conflictivos”),e)}const f=nulo!==(r=nulo!=g?g:u)&&void 0!==r?r:[],m=null!==(s=null===(d=e.ortb2Imp)||void 0===d||null===(d=d.banner)||void 0===d?void 0:d.expdir)&&void 0!==s?s:l.expdir;return null!=m&&(l.expdir=m,(0,aJ)(c,”ortb2Imp.banner.expdir”,m)),f.length>0?(l.sizes=f,c.sizes=f):((0,i.logError)(“Se detectó un objeto mediaTypes.banner sin un campo de tamaños adecuado. Asegúrese de que los tamaños se enumeren como: [[300, 250]…]. Eliminando el objeto mediaTypes.banner no válido de la solicitud.”),eliminar c.mediaTypes.banner),ne(c,”banner”),X(c,”banner”),c}function ee(e){const t=(0,o.Go)(e);return ne(t,”audio”),X(t,”audio”),t}function te(e){const t=(0,o.Go)(e),n=t.mediaTypes.video;if(n.playerSize){const e=”number”==tipo de n.playerSize[0]?2:1,r=K(n.playerSize,e);r.length>0?(2===e&&(0,i.logInfo)(“Transformando video.playerSize de [640,480] a [[640,480]]por lo que está en el formato adecuado.”),n.playerSize=r,t.sizes=r):((0,i.logError)(“Se detectó una configuración incorrecta de mediaTypes.video.playerSize. Especifique solo un conjunto de dimensiones en un formato como: [[640, 480]]. Eliminando la propiedad mediaTypes.video.playerSize no válida de la solicitud.”), eliminar t.mediaTypes.video.playerSize)}return ne(t,”video”),X(t,”video”),t}function ne(e,t,n){const r=((null==e?void 0:e.mediaTypes)||{})[t],s={banner:W,audio:G.Ai,vídeo:q.Zy}[t];(0,o.Qd)(r)?null!=r&&Object.entries(r).forEach(o=>{let[a,d]=o;s.has(a)&&(s.get(a)(d)||(“función”==tipode n?n(a,d,e):(eliminar r[a],(0,i.logWarn)(‘Propiedad no válida en adUnit “‘.concat(e.code,'”: Valor no válido para mediaTypes.’).concat(t,”.”).concat(a,” propiedad ORTB. La propiedad ha sido eliminada.”)))))}):(0,i.logWarn)(“validateOrtb”.concat(t,”Fields: “).concat(t,”Los parámetros deben ser un object.”))}función re(e){función t(t){return(0,i.logError)(‘Error en adUnit “‘.concat(e.code,'”: ‘).concat(t,”. Eliminando solicitud nativa del bloque de anuncios”),e),eliminar r.mediaTypes.native,r}función n(e){for(const t of[“types”])if(s.hasOwnProperty(t)){const n=e(t);if(n)return n}}const r=(0,o.Go)(e),s=r.mediaTypes.native;if(s.ortb){var a;if(null!==(a=s.ortb.assets)&&void 0!==a&&a.some(e=>!(0,o.Et)(e.id)||e.idt(‘las solicitudes nativas ORTB no pueden especificar “‘.concat(e,'”‘))))return r;const e=Objeto.claves(l.x5).filtro(e=>l.x5[e].includes(“hb_native_”)),d=Object.keys(s).filter(t=>e.includes(t));d.length>0&&((0,i.logError)(“cuando se utiliza el formato nativo OpenRTB, no se pueden utilizar propiedades nativas heredadas. Eliminación de “.concat(d”, claves de la solicitud.”)),d.forEach(e=>delete r.mediaTypes.native[e]))}else n(t=>(0,i.logWarn)(“mediaTypes.native.”.concat(t,” está en desuso, considere usar ORTB nativo en su lugar”),e));return s.image&&s.image.sizes&&!Array.isArray(s.image.sizes)&&((0,i.logError)(“Utilice una variedad de tamaños para el campo nativo.image.sizes. Eliminando propiedad mediaTypes.native.image.sizes no válida de la solicitud.”), eliminar r.mediaTypes.native.image.sizes),s.image&&s.image.aspect_ratios&&!Array.isArray(s.image.aspect_ratios)&&((0,i.logError)(“Utilice una variedad de tamaños para el campo nativo.image.aspect_ratios. Eliminando mediaTypes.native.image.aspect_ratios no válidos propiedad de la solicitud”). r.mediaTypes.native.icon.sizes),r}función es decir (e,t){var n;const r=null==e||null===(n=e.mediaTypes)||void 0===n||null===(n=n[t])||void 0===n?void 0:n.pos;if(!(0,o.Et)(r)||isNaN(r)||!isFinite(r)){const n=”Valor de la propiedad ‘pos’ en el bloque de anuncios “.concat(e.code,” debe ser de tipo: Número”);(0,i.logWarn)(n),eliminar e.mediaTypes[t].pos}return e}función oe(e){const t=e=>”adUnit.code ‘”.concat(n.code,”‘ “).concat(e),n=e,r=n.mediaTypes,s=n.bids;return null==s||(0,o.cy)(s)?null==s&&null==n.ortb2Imp?((0,i.logError)(t(“no tiene ‘adUnit.bids’ ni ‘adUnit.ortb2Imp’. Eliminando adUnit de subasta”)),null):r&&0!==Object.keys(r).length?(null==n.ortb2Imp||null!=s&&0!==s.length||(n.bids=[{bidder:null}],(0,i.logMessage)(t(“define ‘adUnit.ortb2Imp’ sin ‘adUnit.bids’; solo lo verán los adaptadores S2S”))),n):((0,i.logError)(t(“no define un objeto ‘mediaTypes’. Este es un campo obligatorio para la subasta, por lo que este adUnit ha sido eliminado.”)),null):((0,i.logError)(t(“define ‘adUnit.bids’ que no es una matriz. Eliminando adUnit de la subasta”)),null)}(0,k.L6)(),$.bidderSettings=$.bidderSettings||{},$.libLoaded=!0,$.version=”v10.19.0″,(0,i.logInfo)(“Prebid.js v10.19.0 cargado”),$.adUnits=$.adUnits||[],$.pageViewIdPerBidder=$.pageViewIdPerBidder||nuevo mapa;const se={validateAdUnit:oe,validateBannerMediaType:Z,validateSizes:K};Object.assign(se,{validateNativeMediaType:re}),Object.assign(se,{validateVideoMediaType:te}),Object.assign(se,{validateAudioMediaType:ee});const ae=(0,I.A_)(“sync”,function(e){const t=[];return e.forEach(e=>{const n=oe(e);if(null==n)return;const r=n.mediaTypes;let i,o,s,a;r.banner&&(i=Z(n),r.banner.hasOwnProperty(“pos”)&&(i=ie(i,”banner”))),r.video&&(o=te(i||n),r. video.hasOwnProperty(“pos”)&&(o=ie(o,”video”))),r.native&&(s=re(o||i||n)),r.audio&&(a=ee(s||n));const d=Object.assign({},i,o,s,a);t.push(d)}),t},”checkAdUnitSetup”);función de(e,t){función de retorno(){for(var n=arguments.length,r=new Array(n),o=0;o2&&anular 0!==argumentos[2])||argumentos[2];(0,rm)()[e]=n?de(e,t):t}función y(e){return ue(e)[e]}función ue(e){return T.iS.getAllTargeting(e)}función pe(e){return(e=e.slice()).bids=e,e}función ge(e){const t=Cn[e]().filter(e=>CngetAdUnitCodes().includes(e.adUnitCode)),n=CngetLastAuctionId();return t.map(e=>e.adUnitCode).filter(i.uniques).map(e=>t.filter(t=>t.auctionId===n&&t.adUnitCode===e)).filter(e=>e&&e[0]&&mi[0].adUnitCode).map(e=>({[e[0].adUnitCode]:pe(e)})).reduce((e,t)=>Object.assign(e,t),{})}ce(“triggerUserSyncs”,H),ce(“getAdserverTargetingForAdUnitCodeStr”,function(e){if(e){const t = le (e); t=CngetAllBidsForAdUnitCode(e).filter(T.Yl);return t.length?t.reduce(P.Vk):null}(0,i.logMessage)(“Necesita llamar a getHighestUnusedBidResponseForAdUnitCode con adunitCode”)}),ce(“getAdserverTargetingForAdUnitCode”,le),ce(“getAdserverTargeting”,ue),ce(“getConsentMetadata”,function(){return U.SL.getConsentMeta()}),ce(“getNoBids”,function(){return ge(“getNoBids”)}),ce(“getNoBidsForAdUnitCode”,function(e){return pe(CngetNoBids().filter(t=>t.adUnitCode===e))}),ce(“getBidResponses”,function(){return ge(“getBidsReceived”)}),ce(“getBidResponsesForAdUnitCode”,function(e){return pe(CngetBidsReceived().filter(t=>t.adUnitCode===e))}),ce(“setTargetingForGPTAsync”,function(e,t){(0,i.isGptPubadsDefined)()?T.iS.setTargetingForGPT(e,t):(0,i.logError)(“window.googletag no está definido en page”)}),ce(“setTargetingForAst”,function(e){T.iS.isApntagDefined()?(T.iS.setTargetingForAst(e),j.emit(Y,T.iS.getAllTargeting())):(0,i.logError)(“window.apntag no está definido en la página”)}),ce(“renderAd”,async function(e,t,n){await B(),(0,u.BS)(e,t,n)}),ce(“removeAdUnit”,function(e){if(!e)return void($.adUnits=[]);sea t;t=(0,o.cy)(e)?e:[e],t.forEach(e=>{for(let t=$.adUnits.length-1;t>=0;t–)$.adUnits[t].code===e&&$.adUnits.splice(t,1)})});const fe=función(){const e=(0,I.A_)(“async”,function(e){let{bidsBackHandler:t,timeout:n,adUnits:r,adUnitCodes:s,labels:a,auctionId:d,ttlBuffer:c,ortb2:l,metrics:u,defer:p}=null!=e?e:{};j.emit(Q);const f=n||O.$W.getConfig(“bidderTimeout”);null==s||Array.isArray(s)||(s=[s]),s&&s.length?r=r.filter(e=>s.includes(e.code)):s=r&&r.map(e=>e.code),s=s.filter(i.uniques);let m={global:(0,i.mergeDeep)({},O.$W.getAnyConfig(“ortb2″)||{},l||{}),bidder:Object.fromEntries(Object.entries(O.$W.getBidderConfig()).map(e=>{let[t,n]=e;volver[t,(0,o.Go)(n.ortb2)]}).filter(e=>{dejar[t,n]=e;volver null!=n}))};m=(0,F.mZ)(m),(0,xw)(g.U9.resolve(m.global)).then(e=>(m.global=e,me({bidsBackHandler:t,timeout:f,adUnits:r,adUnitCodes:s,labels:a,auctionId:d,ttl Buffer:c,ortb2Fragments:m,metrics:u,defer:p})))},”requestBids”);return(0,I.Y6)(e,de(“requestBids”,z(()=>!O.$W.getConfig(“allowPrerendering”),function(){const t=argumentos.longitud>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{},n=t.adUnits||$.adUnits;return t.adUnits=Array.isArray(n)?n.slice():[n],t.metrics=(0,D.K7)(),t.metrics.checkpoint(“requestBids”),t.defer=(0,g.v6)({promiseFactory:e=>new Promise(e)}),e.call(this,t),t.defer.promise})))}();ce(“requestBids”,fe,!1);const me=(0,I.A_)(“async”,function(){let{bidsBackHandler:e,timeout:t,adUnits:n,ttlBuffer:r,adUnitCodes:o,labels:s,auctionId:a,ortb2Fragments:d,metrics:c,defer:l}=arguments.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{};const u=(0,R.pX)(O.$W.getConfig(“s2sConfig”)||[]);!function(e){e.forEach(e=>(0,q.V0)(e)),e.forEach(e=>(0,G.kl)(e))}(n);const p=(0,D.BO)(c).measureTime(“requestBids.validate”,()=>ae(n));function g(t,n,r){if(“function”==typeof e)try{e(t,n,r)}catch(e){(0,i.logError)(“Error al ejecutar bidsBackHandler”,null,e)}l.resolve({bids:t,timedOut:n,auctionId:r})}const f={};if(p.forEach(e=>{var t;const n=Object.keys(e.mediaTypes||{banner:”banner”}),o=e.bids.map(e=>e.bidder).filter(Boolean),s=R.Ay.bidderRegistry,a=o.filter(e=>!u.has(e));e.adUnitId=(0,i.generateUUID)();const d=null===(t=e.ortb2Imp)||void 0===t||null===(t=t.ext)||void 0===t?void 0:t.tid;d&&(f.hasOwnProperty(e.code)?(0,i.logWarn)(“Se proporcionaron varios ortb2Imp.ext.tid distintos para bloques de anuncios gemelos ‘”.concat(e.code,”‘”)):f[e.code]=d),null==r||e.hasOwnProperty(“ttlBuffer”)||(e.ttlBuffer=r),a.forEach(t=>{const r=s[t],o=r&&r.getSpec&&r.getSpec(),a=o&&o.supportedMediaTypes||[“banner”];n.some(e=>a.includes(e))||((0,i.logWarn)((0,i.unsupportedBidderMessage)(e,t)),e.bids=e.bids.filter(e=>e.bidder!==t))})}),p&&0!==p.length){p.forEach(e=>{var t;const n=(null===(t=e.ortb2Imp)||void 0===t||null===(t=t.ext)||void 0===t?void 0:t.tid)||f[e.code]||(0,i.generateUUID)();f.hasOwnProperty(e.code)||(f[e.code]=n),e.transactionId=n});const e=CncreateAuction({adUnits:p,adUnitCodes:o,callback:g,cbTimeout:t,labels:s,auctionId:a,ortb2Fragments:d,metrics:c}),n=p.length;n>15&&(0,i.logInfo)(“Subasta actual “.concat(e.getAuctionId(),” contiene “).concat(n,” adUnits.”),p),o.forEach(t=>T.iS.setLatestAuctionForAdUnit(t,e.getAuctionId())),e.callBids()}else(0,i.logMessage)(“No hay adUnits configurados. No hay ofertas solicitado.”),g()},”startAuction”);fe.before(function(e,t){function n(e){let t;for(;t=e.shift();)t()}n(_.s0),n(ve),e.call(this,t)},49),ce(“addAdUnits”,function(e){$.adUnits.push(…Array.isArray(e)?e:[e]),j.emit(J)});const he={bidWon(e){if(CngetBidsRequested().map(e=>e.bids.map(e=>e.adUnitCode)).reduce(i.flatten).filter(i.uniques).includes(e))return!0;(0,i.logError)(‘La ubicación “‘+e+'” no está definida.’)}};función be(e,t){return he.hasOwnProperty(e)&&he[e](t)}ce(“onEvent”,function(e,t,n){(0,o.fp)(t)?!n||be(e,n)?j.on(e,t,n):(0,i.logError)(‘La identificación proporcionada no es válida para el evento “‘+e+'” y no se configuró ningún controlador.’):(0,i.logError)(‘El controlador de eventos proporcionado no es una función y no se configuró en el evento “‘+e+'”.’)}),ce(“offEvent”,function(e,t,n){n&&!be(e,n)||j.off(e,t,n)}),ce(“getEvents”,function(){return j.getEvents()}),ce(“registerBidAdapter”,function(e,t,n){try{const r=n?(0,L.xb)(n):e();R.Ay.registerBidAdapter(r,t)}catch(e){(0,i.logError)(“Error al registrar el adaptador del postor: “+e.message)}}),ce(“registerAnalyticsAdapter”,function(e){try{R.Ay.registerAnalyticsAdapter(e)}catch(e){(0,i.logError)(“Error al registrar el adaptador de análisis: “+e.message)}});const ve=[],ye=(0,I.A_)(“async”,function(e){e&&!(0,i.isEmpty)(e)?R.Ay.enableAnalytics(e):(0,i.logError)(“”.concat((0,Vk)(),”.enableAnalytics debe llamarse con la opción {}”))},”enableAnalyticsCb”);vamos a funcionar Ae(e){we.promise.then(()=>{if(“function”==typeof e)try{e.call()}catch(e){(0,i.logError)(“Error al procesar el comando:”,e.message,e.stack)}else(0,i.logError)(“Los comandos escritos en “.concat((0,Vk)(),”.cmd.push deben estar envueltos en un function”))})}función asíncrona Ee(e){for(const t of e){if(void 0===t.Call)try{t.call(),t.Call=!0}catch(e){(0,i.logError)(“Comando de procesamiento de error:”,”prebid.js”,e)}await B()}}ce(“enableAnalytics”,function(e){ve.push(ye.bind(this,e))}),ce(“aliasBidder”,function(e,t,n){e&&t?R.Ay.aliasBidAdapter(e,t,n):(0,i.logError)(“bidderCode y alias deben pasarse como argumentos”,””.concat((0,Vk)(),”.aliasBidder”))}),$.aliasRegistry=R.Ay.aliasRegistry,O.$W.getConfig(“aliasRegistry”,e=>{“private”===e.aliasRegistry&&delete $.aliasRegistry}),ce(“getAllWinningBids”,function(){return CngetAllWinningBids()}),ce(“getAllPrebidWinningBids”,function(){return(0,i.logWarn)(“getAllPrebidWinningBids puede eliminarse o cambiarse de nombre en una versión futura. Esta función devuelve ofertas que han ganado en prebid y han tenido la orientación establecida pero que no han ganado (¿todavía?) en el servidor de anuncios. Excluye las ofertas que han sido renderizado.”),CngetBidsReceived().filter(e=>e.status===l.tl.BID_TARGETING_SET)}),ce(“getHighestCpmBids”,function(e){return T.iS.getWinningBids(e)}),ce(“clearAllAuctions”,function(){CnclearAllAuctions()}),ce(“markWinningBidAsUsed”,function(e){let t,{adId:n,adUnitCode:r,analytics:o=!1,events:s=!1}=e;r&&null==n?t=T.iS.getWinningBids(r):n?t=CngetBidsReceived().filter(e=>e.adId===n):(0,i.logWarn)(“Uso inadecuado de markWinningBidAsUsed. Necesita un adUnitCode o un adId para funcionar.”),t.length>0&&(o||s?(0,u.n6)(t[0]):CnaddOferta Ganadora(t[0]),(0,u.qn)(t[0]))}),ce(“getConfig”,O.$W.getAnyConfig),ce(“readConfig”,O.$W.readAnyConfig),ce(“mergeConfig”,O.$W.mergeConfig),ce(“mergeBidderConfig”,O.$W.mergeBidderConfi g),ce(“setConfig”,O.$W.setConfig),ce(“setBidderConfig”,O.$W.setBidderConfig),$.que.push(()=>{window.addEventListener(“message”,function(e){!function(e){var t=e.message?”message”:”datos”,n={};try{n=JSON.parse(e[t])}catch(e){return}n&&n.adId&&n.message&&w.hasOwnProperty(n.message)&&(0,u.$A)(n.adId,n.message===l.nl.REQUEST).luego(t=>{var r,o;w[n.message]((r=n.adId,o=function(e){return null==e.origin&&0===e.ports.length?function(){const e=”No se puede publicar un mensaje en un marco con origen nulo. Actualice las creatividades para usar MessageChannel, consulte https://github.com/prebid/Prebid.js/issues/7870″;throw(0,i.logError)(e),new Error(e)}:e.ports.length>0?función(t){e.ports[0].postMessage(JSON.stringify(t))}:function(t){e.source.postMessage(JSON.stringify(t),e.origin)}}(e),function(e){for(var t=arguments.length,n=new Array(t>1?t-1:0),i=1;i$.delayPrerendering,async function(){$.que.push=$.cmd.push=Ae,(0,u.XO)(),I.A_.ready();try{await Ee($.que),await Ee($.cmd)}finally{we.resolve()}}),!1),ce(“triggerBilling”,function(e){let{adId:t,adUnitCode:n}=e;CngetAllWinningBids().filter(e=>e. adId===t||null==t&&e.adUnitCode===n).forEach(e=>{R.Ay.triggerBilling(e),(0,u.vB)(e)})}),ce(“refreshPageViewId”,function(){for(const e de $.pageViewIdPerBidder.keys())$.pageViewIdPerBidder.set(e,(0,i.generateUUID)())})},59794:(e,t,n)=>{nd(t,{D4:()=>o,FY:()=>a,GE:()=>d,G_:()=>i,LM:()=>s,s6:()=>r});const r=”nativo”,i=”video”,o=”banner”,s=”adpod”,a=”audio”,d=[r,i,o,a]},61443:(e,t,n)=>{nd(t,{CK:()=>A,X0:()=>b,d_:()=>E,le:()=>y,p6:()=>O,qk:()=>h,s0:()=>v,vM:()=>w});var r=n(98158),i=n(10466),o=n(77156),s=n(70736),a=n(53202),d=n(25291),c=n(45808),l=n(91933),u=n(32592),p=n(51409),g=n(77610);función f(e,t){var n=Object.keys(e);if(Object.getOwnPropertySymbols){var r=Object.getOwnPropertySymbols(e);t&&(r=r.filter(function(t){return Object.getOwnPropertyDescriptor(e,t).enumerable})),n.push.apply(n,r)}return n}función m(e){para(var t=1;t0&&anular 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{},{isAllowed:r=a.io}=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{};función o(i,o,a,u){let f=e;const m=l.$W.getCurrentBidder();m&&t===s.tW&&p.Ay.aliasRegistry[m]===e&&(f=m);const h={[d.Zw]:o,[d.OI]:u};regresar n&&null!=a&&(h[d.Ez]=a),i({válido:r(c.Ue,(0,gs)(t,f,h))})}función u(e,t,n,r,i){if(!i||”función”!=tipo de i)return o(e,t,n,r);v.push(función(){let s=o(e,t,n,r);i(s)})}función f(e){const t=e.charAt(0).toUpperCase()+e.substring(1),n=()=>ventana[e],r=function(t){return u(function(t){if(t&&t.valid)try{return!!n()}catch(t){(0,i.logError)(“”.concat(e,” api deshabilitado”))}return!1},h,null,!1,t)};return{[“has”.concat(t)]:v,[“”.concat(e,”IsEnabled”)]:e=>u(función(e){si(e&&e.valid)intenta{regresar n().setItem(“prebid.cookieTest”,”1″),”1″===n().getItem(“prebid.cookieTest”)}catch(e){}finalmente{try{n().removeItem(“prebid.cookieTest”)}catch(e){}}return!1},h,null,!1,e),[“setDataIn”.concat(t)]:(e,t,i)=>u(function(i){i&&i.valid&&r()&&n().setItem(e,t)},h,e,!0,i),[“getDataFrom”.concat(t)]:(e,t)=>u(function(t){return t&&t.valid&&r()?n().getItem(e):null},h,e,!1,t),[“removeDataFrom”.concat(t)]:(e,t)=>u(function(t){t&&t.valid&&r()&&n().removeItem(e)},h,e,!0,t)}}return m(m(m({setCookie:function(e,t,n,r,i,o){return u(function(o){if(o&&o.valid){const o=i&&””!==i?” ;domain=”.concat(encodeURIComponent(i)):””,s=n&&””!==n?” ;expires=”.concat(n):””,a=”none”===(null==r?void 0:r.toLowerCase())?”; path=/”).concat(o).concat(r?”; SameSite=”.concat(r):””).concat(a)}},b,e,!0,o)},getCookie:function(e,t){return u(function(t){if(t&&t.valid){let t=window.document.cookie.match(“(^|;)\s*”+e+”\s*=\s*([^;]*)\s*(;|$)”);return t?decodeURIComponent(t[2]):null}return null},b,e,!1,t)},cookiesAreEnabled:function(e){return u(function(e){return!(!e||!e.valid)&&(0,i.checkCookieSupport)()&&E()},b,null,!1,e)}},f(“localStorage”)),f(“sessionStorage”)),{},{findSimilarCookies:function(e,t){return u(function(t){if(t&&t.valid){const t=[];if((0,i.hasDeviceAccess)()){const n=document.cookie.split(“;”);for(;n.length;){const r=n.pop();let i=r.indexOf(“=”);i==0&&t.push(decodeURIComponent(r.slice(i+1)))}}return t}},b,e,!1,t)}})}función w(){let{tipo de módulo:e,nombre de módulo:t,código de oferta:n}=argumentos.longitud>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{};function r(){throw new Error(“Invocación no válida para getStorageManager: se debe establecer bidderCode o moduleType + moduleName”)}return n?((e&&e!==s.tW||t)&&r(),e=s.tW,t=n):t&&e||r(),y({moduleType:e,moduleName:t})}function A(e){return y({moduleName:e,moduleType:s.tp})}const E=(()=>{const e=A(“almacenamiento”);return(0,i.memoize)(function(t){let n=arguments.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:e;const r=new Date((0,i.timestamp)()+1e4).toUTCString(),o=”_rdc”.concat(Date.now()),s=”writeable”;return n.setCookie(o,s,r,”Lax”,t),n.getCookie(o)===s&&(n.setCookie(o,”,”Thu, 01 de enero de 1970) 00:00:01 GMT”,void 0,t),!0)})})();función S(){if(!(0,i.hasDeviceAccess)())return{allow:!1}}(0,a.qB)(c.Ue,”deviceAccess config”,S),(0,a.qB)(c.yg,”deviceAccess config”,S),(0,a.qB)(c.Ue,”bidderSettings.*.storageAllowed”,function(e){let t=arguments.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:tu;si(e[d.Dk]!==s.tW)return;let n=t.get(e[d.q7],”almacenamientoAllowed”);if(n&&!0!==n){const t=e[d.Zw];n=Array.isArray(n)?n.some(e=>e===t):n===t}else n=!!n;return n?void 0:{allow:n}});const O=(0,u.A_)(“sync”,(e,t)=>{})},62201:(e,t,n)=>{nd(t,{RD:()=>v,Rz:()=>b,g4:()=>h,hd:()=>y,p3:()=>g});var r=n(45808),i=n(77610),o=n(53202),s=n(91933),a=n(32592),d=n(10466);const c={fetch:window.fetch.bind(window),makeRequest:(e,t)=>new Request(e,t),timeout(e,t){const n=new AbortController;let r=setTimeout(()=>{n.abort(),(0,d.logError)(“Solicitar tiempo de espera después “.concat(e,”ms”),t),r=null},e);return{signal:n.signal,done(){r&&clearTimeout(r)}}}},l=”GET”,u=”POST”,p=”Content-Type”,g=(0,a.A_)(“async”,function(){let e=arguments.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{},t=argumentos.longitud>1?argumentos[1]:void 0,n=argumentos.longitud>2?argumentos[2]:void 0;return e.withCredentials&&(e.withCredentials=t&&n?(0,o.io)(r.yg,(0,is)(t,n)):(0,d.hasDeviceAccess)()),e},”processRequestOptions”);función f(){let e=arguments.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:3e3,{solicitud:t,hecho:n}=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{},r=argumentos.longitud>2?argumentos[2]:void 0,i=argumentos.longitud>3?argumentos[3]:void 0,o=(t,n)=>{var o,a;let d;null==e||null!=(null===(o=n)||void 0===o?void 0:o.signal)||s.$W.getConfig(“disableAjaxTimeout”)||(d=c.timeout(e,t),n=Object.assign({signal:d.signal},n)),g(n,r,i);let l=c.fetch(t,n);return null!=(null===(a=d)||void 0===a?void 0:a.done)&&(l=l.finally(d.done)),l};return null==t&&null==n||(o=(e=>function(r,i){const o=new URL(null==(null==r?void 0:r.url)?r:r.url,document.location).origin;let s=e(r,i);return t&&t(o),n&&(s=s.finally(()=>n(o))),s})(o)),o}función m(e,t){let n,{status:r,statusText:i=””,headers:o,url:s}=e;función a(e){if(void 0===n)try{var r;n=(new DOMParser).parseFromString(t,null==o||null===(r=o.get(p))||void 0===r||null===(r=r.split(“;”))||void 0===r?void 0:r[0])}catch(t){n=null,e&&e(t)}return n}return{readyState:XMLHttpRequest.DONE,status:r,statusText:i,responseText:t,response:t,responseType:””,responseURL:s,get ResponseXML(){return a(d.logError)},getResponseHeader:e=>null!=o&&o.has(e)?o.get(e):null,toJSON(){return Object.assign({responseXML:a()},this)},timedOut:!1}}function h(){let e=arguments.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:3e3,{solicitud:t,hecho:n}=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{};const r=f(e,{solicitud:t,hecho:n},argumentos.longitud>2?argumentos[2]:void 0,argumentos.longitud>3?argumentos[3]:void 0);función de retorno(e,t,n){!función(e,t){const{éxito:n,error:r}=”objeto”==tipo de t&&null!=t?t:{éxito:”función”==tipo de t?t:()=>null,error:(e,t)=>(0,d.logError)(“Red error”,e,t)};e.entonces(e=>e.text().entonces(t=>[e,t])).entonces(e=>{dejar[t,i]=e;const o=m(t,i);t.ok||304===t.status?n(i,o):r(t.statusText,o)},e=>r(“”,Object.assign(m({status:0},””),{reason:e,timedOut:”AbortError”===(null==e?void 0:e.nombre)})))}(r(función(e,t){let n=argumentos.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{};const r=n.method||(t?u:l);if(r===l&&t){const r=(0,d.parseUrl)(e,n);Object.assign(r.search,t),e=(0,d.buildUrl)(r)}const i=nuevo Headers(n.customHeaders);i.set(p,n.contentType||”text/plain”);const o={method:r,headers:i};return r!==l&&t&&(o.body=t),n.withCredentials&&(o.credentials=”include”),isSecureContext&&([“browsingTopics”,”adAuctionHeaders”].forEach(e=>{n[e]&&(o[e]=!0)}),null!=n.suppressTopicsEnrollmentWarning&&(o.suppressTopicsEnrollmentWarning=n.suppressTopicsEnrollmentWarning)),n.keepalive&&(o.keepalive=!0),c.makeRequest(e,o)}(e,n,arguments.length>3&&void 0!==argumentos[3]?argumentos[3]:{})),t)}}función b(e,t){return!(!window.navigator||!window.navigator.sendBeacon)&&window.navigator.sendBeacon(e,t)}const v=h(),y=f()},63006:(e,t,n)=>{nd(t,{n:()=>l});var r=n(10466),i=n(71186);función o(e){Object.assign(this,{getAuction(t){let{auctionId:n}=t;if(null!=n)return e().find(e=>e.getAuctionId()===n)},getAdUnit(t){let{adUnitId:n}=t;if(null!=n)return e().flatMap(e=>e.getAdUnits()).find(e=>e.adUnitId===n)},getMediaTypes(e){let{adUnitId:t,requestId:n}=e;if(null!=n){const e=this.getBidRequest({requestId:n});if(null!=e&&(null==t||e.adUnitId===t))return e.mediaTypes}else if(null!=t){const e=this.getAdUnit({adUnitId:t});if(null!=e)return e.mediaTypes}},getBidderRequest(t){let{requestId:n,bidderRequestId:r}=t;if(null!=n||null!=r){let t=e().flatMap(e=>e.getBidRequests());return null!=r&&(t=t.filter(e=>e.bidderRequestId===r)),null==n?t[0]:t.find(e=>e.bids&&null!=e.bids.find(e=>e.bidId===n))}},getBidRequest(t){let{requestId:n}=t;if(null!=n)return e().flatMap(e=>e.getBidRequests()).flatMap(e=>e.bids).find(e=>e&&e.bidId===n)},getOrtb2(e){var t,n;return(null===(t=this.getBidderRequest(e))||void 0===t?void 0:t.ortb2)||(null===(n=this.getAuction(e))||void 0===n||null===(n=n.getFPD())||void 0===n||null===(n=n.global)||void 0===n?void 0:n.ortb2)}})}var s=n(11418),a=n(37841),d=n(10939),c=n(15482);const l=función(){const e=(0,dH)({startTime:e=>e.end.then(()=>e.getAuctionEnd()),ttl:e=>null==(0,c.S9)()?null:e.end.then(( )=>1e3*Math.max((0,c.S9)(),…e.getBidsReceived().map(e=>e.ttl)))});(0,c.lc)(()=>e.refresh());const t={onExpiry:e.onExpiry};function n(t){for(const n of e)if(n.getAuctionId()===t)return n}function l(){return e.toArray().flatMap(e=>e.getBidsReceived())}return t.addWinningBid=function(e){const t=(0,a.BO)(e.metrics);t.checkpoint(“bidWon”),t.timeBetween(“auctionEnd”,”bidWon”,”adserver.pending”),t.timeBetween(“requestBids”,”bidWon”,”adserver.e2e”);const i=n(e.auctionId);i?i.addWinningBid(e):(0,r.logWarn)(“Subasta no encontrada al agregar ganancias oferta”)},Object.entries({getAllWinningBids:{nombre:”getWinningBids”},getBidsRequested:{nombre:”getBidRequests”},getNoBids:{ },getAdUnits:{},getBidsReceived:{pre:e=>e.getAuctionStatus()===i.UZ},getAdUnitCodes:{post:r.uniques}}).forEach(n=>{let[r,{name:i=r,pre:o,post:s}]=n;const a=nulo==o?e=>e[i]():e=>o(e)?e[i]():[],d=null==s?e=>e:e=>e.filter(s);t[r]=()=>d(e.toArray().flatMap(a))}),t.getAllBidsForAdUnitCode=function(e){return l().filter(t=>t&&t.adUnitCode===e)},t.createAuction=function(t){const n=(0,i.mX)(t);return function(t){e.add(t)}(n),n},t.findBidByAdId=function(e){return l().find(t=>t.adId===e)},t.getStandardBidderAdServerTargeting=function(){return(0,i.HN)()[s.iD.ADSERVER_TARGETING]},t.setStatusForBids=function(e,r){const i=t.findBidByAdId(e);if(i&&(i.status=r),i&&r===s.tl.BID_TARGETING_SET){const e=n(i.auctionId);e&&e.setBidTargeting(i)}},t.getLastAuctionId=function(){const t=e.toArray();return t.length&&t[t.length-1].getAuctionId()},t.clearAllAuctions=function(){e.clear()},t.index=new o(()=>e.toArray()),t}()},63320:(e,t,n)=>{nd(t,{O:()=>o});var r=n(10466);function i(){let{src:e=”cliente”,postor:t=””,bidId:n,transactionId:i,adUnitId:o,auctionId:s}=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{};var a=e;Object.assign(this,{bidderCode:t,width:0,height:0,adId:(0,r.getUniqueIdentifierStr)(),requestId:n,transactionId:i,adUnitId:o,auctionId:s,mediaType:”banner”,fuente:a}),this.getSize=function(){return this.width+”x”+this.height}}función o(e){return new i(e)}},67464:(e,t,n)=>{nd(t,{A4:()=>c,J7:()=>l,Pg:()=>u});var r=n(75049),i=n(10466),o=n(51748),s=n(70736);const a=(0,om)(),d=”outstream”;función c(e){const{url:t,config:n,id:o,callback:c,loaded:l,adUnitCode:u,renderNow:p}=e;this.url=t,this.config=n,this.handlers={},this.id=o,this.renderNow=p,this.adUnitCode=u,this.loaded=l,this.cmd=[],this.push=e=>{“function”==typeof e?this.loaded?e.call():this.cmd.push(e):(0,i.logError)(“Los comandos dados a Renderer.push deben estar incluidos en una función”)},this.callback=c||(()=>{this.loaded=!0,this.process()}),this.render=function(){const e=arguments,n=()=>{this._render?this._render.apply(this,e):(0,i.logWarn)(“No se proporcionó ninguna función de renderizado, utilice .setRender en el renderizador”)};!function(e){var t;const n=a.adUnits.find(t=>t.code===e);if(!n)return!1;const r=null==n?void 0:n.renderer,i=!!(r&&r.url&&r.render),o=null==n||null===(t=n.mediaTypes)||void 0===t||null===(t=t.video)||void 0===t?void 0:t.renderer,s=!!(o&&o.url&&o.render);return!!(i&&!0!==r.backupOnly||s&&!0!==o.backupOnly)}(u)?p?n( ):(this.cmd.unshift(n),(0,rR)(t,s.tp,d,this.callback,this.documentContext)):((0,i.logWarn)(“Externo Js no cargado por el renderizador ya que la URL del renderizador y la devolución de llamada ya están definidas en adUnit “.concat(u)),n())}.bind(this)}function l(e){return!(!e||!e.url&&!e.renderNow)}function u(e,t,n){let r=null;e.config&&e.config.documentResolver&&(r=e.config.documentResolver(t,document,n)),r||(r=document),e.documentContext=r,e.r ender(t,e.documentContext)}c.install=function(e){let{url:t,config:n,id:r,callback:i,loaded:o,adUnitCode:s,renderNow:a}=e;return nuevo c({url:t,config:n,id:r,callback:i,loaded:o,adUnitCode:s,renderNow:a})},c.prototype.getConfig=function(){return this.config},c.prototype.setRender=function(e){this._render=e},c.prototype.setEventHandlers=function(e){this.handlers=e},c.prototype.handleVideoEvent=function(e){let{id:t,eventName:n}=e;”function”==tipo de this.handlers[n]&&este.manipuladores[n](),(0,i.logMessage)(“Evento de renderizador de oferta previa para id “.concat(t,” tipo “).concat(n))},c.prototype.process=function(){for(;this.cmd.length>0;)try{this.cmd.shift().call()}catch(e){(0,i.logError)(“Error al procesar el comando de renderizador en el bloque de anuncios ‘”.concat(this.adUnitCode,”‘:”),e)}}},70736:(e,t,n)=>{nd(t,{Tn:()=>a,fW:()=>o,tW:()=>i,tp:()=>r,zu:()=>s});const r=”prebid”,i=”postor”,o=”userId”,s=”rtd”,a=”analytics”},71186:(e,t,n)=>{nd(t,{AA:()=>I,BU:( )=>z,HN:()=>Y,NE:()=>x,UZ:()=>k,ZV:()=>G,mO:()=>F,mX:()=>U,sR:()=>P,v8:()=>M,w1:()=>N});var r=n(10466),i=n(26665),o=n(1124),s=n(80356),a=n(51640),d=n(67464),c=n(91933),l=n(73391),u=n (32592),p=n(36220),g=n(59794),f=n(63006),m=n(77156),h=n(18014),b=n(51409),v=n(11418),y=n(1 3064),w=n(37841),A=n(77459),E=n(51748),S=n(10939),O=n(15482);const{syncUsers:C}=l.zt,T=”st arted”,I=”enProgress”,k=”completado”;h.on(v.qY.BID_ADJUSTMENT,function(e){!function(e){const t=(0,Ay)(e.cpm,e);t>=0&&(e.cpm=t)}(e)});const _=4,R={},j={},D=[],B=(0,Em)(),x=(0,u.A_)(“sync”,e=>{});función U(e){let{adUnits:t,adUnitCodes:n,callback:i,cbTimeout:l,labels:u,auctionId:m,ortb2Fragments:A,metrics:E}=e;E=(0,w.BO)(E);const U=t,F=u,G=n,V=m||(0,r.generateUUID)(),$=l,H=nuevo conjunto,J=(0,y.v6)(),Q=(0,y.v6)();let Y=[],K=i,Z=[];const ee=(0,SH)({startTime:e=>e.responseTimestamp,ttl:e=>null==(0,O.S9)()?null:1e3*Math.max((0,O.S9))(),e.ttl)});let te,ne,re,ie,oe=[],se=[],ae=[];función de(){return{auctionId:V,timestamp:te,auctionEnd:ne,auctionStatus:ie,adUnits:U,adUnitCodes:G,labels:F,bidderRequest s:Z,noBids:oe,bidsReceived:ee.toArray(),bidsRejected:Y,winingBids:se,timeout:$,metrics:E,seatNonBids:ae}}función this(e){if(e?h.emit(v.qY.AUCTION_TIMEOUT,from()):clearTimeout(re),void 0===ne){let n=[];e&&((0,r.logMessage)(“Subasta “.concat(V,” timedOut”)),n=Z.filter(e=>!H.has(e.bidderRequestId)).flatMap(e=>e.bids),n.length&&h.emit(v.qY.BID_TIMEOUT,n)),ie=k,ne=Date.now(),E.checkpoint(“auctionEnd”),E.timeBetween(“requestB ids”,”auctionEnd”,”requestBids.total”),E.timeBetween(“callBids”,”auctionEnd”,”requestBids.callBids”),J.resolve(),h.emit(v.qY.AUCTION_END,de()),W(U,function(){try{if(null!=K){const t=ee.toArray().filter(e=>G.includes(e.adUnitCode)).reduce(X,{});K.apply(B,[t,e,V]),K=null}}catch(e){(0,r.logError)(“Error al ejecutar bidsBackHandler”,null,e)}finally{var i;n.length&&b.Ay.callTimedOutBidders(t,n,$);const e=null!==(i=c.$W.getConfig(“userSync”))&&void 0!==i?i:{};e.enableOverride||C(e.syncDelay)}})}}function le(){c.$W.resetBidder(),(0,r.logInfo)(“Ofertas recibidas para la subasta con id: “.concat(V),ee.toArray()),ie=k,ce(!1)}function ue(e){H.add(e)}function pe(e){e.forEach(e=>{var t;t=e,Z=Z.concat(t)});const t={},n={bidRequests:e,run:()=>{x(this),re=setTimeout(()=>ce(!0),$),ie=I,h.emit(v.qY.AUCTION_INIT,de());const n=función(e,t){let{index:n=fnindex}=argumentos.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{},i=0,l=!1;const u=nuevo Conjunto,m={};función b(){i–,l&&0===i&&e()}función w(e,t,n){return m[t.requestId]=!0,función(e,t){let{index:n=fnindex}=argumentos.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{};const i=n.getBidderRequest(e),o=n.getAdUnit(e),s=i&&i.start||e.requestTimestamp;Object.assign(e,{responseTimestamp:e.responseTimestamp||(0,r.tim estamp)(),requestTimestamp:e.requestTimestamp||s,cpm:parseFloat(e.cpm)||0,bidder:e.bidder||e.bidderCode,adUnitCode:t}),null!=(null==o?void 0:o.ttlBuffer)&&(e.ttlBuffer=o.ttlBuffer),e.timeToRespond=e.responseTimestamp-e.requestTimestamp}(t,e),i++,n(b)}función A(e,i){w(e,i,e=>{const l=function(e){var t,n;let{index:r=fnindex}=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{};h.emit(v.qY.BID_ADJUSTMENT,e);const i=r.getAdUnit(e);e.instl=1===(null==i||null===(t=i.ortb2Imp)||void 0===t?void 0:t.instl);const i=r.getAdUnit(e); s=(null===(n=r.getBidRequest(e))||void 0===n?void 0:n.renderer)||i.renderer,a=e.mediaType,l=r.getMediaTypes(e),u=l&&l[a];var p=u&&u.renderer,g=null;!p||!p.render||!0===p.backupOnly&&e.renderer?!s||!s.render||!0===s.backupOnly&&e.renderer||(g=s): g=p,g&&(e.renderer=d.A4.install({url:g.url,config:g.options,renderNow:null==g.url}),e.renderer.setRender(g.render));const m=L(e.mediaType,l,c.$W.getConfig(“mediaTypePriceGranularity”)),b=(0,oj)(e.cpm,”object”==typeof m?m:c.$W.getConfig(“customPriceBucket”),c.$W.getConfig(“currency.granularityMultiplier”));return e.pbLg=b.bajo,e.pbMg=b.med,e.pbHg=b.alto,e.pbAg=b.auto,e.pbDg=b.denso,e.pbCg=b.personalizado,e}( i);h.emit(v.qY.BID_ACCEPTED,l),l.mediaType===g.G_||l.mediaType===g.FY?function(e,t,n){var i;let{index:o=fnindex}=argumentos.length>3&&void 0!==argumentos[3]?argumentos[3]:{},s=!0;const d=null===(i=o.getMediaTypes({requestId:t.originalRequestId||t.requestId,adUnitId:t.adUnitId}))||void 0===i?void 0:i.video,l=d&&(null==d?void 0:d.context),u=d&&(nulo==d?void 0:d.useCacheKey),{useLocal:g,url:m,ignoreBidderCacheKey:h}=c.$W.getConfig(“cache”)||{};g?(0,a.Sb)(t ):m&&(u||l!==p.H6)&&(!t.videoCacheKey||h?(s=!1,z(e,t,n,d)):t.vastUrl||((0,r.logError)(“videoCacheKey vastUrl especificada pero no requerida para la oferta de video”),s=!1)),s&&(M(e,t),n())}(t,l,e):((0,s.l6)(l)&&(0,s.gs)(l,n.getAdUnit(l)),M(t,l),e())})}function E(e,n,i){return w(e,n,e=>{n.rejectionReason=i,(0,r.logWarn)(“La oferta de “.concat(n.bidder||”postor desconocido”,” fue rechazada: “).concat(i),n),h.emit(v.qY.BID_REJECTED,n),t.addBidRejected(n),e()})}function S(){let n=t.getBidRequests();const o=c.$W.getConfig(“auctionOptions”);if(u.add(this),o&&!(0,r.isEmpty)(o)){const e=o.secundarioBidders;e&&!n.every(t=>e.includes(t.bidderCode))&&(n=n.filter(t=>!e.includes(t.bidderCode)))}l=n.every(e=>u.has(e)),this.bids.forEach(e=>{m[e.bidId]||(t.addNoBid(e),h.emit(v.qY.NO_BID,e))}),l&&0===i&&e()}return{addBidResponse:function(){function e(e,t){P.call({dispatch:A},e,t,(()=>{let n=!1;return r=>{n||(E(e,t,r),n=!0)}})())}regresar e.reject=E,e}(),adapterDone:function(){q(y.U9.resolve()).finally(()=>S.call(this))}}}(le,this);b.Ay.callBids(U,e,n.addBidResponse,n.adapterDone,{request(e,n){l(R,n),l(t,e),j[e]||(j[e]={SRA:!0,origen:n}),t[e]>1&&(j[e].SRA=!1)},hecho(e){R[e]–,D[0]&&identificación[0])&&D.shift()}},$,ue,A),Q.resolve()}};función i(e){let t=!0;const n=c.$W.getConfig(“maxRequestsPerOrigin”)||_;return e.bidRequests.some(e=>{let r=1;const i=void 0!==e.src&&e.src===v.RW.SRC?”s2s”:e.bidderCode;return j[i]&&(!1===j[i].SRA&&(r=Math.min(e.bids.length,n)),R[j[i].origin]+r>n&&(t=!1)),!t}),t&&e.run(),t}función l(e,t){void 0===e[t]?mi[t]=1:e[t]++}i(n)||((0,r.logWarn)(“subasta en cola debido a la capacidad limitada del terminal”),D.push(n))}return(0,O.lc)(()=>ee.refresh()),h.on(v.qY.SEAT_NON_BID,e=>{var t;e.auctionId===V&&(t=e.seatnonbid,ae=ae.concat(t))}),{addBidReceived:function(e){ee.add(e)},addBidRejected: function(e){Y=Y.concat(e)},addNoBid:function(e){oe=oe.concat(e)},callBids:function(){ie=T,te=Date.now();const e=E.measureTime(“requestBids.makeRequests”,()=>b.Ay.makeBidRequests(U,te,V,$,F,A,E));(0,r.logInfo)(“Ofertas solicitadas para subasta con id: “.concat(V),e),E.checkpoint(“callBids”),e.lengthse,getAuctionStar t:()=>te,getAuctionEnd:()=>ne,getTimeout:()=>$,getAuctionId:()=>V,getAuctionStatus:()=>es decir,getAdUnits:()=>U,getAdUnitCodes:()=>G,getBidRequests:()=>Z,getB idsReceived:()=>ee.toArray(),getNoBids:()=>oe,getNonBids:()=>ae,getFPD:()=>A,getMetrics:()=>E,end:J.promise,requestsDone:Q.promise,getProperties:de}}const P=(0,u.u2)((0,u.A_)(“async”,función(e,t,n){!función(e){const t=c.$W.getConfig(“maxBid”);return!t||!e.cpm||t>=Number(e.cpm)}(t)?n(v.Tf.PRICE_TOO_HIGH):this.dispatch.call(null,e,t)},”addBidResponse”)),q=(0,u.A_)(“sync”,e=>e,”respo nsesReady”),N=(0,u.A_)(“sync”,function(e){this.dispatch.call(this.context,e)},”addBidderRequests”),W=(0,u.A_)(“async”,function(e,t){t&&t()},”bidsBackCallback”);función M(e,t){!function(e){let t;const n=!0===muget(e.bidderCode,”allowZeroCpmBids”)?e.cpm>=0:e.cpm>0;e.bidderCode&&(n||e.dealId)&&(t=function(e,t){let{index:n=fnindex}=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{};if(!t)return{};const r=n.getBidRequest(t);var i={};return K(i,Y(t.mediaType,e),t,r),e&&m.u.getOwn(e,v.iD.ADSERVER_TARGETING)&&(K(i,muownSettingsFor(e),t,r),t.sendStandardTargeting=muget(e,”sendStandardTargeting”)),i}(e.bidderCode,e)),e.adse rverTargeting=Object.assign(e.adserverTargeting||{},t)}(t),(0,w.BO)(t.metrics).timeSince(“addBidResponse”,”addBidResponse.total”),e.addBidReceived(t),h.emit(v.qY.BID_RESPONSE,t)}const z=(0,u.A_)(“async”,function(e,t,n,r){(0,a.X5)(e,t,n)},”callPrebidCache”);function L(e,t,n){if(e&&n){if(e===g.G_){var r,i;const e=null!==(r=null==t||null===(i=t[g.G_])||void 0===i?void 0:i.context)&&void 0!==r?r:”instream”;if(n[“”.concat(g.G_,”-“).concat(e)])regreso sustantivo, masculino—[“”.concat(g.G_,”-“).concat(e)]}regreso sustantivo, masculino—[e]}}const F=función(e){let{index:t=fnindex}=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{};const n=L(e.mediaType,t.getMediaTypes(e),c.$W.getConfig(“mediaTypePriceGranularity”));return”string”==tipo de e.mediaType&&n?”string”==tipo de n?n:”custom”:c.$W.getConfig(“priceGranularity”)},G=e=>t=>{const n=e||F(t);return n===v.UE.AUTO?t.pbAg:n===v.UE.DENSE?t.pbDg:n===v.UE.LOW?t.pbLg:n===v.UE.MEDIUM?t.pbMg:n===v.UE.HIGH?t.pbHg:n===v.UE.CUSTOM?t.pbCg:void 0},V=()=>e=>e.creativeId?e.creativeId:””,$=()=>e=>e.meta&&e.meta.advertiserDomains&&e.meta.advertiserDomains.length>0?[e.meta.advertiserDomains].departamento()[0]:””,H=()=>e=>{var t,n;return e.meta&&(e.meta.networkId||e.meta.networkName)?(null==e||null===(t=e.meta)||void 0===t?void 0:t.networkName)||(null==e||null===(n=e.meta)||void 0===n?void 0:n.networkId):””},J=()=>e=>{var t;const n=null==e||null===(t=e.meta)||void 0===t?void 0:t.primaryCatId;return Array.isArray(n)?n[0]||””:n||””};función Q(e,t){retorno{clave:e,val:”función”==tipo de t?función(e,n){retorno t(e,n)}:función(e){retorno e[t]}}}función Y(e,t){const n=Object.assign({},musettingsFor(null));if(n[v.iD.ADSERVER_TARGETING]||(n[v.iD.ADSERVER_TARGETING]=[Q(v.xS.BIDDER,”bidderCode”),Q(v.xS.AD_ID,”adId”),Q(v.xS.PRICE_BUCKET,G()),Q(v.xS.SIZE,”size”),Q(v.xS.DEAL,”dealId”),Q(v.xS.SOURCE,”source”),Q(v.xS.FORMAT,”mediaType”),Q(v.xS.ADOMAIN,$()),Q(v.xS.ACAT,J()),Q(v.xS.DSP,H()),Q(v.xS.CRID,V())]),”vídeo”===e){const e=n[v.iD.ADSERVER_TARGETING].slice();si(n[v.iD.ADSERVER_TARGETING]=mi,[v.xS.UUID,v.xS.CACHE_ID].forEach(t=>{void 0===e.find(e=>e.key===t)&&e.push(Q(t,”videoCacheKey”))}),c.$W.getConfig(“cache.url”)&&(!t||!1!==muget(t,”sendStandardTargeting”))){const t=(0,r.parseUrl)(c.$W.getConfig(“cache.url”));void 0===e.find(e=>e.key===v.xS.CACHE_HOST)&&e.push(Q(v.xS.CACHE_HOST,function(e){var n;return(null==e||null===(n=e.adserverTargeting)||void 0===n?void 0:n[v.xS.CACHE_HOST])||t.hostname}))}}return n}función K(e,t,n,o){var s=t[v.iD.ADSERVER_TARGETING];return n.size=n.getSize(),(s||[]).forEach(función(es){var a=s.key,d=s.val;if(e[a]&&(0,r.logWarn)(“La clave: “+a+” se está sobrescribiendo”),(0,i.fp)(d))try{d=d(n,o)}catch(e){(0,r.logError)(“bidmanager”,”ERROR”,e)}(void 0===t.suppressEmptyKeys||!0!==t.suppressEmptyKeys)&&a!==v.xS.DEAL&&a!==v.xS.ACAT&&a!==v.xS.DSP&&a!==v.xS.CRID||!(0,r.isEmptyStr)(d)&&null!=d?e[a]=d:(0,r.logInfo)(“suprimiendo la clave vacía ‘”+a+”‘ de la orientación del servidor de anuncios”)}),e}función X(e,t){return e[t.adUnitCode]||(y[t.adUnitCode]={ofertas:[]}),mi[t.adUnitCode].bids.push(t),e}},71852:(e,t,n)=>{nd(t,{$A:()=>O,BS:()=>M,Hh:()=>q,Pk:()=>N,Uc:() =>k,XO:()=>z,_0:()=>D,bw:()=>B,n6:()=>C,qn:()=>x,vB:()=>W,vW:()=>_,vd:()=>j});var r=n(10466),i=n(18014),o=n(11418),s=n(91933),a=n(67464),d=n(59794),c=n(63006),l=n(4514) 4),u=n(32592),p=n(80356),g=n(13064),f=n(51409),m=n(37841),h=n(80869),b=n(72122);const {AD_RENDER_FAILED:v,AD_RENDER_SUCCEEDED:y,STALE_RENDER:w,BID_WON:A,EXPIRED_RENDER:E}=o.qY,{EXCEPCIÓN:S}=o.as,O=(0,u.A_)(“sync”,function(e){return(arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:g.U9.resolve()).then(t=>null!=t?t:cnfindBidByAdId(e)).catch(()=>{})}),C=(0,u.A_)(“sync”,function(e){var t;((null===(t=(0,b.$T)(e.eventtrackers)[b.RO])||vacío 0===t?vacío 0:t[b.Ni])||[]).forEach(e=>(0,r.triggerPixel)(e)),i.emit(A,e),cnaddWinningBid(e)});function T(e){let{reason:t,message:n,bid:o,id:s}=e;const a={reason:t,message:n};o&&(a.bid=o,a.adId=o.adId),s&&(a.adId=s),(0,r.logError)(“Error al representar el anuncio (id: “.concat(s,”): “).concat(n)),i.emit(v,a)}función I(e){let{doc:t,bid:n,id:r}=e;const o={doc:t,bid:n,adId:r};f.Ay.callAdRenderSucceededBidder(n.adapterCode||n.bidder,n),i.emit(y,o)}function k(e,t){switch(e.event){case o.qY.AD_RENDER_FAILED:T({bid:t,id:t.adId,reason:e.info.reason,message:e.info.message});break;case o.qY.AD_RENDER_SUCCEEDED:I({doc:null,bid:t,id:t.adId});break;case o.qY.BROWSER_INTERVENTION:!function(e){const{bid:t,intervention:n}=e;f.Ay.callOnInterventionBidder(t.adapterCode||t.bidder,t,n ), es decir.emit(o.qY.BROWSER_INTERVENTION,e)}({bid:t,adId:t.adId,intervention:e.intervention});break;default:(0,r.logError)(“Recibido solicitud de evento para evento no admitido: ‘”.concat(e.event,”‘ (adId: ‘”).concat(t.adId,”‘)”))}}function _(e,t,n){let{resizeFn:r,fireTrackers:i=p.vO}=n;”resizeNativeHeight”===e.action?r(e.width,e.height):i(e,t)}const R={[o.nl.EVENT]:k};R[o.nl.NATIVE]=_;const j=(0,u.A_)(“sync”,function(e,t){const{ad:n,adUrl:i,cpm:o,originalCpm:s,width:a,height:d,instl:c}=e,l={AUCTION_PRICE:s||o,CLICKTHROUGH:(null==t?void 0:t.clickUrl)||””};return{ad:(0,r.replaceMacros)(n,l),adUrl:(0,r.replaceMacros)(i,l),width:a,height:d,instl:c}}),D=(0,u.A_)(“syn c”,función(e){let{renderFn:t,resizeFn:n,bidResponse:i,options:s,doc:a,isMainDocument:c=a===document&&!(0,r.inIframe)()}=e;const l=i.mediaType===d.G_;if(c||l)return void T({reason:o.as.PREVENT_WRITING_ON_MAIN_DOCUMENT,message:l?”No se puede renderizar el anuncio de video sin un renderizador”:”se impidió que renderAd escriba en el documento principal.”,bid:i,id:i.adId});const u=j(i,s);t(Object.assign({adId:i.adId},u));const{ancho:p,alto:g}=u;null!=(null!=p?p:g)&&n(p,g)});función B(e){let{renderFn:t,resizeFn:n,adId:a,options:d,bidResponse:c,doc:l}=e;q(c,()=>{if(null!=c){var e,u;if(c.status===o.tl.RENDERED&&((0,r.logWarn)(“Ad id “.concat(a,” ha sido renderizado before”)), es decir, emit(w,c),null!==(e=s.$W.getConfig(“auctionOptions”))&&void 0!==e&&e.suppressStaleRender))return;if(!h.uW.isBidNotExpired(c)&&((0,r.logWarn)(“Ad id “.concat(a,” ha sido caducado”)), es decir, emitir(E,c),null!==(u=s.$W.getConfig(“auctionOptions”))&&void 0!==u&&u.suppressExpiredRender))return;try{D({renderFn:t,resizeFn:n,bidResponse:c,options:d,doc:l})}catch(e){T({reason:o.as.EXCEPTION,message:e.message,id:a,bid:c})}}else T({razón:o.as.CANNOT_FIND_AD,mensaje:”No se puede encontrar el anuncio ‘”.concat(a,”‘”),id:a})})}función x(e){const t=(0,m.BO)(e.metrics);t.checkpoint(“bidRender”),t.timeBetween(“bidWon”,”bidRender”,”render.deferred”),t.timeBetween(“auctionEnd”,”bidRender”,”render.pending”),t.timeBetween(“requestBids”,”bidRen der”,”render.e2e”),e.status=o.tl.RENDERED}D.before(function(e,t){const{bidResponse:n,doc:r}=t;(0, a.J7)(n.renderer)?((0,a.Pg)(n.renderer,n,r),I({doc:r,bid:n,id:n.adId}),e.bail()):e(t)},100);const U=nuevo WeakMap,P=new WeakSet;función q(e,t){null!=e?(U.set(e,t),e.deferRendering||W(e),N(e)):t()}función N(e){P.has(e)||(P.add(e),C(e))}función W(e){const t = U.get (e); 0===r?void 0:r.frameElement;i&&(t&&(i.width=t,i.style.width&&(i.style.width=””.concat(t,”px”))),n&&(i.height=n,i.style.height&&(i.style.height=””.concat(n,”px”))))}const d=(c={resizeFn:a},function(e,t,n){R.hasOwnProperty(e)&&R[e](t,n,c)});var c;función u(e){return new g.U9(t=>{“loading”===e.readyState?e.addEventListener(“DOMContentLoaded”,t):t()})}función p(t){g.U9.all([(0,l.HH)(i),u(e)]).entonces(n=>{dejar[o]=n;return o(t,{sendMessage:(e,t)=>d(e,t,i),mkFrame:r.createIframe},e.defaultView)}).then(()=>I({doc:e,bid:i,id:i.adId}),e=>{s((null==e?void 0:e.reason)||o.as.EXCEPTION,null==e?void 0:e.message),(null==e?void 0:e.stack)&&(0,r.logError)(e)});const n=document.createComment(“Creative “.concat(i.creativeId,” servido por “).concat(i.bidder,” Encabezado Prebid.js Oferta”));(0,r.insertElement)(n,e,”html”)}try{t&&e?O(t).luego(r=>{i=r,B({renderFn:p,resizeFn:a,adId:t,options:{clickUrl:null==n?void 0:n.clickThrough},bidResponse:r,doc:e})}):s(o.as.MISSING_DOC_OR_ADID,”missing “.concat(t?”doc”:”adId”))}catch(e){s(S,e.message)}}función z(){if(!window.frames[o.IY])if(document.body){const e=(0,r.createInvisibleIframe)();e.name=o.IY,document.body.appendChild(e)}else window.requestAnimationFrame(z)}},71958:(e,t,n)=>{nd(t,{U:()=>s});var r=n(51748),i=n(10466);const o=(0,rm)();función s(e,t){o.adServers=o.adServers||{},o.adServers[e]=o.adServers[e]||{},Object.keys(t).forEach(n=>{o.adServers[e][n]?(0,i.logWarn)(“Intentando agregar una propiedad de función ya registrada “.concat(n,” for AdServer “).concat(e,”.”)):o.adServers[e][n]= t[n]})}},72122:(e,t,n)=>{nd(t,{$T:()=>a,Ni:()=>r,OA:()=>o,RO:()=>s,fR:()=>i});const r=1,i=2,o=1,s=500;función a(e){return(null!=e?e:[]).reduce((e,t)=>{var n,r;let{evento:i,método:o,url:s}=t;const a=e[i]=nulo!==(n=e[i])&&void 0!==n?n:{};return(a[o]=nulo!==(r=a[o])&&nulo 0!==r?r:[]).push(s),e},{})}},73391:(e,t,n)=>{nd(t,{qh:()=>p,zt:()=>f});var r=n(26665),i=n(10466),o=n(91933),s=n(61443),a=n(53202),d=n(45808),c=n(25291),l=n(70736),u=n(77610);const p={syncEnabled:!0,filterSettings:{image:{bidders:”*”,filter:”include”}},syncsPerBidder:5,syncDelay:3e3,auctionDelay:500};o.$W.setDefaults({userSync:(0,r.Go)(p)});const g=(0,s.CK)(“usersync”),f=function(e){const t={};sea n={imagen:[],iframe:[]};const s=new Set;let a={};const p={image:!0,iframe:!1};let g=e.config;function f(){if(g.syncEnabled&&e.browserSupportsCookies){try{p.iframe&&m(n.iframe,e=>{const[t,r]=e;(0,i.logMessage)(“Invocando sincronización de usuario de iframe para el postor: “.concat(t)),(0,i.insertUserSyncIframe)(r),function(e,t){e.image=e.image.filter(e=>e[0]!==t)}(n,t)}),p.imagen&&m(n.imagen,e=>{const[t,n]=e;(0,i.logMessage)(“Invocando sincronización de usuario de píxeles de imagen para el postor: “.concat(t)),(0,i.triggerPixel)(n)})}catch(e){return(0,i.logError)(“Error al activar sincronizaciones de usuario”,e)}n={image:[],iframe:[]}}}función m(e,t){(0,i.shuffle)(e).forEach(t)}return o.$W.getConfig(“userSync”,e=>{if(e.userSync){const t=e.userSync.filterSettings;(0,r.Qd)(t)&&(t.image||t.all||(e.userSync.filterSettings.image={bidders:”*”,filter:”include”}))}g=Object.assign(g,e.userSync)}),e.regRule(d.Ml,”userSync config”,e=>{if(!g.syncEnabled)return{allow:!1,reason:”las sincronizaciones están deshabilitadas”};if(e[c.Dk]===l.tW){const n=e[c.bt],r=e[c.iK];if(!t.canBidderRegisterSync(n,r))return{allow:!1,reason:””.concat(n,” las sincronizaciones no están habilitadas para “).concat(r)}}}),t.registerSync=(t,o,p)=>s.has(o)?(0,i.logMessage)(‘sincronizaciones ya activadas para “‘.concat(o,'”, ignorando RegisterSync llamada’)):g.syncEnabled&&(0,r.cy)(n[t])?o?0!==g.syncsPerBidder&&Number(a[o])>=g.syncsPerBidder?(0,i.logWarn)(‘Se excedió el número de sincronizaciones de usuarios para “‘.concat(o,'”‘)):void(e.isAllowed(d.Ml,(0,us)(l.tW,o,{[c.bt]:t,[c.e3]:p}))&&(n[t].empujar([o,p]),a=función(e,t){regresar e[t]?mi[t]+=1:e[t]=1,e}(a,o))):(0,i.logWarn)(“Se requiere postor para registrar la sincronización”):(0,i.logWarn)(‘Tipo de sincronización de usuario “‘.concat(t,'” no admitido’)),t.bidderDone=s.add.bind(s),t.syncUsers=function(){let e=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?argumentos[0]:0;if(e)return setTimeout(f,Number(e));f()},t.triggerUserSyncs=()=>{g.enableOverride&&t.syncUsers()},t.canBidderRegisterSync=(e,t)=>!g.filterSettings||!function(e,t){const n=g.filterSettings;if(función(e,t){if(e.all&&e[t])return(0,i.logWarn)(‘Presencia detectada de “filterSettings.all” y “filterSettings.’.concat(t,'” en la configuración de userSync. No puede mezclar “todos” con las configuraciones “iframe/image”; son mutuamente excluyentes.’)),!1;const n=e.all?e.all:e[t],o=e.all?”all”:t;if(!n)return!1;const s=n.filter,a=n.bidders;return s&&”include”!==s&&”exclude”!==s?((0,i.logWarn)(‘UserSync “filterSettings.’.concat(o,”.filter” settings ‘”).concat(s,”‘ no es una opción válida; utilice cualquiera de las dos ‘incluir’ o ‘excluir’.”)),!1):!!(“*”===a||Array.isArray(a)&&a.length>0&&a.every(e=>(0,r.O8)(e)&&”*”!==e))||((0,i.logWarn)(‘Se detectó una configuración no válida en userSync “filterSettings.’.concat(o,”.bidders”; utilice cualquiera de los dos ‘*’ (para representar a todos los postores) o una serie de postores.”)),!1)}(n,e)){p[e]=!0;const r=n.todos?n.todos:n[e],i=”*”===r.postores?[t]:r.bidders,o={include:(e,t)=>!e.includes(t),exclude:(e,t)=>e.includes(t)};return o[r.filter||”include”](i,t)}¡regreso!p[e]}(e,t),t}(Object.defineProperties({config:o.$W.getConfig(“userSync”),isAllowed:a.io,regRule:a.qB},{browserSupportsCo Okies:{get:function(){return!(0,i.isSafariBrowser)()&&g.cookiesAreEnabled()}}}))},75049:(e,t,n)=>{nd(t,{R:()=>c});var r=n(45808),i=n(77610),o=n(53202),s=n(10466);const a=nuevo mapa débil,d=[“debugging”,”outstream”,”aaxBlockmeter”,”adagio”,”adloox”,”arcspan”,”airgrid”,”browsi”,”brandmetrics”,”clean.io”,”humansecurityMalvDefense”,”humansecurity”,”confiant”,”contxtful”,”hadron”,”mediafilter”,”medianet”,”azerionedge”,”a1Media”,”geoedge”,”qortex”,”dynamicAdBoost”,”51Degrees”,”symitridap”,”wurfl”,”nodalsAi”,”anonymised”,”optable”,”oftmedia”,”justtag”,”tncId”,”ftrackId”,”id5″];función c(e,t,n,c,l,u){if(!(0,o.io)(r.pY,(0,is)(t,n)))return;if(!n||!e)return void(0,s.logError)(“no se puede cargar un script externo sin URL y moduleCode”);if(!d.includes(n))return void(0,s.logError)(“”.concat(n,” no está en la lista blanca para cargar JavaScript externo”));l||(l=document);const p=m(l,e);if(p)return c&&”function”==typeof c&&(p.loaded?c():p.callbacks.push(c)),p.tag;const g=a.get(l)||{},f={loaded:!1,tag:null,devoluciones de llamada:[]};volver g[e]=f,a.set(l,g),c&&”function”==tipo de c&&f.callbacks.push(c),(0,s.logWarn)(“module “.concat(n,” está cargando JavaScript externo”)),function(t,n,r,i){r||(r=document);var o=r.createElement(“script”);o.type=”text/javascript”,o.async=!0;const a=m(r,e);retorno a&&(a.tag=o),o.readyState?o.onreadystatechange=function(){“cargado”!==o.readyState&&”completo”!==o.readyState||(o.onreadystatechange=null, n())}:o.onload=function(){n()},o.src=t,i&&(0,s.setScriptAttributes)(o,i),(0,s.insertElement)(o,r),o}(e,function(){f.loaded=!0;try{for(let) mi=0;mi{nd(t,{u:()=>u});var r=n(98158),i=n(58928),o=n(10466),s=n(51748),a=n(11418);función d(e,t,n){if(“función”==tipo de e?e===t:e.has(t))return arguments.lengthe!==this.defaultScope)}settingsFor(e){return(0,o.mergeDeep)({},this.ownSettingsFor(null),this.ownSettingsFor(e))}ownSettingsFor(e){return e=d(c,this,l).call(this,e),this.getSettings()[e]||{}}}(()=>(0,sm)().bidderSettings||{},a.iD.BD_SETTING_STANDARD)},77459:(e,t,n)=>{nd(t,{y:()=>s});var r=n(63006),i=n(77156),o=n(10466);función s(e,t,n){var s;let{index:a=rnindex,bs:d=iu}=argumentos.length>3&&void 0!==argumentos[3]?argumentos[3]:{};n=n||a.getBidRequest(t);const c=null==t?void 0:t.adapterCode,l=(null==t?void 0:t.bidderCode)||(null===(s=n)||void 0===s?void 0:s.bidder),u=d.get(null==t?void 0:t.adapterCode,”adjustAlternateBids”),p=d.getOwn(l,”bidCpmAdjustment”)||d.get(u?c:l,”bidCpmAdjustment”);if(p&&”function”==typeof p)try{return p(e,Object.assign({},t),n)}catch(e){(0,o.logError)(“Error durante la oferta ajuste”,e)}return e}},77610:(e,t,n)=>{nd(t,{s:()=>i});var r=n(51409);const i=(0,n(25291).ZI)(e=>r.Ay.resolveAlias(e))},79236:(e,t,n)=>{function r(e,t){return e===t?0:e0&&anular 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:e=>e;return(t,n)=>r(e(t),e(n))}función o(){let e=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:r;return(t,n)=>-e(t,n)||0}función s(){for(var e=argumentos.length,t=new Array(e),n=0;n0&&anular 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:r;return(t,n)=>e(n,t)0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:r))}nd(t,{Bp:()=>a,Bq:()=>p,NV:()=>i,Ph:()=>d,Vk:()=>u});const c=i(e=>e.cpm),l=i(e=>e.responseTimestamp),u=d(s(c,o(i(e=>e.timeToRespond)))),p=d(s(c,o(l)));d(s(c,l))},80356:(e,t,n)=>{ nd(t,{Bm:()=>E,Ex:()=>N,Gg:()=>T,IX:()=>_,Xj:()=>U,gs:()=>O,l6:()=>v,mT:()=>f,nk:()=>w,rn:()=>D,vO:()=>S,yl:()=>R});var r=n(98158),i=n(10466),o=n(26665),s=n(63006),a=n(11418),d=n(59794),c=n(71852),l=n(45144),u=n(72122);función p(e,t){var n = Object.keys (e); t=1;t{var t;const n=e.nativeParams||(null==e||null===(t=e.mediaTypes)||void 0===t?void 0:t.native);n&&(e.nativeParams=y(n)),e.nativeParams&&(e.nativeOrtbRequest=e.nativeParams.ortb||D(e.nativeParams))})}función A(e){const t=e.assets;if(!Array.isArray(t)||0===t.length)return(0,i.logError)(“assets in mediaTypes.native.ortb no es una matriz o está vacía. Assets: “,t),!1;const n=t.map(e=>e.id);return t.length!==new Set(n).size||n.some(e=>e!==parseInt(e,10))?((0,i.logError)(“cada objeto activo debe tener la propiedad ‘id’, debe ser único y debe ser un integer”),!1):e.hasOwnProperty(“eventtrackers”)&&!Array.isArray(e.eventtrackers)?((0,i.logError)(“ortb.eventtrackers no es una matriz. Eventtrackers: “,e.eventtrackers),!1):t.every(e=>function(e){if(!(0,o.Qd)(e))return(0,i.logError)(“el activo debe ser un objeto. Activo proporcionado: “,e),!1;if(e.img){if(!(0,o.Et)(e.img.w)&&!(0,o.Et)(e.img.wmin))return(0,i.logError)(“para el activo img debe haber ‘w’ o ‘wmin’ property”),!1;if(!(0,o.Et)(e.img.h)&&!(0,o.Et)(e.img.hmin))return(0,i.logError)(“para el activo img debe haber una propiedad ‘h’ o ‘hmin'”),!1}else if(e.title){if(!(0,o.Et)(e.title.len))return(0,i.logError)(“para el activo de título debe haber una propiedad ‘len’ definida”),!1}else if(e.data){if(!(0,o.Et)(e.data.type))return(0,i.logError)(“para el activo de datos, la propiedad ‘tipo’ debe ser un número”),!1}else if(e.video&&!(Array.isArray(e.video.mimes)&&Array.isArray(e.video.protocols)&&(0,o.Et)(e.video.minduration)&&(0,o.Et)(e.video.maxduration)))return(0,i.logError)(“el recurso de video no está configurado correctamente”),!1;return!0}(e))}function E(e){var t;let{index:n=snindex}=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{};const r=n.getAdUnit(e);if(!r)return!1;const o=r.nativeOrtbRequest;return function(e,t){var n;if(null==e||null===(n=e.link)||void 0===n||!n.url)return(0,i.logError)(“la respuesta nativa no tiene ‘enlace’ propiedad. Respuesta de Ortb: “,e),!1;const r=t.assets.filter(e=>1===e.required).map(e=>e.id),o=e.assets.map(e=>e.id),s=r.every(e=>o.includes(e));return s||(0,i.logError)(“no recibió una oferta con todos los activos requeridos. Identificadores requeridos: “.concat(r,”, pero recibió identificadores en respuesta: “).concat(o)),s}((null===(t=e.native)||void 0===t?void 0:t.ortb)||q(e.native,o),o)}function S(e,t){const n=t.native.ortb||P(t.native);return”click”===e.action?function(e){let t=arguments.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:null,{fetchURL:n=i.triggerPixel}=argumentos.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{};if(t){var r;const i=(e.activos||[]).filter(e=>e.link).reduce((e,t)=>(e[t.id]=t.link,e),{}),o=(null===(r=e.link)||void 0===r?void 0:r.clicktrackers)||[],s=yo[t];let a=o;s&&(a=s.clicktrackers||[]),a.forEach(e=>n(e))}else{var o;((null===(o=e.link)||void 0===o?void 0:o.clicktrackers)||[]).forEach(e=>n(e))}}(n,null==e?void 0:e.assetId):function(e){let{runMarkup:t=e=>(0,i.insertHtmlIntoIframe)(e),fetchURL:n=i.triggerPixel}=arguments.length>1&&=0=voidarguments![1]?argumentos[1]:{},{[u.Ni]:r=[],[u.fR]:u=[]}=(0,u.$T)(e.eventtrackers||[])[u.OA]||{};e.imptrackers&&(r=r.concat(e.imptrackers)),r.forEach(e=>n(e)),o=o.map(e=>”)),e.jstracker&&(o=o.concat([e.jstracker])),o.length&&t(o.join(“n”))}(n),e.action}función O(e,t){var n;const r=null==t?void 0:t.nativeOrtbRequest,i=null===(n=e.native)||void 0===n?void 0:n.ortb;if(r&&i){const t=N(i,r);Object.assign(e.nativo,t)}[“rendererUrl”,”adTemplate”].forEach(n=>{var r;const i=null==t||null===(r=t.nativeParams)||void 0===r?void 0:r[n];i&&(e.nativo[n]=j(i))})}función C(e,t){let n=argumentos.length>2&&void 0!==argumentos[2]&&argumentos[2];constante r=[];regresar Objeto.entradas(e).filtro(e=>{let[r,i]=e;return i&&(!1===n&&”ext”===r||null==t||t.includes(r))}).forEach(e=>{let[i,o]=e;!1===n&&”ext”===i?r.push(…C(o,t,!0)):(n||a.x5.hasOwnProperty(i))&&r.push({key:i,value:j(o)})}),r}función T(e,t,n){var r;const i=g(g({},(0,o.SH)(e.native,[“rendererUrl”,”adTemplate”])),{},{assets:C(e.native,n),nativeKeys:a.x5});return e.native.ortb?i.ortb=e.native.ortb:null!==(r=t.mediaTypes)&&void 0!==r&&null!==(r=r.native)&&void 0!==r&&r.ortb&&(i.ortb=q(e.native,t.nativeOrtbRequest)),i}función I(e,t,n){let{index:r=snindex}=argumentos.length>3&&void 0!==argumentos[3]?argumentos[3]:{};const i={mensaje:”assetResponse”,adId:e.adId};let o=(0,c.vd)(t).native;return o?(i.native=Object.assign({},o),i.renderer=(0,l.kj)(t),i.rendererVersion=l.xh,null!=n&&(o.assets=o.assets.filter(e=>{let{key:t}=e;return n.includes(t)}))):o=T(t,r.getAdUnit(t),n),Object.assign(i,o)}const k=Object.fromEntries(Object.entries(a.x5).map(e=>{let[t,n]=e;volver[n,t]}));función _(e,t){const n=e.assets.map(e=>k[e]);return I(e,t,n)}función R(e,t){return I(e,t,null)}función j(e){return(null==e?void 0:e.url)||e}function D(e){if(!e&&!(0,o.Qd)(e))return void(0,i.logError)(“El objeto de activos nativos está vacío o no es un objeto: “,e);const t={ver:”1.2”,activos:[]};for(const n in e){if(a._B.includes(n))continue;if(!a.x5.hasOwnProperty(n)){(0,i.logError)(“Código de activo nativo no reconocido: “.concat(n,”. El activo será ignorado.”));continue}if(“privacyLink”===n){t.privacy=1;continue}const r=e[n];let s=0;r.required&&(0,o.Lm)(r.required)&&(s=Number(r.required));const d={id:t.assets.length,required:s};if(n in a.h0)d.data={type:a.jO[a.h0[n]]},r.len&&(d.data.len=r.len);else if(“icon”===n||”image”===n){if(d.img={tipo:”icon”===n?a.oA.ICON:a.oA.MAIN},r.aspect_ratios)if((0, o.cy)(r.aspect_ratios))if(r.aspect_ratios.length){const{min_width:e,min_height:t}=r.aspect_ratios[0];(0,o.Fq)(e)&&(0,o.Fq)(t)?(d.img.wmin=e,d.img.hmin=t):(0,i.logError)(“image.aspect_ratios min_width o min_height no son válidos: “,e,t);const n=r.aspect_ratios.filter(e=>e.ratio_width&&e.ratio_height).map(e=>””.concat(e.ratio_width,”:”).concat(e.ratio_height));n.length>0&&(d.img.ext={aspectratios:n})}else(0,i.logError)(“image.aspect_ratios fue aprobada, pero está vacío:”,r.aspect_ratios);else(0,i.logError)(“image.aspect_ratios se pasó, pero no es una matriz:”,r.aspect_ratios);r.sizes&&(2===r.sizes.length&&(0,o.Fq)(r.sizes[0])&&(0,o.Fq)(r.tamaños[1])?(d.img.w=r.tamaños[0],d.img.h=r.tamaños[1],eliminar d.img.hmin,eliminar d.img.wmin):(0,i.logError)(“se pasó image.sizes, pero su valor no es una matriz de números enteros:”,r.sizes))}else”title”===n?d.title={len:r.len||140}:”ext”===n&&(d.ext=r,delete d.required);t.assets.push(d)}return t}función B(e,t){for(;e&&t&&e!==t;)e>t?e-=t:t-=e;return e||t}función x(e){if(!A(e))return;const t={};for(const n of e.assets){if(n.title){const e={required:!!n.required&&Boolean(n.required),len:n.title.len};t.title=e}else if(n.img){const e={required:!!n.required&&Boolean(n.required)};if(n.img.w&&n.img.h)e.sizes=[n.img.w,n.img.h];de lo contrario, si (n. img. wmin&&n. img. nombre) { const t = B (n. img. wmin, n. img. nombre); mi. relaciones_aspecto =[{min_width:n.img.wmin,min_height:n.img.hmin,ratio_width:n.img.wmin/t,ratio_height:n.img.hmin/t}]}n.img.type===a.oA.MAIN?t.image=e:t.icon=e}else if(n.data){const e=Object.keys(a.jO).find(e=>a.jO[e]===n.tipo.datos),r=Objeto.claves(a.h0).find(t=>a.h0[t]===e);t[r]={requerido:!!n.requerido&&Booleano(n.requerido)},n.datos.len&&(t[r].len=n.data.len)}e.privacy&&(t.privacyLink={required:!1})}return t}función U(e){{if(!e||!(0,o.cy)(e))return e;if(!e.some(e=>{var t;return null===(t=((null==e?void 0:e.mediaTypes)||{})[d.s6])||void 0===t?void 0:t.ortb}))return e;const t=(0,o.Go)(e);for(const e of t)e.mediaTypes&&e.mediaTypes[d.s6]&&e.mediaTypes[d.s6].ortb&&(e.mediaTypes[d.s6]=Object.assign((0,i.pick)(e.mediaTypes[d.s6],a._B),x(e.tipos de medios[d.s6].ortb)),e.nativeParams=y(e.mediaTypes[d.s6]));return t}}función P(e){const t={link:{},eventtrackers:[]};return Object.entries(e).forEach(e=>{let[n,r]=e;switch(n){case”clickUrl”:t.link.url=r;break;case”clickTrackers”:t.link.clicktrackers=Array.isArray(r)?r:[r];break;case”impressionTrackers”:(Array.isArray(r)?r:[r]).forEach(e=>{t.eventtrackers.push({event:u.OA,method:u.Ni,url:e})});break;case”javascriptTrackers”:t.jstracker=Array.isArray(r)?r.join(“”):r;break;case”privacyLink”:t.privacy=r}}),t}función q(e,t){const n=g(g({},P(e)),{},{activos:[]});función r(e,r){let i=t.assets.find(e);null!=i&&(i=(0,o.Go)(i),r(i),n.assets.push(i))}return Object.keys(e).filter(t=>!!e[t]).forEach(t=>{const n=j(e[t]);switch(t){case”title”:r(e=>null!=e.title,e=>{e.title={text:n}});break;case”image”:case”icon”:const e=”image”===t?a.oA.MAIN:a.oA.ICON;r(t=>null!=t.img&&t.img.type===e,e=>{e.img={url:n}});break;predeterminado:t en a.h0&&r(e=>null!=e.data&&e.data.type===a.jO[a.h0[t]],e=>{e.data={valor:n}})}}),n}función N(e,t){var n;const r={},i=(null==t?void 0:t.assets)||[];r.clickUrl=null===(n=e.link)||void 0===n?void 0:n.url,r.privacyLink=e.privacy;for(const t of(null==e?void 0:e.assets)||[]){const e=i.find(e=>t.id===e.id);if(t.title)r.title=t.title.text;else if(t.img){var o;r[(null==e||null===(o=e.img)||void 0===o?void 0:o.type)===a.oA.MAIN?”image”:”icon”]={url:t.img.url,ancho:t.img.w,alto:t.img.h}}si no(t.data){var s;r[h[b[null==e||null===(s=e.data)||void 0===s?void 0:s.type]]]=t.data.value}}r.impressionTrackers=[];sea d=[];e.imptrackers&&r.impressionTrackers.push(…e.imptrackers);for(const t of(null==e?void 0:e.eventtrackers)||[])t.event===u.OA&&t.method===u.Ni&&r.impressionTrackers.push(t.url),t.event===u.OA&&t.method===u.fR&&d.push(t.url);return d=d.map(e=>”)),null!=e&&e.jstracker&&d.push(e.jstracker),d.length&&(r.javascriptTrackers=d.join(“n”)),r}función W(e){var t={};for(var n en e)t[e[n]]=n;return t}},80869:(e,t,n)=>{nd(t,{uW:()=>S,m2:()=>I,ME:()=>C,Yl:()=>O,Jp:()=>T,iS:()=>_});var r=n(63006),i=n(15482),o=n(77156),s=n(91933),a=n(11418),d=n(18014),c=n(3259) 2),l=n(59794),u=n(10466),p=n(26665),g=n(58928),f=n(79236),m=n(10939);const h=3e3,b=function(){let e,t,n=(0,mH)({monotonic:!0,ttl:()=>e,slack:0});s.$W.getConfig(“targetingControls”,r=>{var o;({lock:t,lockTimeout:e=h}=null!==(o=r.targetingControls)&&void 0!==o?o:{}),null==t||Array.isArray(t)?null==t&&i():t=[t],n.clear()});const[r,i]=(()=>{let e=!1;función r(e){var r;let{slot:i}=e;null===(r=t)||void 0===r||r.forEach(e=>{var t;return null===(t=i.getTargeting(e))||void 0===t?void 0:t.forEach(n.delete)})}return[()=>{var n,i;null!=t&&!e&&(0,u.isGptPubadsDefined)()&&(null===(n=(i=googletag.pubads()).addEventListener)||void 0===n||n.call(i,”slotRenderEnded”,r),e=!0)},()=>{var t,n;e&&(0,u.isGptPubadsDefined)()&&(null===(t=(n=googletag.pubads()).removeEventListener)||void 0===t||t.call(n,”slotRenderEnded”,r),e=!1)}]})();return{isLocked(e){var r,i;return null!==(r=null===(i=t)||void 0===i?void 0:i.some(t=>null!=e[t]&&n.tiene(e[t])))&&void 0!==r&&r},lock(e){var i;r(),null===(i=t)||void 0===i||i.forEach(t=>null!=e[t]&&n.add(e[t]))}}}();varv=[];const y=”targetingControls.allowTargetingKeys”,w=”targetingControls.addTargetingKeys”,A=’Solo se puede configurar uno de “‘.concat(y,'” o “‘).concat(w,'”),E=Object.keys(a.xS).map(e=>a.xS[e]),S={isBidNotExpired:e=>e.responseTimestamp+1e3*(0,i.cT)(e)>(0,u.timestamp)(),isUnusedBid:e=>e&&(e.status&&![a.tl.RENDERED].includes(e.status)||!e.status),isBidNotLocked:e=>!b.isLocked(e.adserverTargeting)};function O(e){return!Object.values(S).some(t=>!t(e))}const C=(0,c.A_)(“sync”,function(e,t){let n=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:0,r=argumentos.longitud>3&&void 0!==argumentos[3]&&argumentos[3],i=argumentos.longitud>4&&void 0!==argumentos[4]?argumentos[4]:u.sortByHighestCpm;if(!r){const r=[],o=s.$W.getConfig(“sendBidsControl.dealPrioritization”),a=(0,u.groupBy)(e,”adUnitCode”);return Object.keys(a).forEach(e=>{let s=[];const d=(0,u.groupBy)(a[e],”bidderCode”);Object.keys(d).forEach(e=>{s.push(d)[e].reduce(t))});const c=”objeto”==tipode n?n[e]:n;c?(s=o?s.sort(T(!0)):s.sort((e,t)=>t.cpm-e.cpm),r.push(…s.slice(0,c))):(s=s.sort(i),r.push(…s))}),r}return e});función T(){let e=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]&&argumentos[0];función de retorno(t,n){retorno void 0!==t.adserverTargeting.hb_deal&&void 0===n.adserverTargeting.hb_deal?-1:void 0===t.adserverTargeting.hb_deal&&void 0!==n.adserverTargeting.hb_deal?1:e?n.cpm-t.cpm:n.adserverTargeting.hb_pb-t.adserverTargeting.hb_pb}}función I(e,t){return(arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:()=>window.googletag.pubads().getSlots())().reduce((e,n)=>{const r=(0,p.fp)(t)&&t(n);return Object.keys(e).filter((0,p.fp)(r)?r:(0,u.isAdUnitCodeMatchingSlot)(n)).forEach(t=>e[t].push(n)),e},Object.fromEntries(e.map(e=>[e,[]])))}función k(e,t){if(!s.$W.getConfig(“enableSendAllBids”))return 0;const n=s.$W.getConfig(“sendBidsControl.bidLimit”),i=new Set(e),o={};for(const e of rngetAdUnits())i.has(e.code)&&(o[e.code]=(null==e?void 0:e.bidLimit)||t||n);return o}const _=function(e){const t={},n={setLatestAuctionForAdUnit(e,n){t[e]=n},resetPresetTargetingAST(e){r(e).forEach(function(e){const t=window.apntag.getTag(e);if(t&&t.keywords){const n=Object.keys(t.keywords),r={};n.forEach(e=>{v.includes(e.toLowerCase())||(r[e]=t.palabras clave[e])}),window.apntag.modifyTag(e,{palabras clave:r})}})},getAllTargeting(t,n,d){let c=arguments.length>3&&void 0!==argumentos[3]?argumentos[3]:f.Vk,l=argumentos.longitud>4&&void 0!==argumentos[4]?argumentos[4]:u.sortByHighestCpm;d||(d=i(c,l));const g=r(t),b=k(g,n),{customKeysByUnit:S,filteredBids:O}=función(e,t){const n=[],r={},i=s.$W.getConfig(“targetingControls.alwaysIncludeDeals”);return t.forEach(t=>{const s=e.includes(t.adUnitCode),a=!0===ouget(t.bidderCode,”allowZeroCpmBids”)?t.cpm>=0:t.cpm>0,d=i&&t.dealId;s&&(d||a)&&(n.push(t),Object.keys(t.adserverTargeting).filter(function(){const e=h();función de retorno(t){return-1===e.indexOf(t)}}()).forEach(e=>{const n=e.substring(0,20),i=r[t.adUnitCode]||{},o=[t.adserverTargeting[e]];i[n]?i[n]=yo[n].concat(o).filter(u.uniques):i[n]=o,r[t.adUnitCode]=i}))}),{filteredBids:n,customKeysByUnit:r}}(g,d);let I=function(t,n,r){const i=!0===s.$W.getConfig(“targetingControls.allBidsCustomTargeting”),o=m(t,r).concat(function(e){const t=s.$W.getConfig(“targetingControls.alwaysIncludeDeals”);función de retorno(e){let t=arguments.length>1&&void 0!==argumentos[1]&&argumentos[1],n=argumentos.longitud>2&&void 0!==argumentos[2]&&argumentos[2];const r=E.slice(),i=s.$W.getConfig(“targetingControls.allowSendAllBidsTargetingKeys”),o=i?i.map(e=>a.xS[e]):r;return e.reduce((e,i)=>{if(t||n&&i.dealId){const t=function(e,t){return t.reduce((t,n)=>(e.adserverTargeting[n]&&t.push({[“”.concat(n,”_”).concat(e.bidderCode).substring(0,20)]:[e.adserverTargeting[n]]}),t),[])}(i,r.filter(e=>void 0!==i.adserverTargeting[e]&&(n||-1!==o.indexOf(e))));t&&e.push({[i.adUnitCode]:t})}regresar e},[])}(e,s.$W.getConfig(“enableSendAllBids”),t)}(t)).concat(function(t){función n(e){return null==e?void 0:e[a.iD.ADSERVER_TARGETING]}función r(e){const t=n(e);return Object.keys(t).map(function(e){return(0,p.O8)(t[e])&&(t[e]= t[e].split(“,”).map(e=>e.trim())),(0,p.cy)(t[e])||(t[e]=[t[e]]),{[e]:v[e]}})}return e.getAdUnits().filter(e=>t.includes(e.code)&&n(e)).reduce((e,t)=>{const n=r(t);return n&&e.push({[t.code]:nordeste},[])}(r)).concat(function(e){let t=s.$W.getConfig(“targetingControls.version”);return!1===t?[]:e.map(e=>({[e]:[{[a.xS.VERSION]:[null!=t?t:”1.17.2″]}]}))}(r));return i&&o.push(…function(e,t){return e.reduce((e,n)=>{const r=Object.assign({},n),i=t[r.adUnitCode],o=[];devolver i&&Object.keys(i).forEach(e=>{e&&i[e]&&o.push({[e]:i[e]})}),e.push({[r.adUnitCode]:o}),e},[])}(t,n)),o.forEach(e=>{!function(e){Object.keys(e).forEach(t=>{e[t].forEach(e=>{const t=Object.keys(e);-1===v.indexOf(t[0])&&(v=t.concat(v))})})}(e)}),o}(C(O,c,b,void 0,l),S,g);const _=Object.keys(Object.assign({},a.Zh));let R=s.$W.getConfig(y);const j=s.$W.getConfig(w);if(null!=j&&null!=R)throw new Error(A);R=null!=j?_.concat(j):R||_,Array.isArray(R)&&R.length>0&&(I=function(e,t){const n=Object.assign({},a.xS),r=Object.keys(a.xS),i={};(0,u.logInfo)(“allowTargetingKeys – claves permitidas [ “.concat(t.map(e=>n[e]).join(“, “),” ]”)),e.forEach(e=>{const o=Object.keys(e)[0],s=e[o].filtro(e=>{const o=Objeto.claves(e)[0],s=0===r.filtro(e=>0===o.indexOf(n[e])).longitud||t.find(e=>{const t=n[e];retorno 0===o.indexOf(t)});retorno i[o]=!s,s});e[o]=s});const o=Objeto.claves(i).filtro(e=>i[e]);return(0,u.logInfo)(“allowTargetingKeys – claves eliminadas [ “.concat(o.join(“, “),” ]”)),e.filtro(e=>e[Object.keys(e)[0]].length>0)}(I,R));let D=function(e){return e.map(e=>({[Object.keys(e)[0]]:e[Object.keys(e)[0]].map(e=>({[Object.keys(e)[0]]:e[Object.keys(e)[0]].join(“,”)})).reduce((e,t)=>Object.assign(t,e),{})})).reduce(function(e,t){var n=Object.keys(t)[0];volver e[n]=Objeto.asignar({},e[n],t[n]),e},{})}(I);const B=s.$W.getConfig(“targetingControls.auctionKeyMaxChars”);return B&&((0,u.logInfo)(“Se detectó que ‘targetingControls.auctionKeyMaxChars’ estaba activo para esta subasta; establecido con un límite de caracteres “.concat(B,”. Ejecutando comprobaciones en las claves de subasta…”)),D=function(e,t){const n=(0,p.Go)(e),r=Object.keys(n).map(e=>({adUnitCode:e,adserverTargeting:n[e]})).sort(T());return r.reduce(function(e,r,i,o){let s=(a=r.adserverTargeting,Object.keys(a).reduce(function(e,t){return e+””.concat(t,”%3d”).concat(encodeURIComponent(a[t]),”%26″)},””));var a;i+1===o.length&&(s=s.slice(0,-3));const d=r.adUnitCode,c=s.length;return c{D[e]||(D[e]={}),1===Objeto.claves(D[e]).longitud&&nulo!=D[e][a.xS.VERSION]&&eliminar D[e][a.xS.VERSION]}),D},setTargetingForGPT:(0,c.A_)(“sync”,function(t,r){const i=n.getAllTargeting(t),o=Object.fromEntries(v.map(e=>[e,null]));Object.entries(I(Object.keys(i),r)).forEach(e=>{let[t,n]=e;n.forEach(e=>{Objeto.claves(i[t]).forEach(e=>{sea n=i[t][e];”cadena”==tipo de n&&-1!==n.indexOf(“,”)&&(n=n.split(“,”)),i[t][e]=n}),(0,u.logMessage)(“Intentando establecer el mapa de orientación para el espacio: “.concat(e.getSlotElementId()”, con mapa de orientación:”),i[t]),e.updateTargetingFromMap(Object.assign({},o,i[t])),b.bloquear(yo[t])})}),Object.keys(i).forEach(t=>{Object.keys(i)[t]).forEach(n=>{“hb_adid”===n&&e.setStatusForBids(i[t][n],a.tl.BID_TARGETING_SET)})}),n.targetingDone(i),d.emit(a.qY.SET_TARGETING,i)},”setTargetingForGPT”),targetingDone:(0,c.A_)(“sync”,function(e){return e},”targetingDone”),getWinningBids(e,t){let n=argumentos.longitud>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:f.Vk,s=argumentos.longitud>3&&void 0!==argumentos[3]?argumentos[3]:u.sortByHighestCpm;const a=t||i(n,s),d=r(e);retorno a.filter(e=>d.includes(e.adUnitCode)).filter(e=>!0===ouget(e.bidderCode,”allowZeroCpmBids”)?e.cpm>=0:e.cpm>0).map(e=> e.adUnitCode).filter(u.uniques).map(e=>a.filter(t=>t.adUnitCode===e?t:null).reduce(f.Vk))},setTargetingForAst(e){const t=n.getAllTargeting(e);try{n.resetPresetTargetingAST(e)}catch(e){(0,u.logError)(“no se puede restablecer la orientación para AST”+e)}Object.keys(t).forEach(e=>{b.lock(t[e]),Objeto.claves(t[e]).forEach(n=>{if((0,u.logMessage)(“Intentando establecer la orientación para targetId: “.concat(e,” clave: “).concat(n,” valor: “).concat(t[e][n])),(0,p.O8)(t[e][n])||(0,p.cy)(t[e][n])){const r={},i=/pt[0-9]/;n.búsqueda(i)0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:f.Bq,r=argumentos.longitud>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:void 0;const i=e.getBidsReceived().reduce((e,n)=>{var r;const i=s.$W.getConfig(“useBidCache”),o=s.$W.getConfig(“bidCacheFilterFunction”),a=t[n.adUnitCode]===n.auctionId,d=!(i&&!a&&”función”==tipo de o&&!o(n));return(i||a)&&d&&(null==n||null===(r=n.video)||void 0===r?void 0:r.context)!==l.LM&&O(n)&&(n.latestTargetedAuctionId=t[n.adUnitCode],e.push(n)),e},[]);return C(i,n,void 0,void 0,r)}función m(e,t){const r=n.getWinningBids(t,e),i=h();return r.map(e=>({[e.adUnitCode]:Object.keys(e.adserverTargeting).filter(t=>void 0===e.sendStandardTargeting||e.sendStandardTargeting||-1===i.indexOf(t)).reduce((t,n)=>{const r=[e.adserverTargeting[n]],yo={[n.substring(0,20)]:r};if(n===a.xS.DEAL){const o=””.concat(n,”_”).concat(e.bidderCode).substring(0,20),s={[o]:r};volver[…t,i,s]}devolver[…t,i]},[])}))}función h(){return e.getStandardBidderAdServerTargeting().map(e=>e.key).concat(E).filter(u.uniques)}return s.$W.getConfig(“targetingControls”,function(e){null!=(0,gA)(e,y)&&null!=(0,gA)(e,w)&&(0,u.logError)(A)}),n}(rn)},87067:(e,t,n)=>{nd(t,{L6:()=>y,ey:()=>f});var const f=”__”.concat((0,gk)(),”_debugging__”);función m(){return(0,om)().installedModules.includes(“debugging”)}función h(e){return new c.U9(t=>{(0,dR)(e,l.tp,”debugging”,t)})}función b(){let{yainstalado:e=m,script:t=h}=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{},n=null;return function(){return null==n&&(n=new c.U9((n,d)=>{setTimeout(()=>{if(e())n();else{const e=””.concat((0,g.rT)(),”debugging-standalone.js”);(0,s.logMessage)(‘Módulo de depuración no instalado, cargándolo desde “‘.concat(e,'”…’)),(0,om)()._installDebugging=!0,t(e).then(()=>{(0,om)()._installDebugging({DEBUG_KEY:f,hook:i.A_,config:r.$W,c reateBid:aO,logger:(0,s.prefixLog)(“DEBUG:”),utils:s,BANNER:u.D4,NATIVE:u.s6,VIDEO:u.G_,Renderer:p.A4})}).then(n,d)}})})),n}}const v=función(){let{cargar:e=b(),hook:t=(0,i.Yn)(“requestBids”)}=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{},n=null,r=!1;función o(e){for(var t=arguments.length,r=new Array(t>1?t-1:0),i=1;ie.apply(this,r))}función s(){t.getHooks({hook:o}).remove(),r=!1}return{enable:function(){r||(n=e(),t.before(o,99),r=!0)},disable:s,reset:function(){n=null,s()}}}();function y(){let e=null;try{e=window.sessionStorage}catch(e){}if(null!==e){const t=v;let n=null;try{n=e.getItem(f)}catch(e){}null!==n&&t.enable()}}v.reset,r.$W.getConfig(“depuración”,función(e){le t{depuración:t}=e;null!=t&&t.enabled?v.enable():v.disable()})},88417:(e,t,n)=>{nd(t,{Ai:()=>l,kl:()=>u});var r=n(26665),i=n(10466),o=n(91933),s=n(32592),a=n(765);const d=”fuera”,c=[[“mimes”,e=>Array.isArray(e)&&e.length>0&&e.every(e=>”string”==typeof e)],[“minduration”,r.Fq],[“maxduration”,r.Fq],[“startdelay”,r.Fq],[“maxseq”,r.Fq],[“poddur”,r.Fq],[“protocols”,r.Uu],[“battr”,r.Uu],[“maxextended”,r.Fq],[“minbitrate”,r.Fq],[“maxbitrate”,r.Fq],[“delivery”,r.Uu],[“api”,r.Uu],[“companiontype”,r.Uu],[“feed”,r.Fq],[“stitched”,r.Fq],[“nvol”,r.Fq]],l=new Map(c);function u(e){}(0,s.A_)(“sync”,function(e,t,n,r,s){if(n&&(s||r!==d)){const{url:t,useLocal:n}=o.$W.getConfig(“cache”)||{};return t||n||!e.vastXml||e.vastUrl?!(!e.vastUrl&&!e.vastXml):((0,i.logError)(“n Esta oferta contiene solo vastXml y no funcionará cuando no se especifica una URL de caché de oferta previa.n Intente habilitar cualquiera de las cachés de oferta previa con “.concat((0,ak)(),’.setConfig({ cache: {url: “…”} });n o caché local con ‘).concat((0,ak)(),”.setConfig({ cache: { useLocal: true }});n “)),!1)}return!(r===d&&!s&&!(e.renderer||t&&t.renderer||n.renderer))},”checkAudioBidSetup”)},91780:(e,t,n)=>{nd(t,{S:()=>s});var r=n(10466),i=n(61443);const o=(0,i.CK)(“fpdEnrichment”),s=(0,r.memoize)(function(){let e=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:window.location.host;if(!o.cookiesAreEnabled())return e;const t=e.split(“.”);if(2===t.length)return e;let n,r,s=-2;do{n=t.slice(s).join(“.”),(0,i.d_)(n,o)?r=!1:(s+=-1,r=Math.abs(s){nd(t,{$W:()=>v,Ov:()=>g});var r=n(98158),i=n(1124),o=n(10466),s=n(26665),a=n(58928),d=n(11418);función c(e,t){var n = Object.keys (e); t=1;t1&&anular 0!==argumentos[1]&&!argumentos[1]?{}:{priceGranularity:h.MEDIUM,customPriceBucket:{},mediaTypePriceGranularity:{},bidderSequence:m,auctionOptions:{}};función n(e){return t[e]}función r(n,r){t.hasOwnProperty(n)||Object.defineProperty(e,n,{enumerable:!0}),t[n]=r}const a={publisherDomain:{set(e){null!=e&&(0,o.logWarn)(“publisherDomain está obsoleto y no tiene ningún efecto desde v7; use pageUrl en su lugar”),r(“publisherDomain”,e)}},priceGranularity:{set(e){c(e)&&(“string”==typeof e?r(“priceGranularity”,d(e)?e:h.MEDIUM):(0,s.Qd)(e)&&(r(“customPriceBucket”,e),r(“priceGranularity”,h.CUSTOM),(0,o.logMessage)(“Uso de precio personalizado granularidad”)))}},customPriceBucket:{},mediaTypePriceGranularity:{set(e){null!=e&&r(“mediaTypePriceGranularity”,Object.keys(e).reduce((t,r)=>(c(e[r])?”cadena”==tipo de e?t[r]=d(e[r])?mi[r]:n(“precioGranularidad”):(0,s.Qd)(e)&&(t[r]=e[r],(0,o.logMessage)(“Uso de granularidad de precios personalizada para “.concat(r))):(0,o.logWarn)(“Granularidad de precios no válida para el tipo de medio: “.concat(r)),t),{}))}},bidderSequence:{set(e){f[e]?r(“bidderSequence”,e):(0,o.logWarn)(“Orden no válida: “.concat(e,”. La secuencia del postor no fue establecida.”))}},auctionOptions:{set(e){(function(e){if(!(0,s.Qd)(e))return(0,o.logWarn)(“Las opciones de subasta deben ser un objeto”),!1;for(const t of Object.keys(e)){if(“secundaryBidders”!==t&&”suppressStaleRender”!==t&&”suppressExpiredRender”!==t)return(0,o.logWarn)(“Opciones de subasta dadas un parámetro incorrecto: “.concat(t)),!1;if(“secundaryBidders”===t){if(!(0,s.cy)(e[t]))return(0,o.logWarn)(“Opciones de subasta “.concat(t,” debe ser de tipo Array”)),!1;if(!e[t].every(s.O8))return(0,o.logWarn)(“Opciones de subasta “.concat(t,” debe ser solo una cadena”)),!1}else if((“suppressStaleRender”===t||”suppressExpiredRender”===t)&&!(0,s.Lm)(e[t]))return(0,o.logWarn)(“Opciones de subasta “.concat(t,” debe ser de tipo booleano”)),!1}return!0})(e)&&r(“auctionOptions”,e)}}};return Object.defineProperties(e,Object.fromEntries(Object.entries(a).map(e=>{let[i,o]=e;volver[i,Object.assign({get:n.bind(null,i),set:r.bind(null,i),enumerable:t.hasOwnProperty(i),configurable:!t.hasOwnProperty(i)},o)]}))),e;función d(e){return Object.keys(h).find(t=>e===h[t])}function c(e){if(!e)return(0,o.logError)(“Error de oferta previa: no se pasó ningún valor a `setPriceGranularity()`”),!1;if(“string”==typeof e)d(e)||(0,o.logWarn)(“Advertencia de oferta previa: se llamó a setPriceGranularity con una configuración no válida, usando `medium` como predeterminado.”);else if((0,s.Qd)(e)&&!(0,iq)(e))return(0,o.logError)(“Valor de precio personalizado no válido pasado a `setPriceGranularity()`”),!1;return!0}}const v=function(){const e=[];sea t,n,r,i=null;función d(){t={};const e=b({debug:u,bidderTimeout:3e3,enableSendAllBids:!0,useBidCache:!1,deviceAccess:!0,disableAjaxTimeout:!1,maxNestedIframes:10,maxBid:5e3,userSync:{topics:p}});n&&w(Object.keys(n).reduce((t,r)=>(n[r]!==e[r]&&(t[r]=e[r]||{}),t),{})),n=e,r={}}función c(){if(i&&r&&(0,s.Qd)(r[i])){const e=r[i],t=nuevo conjunto([…Object.keys(n),…Object.keys(e)]),a={};for(const r de t){const t=n[r],yo=e[r];a[r]=void 0===i?t:void 0===t?i:(0,s.Qd)(i)?(0,o.mergeDeep)({},t,i):i}return a}return l({},n)}const[g,f]=[c,function(){const e=c();return Object.defineProperty(e,”ortb2″,{get:function(){throw new Error(“invalid access to ‘orbt2′ config – use request parameters instead”)}}),e}].map(e=>función(){if(argumentos.longitud<=1&&"función"!=tipode(argumentos.longitud<=0?void 0:argumentos[0])){const t=argumentos.lengthfunction(){let t=e(…argumentos);return t&&”object”==typeof t&&(t=(0,s.Go)(t)),t});function v(e){if(!(0,s.Qd)(e))return void(0,o.logError)(“las opciones setConfig deben ser un objeto”);const r=Object.keys(e),i={};r.forEach(r=>{let a=e[r];(0,s.Qd)(t[r])&&(0,s.Qd)(a)&&(a=Objeto.asignar({},t[r],a));intenta{i[r]=n[r]=a}catch(e){(0,o.logWarn)(“No se puede establecer la configuración para la propiedad “.concat(r,” : “),e)}}),w(i)}función y(t,n){let r=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{},i=n;if(“cadena”!=tipo de t&&(i=t,t=”*”,r=n||{}),”función”!=tipo de i)return void(0,o.logError)(“el oyente debe ser una función”);const s={topic:t,callback:i};return e.push(s),r.init&&i(“*”===t?f():{[t]:f(t)}),función(){e.splice(e.indexOf(s),1)}}función w(t){const n=Object.keys(t);e.filter(e=>n.includes(e.topic)).forEach(e=>{e.callback({[e.topic]:v[e.topic]})}),e.filter(e=>”*”===e.topic).forEach(e=>e.callback(t))}función A(e){let t=arguments.length>1&&void 0!==argumentos[1]&&argumentos[1];try{!function(e){if(!(0,s.Qd)(e))throw new Error(“las opciones del postor setBidderConfig deben ser un objeto”);if(!Array.isArray(e.bidders)||!e.bidders.length)throw new Error(“las opciones del postor setBidderConfig deben contener una lista de postores con al menos 1 postor”);if(!(0,s.Qd)(e.config))throw new Error(“las opciones del postor setBidderConfig deben contener un objeto de configuración”)}(e),e.bidders.forEach(n=>{r[n]||(r[n]=b({},!1)),Object.keys(e.config).forEach(i=>{const a=e.config[i],d=r[n][i];if((0,s.Qd)(a)&&(null==d||(0,s.Qd)(d))){const e=t?o.mergeDeep:Object.assign;r[n][i]=e({},d||{},a)}más r[n][i]=a})})}catch(e){(0,o.logError)(e)}}función E(e,t){i=e;try{return t()}finalmente{S()}}función S(){i=null}return d(),{getCurrentBidder:function(){return i},resetBidder:S,getConfig:f,getAnyConfig:g,readConfig:m,readAnyConfig:h,setConfig:v,mergeConfig:function(e){if(!(0,s.Qd)(e))return void(0,o.logError)(“la entrada de mergeConfig debe ser un objeto”);const t=(0,o.mergeDeep)(c(),e);return v(l({},t)),t},setDefaults:function(e){(0,s.Qd)(t)?(Object.assign(t,e),Object.assign(n,e)):(0,o.logError)(“el valor predeterminado debe ser un objeto”)},resetConfig:d,runWithBidder:E,callbackWithBidder:function(e){return function(t){return function(){if(“función”==tipo de t){for(var n=argumentos.length,r=new Array(n),i=0;i{función r(e){var t;return null==e||!e.gdprApplies||!0===(null==e||null===(t=e.vendorData)||void 0===t||null===(t=t.Purpose)||void 0===t||null===(t=t.consents)||void 0===t?void 0:t[1])}nd(t,{C:()=>r})}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[37769],{30183:(e,t,n)=>{nd(t,{M:()=>s,g:()=>o});var r=n(10466),i=n(43958);función o(){try{const e=(0,r.getWindowTop)(),{scrollY:t,scrollX:n}=e,{height:i,width:o}=s();return{top:t,right:n+o,bottom:t+i,left:n}}catch(e){return{}}}function s(){const e=(0,i.Ot)();try{const t=e.innerHeight||e.document.documentElement.clientHeight||e.document.body.clientHeight||0;return{width:e.innerWidth||e.document.documentElement.clientWidth||e.document.body.clientWidth||0,height:t}}catch(e){return{}}}}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[40315],{83367:(e,t,n)=>{función r(e){var t,n;return”1″===e.navigator.doNotTrack||”1″===e.doNotTrack||”1″===e.navigator.msDoNotTrack||”yes”===(null===(t=e.navigator.doNotTrack)||void 0===t||null===(n=t.toLowerCase)||void 0===n?void 0:n.call(t))}función i(){let e=arguments.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:window;try{return r(e)||e!==e.top&&r(e.top)}catch(e){return!1}}nd(t,{l:()=>i})}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[51085],{63293:(e,t,n)=>{nd(t,{G:()=>r});const r='(()=>{“use estricto”;const e=”Preoferta Event”,n=”browserIntervention”;window.render=function(t,r,i){let{ad:o,adUrl:l,width:s,height:d,instl:c}=t,{mkFrame:a,sendMessage:h}=r;if(function(){const t=window;if(“ReportingObserver”in t)try{new t.ReportingObserver(t=>{var r;r=t[0],h(e,{evento:n,intervención:r})},{almacenado en búfer:!0,tipos:[“intervention”]}).observe()}catch(e){}}(),!o&&!l){const e=new Error(“Falta marcado de anuncio o URL”);throw e.reason=”noAd”,e}{if(null==d){var v;const e=null===(v=i.document)||void 0===v?void 0:v.body;[e,null==e?void 0:e.parentElement].filter(e=>null!=(null==e?void 0:e.style)).forEach(e=>{e.style.height=”100%”})}const e=i.document,n={ancho:null!=s?s:”100%”,height:null!=d?d:”100%”};if(l&&!o?n.src=l:n.srcdoc=o,e.body.appendChild(a(e,n)),c&&i.frameElement){const e=i.frameElement.style;e.width=s?””.concat(s,”px”):”100vw”,e.height=d?””.concat(d,”px”):”100vh”}}}})();’}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[57109],{29708:(e,t,n)=>{nd(t,{Al:()=>d});var r=n(98158),i=n(10466);class o{constructor(){(0,rA)(this,”cmpApi”,null),(0,rA)(this,”listenerId”,void 0)}setCmpApi(e){this.cmpApi=e}getCmpApi(){return this.cmpApi}setCmpListenerId(e){this.listenerId=e}getCmpListenerId(){return this.listenerId}resetCmpApis(){this.cmpApi=null,this.listenerId=void 0}getRemoveListenerParams(){const e=this.getCmpApi(),t=this.getCmpListenerId();return e&&”function”==typeof e&&null!=t?{command:”removeEventListener”,callback:()=>this.resetCmpApis(),parameter:t}:null}}class s extends o{constructor(e){super(),(0,rA)(this,”getConsentData”,void 0),this.getConsentData=e||(()=>null)}removeCmpEventListener(){const e=this.getRemoveListenerParams();if(e){const t=this.getConsentData();e.apiVersion=(null==t?void 0:t.apiVersion)||2,(0,i.logInfo)(“Eliminando el detector de eventos TCF CMP”),this.getCmpApi()(e)}}}clase a extiende o{removeCmpEventListener(){const e=this.getRemoveListenerParams();e&&((0,i.logInfo)(“Eliminando el evento GPP CMP oyente”),this.getCmpApi()(e))}}función d(e,t){switch(e){case”tcf”:return new s(t);case”gpp”:return new a;default:return(0,i.logError)(“Tipo de CMP desconocido: “.concat(e)),null}}},93254:(e,t,n)=>{nd(t,{c5:()=>l,q4:()=>c});var r=n(98158),i=n(13064);función o(e,t){var n=Object.keys(e);if(Object.getOwnPropertySymbols){var r=Object.getOwnPropertySymbols(e);t&&(r=r.filter(function(t){return Object.getOwnPropertyDescriptor(e,t).enumerable})),n.push.apply(n,r)}return n}function s(e){for(var t=1;t1&&anular 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:window;const p={},g=””.concat(t,”Call”),f=””.concat(t,”Return”);función m(e){var t;const n=”string”==tipo de e.data&&e.data.includes(f)?JSON.parse(e.data):e.data;if(null!=n&&null!==(t=n[f])&&void 0!==t&&t.callId){const e=n[f];p.hasOwnProperty(e.callId)&&p[e.callId](…o.map(t=>e[t]))}}constante[h,b]=función(){let e,n=u,r=!1;for(;null!=n;){try{if(“función”==tipo de n[t]){e=n,r=!0;break}}captura(e){}prueba{if(n.frames[“”.concat(t,”Locator”)]){e=n;break}}catch(e){}if(n===u.top)break;n=n.parent}return[e,r]}();if(!h)return;función v(e){return e=Object.assign({versión:n},e),r.map(t=>[t,e[t]])}función y(e,t,n,r){const i=”función”==tipo de e;return function(o,s){r&&r(),l!==d&&(null==s||s?t:n)(i?void 0:o),i&&e.apply(this,arguments)}}let w;return b?w=function(){let e=arguments.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{};devuelve nuevo i.U9((n,r)=>{const i=h[t](…v(s(s({},e),{},{devolución de llamada:e.callback||l===c?y(e.callback,n,r):void 0})).map(e=>{let[t,n]=e;return n}));(l===d||null==e.callback&&l===a)&&n(i)})}:(u.addEventListener(“message”,m,!1),w=function(e){let t=arguments.length>1&&void 0!==argumentos[1]&&argumentos[1];devuelve nuevo i.U9((n,r)=>{const i=Math.random().toString(),o={[g]:s(s({},Object.fromEntries(v(e).filter(e=>{dejar[t]=e;devolver”devolución de llamada”!==t}))),{},{callId:i})};p[i]=y(null==e?void 0:e.callback,n,r,(t||null==(null==e?void 0:e.callback))&&(()=>{eliminar p[i]})),h.postMessage(o,”*”),l===d&&n()})}),Object.assign(w,{isDirect:b,close(){!b&&u.removeEventListener(“message”,m)}})}}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[90010],{13965:(e,t,n)=>{nd(t,{yq:()=>c});var r=n(37841),i=n(10466),o=n(26665),s=n(13064),a=n(25291),d=n(32592);función c(){let e,t,n,{namespace:c,displayName:l,consentDataHandler:u,parseConsentData:p,getNullConsent:g,cmpHandlers:f,cmpEventCleanup:m,DEFAULT_CMP:h=”iab”,DEFAULT_CONSENT_TIMEOUT:b=1e4}=arguments.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{};función v(e){return”consentManagement.”.concat(c,” “).concat(e)}función y(e,t){return e(Object.assign({[“”.concat(c,”Consent”)]:u.getConsentData()},t))}función w(){return t().then(e=>{let{error:t}=e;return{error:t,consentData:u.getConsentData()}})}función A(){null==e&&(e=function(e,t){const n=new WeakSet;return(0,r.Ak)(e,function(e,r){return t().then(t=>{let{consentData:o,error:s}=t;!s||o&&n.has(s)||(n.add(s),(0,i.logWarn)(s.message,…s.args||[])),e.call(this,r)}).catch(t=>{(0,i.logError)(“”.concat(null==t?void 0:t.message,” Cancelando subasta según la configuración de consentManagement.”),…(null==t?void 0:t.args)||[]),e.stopTiming(),”función”==tipo de r.bidsBackHandler?r.bidsBackHandler():(0,i.logError)(“Error al ejecutar bidsBackHandler”)})})}(c,()=>t()),(0,d.Yn)(“requestBids”).before(e,50),a.U3.before(y),(0,i.logInfo)(“”.concat(l,” el módulo consentManagement ha sido activado…”)))}función E(){null!=e&&((0,d.Yn)(“requestBids”).getHooks({hook:e}).remove(),a.U3.getHooks({hook:y}).remove(),e=null,(0,i.logInfo)(“”.concat(l,” el módulo consentManagement ha sido desactivado…”)))}return function(r){const a=null==r?void 0:r[c];if(!a||”object”!=typeof a)return(0,i.logWarn)(v(“configuración no definida, saliendo del módulo de administrador de consentimiento”)),E(),{};if(!1===(null==a?void 0:a.enabled))return(0,i.logWarn)(v(“config enable está configurado en falso, deshabilitando el administrador de consentimiento module”)),function(){if(E(),”function”==typeof m)try{m()}catch(e){(0,i.logError)(“Error durante la limpieza del evento CMP para “.concat(l,”:”),e)}}(),{};let d,y;(0,o.O8)(a.cmpApi)?d=a.cmpApi:(d=h,(0,i.logInfo)(v(“config did no especificar cmp. Usando la configuración predeterminada del sistema (“.concat(h,”).”)))),(0,o.Et)(a.timeout)?y=a.timeout:(y=b,(0,i.logInfo)(v(“config no especificó el tiempo de espera. Usando la configuración predeterminada del sistema (“”.concat(b,”)))));const S=(0,o.Et)(a.actionTimeout)?a.actionTimeout:null;let. O;return”static”===d?(0,o.Qd)(a.consentData)?(n=a.consentData,y=null,O=()=>new s.U9(e=>e(u.setConsentData(p(n))))):(0,i.logError)(v(“config with cmpApi: ‘static’ no especificó consentData. No habrá consentimientos disponibles para adaptadores.”)):f.hasOwnProperty(d)?O=f[d]:(u.setConsentData(null),(0,i.logWarn)(“”.concat(l,” CMP framework (“).concat(d,”) no es un framework compatible. Abortando el módulo consentManagement y reanudando la subasta.”)),O=()=>s.U9.resolve()),t=(()=>{let e;return function(){return null==e&&(e=function(e){let t,{nombre:n,consentDataHandler:r,setupCmp:i,cmpTimeout:o,actionTimeout:s,getNullConsent:a}=e;return r.enable(),new Promise((e,d)=>{let c,l=!1;function u(i){null!=t&&clearTimeout(t),t=null!=i?setTimeout(()=>{var t;const i=null!==(t=r.getConsentData())&&void 0!==t?t:l?c:a(),o=”tiempo de espera de espera para “.concat(l?”acción del usuario en CMP”:”CMP para cargar”);r.setConsentData(i),e({consentData:i,error:new Error(“”.concat(n,” “).concat(o))})},i):null}i(function(e){c=e,l||(l=!0,null!=s&&u(s))}).then(()=>e({consentData:r.getConsentData()}),d),null!=o&&u(o)}).finally(()=>{t&&clearTimeout(t)}).catch(e=>{throw r.setConsentData(null),e})}({nombre:l,consentDataHandler:u,setupCmp:O,cmpTimeout:y,actionTimeout:S,getNullConsent:g}).catch(t=>{throw e=null,t})),e}})(),A(),{cmpHandler:d,cmpTimeout:y,actionTimeout:S,staticConsentData:n,loadConsentData:w,requestBidsHook:e}}}}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[58498],{7500:(e,t,n)=>{nd(t,{K:()=>o,X:()=>i});var r=n(59794);const i={1:r.D4,2:r.G_,4:r.s6};función o(e,t,n){if(e.mediaType)return;const r=n.mediaType;if(!r&&!i.hasOwnProperty(t.mtype))throw new Error(“No se puede determinar el tipo de medio para la respuesta”);e.mediaType=r||i[t.mtype]}},9201:(e,t,n)=>{nd(t,{T:()=>m,A:()=>f});const r=nuevo mapa débil;var i=n(10466),o=n(59794),s=n(36220),a=n(7500),d=n(26665),c=n(22517),l=n(51833),u=n(88417);const p={[c.S3]:{fpd:{prioridad:99,fn(e,t){(0,i.mergeDeep)(e,t.ortb2)}},onlyOneClient:{prioridad:-99,fn:(0,l.i8)(“ORTB request”)},props:{fn(e,t){Object.assign(e,{id:e.id||(0,i.generateUUID)(),test:e.test||0});const n=parseInt(t.timeout,10);isNaN(n)||(e.tmax=n)}}},[c.Tb]:{fpd:{prioridad:99,fn(e,t){(0,i.mergeDeep)(e,t.ortb2Imp)}},id:{fn(e,t){e.id=t.bidId}},banner:{fn:function(e,t,n){var r;if(n.mediaType&&n.mediaType!==o.D4)return;const s=null==t||null===(r=t.mediaTypes)||void 0===r?void 0:r.banner;if(s){var a;const n={topframe:!0===(0,i.inIframe)()?0:1};s.sizes&&null==(null===(a=t.ortb2Imp)||void 0===a||null===(a=a.banner)||void 0===a?void 0:a.format)&&(n.format=(0,i.sizesToSizeTuples)(s.sizes).map(i.sizeTupleToRtbSize)),s.hasOwnProperty(“pos”)&&(n.pos=s.pos),e.banner=(0,i.mergeDeep)(n,e.banner)}}},secure:{fn(e,t){var n;e.secure=null!==(n=e.secure)&&void 0!==n?n:1}}},[c.WR]:{mediaType:{prioridad:99,fn:aK},banner:{fn:function(){let{createPixel:e=e=>(0,i.createTrackPixelHtml)(decodeURIComponent(e),i.encodeMacroURI)}=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{};función de retorno(t,n){t.mediaType===o.D4&&(n.adm&&n.nurl?t.ad=e(n.nurl)+n.adm:n.adm?t.ad=n.adm:n.nurl&&(t.adUrl=n.nurl))}}()},props:{fn(e,t,n){var r,i,o,s;Object.entries({requestId:null===(r=n.bidRequest)||void 0===r?void 0:r.bidId,asientoBidId:t.id,cpm:t.precio,moneda:n.ortbResponse.cur||n.moneda,ancho:tw,alto:th,wratio:t.wratio,hratio:t.hrat io,dealId:t.dealid,creative_id:t.crid,creativeId:t.crid,burl:t.burl,ttl:t.exp||n.ttl,netRevenue:n.netRevenue}).filter(e=>{let[t,n]=e;return void 0!==n}).forEach(t=>{let[n,r]=t;e[n]=r}),e.meta||(e.meta={}),t.adomain&&(e.meta.advertiserDomains=t.adomain),null!==(i=t.ext)&&void 0!==i&&i.dsa&&(e.meta.dsa=t.ext.dsa),t.cat&&(e.meta.primaryCatId=t.cat[0],e.meta.secondaryCatIds=t.cat.slice(1)),t.attr&&(e.meta.attr=t.attr),null!==(o=t.ext)&&void 0!==o&&o.eventtrackers&&(e.eventtrackers=(null!==(s=e.eventtrackers)&&void 0!==s?s:[]).concat(t.ext.eventtrackers))}}}};p[c.Tb].native={fn:function(e,t,n){if(n.mediaType&&n.mediaType!==o.s6)return;let r=t.nativeOrtbRequest;var s;r&&(r=Object.assign({},n.nativeRequest,r),null!==(s=r.assets)&&void 0!==s&&s.length?e.native=(0,i.mergeDeep)({},{request:JSON.stringify(r),ver:r.ver},e.native):(0,i.logWarn)(“mediaTypes.native está configurado, pero no se especificaron activos. Se omitió la solicitud nativa.”,t))}},p[c.WR].native={fn:function(e,t){if(e.mediaType===o.s6){let n;if(n=”string”==typeof t.adm?JSON.parse(t.adm):t.adm,!(0,d.Qd)(n)||!Array.isArray(n.assets))throw new Error(“La respuesta nativa ORTB no contenía activos”);e.native={ortb:n}}}},p[c.Tb].video={fn:function(e,t,n){var r;if(n.mediaType&&n.mediaType!==o.G_)return;const a=null==t||null===(r=t.mediaTypes)||void 0===r?void 0:r.video;if(!(0,i.isEmpty)(a)){const t=Objeto.deEntries(Objeto.entradas(a).filtro(e=>{let[t]=e;return s.Zy.has(t)}));if(a.playerSize){const e=(0,i.sizesToSizeTuples)(a.playerSize).map(i.sizeTupleToRtbSize);e.length>1&&(0,i.logWarn)(“la solicitud de video especifica más de un playerSize; todos menos el primero serán ignorados”),Object.assign(t,e[0])}e.video=(0,i.mergeDeep)(t,e.video)}}},p[c.WR].video={fn:function(e,t,n){var r,i;e.mediaType===o.G_&&(null!=n&&null!==(r=n.imp)&&void 0!==r&&null!==(r=r.video)&&void 0!==r&&r.w&&null!=n&&null!==(i=n.imp)&&void 0!==i&&null!==(i=i.video)&&void 0!==i&&i.h&&([e.playerWidth,e.playerHeight]=[n.imp.video.w,n.imp.video.h]),t.adm&&(e.vastXml=t.adm),t.nurl&&(e.vastUrl=t.nurl))}},p[c.Tb].audio={fn:function(e,t,n){var r;if(n.mediaType&&n.mediaType!==o.FY)return;const s=null==t||null===(r=t.mediaTypes)||void 0===r?void 0:r.audio;if(!(0,i.isEmpty)(s)){const t=Objeto.deEntries(Objeto.entradas(s).filtro(e=>{luz[t]=e;return u.Ai.has(t)}));e.audio=(0,i.mergeDeep)(t,e.audio)}}},p[c.WR].audio={fn:function(e,t){e.mediaType===o.FY&&(t.adm&&(e.vastXml=t.adm),t.nurl&&(e.vastUrl=t.nurl))}};var g=n(60877);función f(){let{context:e={},procesadores:t=m,overrides:n={},imp:o,request:s,bidResponse:a,response:d}=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{};const l=new WeakMap;function u(e,i,o,s){let a;return function(){null==a&&(a=function(){let a=o.bind(this,function(e){let t=arguments.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{};if(!r.has(e)){const t=Object.entries(e);t.sort((e,t)=>(e=e[1].prioridad||0)===(t=t[1].prioridad||0)?0:e>t?-1:1),r.set(e,t.map(e=>{let[t,n]=e;volver[t,n.fn]}))}const n=r.get(e).filter(e=>{dejar[n]=e;retorno!t.hasOwnProperty(n)||t[n]}).map(función(e){dejar[n,r]=e;return t.hasOwnProperty(n)?t[n].bind(this,r):r});return function(){const e=Array.from(arguments);n.forEach(t=>{t.apply(this,e)})}}(t()[e]||{},n[e]||{}));return i&&(a=i.bind(this,a)),function(){for(var e=arguments.length,t=new Array(e),n=0;n{const r=Object.assign({bidderRequest:n,reqContext:s.req},e,o),a=p(t,r);if(null!=a){if(a.hasOwnProperty(“id”))return Object.assign(r,{bidRequest:t,imp:a}),s.imp[a.id]=r,a;(0,i.logError)(“El imp ORTB convertido no especifica una identificación, ignorando la solicitud de oferta”,t,a)}}).filter(Boolean),d=g(a,n,s.req);return s.req.bidderRequest=n,null!=d&&l.set(d,s),d},fromORTB(e){let{request:t,response:n}=e;const r=l.get(t);if(null==r)throw new Error(“ortbRequest pasada a `fromORTB` debe ser el mismo objeto devuelto por `toORTB`”);función o(e){let n=argumentos.longitud>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{};return Object.assign(e,{ortbRequest:t},n)}const s=Object.fromEntries((t.imp||[]).mapa(e=>[e.id,e])),a=((null==n?void 0:n.asientobid)||[]).flatMap(e=>(e.bid||[]).map(t=>{if(s.hasOwnProperty(t.impid)&&r.imp.hasOwnProperty(t.impid))return f(t,o(r.imp[t.impid],{diablillo:s[t.impid],asientobid:e,ortbResponse:n}));(0,i.logError)(“Respuesta ORTB asientobid[].licitación[].impid no coincide con ningún diablillo solicitado; ignorando la oferta”,t)})).filter(Boolean);return h(a,n,o(r.req))}}}const m=(0,i.memoize)(()=>(0,gU)(p,(0,c.yB)(c.qN)))},60877:(e,t,n)=>{nd(t,{U:()=>i});var r=n(22517);función i(){for(var e=argumentos.length,t=new Array(e),n=0;n1?yo(…t):t[0];regresar Objeto.deEntries(r.zt.map(e=>[e,Object.assign({},o[e],s[e])]))}}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[40082],{31997:(e,t,n)=>{nd(t,{l:()=>g});var r=n(53202),i=n(45808),o=n(41385),s=n(10466);función a(e){return null!=e&&0!==e}función d(e){return[“MspaServiceProviderMode”,”Gpc”].algunos(t=>1===e[t])||2===e.PersonalDataConsents||1===e.KnownChildSensitiveDataConsents[0]||1===e.KnownChildSensitiveDataConsentimiento[2]||a(e.Consentimiento de datos sensibles al niño conocido[1])||0===e.MspaCoveredTransaction}función c(e,t){retorno[“SensitiveDataProcessingOptOutNotice”,”SensitiveDataLimitUseNotice”].algunos(n=>e[n]===t)}función l(e){retorno d(e)||[“Sale”,”Sharing”,”TargetedAdvertising”].algunos(t=>{const n=e[“”.concat(t,”OptOut”)],r=e[“”.concat(t,”OptOutNotice”)];return 1===n||2===r||2===n&&0===r})||2===e.SharingNotice||2===e.SharingOptOut&&0===e.SharingNotice}const u=(()=>{const e=(()=>{const e=[6,7,9,10,12,14,16].map(e=>–e),t=Array.from(Array(16).keys()).filter(e=>7!==e),n=t.filter(t=>!e.includes(t));return Object.fromEntries(Object.entries({1:12,2:16}).map(r=>{let[i,o]=r;const s=e=>ea(t.Procesamiento de datos sensibles[e]))||r.algunos(e=>1===t.SensitiveDataProcessing[e])||c(t,0)&&i.some(e=>2===t.Procesamiento de datos sensibles[e])}})(),p={[i.Ml]:l,[i.yl]:l,[i.qX]:tú,[i.hE]:función(e){const t=e.SensitiveDataProcessing[7];return 1===t||d(e)||c(e,2)||c(e,0)&&2===t}};función g(e,t){let n=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:e=>e,i=argumentos.longitud>3&&void 0!==argumentos[3]?argumentos[3]:p,a=argumentos.longitud>4&&void 0!==argumentos[4]?argumentos[4]:r.qB,d=argumentos.longitud>5&&void 0!==argumentos[5]?argumentos[5]:()=>o.ad.getConsentData();const c=[],l=”MSPA (GPP ‘”.concat(e,”‘ for section”).concat(t.length>1?”s”:””,” “).concat(t.join(“, “),”)”);return(0,s.logInfo)(“Habilitación de controles de actividad para “.concat(l)),Object.entries(i).forEach(r=>{let[i,s]=r;c.push(a(i,l,function(e,t,n){let r=argumentos.length>3&&void 0!==argumentos[3]?argumentos[3]:()=>{var e;return null===(e=o.ad.getConsentData())||void 0===e?void 0:e.applicableSections};return function(){if(r().some(t=>e.includes(t))){const e=t();if(null==e)return{allow:!1,reason:”datos de consentimiento no disponibles”};if(![1,2].includes(e.Version))return{allow:!1,reason:’versión de especificación de consentimiento no admitida “‘.concat(e.Version,'”‘)};if(n(e))return{allow:!1}}}}(t,()=>{var t,r;return n((r=null===(t=d())||void 0===t||null===(t=t.parsedSections)||void 0===t?void 0:t[e],Array.isArray(r)?r.reduceRight((e,t)=>Object.assign(t,e),{}):r))},s,()=>{var e;return(null===(e=d())||void 0===e?void 0:e.applicableSections)||[]})))}),()=>c.forEach(e=>e())}}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[33005],{52819:(e,t,n)=>{nd(t,{Cn:()=>u,eu:()=>p,ho:()=>f,mw:()=>a,n9:()=>c,p:()=>l,ph:()=>d});var r=n(51833),i=n(10466),o=n(58928);const s=new Mapa;función a(e){return t=>(0,i.compareCodeAndSlot)(t,e)}función d(e,t){if(!e||”string”!=typeof e)return!1;window.googletag=window.googletag||{cmd:[]},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(()=>{window.googletag.pubads().setTargeting(e,t)})}función c(e){let t;return(0,i.isGptPubadsDefined)()&&(t=window.googletag.pubads().getSlots().find(a(e))),t}función l(e){if(s.has(e))return s.get(e);const t=c(e);let n={};return t&&(n={gptSlot:t.getAdUnitPath(),divId:t.getSlotElementId()}),!(0,i.isEmpty)(n)&&s.set(e,n),n}const u=[“IAB_AUDIENCE_1_1″,”IAB_CONTENT_2_2”];función p(e){regresar Objeto.entradas({[u[0]]:g(e,[“user.data”],4),[u[1]]:g(e,r.Dy.map(e=>””.concat(e,”.content.data”)),6)}).map(e=>{let[t,n]=e;return n.length?{taxonomía:t,valores:n}:null}).filter(e=>e)}función g(e,t,n){return t.flatMap(t=>(0,oA)(e,t)||[]).filter(e=>{var t;return(null===(t=e.ext)||void 0===t?void 0:t.segtax)===n}).flatMap(e=>{var t;return null===(t=e.segment)||void 0===t?void 0:t.map(e=>e.id)}).filter(e=>e).filter(i.uniques)}función f(e){!función(e,t){const n=()=>window.googletag.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,t);(0,i.isGptPubadsDefined)()?n():(window.googletag=window.googletag||{},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(n))}(0,e)}}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[18139],{33457:(e,t,n)=>{función r(e){if(!e)return;sea t=[];if(e.mediaTypes&&e.mediaTypes.banner&&Array.isArray(e.mediaTypes.banner.sizes)){const n=e.mediaTypes.banner.sizes;Array.isArray(n[0])?t=n:t.push(n)}else Array.isArray(e.sizes)&&(Array.isArray(e.sizes[0])?t=e.sizes:t.push(e.sizes));return t}función i(e){const t=[];devuelve matriz. isArray ( e ) & & 2=== e . longitud & & ! Matriz. esArray ( e[0])?t.push({ancho:parseInt(e[0],10),altura:parseInt(e[1],10)}):Array.isArray(e)&&Array.isArray(e)[0])&&e.forEach(e=>{t.push({ancho:parseInt(e[0],10),altura:parseInt(e[1],10)})}),t}función o(e){return e.reduce((e,t)=>th*twi,M$:()=>o,up:()=>r})},70149:(e,t,n)=>{nd(t,{p:()=>i,w:()=>o});var r=n(26665);función i(e){const t=[];let n={};if(r.cy(e)&&2===e.longitud&&!r.cy(e[0]))n.ancho=parseInt(e[0],10),n.altura=parseInt(e[1],10),t.push(n);else if(“objeto”==tipo de e)for(let r=0;r{nd(t,{G:()=>o});var r=n(57215);const i=new Map;función o(e){let t;return i.has(e)?t=i.get(e):(t=e.getBoundingClientRect(),i.set(e,t)),t}r.gH.before((e,t)=>{i.clear(),e(t)})}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[11961],{4969:(e,t,n)=>{nd(t,{Fk:()=>f,PW:()=>y,tb:()=>v,wc:()=>m,xN:()=>g,z8:()=>h});var r=n(98158),i=n(99012),o=n(26665),s=n(10466),a=n(95568),d=n(62201),c=n(10867),l=n(51748);función u(e,t){var n = Object.keys (e); t=1;t1&&anular 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:void 0,n=!(argumentos.longitud>2&&void 0!==argumentos[2])||argumentos[2];const{nombre:r,cid:d,valor:u, relatedData:g,logData:f,project:m}=(0,o.Qd)(e)?p(p({},e),{},{logData:t}):{nombre:e, relatedData:t} ,h=a.dO.refererInfo||(0,c.EN)(),v=Object.assign({},{logid:”kfk”,evtid:a.lp.PROJECT_EVENTS,project:m||(n?”prebidanalytics”:” prebid”),dn:h.domain||””,rqurl:h.topmostLocation||””,pbav:(0,lm)().medianetGlobals.analyticsEnabled?a.uI:””,pbver:a.MQ,cid :d||a.dO.configuration.cid||””,event:r||””,value:u||””,rd:g||””},f),y=n?a.ki:a.nn,w=n?(0,i.eP)(v):(0,s.formatQS)(v);function A(){return y+”?”+w}return{enviar:función(){if(!n)return void b(y,w,(0,i.Up)(v,[“cid”,”project”,”name as value”]));const e=A();a.dO.errorQueue.push(e),(0,s.triggerPixel)(e)},getUrl:A}}función m(e,t){const n=a.lp[t];return”logid=kfk&evtid=”.concat(n,”&”).concat(e)}función h(e,t){try{a.dO.logsQueue.push(e+”?”+t),(0,d.Rz)(e,t)||(b(e,t),f(“sb_log_failed”).send())}catch(n){b(e,t),f(“sb_not_supported”).send()}}función b(e,t){let n=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{};(0,d.RD)(e,{éxito:()=>{},error:(e,t)=>{let{reason:r}=t;return f(Object.assign(n,{name:”ajax_log_failed”, relatedData:r})).send()}},t,{método:”POST”})}función v(e){return Objeto.keys(e).map(t=>{const n=e[t];return””.concat(t,”=”).concat(void 0===n?””:n)}).join(“||”)}función y(e,t){if(void 0===e||t!==a.iG)return””;const n=(0,i.s8)(e,””,{});return JSON.stringify(n)}},12291:(e,t,n)=>{nd(t,{r:()=>l});var r=n(99012),i=n(91933),o=n(71186),s=n(58928),a=n(10466),d=n(4969),c=n(95568);const l={Elegir:{Subasta:[“adSlots”,()=>({}),”bidsRequested”,()=>[],”ofertas recibidas”,()=>[],”ofertas de respuesta”,()=>[],”bidsTimeout”,()=>[],”sin ofertas”,()=>[],”psiBids”,()=>[],”bidderRequests as pendienteRequests”,e=>e.length,”hasEnded”,()=>!1,”auctionId”,”auctionStatus”,”timestamp”,”timeout”,”bidderRequests.0.ortb2.sup_log”,”bidderRequests.0.bids.0.floorData”,”bidderRequests.0.refererInfo”,”bidderRequests.0 como 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p(){const{ancho:e,alto:t}=(0,aM)(),n=t||-1;return””.concat(e||-1,”x”).concat(n)}función g(e){let{mediaTypes:t,sizes:n}=e;const o=(0,iA)(t,”banner.sizes”)||n||[],s=(0,iA)(t,”nativo”)?[[1,1]]:[],a=(0,iA)(t,”video.playerSize”)||[];sea d=[];regresar 2===a.longitud&&(d=[a]),[…o,…s,…d].filter(r.uniques).map(e=>e.join(“x”))}función f(e,t){return isNaN(e)||isNaN(t)?”:e+”x”+t}función m(e){var t;if(!e||!(0,o.fp)(e.getMetrics))return-1;const n=e.getMetrics(),r=n[“adapter.client.total”]||(nulo===(t=n[“adapter.s2s.total”])||vacío 0===t?vacío 0:t[0])||n[“adapter.s2s.total”]||-1;return parseFloat(r.toFixed(2))}función h(e,t){let n=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]&&argumentos[2];if(“objeto”!=tipo de e||null===e)return{};const r={};return t.forEach((o,s)=>{if(“función”==tipo de o)return;let a,d,[c,l]=o.split(/sass/i);c=c.trim(),d=(null==l?void 0:l.trim())||c.split(“.”).pop(),a=(0,iA)(e,c),”función”==tipo de t[s+1]&&(a=t[s+1](a,r,e)),vacío 0===a&&n||(r[d]=a)}),r}const b=función(e){let t=!(argumentos.longitud>1&&void 0!==argumentos[1])||argumentos[1];constante n=r=>{“hidden”===document.visibilityState&&(e(r),t&&(window.removeEventListener(“visibilitychange”,n,!0),window.removeEventListe ner(“pagehide”,n,!0)))};window.addEventListener(“visibilitychange”,n,!0),window.addEventListener(“pagehide”,n,!0),n({})};función v(e){try{return e||window.top.document.referrer}catch(e){return document.referrer}}función y(){return 100*Math.random(){nd(t,{Z:()=>i,n:()=>o});var r=n(26665);const i={mimes:e=>Array.isArray(e)&&e.length>0&&e.every(e=>”string”==typeof e),minduración:e=>(0,r.Fq)(e),maxduración:e=>(0,r.Fq)(e),protocolos:e=>Array.isArray(e)&&e.every (e=>e>=1&&e(0,r.Fq)(e),h:e=>(0,r.Fq)(e),retraso de inicio:e=>(0,r.Fq)(e),linealidad:e=>-1!==[1,2].indexOf(e),omitir:e=>-1!==[0,1].indexOf(e),skipmin:e=>(0,r.Fq)(e),skipafter:e=>(0,r.Fq)(e),sequence:e=>(0,r.Fq)(e),battr:e=>Array.isArray(e)&&e.every (e=>e>=1&&e(0,r.Fq)(e),minbitrate:e=>(0,r.Fq)(e),maxbitrate:e=>(0,r.Fq)(e),boxeo permitido:e=>-1!==[0,1].indexOf(e),método de reproducción:e=>Array.isArray(e)&&e.every(e=>e>=1&&e-1!==[1,2,3].indexOf(e),api:e=>Array.isArray(e)&&e.every(e=>e>=1&&e{nd(t,{y:()=>r});const r=function(){const e={},t={},n={},r={register(r,i){Array.isArray(i.components)&&(n.hasOwnProperty(r)||(n[r]=[]),i.components.forEach(t=>{e.hasOwnProperty(t.componentType)||(e[t.componentType]={}),e[t.componentType][t.componentName]=t,n[r].empujar([t.componentType,t.componentName])})),i.disclosures&&Object.assign(t,i.disclosures)},getMetadata(t,n){var r;return null==e||null===(r=e[t])||vacío 0===r?vacío 0:r[n]},getStorageDisclosure:e=>null==t?void 0:t[e],getModuleMetadata(e){var t;const i=(null!==(t=n[e])&&nulo 0!==t?t:[]).map(e=>{dejar[t,n]=e;return r.getMetadata(t,n)});return 0===i.length?null:{disclosures:Object.fromEntries(i.filter(e=>{let{disclosureURL:t}=e;return null!=t}).map(e=>{let{disclosureURL:t}=e;return[t,r.getStorageDisclosure(t)]})),componentes:i}}};return 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b(e,t,n){t||(t=[]);var r=t.length++;return Object.defineProperty({},”_”,{set:function(i){t[r]=i,e.apply(n,t)}})}function v(e,t,n){return e.set(y(e,t),n),n}function y(e,t,n){if(“function”==typeof e?e===t:e.has(t))return arguments.length0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:u.c5;if(null==this.INST){const t=e({apiName:”__gpp”,apiArgs:[“command”,”callback”,”parameter”]modo: u.q4});[]),(0,rA)(este,”inicializado”,!1),este.cmp=e,[b(v,[S,this])._,b(v,[O,this])._]=[“resolve”,”reject”].map(e=>t=>{for(;h(C,este).length;)h(C,este).pop()[e](t)})}init(e){const t=this.updateWhenReady(e);return this.initialized||(e.gppVersion!==this.apiVersion&&(0,o.logWarn)(“Versión de GPP CMP no reconocida: “.concat(e.apiVersion,”. Continuando usando la versión de GPP API “).concat(this.apiVersion,”…”)),this.initialized=!0,A||(A=(0,f.Al)(“gpp”)),A.setCmpApi(this.cmp),this.cmp({comando:”addEventListener”,callback:(e,t)=>{var n,r;null==t||t?”error”===(null==e||null===(n=e.pingData)||void 0===n?void 0:n.cmpStatus)?h(O,this).call(this,new E(‘El estado de CMP es “error”; verifique la configuración de CMP’,e)):this.isCMPReady((null==e?void 0:e.pingData)||{})&&[“sectionChange”,”signalStatus”].includes(null==e?void 0:e.eventName)&&h(S,this).call(this,this.updateConsent(e.pingData)):h(O,this).call(this,new E(“Respuesta de error recibida de CMP”,e)),null==c.ad.getConsentData()||null==(null==e?void 0:e.pingData)||this.isCMPReady(e.pingData)||c.ad.setConsentData(null),null!==(null==e?void 0:e.listenerId)&&void 0!==(null==e?void 0:e.listenerId)&&(null===(r=A)||void 0===r||r.setCmpListenerId(null==e?void 0:e.listenerId))}})),t}refresh(){return this.cmp({comando:”ping”}).then(this.init.bind(this))}updateConsent(e){return new p.U9(t=>{if(null==e||(0,o.isEmpty)(e))throw new E(“Recibió respuesta vacía de CMP”,e);const n=k(e);(0,o.logInfo)(“Consentimiento GPP recuperado de CMP:”,n),c.ad.setConsentData(n),t(n)})}nextUpdate(){const e=(0,p.v6)();return h(C,this).push(e),e.promise}updateWhenReady(e){return this.isCMPReady(e)?this.updateConsent(e):this.nextUpdate()}isCMPReady(e){return”ready”===e.signalStatus}}(0,rA)(T,”INST”,void 0);const I={iab:function(){return new p.U9(e=>e(T.get().refresh()))}};función k(e){if(null!=(null==e?void 0:e.applicableSections)&&!Array.isArray(e.applicableSections)||null!=(null==e?void 0:e.gppString)&&!(0,s.O8)(e.gppString)||null!=(null==e?void 0:e.parsedSections)&&!(0,s.Qd)(e.parsedSections))throw new E(“CMP devolvió un valor inesperado durante el proceso de búsqueda.”,e);return[“usnatv1″,”uscav1”].forEach(t=>{var n;null!=e&&null!==(n=e.parsedSections)&&void 0!==n&&n[t]&&(0,o.logWarn)(“Se recibió una sección no válida de cmp: ‘”.concat(t,”‘. Es posible que algunas funciones no funcionen como se esperaba”),e)}),_(e)}function _(){let e=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?argumentos[0]:{};return{gppString:null==e?void 0:e.gppString,applicableSections:(null==e?void 0:e.applicableSections)||[],parsedSections:(null==e?void 0:e.parsedSections)||{},gppData:e}}const R=(0,g.yq)({namespace:”gpp”,displayName:”GPP”,consentDataHandler:c.ad,parseConsentData:k,getNullConsent:()=>_(null),cmpHandlers:I,cmpEventCle anup:function(){A&&(A.removeCmpEventListener(),A=null),w={},c.ad.reset(),T.INST=null}});d.$W.getConfig(“consentManagement”,e=>function(e){var t,n,r;return w=R(e),null===(t=(n=w).loadConsentData)||void 0===t||null===(t=t.call(n))||void 0===t||null===(r=t.catch)||void 0===r?void 0:r.call(t,()=>null)}(e.consentManagement)),lwbefore(function(e,t){return e(t.then(e=>{const t=c.ad.getConsentData();return t&&(Array.isArray(t.applicableSections)&&(0,aJ)(e,”regs.gpp_sid”,t.applicableSections),(0,aJ)(e,”regs.gpp”,t.gppString)),e}))}),(0,iE)(“consentManagementGpp”)}},e=>{eO(0,[57109,90010,60802,37769,40315,51085],()=>e(es=19648)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[15081],{26264:(e,t,n)=>{var r=n(51748),i=n(10466),o=n(83435),s=n(26665),a=n(91933),d=n(41385),c=n(22517),l=n(16169),u=n(93254),p=n(13965),g=n(29708);let f,m,h={};const b={iab:function(e){return new Promise((t,n)=>{const r=(0,u.c5)({apiName:”__tcfapi”,apiVersion:2,apiArgs:[“command”,”version”,”callback”,”parameter”]});r||n(new Error(“TCF2 CMP no encontrado.”)),r.isDirect?(0,i.logInfo)(“Se puede acceder directamente a la API de CMP detectada, llamándola ahora…”):(0,i.logInfo)(“El CMP detectado está fuera del iframe actual donde se encuentra Prebid.js, llamándolo ahora…”),v||(v=(0,g.Al)(“tcf”,()=>d.mW.getConsentData())),v.setCmpApi(r),r({command:”addEventListener”,callback:function(r,o){if((0,i.logInfo)(“Recibido una respuesta de CMP”,r),o){try{e(y(r))}catch(e){}if(!1===r.gdprApplies||”tcloaded”===r.eventStatus||”useractioncomplete”===r.eventStatus)try{var s;null!==r.listenerId&&void 0!==r.listenerId&&(null===(s=v)||void 0===s||s.setCmpListenerId(r.listenerId)),d.mW.setConsentData(y(r)),t()}catch(e){n(e)}}else n(Error(“CMP no puede registrar la función de devolución de llamada. Verifique CMP setup.”))}})})}};let v=null;function y(e){if(function(){const t=e&&”boolean”==typeof e.gdprApplies?e.gdprApplies:f,n=e&&e.tcString;return!(“boolean”==typeof t&&(!0!==t||n&&(0,s.O8)(n)))}())throw Object.assign(new Error(“CMP devolvió un valor inesperado durante el proceso de búsqueda.”),{args:[e]});return w(e)}función w(e){const t={consentString:e?e.tcString:void 0,vendorData:e||void 0,gdprApplies:e&&”boolean”==typeof e.gdprApplies?e.gdprApplies:f,apiVersion:2};return e&&e.addtlConsent&&(0,s.O8)(e.addtlConsent)&&(t.addtlConsent=e.addtlConsent),t}const A=(0,p.yq)({espacio de nombres:”gdpr”,displayName:”TCF”,consentDataHandler:d.mW,cmpHandlers:b,parseConsentData:y,getNullConsent:()=>w(null),cmpE ventCleanup:function(){v&&(v.removeCmpEventListener(),v=null),h={},d.mW.reset()}});a.$W.getConfig(“consentManagement”,e=>function(e){var t,n,r,i;const o=e&&(e.gdpr||e.usp||e.gpp?e.gdpr:e);return null!=(null==o||null===(t=o.consentData)||void 0===t?void 0:t.getTCData)&&(o.consentData=o.consentData.getTCData),f=!0===(null==o?void 0:o.defaultGdprScope),m=!(null==o||!o.dsaPlatform),h=A({gdpr:o}),null===(n=(r=h).loadConsentData)||void 0===n||null===(n=n.call(r))||void 0===n||null===(i=n.catch)||void 0===i?void 0:i.call(n,()=>null)}(e.consentManagement)),lwbefore(function(e,t){return e(t.then(e=>{const t=d.mW.getConsentData();return t&&(“boolean”==tipo de t.gdprApplies&&(0,oJ)(e,”regs.ext.gdpr”,t.gdprApplies?1:0),(0,oJ)(e,”user.ext.consent”,t.consentString)),m&&( 0,oJ)(e,”regs.ext.dsa.dsarequired”,3),e}))}),(0,c.pS)({type:c.S3,name:”gdprAddtlConsent”,fn:function(e,t){var n;const r=null===(n=t.gdprConsent)||void 0===n?void 0:n.addtlConsent;r&&”string”==typeof r&&(0,oJ)(e,”user.ext.ConsentedProvidersSettings.consented_providers”,r)}}),(0,rE)(“consentManagementTcf”)}},e=>{eO(0,[60802,57109,90010,37769,40315,51085],()=>e(es=26264)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[97976],{54495:(e,t,n)=>{var r=n(51748),i=n(10466),o=n(26665),s=n(58928),a=n(3516),d=n(59794),c=n(9201),l=n(7500);const u=”conversant”,p=(d.D4,d.G_,d.s6,”https://web.hb.ad.cpe.dotomi.com/cvx/client/hb/ortb/25″),g=”USD”,f=(0,cA)({context:{netRevenue:!0,ttl:300},request:function(e,t,n,r){const i=e(t,n,r);return i.at=1,i.cur=[g],r.bidRequests&&function(e,t){e.params.site_id&&(t.site?t.site.id=e.params.site_id:t.app&&(t.app.id=e.params.site_id))}(r.bidRequests[0],i),i},imp(e,t,n){const r=e(t,n),o={secure:1,bidfloor:b(t)||0,displaymanager:”Prebid.js”,displaymanagerver:”10.19.0″};return h(t.params.tag_id,o,”tagid”),(0,i.mergeDeep)(r,o,r),r},bidResponse:function(e,t,n){if(t.price){if(!n.mediaType&&n.bidRequest.mediaTypes){const[e]=Object.keys(n.bidRequest.mediaTypes);Object.values(lX).includes(e)&&(n.mediaType=e)}return e(t,n)}},respuesta:(e,t,n,r)=>e(t,n,r),anulaciones:{imp:{banner(e,t,n,r){n.mediaTypes&&!n.mediaTypes.banner||(n.p arams.position&&(0,i.mergeDeep)(n,{mediaTypes:{banner:{pos:n.params.position}}}),e(t,n,r))},video(e,t,n,r){var o,s,a,d,c;if(n.mediaTypes&&!n.mediaTypes.video)return;const l={};h(null===(o=n.params)||void 0===o?void 0:o.position,l,”pos”),h(null===(s=n.params)||void 0===s?void 0:s.mimes,l,”mimes”),h(null===(a=n.params)||void 0===a?void 0:a.maxduration,l,”maxduration”),h(null===(d=n.params)||void 0===d?void 0:d.protocols,l,”protocols”),h(null===(c=n.params)||void 0===c?void 0:c.api,l,”api”),t.video=(0,i.mergeDeep)(l,t.video),e(t,n,r)}}}}),m={code:u,gvlid:24,aliases:[“cnvr”,”epsilon”]tipos de medios admitidos:[d.D4,d.G_,d.s6],isBidRequestValid:function(e){if(!e||!e.params)return(0,i.logWarn)(u+”: Faltan parámetros de oferta”),!1;if(!(0,o.O8)(e.params.site_id))return(0,i.logWarn)(u+”: site_id debe especificarse como string”),!1;if(function(e){return”video”===e.mediaType||!!(0,sA)(e,”mediaTypes.video”)}(e)){const t=e.params.mimes||(0,sA)(e,”mediaTypes.video.mimes”);if(t){if(!(0,o.cy)(t)||!t.every(e=>(0,o.O8)(e)))return(0,i.logWarn)(u+”: los mimes deben ser una matriz de cadenas”),!1}else(0,i.logWarn)(u+”: los mimes deben especificarse para videos”)}return!0},buildRequests:function(e,t){const n=f.toORTB({bidderRequest:t,bidRequests:e});return{method:”POST”,url:v(e[0]),datos:n}},interpretResponse:function(e,t){return f.fromORTB({request:t.data,response:e.body})},getUserSyncs:function(e,t,n,r){const o={},s=[];return n&&(o.gdpr=n.gdprApplies?1:0,o.gdpr_consent=encodeURIComponent(n.consentString||””)),r&&(o.us_privacy=encodeURIComponent(r)),t&&Array.isArray(t)&&t.forEach(t=>{var n;if(null!=t&&null!==(n=t.body)&&void 0!==n&&n.ext){const n=t.body.ext,r=[{urls:n.fsyncs,type:”iframe”},{urls:n.psyncs,type:”image”}].filter(t=>t.urls&&Array.isArray(t.urls)&&t.urls.length>0&&(“iframe”===t.type&&e.iframeEnabled||”image”===t.type&&e.pixelEnabled)).map(e=>e.urls.map(t=>{const n=(0,i.parseUrl)(t);return(0,i.mergeDeep)(n.search,o),0===Object.keys(n.search).length&&delete n.search,{type:e.type,url:(0,i.buildUrl)(n)}}).reduce((e,t)=>e.concat(t),[])).reduce((e,t)=>e.concat(t),[]);s.push(…r)}}),s}};función h(e,t,n){e&&(t[n]=e)}función b(e){let t=(0,i.getBidIdParameter)(“bidfloor”,e.params);if(!t&&(0,o.fp)(e.getFloor)){const n=e.getFloor({currency:g,mediaType:”*”,size:”*”});(0,o.Qd)(n)&&!isNaN(n.floor)&&n.currency===g&&(t=n.floor)}return t}function v(e){let t=p;return e.params.white_label_url&&(t=e.params.white_label_url),t}(0,aa$)(m),(0,rE)(“conversantBidAdapter”)}},e=>{eO(0,[60802,58498,37769,40315,51085],()=>e(es=54495)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[99301],{83340:(e,t,n)=>{var r=n(51748),i=n(91933),o=n(31997);let s=!1;i.$W.getConfig(“consentManagement”,e=>{var t;null==(null==e||null===(t=e.consentManagement)||void 0===t?void 0:t.gpp)||s||((0,ol)(“usnat”,[7]),s=!0)}),(0,rE)(“gppControl_usnat”)}},e=>{eO(0,[40082,60802,37769,40315,51085],()=>e(es=83340)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[27534],{37829:(e,t,n)=>{var r=n(51748),i=n(91933),o=n(31997),s=n(83435),a=n(10466);const d={Versión:0,Gpc:0,SharingNotice:0,SaleOptOutNotice:0,SharingOptOutNotice:0,TargetedAdvertisingOptOutNotice:0,SensitiveDataProcessingOptOutNotice:0,SensitiveDataLimitUseNotice:0,SaleOptOut:0,SharingOpt Out:0,TargetedAdvertisingOptOut:0,SensitiveDataProcessing:12,KnownChildSensitiveDataConsents:2,PersonalDataConsents:0,MspaCoveredTransaction:0,MspaOptOutOptionMode:0,MspaServiceProviderMode:0};función c(e){dejar{anular:t=[],mover:n={},fn:r}=e,i=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:d;return n=Object.fromEntries(Object.entries(n).map(e=>{let[t,n]=e;volver[t,Object.fromEntries(Object.entries(n).map(e=>{let[t,n]=e;volver[t,Array.isArray(n)?n:[n]]}).map(e=>{dejar[t,n]=e;volver[–t,n.map(e=>–e)]}))]})), función(e){const o=Object.fromEntries(Object.entries(i).map(t=>{let[r,i]=t,o=null;if(i>0){if(o=Array(i).fill(null),Array.isArray(e[r])){constante t=n[r]||{},s=[];mi[r].forEach((e,n)=>{const[r,a]=t.hasOwnProperty(n)?[t[n],!0]:[[n],!1];r.forEach(t=>{t(0,sJ)(o,e,null)),r&&r(e,o),o}}función l(e,t){t.KnownChildSensitiveDataConsents=0===e.KnownChildSensitiveDataConsents?[0,0]:[1,1]}const u={7:e=>e,8:c({move:{SensitiveDataProcessing:{1:9,2:10,3:8,4:[1,2],5:12,8:3,9:4}},fn(e,t){e.KnownChildSensitiveDataConsents.some(e=>0!==e)&&(t.KnownChildSensitiveDataConsents=[1,1])}}),9:c({fn:l}),10:c({fn:l}),11:c({move:{SensitiveDataProcessing:{3:4,4:5,5:3}},fn:l}),12:c({fn(e,t){const n=e.KnownChildSensitiveDataConsents;let r;r=n.algunos(e=>0!==e)?2===n[1]&&2===n[2]?[2,1]:[1,1]:[0,0],t.KnownChildSensitiveDataConsents=r}})},p={8:”usca”,9:”usva”,10:”usco”,11:”usut”,12:”usct”},g=(()=>{const e=Object.keys(p).map(Number);return function(){let{secciones:t={},sids:n=e}=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{};return n.map(e=>{const n=(0,a.prefixLog)(“No se pueden configurar controles MSPA para SID “.concat(e,”:”)),r=t[e]||{},i=r.normalizeAs||e;if(!u.hasOwnProperty(i))return n.logError(“no se conocen reglas de normalización para SID “.concat(i)),null;const o=r.name||p[e];return”string”!=typeof o?(n.logError(“no se puede determinar el nombre de la sección GPP”),null):[o,[e],tú[i]]}).filter(e=>nulo!=e)}})(),f=[];i.$W.getConfig(“consentManagement”,e=>{var t;const n=null===(t=e.consentManagement)||void 0===t?void 0:t.gpp;if(n){for(;f.length;)f.pop()();g((null==n?void 0:n.mspa)||{}).forEach(e=>{let[t,n,r]=e;return f.push((0,ol)(t,n,r))})}}),(0,rE)(“gppControl_usstates”)}},e=>{eO(0,[40082,60802,37769,40315,51085],()=>e(es=37829)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[4584],{20543:(e,t,n)=>{var r=n(51748),i=n(52819),o=n(63006),s=n(91933),a=n(11418),d=n(32592),c=n(10466),l=n(83435),u=n(58928);let p={},g=!1;function f(e){return(0,i.eu)(e)}const m=e=>(s.$W.getConfig(“gptPreAuction”)||{}).mcmEnabled?e.replace(/(^/d*),d*//,”$1/”):e,h=function(e,t){const n=(e=>{const{customGptSlotMatching:t}=p;if(!(0,c.isGptPubadsDefined)())return;const n=e.reduce((e,t)=>(e[t.code]=e[t.code]||[],mi[t.code].push(t),e),{}),r={};return window.googletag.pubads().getSlots().forEach(e=>{const i=Object.keys(n).find(t?t(e):(0,c.isAdUnitCodeMatchingSlot)(e));if(i){const t=r[i]=e.getAdUnitPath(),o={nombre:”gam”,adslot:m(t)};n[i].forEach(e=>{var t;(0,lJ)(e,”ortb2Imp.ext.data.adserver”,Object.assign({},null===(t=e.ortb2Imp)||void 0===t||null===(t=t.ext)||void 0===t||null===(t=t.data)||void 0===t?nulo 0:t.adserver,o))})}}),r})(t),{useDefaultPreAuction:r,customPreAuction:i}=p;t.forEach(e=>{e.ortb2Imp =e.ortb2Imp||{},e.ortb2Imp.ext=e.ortb2Imp.ext||{},e.ortb2Imp.ext.data=e.ortb2Imp.ext.data||{};const t=e.ortb2Imp.ext,o=(0,uA)(t,”data.adserver.adslot”);if(t.gpid)return;let s;i?s=i(e,o,null==n?void 0:n[e.code]):r?s=((e,t,n)=>{if((0,c.isGptPubadsDefined)()){var r=window.googletag.pubads().getSlots().filter(e=>e.getAdUnitPath()===n);if(0!==r.length)return 1===r.length?t:””.concat(t,”#”).concat(e.code)}})(e,o,null==n?void 0:n[e.code]):(0,c.logWarn)(“No se especificaron customPreAuction, defaultPreAuction ni gpid”),s&&(t.gpid=s)});for(var o=arguments.length,s=new Array(o>2?o-2:0),a=2;a{const n=function(e){const t={};return i.Cn.forEach(n=>{const r=e.flatMap(e=>e).filter(e=>e.taxonomy===n).map(e=>e.values);t[n]=r.longitud?r.reduce((e,t)=>e.filtro(e=>t.incluye(e))):[],t[n]={valores:t[n]}}),t}(función(e){let t=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:onindex;return e.map(e=>{var n;return null===(n=t.getAuction({auctionId:e}))||void 0===n||null===(n=n.getFPD())||void 0===n?void 0:n.global}).map(f).filter(e=>e)}(function(e){let t=argumentos.longitud>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:on;return Object.values(e).flatMap(e=>Object.entries(e)).filter(e=>e[0]===a.xS.AD_ID||e[0].startsWith(a.xS.AD_ID+”_”)).flatMap(e=>e[1]).map(e=>{var n;return null===(n=t.findBidByAdId(e))||void 0===n?void 0:n.auctionId}).filter(e=>null!=e).filter(c.uniques)}(t)));window.googletag.setConfig&&window.googletag.setConfig({pps:{taxonomies:n}}),e(t)},v=e=>{p=(0,c.pick)(e,[“enabled”,e=>!1!==e,”customGptSlotMatching”,e=>”function”==typeof e&&e,”customPreAuction”,e=>”function”==typeof e&&e,”useDefaultPreAuction”,e=>null==e||e]),p.enabled?g||((0,d.Yn)(“makeBidRequests”).before(h),(0,d.Yn)(“targetingDone”).after(b),g=!0):((0,c.logInfo)(“”.concat(“Presubasta GPT”,”: Desactivando module”)),p={},(0,d.Yn)(“makeBidRequests”).getHooks({hook:h}).remove(),(0,d.Yn)(“targetingDone”).getHooks({hook:b }).remove(),g=!1)};s.$W.getConfig(“gptPreAuction”,e=>v(e.gptPreAuction)),v({}),(0,rE)(“gptPreAuction”)}},e=>{eO(0,[33005,60802,37769,40315,51085],()=>e(es=20543)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[59600],{29943:(e,t,n)=>{var r=n(51748),i=n(10466),o=n(58928),s=n(26665),a=n(83435),d=n(3516),c=n(91933),l=n(59794),u=n(6746) 4),p=n(80356),g=n(52819),f=n(30183),m=n(99012),h=n(4969),b=n(95568),v=n(28317),y=n(33457);const w=b.AS,A=”trustedstack”;let E,S;window.mnet=window.mnet||{},window.mnet.queue=window.mnet.queue||[];constante O=[{code:A,gvlid:1288}];función C(e,t){const n=t.refererInfo,r={dominio:(e=e||{}).dominio||n.dominio,página:e.página||n.página,ref:(0,m.B8)(e.ref),topMostLocation:n.topmostLocation,isTop:e.isTop||n.reachedTop};return E||(E=función(){si(E)return E;const e=función(){const e=función(e,t){pruebe{const e=(0,i.getWindowTop)().document.querySelector(‘enlace[rel=”canonical”]’);si(nulo!==e&&e[t])volver mi[t]}catch(e){}}(0,”href”);return e&&function(e){const t=(0,i.getWindowTop)().document.createElement(“a”);return t.href=e,t.href}(e)}();return E=Object.assign({},e&&{canonical_url:e}),E}()),Object.assign(r,E)}función T(e){return{w:parseInt(e[0],10),h:parseInt(e[1],10)}}función I(e,t){const n=(0,oA)(e,”params”),s=(0,oA)(t,”gdprConsent”),a=(0,oA)(t,”uspConsent”),d=(0,oA)(e,”userId”),l=(0,oA)(e,”ortb2.source.ext.schain”)||{},u =x.getWindowSize(),p=!(!s||!s.gdprApplies),g=!!a,m=!!c.$W.getConfig(“coppa”),{top:h=-1,right:b=-1,bottom:v=-1,left:y=-1}=(0,fg)();return Object.assign({},{customer_id:n.cid},{prebid_version:”v10.19.0″},{gdpr_applies:p},p&&{gdpr_conse nt_string:s.consentString||””},{usp_applies:g},g&&{usp_consent_string:a||””},{coppa_applies:m},-1 !==uw&&-1!==uh&&{screen:u},d&&{user_id:d},(0,rm)().medianetGlobals.analyticsEnabled&&{analytics: !0},!(0,i.isEmpty)(l)&&{schain:l},{vcoords:{top_left:{x:y,y:h},bottom_right:{x:b,y:v}}})}función k(e,t){var n,r;const a=(0,gp)(e.adUnitCode),d={id:e.bidId,transactionId:null===(n=e.ortb2Imp)||void 0===n||null===(n=n.ext)||void 0===n?void 0:n.tid,ext:{dfp_id:e.adUnitCode,display_count:e.auctionsCount,adUnitCode:e.adUnitCode,divId:a.divId,adUnitPath:a.gptSlot},all:e.params};e.ortb2Imp&&(d.ortb2Imp=e.ortb2Imp);const c=(0,oA)(e,”mediaTypes.banner.sizes”)||[],u=(0,oA)(e,”mediaTypes.video”)||{},p=(0,oA)(e,”params.video”)||{},f=Object.assign({},p,u);var m;if((0,i.isEmpty)(f)||(d.video=f),c.length>0&&(d.banner=(m=c,(0,s.cy)(m)&&2===m.length&&!(0,s.cy)(m[0])?[T(m)]:m.map(e=>T(e)))),e.nativeParams)try{d.native=JSON.stringify(e.nativeParams)}catch(e){(0,i.logError)(“”.concat(w,”: JSON incorrecto: bidRequest.nativeParams”))}e.params.crid&&(d.tagid=e.params.crid.toString());const h=parseFloat(e.params.bidfloor||e.params.bidFloor);h&&(d.bidfloor=h);const b=function(e){let t=document.getElementById(e);if(!t&&-1!==e.indexOf(“/”)){const{divId:n}=(0,gp)(e);(0,s.O8)(n)&&(t=document.getElementById(n))}if(t){const e=(0,vG)(t),n={};return n.top_left={y:e.top,x:e.left},n.bottom_right={y:e.bottom,x:e.right},n}return null}(e.adUnitCode);if(b&&d.banner&&0!==d.banner.length){const e=función(e){const{scrollX:t,scrollY:n}=ventana;return{top_left:{x:e.top_left.x+t,y:e.top_left.y+n},bottom_right:{x:e.bottom_right.x+t,y:e.bottom_right.y+ n}}}(b);d.ext.coordinates=e,d.ext.viewability=R(b.top_left,(0,yM$)(d.banner)),R(e.top_left,(0,yM$)(d.banner))>.5?d.ext.visibility=1:d.ext.visibility=2}else d.ext.visibilidad=0;const A=función(e){const t=[];return”function”==tipo de e.getFloor&&[l.D4,l.G_,l.s6].forEach(n=>{e.mediaTypes.hasOwnProperty(n)&&(n===l.D4?e.mediaTypes.banner.sizes.forEach(r=>{_(e,n,r,t)}):_(e,n,”*”,t))}),t}(e);var E;return A&&A.length>0&&(d.bidfloors=A),null!==(r=t.paapi)&&void 0!==r&&r.enabled&&(d.ext.ae=null==e||null===(E=e.ortb2Imp)||void 0===E||null===(E=E.ext)||void 0===E?void 0:E.ae),d}función _(e,t,n,r){const i=e.getFloor({moneda:”USD”,mediaType:t,size:n})||{};n.length>1&&(i.size=n),i.mediaType=t,r.push(i)}función R(e,t){const n=tw*th,r=x.getWindowSize(),i={x:e.x+tw,y:e.y+th};return 0===n||-1===rw||-1===rh?0:function(e,t,n,r){return ex>rx||txry||ty{const n=function(e){const t={};t.acid=e.auctionId||””,t.crid=(0,oA)(e,”params.crid”)||(0,oA)(e,”params.0.crid”)||e.adUnitCode||””,t.ext=(0,i.safeJSONEncode)(e.ext)||””;const n=(0,s.Go)(e);volver eliminar n.ad,eliminar n.vastXml,t.rawobj=(0,i.safeJSONEncode)(n),t}(e);Object.keys(n).forEach(e=>{t[e]= t[e]||[],t[e].push(encodeURIComponent(n[e]))})}),t}(t);e.cid=S,(0,h.Fk)(e,n,!1).send()}función B(e){const t=(0,oA)(e,”context”)||””,n=(0,oA)(e,”vto”);”outstream”===t&&n&&(e.renderer=function(){const e=u.A4.install({url:”https://prebid.media.net/video/bundle.js”});return e.setRender(function(e){window.mnet.queue.push(function(){const t={ancho:e.ancho,alto:e.alto,vastTimeout:e.vto,maxAllowedVastTagRedirects:e.mavtr,allowVpaid:e.avp,autoPlay:e.ap,preload:e.pl,mute:e.mt},n =e.dfp_id,r=(0,gp)(n).divId||n;window.mnet.mediaNetoutstreamPlayer(e,r,t)})}),e}())}(0,rm)().medianetGlobals=(0,rm)().medianetGlobals||{};const x={código:w,gvlid:b.P6,aliases:O,tipos de medios compatibles:[l.D4,l.s6,l.G_],isBidRequestValid:function(e){return e.params?e.params.cid&&(0,s.O8)(e.params.cid)&&!(0,i.isEmptyStr)(e.params.cid)?(S=e.params.cid,!0):((0,i.logError)(“”.concat(w,” : cid debe ser un string”)),!1):((0,i.logError)(“”.concat(w,” : Faltan parámetros de oferta”)),!1)},buildRequests:function(e,t){const n=function(e,t){return{site:C(e[0].params.site,t),ext:I(e[0],marea[0].auctionId,imp:e.map(e=>k(e,t)),ortb2:j(t.ortb2,e),tmax:t.timeout}}(e=(0,p.Xj)(e),t);return{método:”POST”,url:(r=t.bidderCode,i=n.ext.customer_id,(r== =A?”https://prebid.trustedstack.com/rtb/trustedstack”:”https://prebid.media.net/rtb/prebid”)+”?cid=”+encodeURIComponent(i)),data:JSON.stringify(n)};var r,i},interpretarRespuesta:función(e,t){sea n=[];if(!e||!e.body)return(0,i.logInfo)(“”.concat(w,”: la respuesta está vacía”)),n;const r=e.body.bidList;(0,s.cy)(r)&&0!==r.length?(n=r.filter(e=>function(e){return!1===e.no_bid&&parseFloat(e.cpm)>0}(e)),n.forEach(B)):(0,i.logInfo)(“”.concat(w,” : sin ofertas”));const a=(0,oA)(e,”body.ext.paApiAuctionConfigs”)||[],d=(0,oA)(e,”cuerpo.ext.igi”)||[];return 0===a.length&&0===d.length?n:(d.length>0&&a.push(…d.map(e=>{let{igs:t}=e;return t||[]}).flat()),{bids:n,paper:a})},getUserSyncs:function(e,t){const n=(r=t,!(0,i.isEmpty)(r)&&r[0].cuerpo&&r[0].cuerpo.ext&&(0,s.cy)(r[0].body.ext.csUrl)?r[0].body.ext.csUrl:[]);var r;return e.iframeEnabled?(0,m.RW)(n,{tipo:”iframe”}):e.pixelEnabled?(0,m.RW)(n,{tipo:”imagen”}):void 0},onTimeout:e=>{try{D({nombre:”client_timeout”,valor:e.length, relatedData:e[0].timeout||c.$W.getConfig(“bidderTimeout”)},e)}catch(e){}},onBidWon:e=>{try{D({nombre:”client_bid_won”,valor:e.cpm},[e])}catch(e){}},onSetTargeting:e=>{try{const t={name:”client_set_targeting”,value:e.cpm};c.$W.getConfig(“enableSendAllBids”)||D(t,[e])}catch(e){}},onBidderError:e=>{let{error:t,bidderRequest:n}=e;try{D({name:”client_bidder_error”, relatedData:”timedOut:”.concat( t.timedOut,”|status:”).concat(t.status,”|message:”).concat(t.reason.message)},n.bids)}catch(e){}},clearPageMeta:function(){E=void 0},getWindowSize:function(){return{w:window.screen.width||-1,h:window.screen.height||-1}}};(0,da$)(x),(0,rE)(“medianetBidAdapter”)}},e=>{eO(0,[18139,33005,32316,11961,60802,37769,40315,51085],()=>e(es=29943)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[50750],{861:(e,t,n)=>{var r=n(51748),i=n(91933),o=n(58928),s=n(83435),a=n(26665),d=n(10466),c=n(59794),l=n(51409);sea u=[];función p(e,t){return e.labelAll?{labelAll:!0,labels:e.labelAll,activeLabels:t}:{labelAll:!1,labels:e.labelAny,activeLabels:t}}l.Gs.before((e,t,n)=>{return e((r=n,t.reduce((e,t)=>{const{active:n,mediaTypes:i,filterResults:o}=f(p(t,r),t.mediaTypes);return n?(o&&(0,d.logInfo)(‘Asignación de tamaños adUnit filtrado “‘.concat(t.code,'” tamaños de ‘),o.before,”to “,o.after),t.mediaTypes=i,t.bids=t.bids.reduce((e,n)=>{const{active:i,mediaTypes:o,filterResults:s}=f(p(n,r),t.mediaTypes);return i?(s&&((0,d.logInfo)(‘Asignación de tamaño filtrado adUnit “‘.concat(t.code,'” postor “‘).concat(n.bidder,'” tamaños de ‘),s.before,”to “,s.after),n.mediaTypes=o),e.push(n)):(0,d.logInfo)(‘Asignación de tamaños desactivada adUnit “‘.concat(t.code,'” bidder “‘).concat(n.bidder,'”‘)),e},[]),e.push(t)):(0,d.logInfo)(‘Asignación de tamaño deshabilitada adUnit “‘.concat(t.code,'”‘)),e},[])),n);var r}),i.$W.getConfig(“sizeConfig”,e=>function(e){u=e}(e.sizeConfig));const g={[c.D4]:”banner.tamaños”};función f(){let{etiquetas:e=[],etiquetaTodos:t=!1,etiquetasactivas:n=[]}=argumentos.longitud>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{},r=argumentos.longitud>1?argumentos[1]:void 0;const i=m(argumentos.longitud>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:u);let d=!1,c=!1;const l={antes:{},después:{}};i.shouldFilter?Object.entries(g).forEach(e=>{let[t,n]=e;const u=(0,oA)(r,n);if(u){d||(r=(0,a.Go)(r),d=!0);const e=u.filter(e=>i.sizesSupported[e]);(0,sJ)(r,n,e),c=c||e.longitud>0,u.longitud!==e.longitud&&(l.antes[t]=u,l.después[t]=e)}}):c=null!=Object.values(g).find(e=>{var t;return null===(t=(0,oA)(r,e))||void 0===t?void 0:t.length});const p={activo:!Object.keys(g).find(e=>r.hasOwnProperty(e))||c&&(0===e.length||!t&&(e.some(e=>i.labels[e])||e.some(e=>n.includes(e)))||t&&e.reduce((e,t)=>e?i.labels[t]||n.includes(t):e,!0)),mediaTypes:r};return Object.keys(l.before).length>0&&(p.filterResults=l),p}función m(e){return e.reduce((e,t)=>{if(“object”==typeof t&&”string”==typeof t.mediaQuery&&t.mediaQuery.length>0){let n =! 1;[“labels”,”sizesSupported”].forEach(n=>(t[n]||[]).forEach(t=>{e[n][t]=!0})))}else(0,d.logWarn)(‘falta la propiedad requerida “mediaQuery”‘ en la regla sizeConfig);return e},{labels:{},sizesSupported:{},shouldFilter:!1})}g[c.G_]=”video.playerSize”,(0,rE)(“sizeMapping”)}},e=>{eO(0,[60802,37769,40315,51085],()=>e(es=861)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[68723],{80130:(e,t,n)=>{var r=n(98158),i=n(51748),o=n(26665),s=n(10466),a=n(58928),d=n(83435),c=n(3516),l=n(59794);función u(e,t){var n = Object.keys (e); t=1;t(0,o.Fq)(e)&&e>=1&&e(0,o.Fq)(e)&&e>=1&&eArray.isArray(e)&&e.every(e=>e>=1&&e(0,o. Fq)(e)&&e>=1&&ef[e](norte[e])))},buildRequests:function(e,t){try{var n;const r=[];let i,c,l,u;(0,s._each)(e,function(e){var n,d,f;!l&&e.userIdAsEids&&(l=e.userIdAsEids,l.forEach(function(e){e.uids&&e.uids[0]&&”criteo.com”===e.source&&(u=e.uids[0].id)}));const m=null==e||null===(n=e.ortb2)||void 0===n||null===(n=n.source)||void 0===n||null===(n=n.ext)||void 0===n?void 0:n.schain;m&&(c=c||m),i=i||(0,s.getBidIdParameter)(“iv”,e.params);const b={adunitcode:e.adUnitCode,id:e.bidId,tagid:String((0,s.getBidIdParameter)(“tagid”,e.params)),bidfloor:h(e)};if((0,aA)(e,”mediaTypes.banner”)){let t=(0,aA)(e,”mediaTypes.banner.sizes”)||e.sizes;t=(0,o.cy)(t)&&(0,o.cy)(t[0])?t:[t],t=t.filter(e=>(0,o.cy)(e));const n=t.map(e=>({w:parseInt(e[0],10),h:parseInt(e[1],10)}));b.banner={formato:n,w:1,h:1}}(0,aA)(e,”mediaTypes.video”)&&(b.video=función(e){const t={},n=(0,aA)(e,”tamaños”),r=(0,aA)(e,”mediaTypes.video”,{}),i=(0,aA)(e,”params.video”,{}),o={};if(n){const e=Array.isArray(n[0])?norte[0]:n;ow=e[0],oh=e[1]}de lo contrario, si (Array.isArray (r.playerSize)) {const e = Array.isArray (r.playerSize)[0])?r.playerTamaño[0]:r.playerSize;ow=e[0],oh=e[1]}const d=p(p(p({},o),r),i);return Object.keys(g).forEach(e=>{d.hasOwnProperty(e)&&(g[e](d[e])?t[e]=d[e]:(0,s.logWarn)(“El parámetro de vídeo OpenRTB “.concat(e”,” se ha omitido debido a un formato incorrecto. Consulte las especificaciones de OpenRTB 2.5.”)))}),t}(e)),b.ext=(0,s.getBidIdParameter)(“ext”,e.ortb2Imp)||void 0;const v=(0,s.getBidIdParameter)(“segmentos”,e.params);v&&(b.ext=b.ext||{},b.ext.deals=v.split(“,”).map(e=>e.trim()));const y=null==e||null===(d=e.ortb2Imp)||void 0===d||null===(d=d.ext)||void 0===d?void 0:d.ae;var w;null!==(f=t.paapi)&&void 0!==f&&f.enabled&&(0,o.Fq)(y)?(b.ext=b.ext||{},b.ext.ae=y):null!==(w=b.ext)&&void 0!==w&&w.ae&&delete b.ext.ae,r.push(b)});const f=t.ortb2||{},m=f.site||{};m.page=t.refererInfo.page,m.domain=t.refererInfo.domain;const b=(0,aA)(t,”timeout”),v={id:(0,s.getUniqueIdentifierStr)(),imp:r,site:m,user:f.user||{},tmax:b};c&&(v.source={ext:{schain:c}});const y=(0,aA)(t,”ortb2.source.tid”);y&&(0,dJ)(v,”source.tid”,y),(0,aA)(t,”ortb2.regs.coppa”)&&(0,dJ)(v,”regs.coppa”,1);const w=(0,aA)(t,”ortb2.bcat”);w&&(0,dJ)(v,”bcat”,w),t.gdprConsentimiento&&((0,dJ)(v,”regs.ext.gdpr”,+t.gdpr Consent.gdprApplies),(0,dJ)(v,”user.ext.consent”,t.gdprConsent.consentString)),t.uspConsent&&(0, dJ)(v,”regs.ext.us_privacy”,t.uspConsent),t.gppConsent&&((0,dJ)(v,”regs.gpp”,t.gppConsent.gppStr ing),(0,dJ)(v,”regs.gpp_sid”,t.gppConsent.applicableSections)),null!=t&&null!==(n=t.ortb2)&&void 0!==n&&n.device&&(v.device=v.device||{},(0,s.mergeDeep)(v.device,t.ortb2.device)),l&&((0,dJ)(v,”user.ext.eids”,l),u&&(0,dJ)(v,”user.ext.prebid_criteoid”,u));let A=”https://ap.lijit.com/rtb/bid?src=prebid_prebid_10.19.0″;return i&&(A+=”&iv=”&iv=”.concat(i)),{method:”POST”,url:A,data:JSON.stringify(v),options:{contentType:”text/plain”}}}catch(e){(0,s.logError)(“No se pudo compilar solicitud de oferta, detalles del error:”,e)}},interpretResponse:function(e){let{body:{id:t,seatbid:n,ext:r}}=e;if(!t||!n||!Array.isArray(n))return[];pruebe{const e=n.filter(e=>e).map(e=>e.bid.map(e=>{var t;const n={requestId:e.impid,cpm:parseFloat(e.price),width:parseInt(ew),height:parseInt(eh),creativeId:e.crid||e.id,dealI d:e.dealid||null,currency:”USD”,netRevenue:!0,mediaType:2===Number(e.mtype)?l.G_:l.D4,ttl:(null===(t=e.ext)||void 0===t?void 0:t.ttl)||90,meta:{advertiserDomains:e&&e.adomain?e.adomain:[]}};return 2===Número(e.mtype)?n.vastXml=decodeURIComponent(e.adm):n.ad=e.nurl?decodeURIComponent(“”.concat(e.adm,’ ‘)):decodeURIComponent(e.adm),n})).flat();let t=null;if((0,o.cy)(null==r?void 0:r.igbid)){const e=r.seller,n=r.decisionLogicUrl,i=r.sellerTimeout;r.igbid.filter(e=>{return t=e,!(0,s.isEmptyStr)(t.impid)&&(0,o.cy)(t.igbuyer)&&t.igbuyer.length;var t}).forEach(r=>{const o={};r.igbuyer.filter(e=>{return t=e,!(0,s.isEmptyStr)(t.igdomain);var t}).forEach(e=>{o[e.igdomain]=e.bancodedatos});const a=[…Object.keys(o)];a.longitud&&(t=t||{},t[r.impid]={vendedor:e,decisionLogicUrl:n,sellerTimeout:i,interestGroupBuyers:a,perBuyerSignals:o})})}return t?(t=Object.entries(t).map(e=>{let[t,n]=e;return{bidId:t,config:Object.assign({auctionSignals:{}},n)}}),{bids:e,paapi:t}):e}catch(e){return(0,s.logError)(“No se pudo interpretar la respuesta de la oferta, detalles del error:”,e),e}},getUserSyncs:function(e,t,n,r,i){try{const o=[];if(t&&0!==t.length){if(e.iframeEnabled){const e=t.filter(e=>(0,aA)(e,”body.ext.iid”)).map(e=>e.body.ext.iid),s=[];n&&n.gdprApplies&&”string”==tipo de n.consentString&&s.push([“gdpr_consent”,n.consentString]),r&&s.push([“us_privacy”,r]),i&&(s.push([“gpp”,i.gppString]),s.push([“gpp_sid”,i.applicableSections])),mi[0]&&(s.push([“informer”,e[0]]),o.push({tipo:”iframe”,url:”https://ce.lijit.com/beacon?”+s.map(e=>e.join(“=”)).join(“&”)}))}e.pixel Habilitado&&t.filter(e=>(0,aA)(e,”body.ext.sync.pixels”)).reduce((e,t)=>e.concat(t.body.ext.sync.pixels),[]).map(e=>e.url).forEach(e=>o.push({tipo:”imagen”,url:e}))}return o}catch(e){return[]}}};función h(e){const t=e.getFloor&&”function”==tipo de e.getFloor?e.getFloor({moneda:”USD”,mediaType:e.mediaTypes&&e.mediaTypes.banner?”banner”:”video”,tamaño:”*”}):{},n=parseFloat(null==t?void 0:t.floor);if(!isNaN(n))return n;const r=parseFloat((0,s.getBidIdParameter)(“bidfloor”,e.params));return isNaN(r)?void 0:r}(0,ca$)(m),(0,iE)(“sovrnBidAdapter”)}},e=>{eO(0,[99498,60802,37769,40315,51085],()=>e(es=80130)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[7201],{58832:(e,t,n)=>{var r=n(98158),i=n(51748),o=n(91933),s=n(28157),a=n(25291),d=n(61443),c=n(10466),l=n(53202),u=n(45808),p=n(57215),g=n(14661);función f(e,t){var n=Object.keys(e);if(Object.getOwnPropertySymbols){var r=Object.getOwnPropertySymbols(e);t&&(r=r.filter(function(t){return Object.getOwnPropertyDescriptor(e,t).enumerable})),n.push.apply(n,r)}return n}función m(e){para(var t=1;t1&&anular 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:sy;const n=[],r={},i=t.getMetadata(e[a.Dk],mi[a.iK]);si(!i)devuelve nulo;si(r[e[a.iK]]=i.disclosureURL,i.aliasOf){const n=t.getMetadata(e[a.Dk],i.aliasOf);n&&(r[i.aliasOf]=n.disclosureURL)}return Object.entries(r).forEach(r=>{var i;let[o,s]=r;null===(i=t.getStorageDisclosure(s))||void 0===i||null===(i=i.disclosures)||void 0===i||null===(i=i.filter(t=>function(e,t){return!(![“cookie”,”web”].incluye(t.tipo)||”cookie”===t.tipo&&e[a.Zw]!==d.X0||”web”===t.tipo&&e[a.Zw]!==d.qk)&&new RegExp(“^”.concat(t.identifier.split(“*”).map(b).join(“.*?”),”$”)).test(e[a.Ez])}(e,t)))||void 0===i||i.forEach(e=>{n.push({[a.iK]:o,disclosureURL:s,disclosure:e})})}),{matches:n,disclosureURLs:r}}función y(e){let t=arguments.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:v,n=!1,r=!1,i=nulo;const o=e[a.Ez],s=e[a.Ii];if(o){const d=t(e);if(null==d)i=’No se puede determinar si la clave de almacenamiento “‘.concat(o,'” es divulgada por “‘).concat(s,'” porque faltan los metadatos necesarios: ¿se incluyeron en la compilación?’);else{const{disclosureURLs:t,matches:c}=d,l=e[a.iK];for(const{componentName:e}of c)if(e===l?n=!0:(r=!0,i=’La clave de almacenamiento “‘.concat(o,'” es divulgada por el módulo “‘).concat(e,'”, pero no por el propio “‘).concat(l,'” (este último es un alias del primero)’)),n||r)break;n||r||(i=’Clave de almacenamiento “‘.concat(o,'” (para ‘).concat(e[a.Zw],’ almacenamiento) no es divulgado por “‘).concat(s,'”‘),t[l]?i+=” @ “.concat(t[l]):i+=” – no se proporcionó ninguna URL de divulgación o no se pudo recuperar”)}}else n=null;return{disclosed:n,parent:r,reason:i}}(0,l.qB)(u.Ue,”storageControl”,function(){let e=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?argumentos[0]:()=>h,t=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:y;función de retorno(n){const{divulgado:r,padre:i,razón:o}=t(n);if(null!==r&&!r){const t=e();if(“strict”===t||”allowAliases”===t&&!i)return{allow:!1,reason:o};o&&(0,c.logWarn)(“storageControl:”,o)}}}()),o.$W.getConfig(“storageControl”,e=>{var t,n;h=null!==(t=null==e||null===(n=e.storageControl)||void 0===n?void 0:n.enforcement)&&void 0!==t?t:”off”});const{hook:w,getDisclosures:A}=function(){const e={};return{hook(t,n,r){const i=””.concat(r.type,”::”).concat(r.identifier);e.hasOwnProperty(i)||(e[i]=m({divulgado por:[]},r)),Objeto.asignar(e[i],función(e,t){var n,r;const i=m(m({},e),{},{propósitos:(null!==(n=e.propósitos)&&void 0!==n?n:[]).concat(null!==(r=t.Purposes)&&void 0!==r?r:[]).filter(c.uniques)});var o,s;return”cookie”===e.type&&(null==e.maxAgeSeconds&&null==t.maxAgeSeconds||(i.maxAgeSeconds=(null!==(o=e.maxAgeSeconds)&&void 0!==o?o:0)>(null!==(s=t.maxAgeSeconds)&&void 0!==s?s:0)?e.maxAgeSeconds:t.maxAgeSeconds),null==e.cookieRefresh&&null==t.cookieRefresh||(i.cookieRefresh=e.cookieRefresh||t.cookieRefresh)),i}(e[i],re[i].disclosedBy.includes(n)||e[i].disclosedBy.push(n),t(n,r)},getDisclosures:()=>Object.values(e)}}();d.p6.before(w);const E=function(){let e=arguments.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:A,t=argumentos.longitud>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:()=>(0,gl)((0,im)().installedModules,sygetModuleMetadata);función de retorno(){retorno[].concat(e().map(e=>m({disclosedIn:null},e)),t())}}();(0,p.xu)(“getStorageUseDisclosures”,E),(0,iE)(“storageControl”)}},e=>{eO(0,[36784,32689,60802,37769,40315,51085],()=>e(es=58832)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[4085],{1492:(e,t,n)=>{var r=n(51748),i=n(10466),o=n(58928),s=n(91933),a=n(51409),d=n(41385),c=n(1801 4),l=n(11418),u=n(70736),p=n(25291),g=n(53202),f=n(45808),m=n(62201);const h={propósito:{},característica:{}},b={propósito:!1,característica:”specialFeatureOptins”},v={almacenamiento:{tipo:”propósito”,default:{propósito:”almacenamiento”,enforcePurpose:!0,enforceVendor:!0,vendorExceptions:[]},id:1},basicAds:{tipo:”propósito”,id:2,default:{propósito:”basicAds”,enforcePurpose:!0,enforceVendor:!0,vendorExceptions:[]}},anuncios personalizados:{tipo:”propósito”,id:4,default:{propósito:”anuncios personalizados”,enforcePurpose:!0,enforceVendor:!0,vendorExceptions:[],eidsRequireP4Consent:!1}},medición:{tipo:”propósito”,id:7,default:{propósito:”medición”,enforcePropósito:!0,enforceVendor:!0,vendorExceptions:[]}},transmitPreciseGeo:{tipo:”característica”,id:1,default:{propósito:”transmitPreciseGeo”,enforcePurpose:!0,enforceVendor:!0,vendorExceptions:[]}}},y=nuevo conjunto,w=nuevo conjunto,A=nuevo conjunto,E=nuevo conjunto,S=nuevo conjunto,O=nuevo conjunto;sea C=!1,T=!1;const I=[u.tW,u.fW,u.Tn,u.zu],k=”TCF2″,_=[],R=[2],j=[2,7,9,10];función D(e,t,n,r){var i,s;const a=(0,oA)(e,”vendorData.”.concat(t));return!(null==a||null===(i=a.consents)||void 0===i||!i[n])||r&&!(null==a||null===(s=a.legitimateInterests)||void 0===s||!s[n])}función B(e,t,n,r){sea i;if(!1!==b[t])i=!!(0,oA)(e,”vendorData”.concat(b[t],”.”).concat(n));else{const[t,o]=r===d.B1?[“publisher”,j]:[“purpose”,R];i=D(e,t,n,o.includes(n))}return{propósito:i,vendor:D(e,”vendor”,r,R.includes(n))}}función x(e,t,n,r){const i=v[e.purpose];if((e.vendorExceptions||[]).includes(n))return!0;const o=e.enforceVendor&&!(r===d.B1||(e.softVendorExceptions||[]).includes(n)),{propósito:s,proveedor:a}=B(t,i.type,i.id,r);return(!e.enforcePurpose||s)&&(!o||a)}función U(e,t){let n=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:null,r=argumentos.length>3&&void 0!==argumentos[3]?argumentos[3]:()=>null;función de retorno(o){const a=d.mW.getConsentData(),c=o[p.iK];if(function(e,t,n){return null==e&&d.mW.enabled?((0,i.logWarn)(“Intentando operación que requiere propósito “.concat(t,” consentimiento mientras los datos de consentimiento no están disponibles”).concat(n?” (módulo: “.concat(n,”)”):””,”. Asumiendo que no hubo consentimiento dado.”)),!0):e&&e.gdprApplies}(a,e,c)){const e=function(e,t,n){if(t){const r=s.$W.getConfig(“gvlMapping”);if(r&&r[t])volver r[t];if(e===u.tp)return d.B1;{let{gvlid:r,modules:o}=d.o2.get(t);if(null==r&&Object.keys(o).length>0)for(const n of I)if(o.hasOwnProperty(n)){r=o[n],n!==e&&(0,i.logWarn)(“Se encontraron varios ID de GVL para el módulo ‘”.concat(t,”‘; utilizando el ID del módulo “).concat(n,” (“).concat(r,”) en lugar del ID de “).concat(e,” (“).concat(o[e],”)”));break}return null==r&&n&&(r=n()),r||null}}return null}(o[p.Dk],c,r(o)),l=!!t(a,c,e);if(!l)return n&&n.add(c),{allow:l}}}}función P(e){return U(e,(t,n,r)=>!!x(h.propósito[e],t,n,r),argumentos.longitud>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:nulo,argumentos.longitud>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:()=>nulo)}función q(e){función de retorno(t){si(t[p.Dk]!==u.tp)return e(t)}}const N=(W=P(1,y),función(e){if(e[p.Dk]!==u.tp||T)return W(e)});var W;const M=P(1,y),z=P(1,y),L=q(P(2,w)),F=P(7,A,e=>función(e,t){var n;const r=a.Ay.getAnalyticsAdapter(e);return(n=>{if(“function”!=typeof n)return n;try{return n.call(r.adapter,t)}catch(t){(0,i.logError)(“Error al invocar “.concat(e,” adaptor.gvlid()”),t)}})(null==r||null===(n=r.adapter)||void 0===n?void 0:n.gvlid)}(e[p.iK],mi[p.TQ])),G=P(4,E),V=q((()=>{const e=U(“2-10”,función(e,t,n){for(let o=2;o<=10;o++){var r,i;if(null!==(r=h.propósito[o])&&void 0!==r&&null!==(r=r.vendorExceptions)&&void 0!==r&&r.includes(t))return!0;const{Purpose:s,vendor:a}=B(e,"Purpose",o,n);if(s&&(a||null!==(i=h.Purpose[o])&&void 0!==i&&null!==(i=i.softVendorExceptions)&&void 0!==i&&i.includes(t)))return!0}return!1},S),t=P(4,S);función de retorno(){var n;const r=null!==(n=h.Purpose[4])&&void 0!==n&&n.eidsRequireP4Consent?t:e;for(var i=arguments.length,o=new Array(i),s=0;sx(h.característica[1],e,t,n),O);función H(e){let t=arguments.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{},n=argumentos.longitud>2?argumentos[2]:void 0,r=argumentos.longitud>3?argumentos[3]:void 0;if(!t.withCredentials||n&&r)return void e(t);const o=d.mW.getConsentData(),s=h.Purpose[1],a=v[s.purpose],{propósito:c}=B(o,a.type,a.id,null);!c&&s.enforcePurpose&&(t.withCredentials=!1,(0,i.logWarn)(“”.concat(k,” denegado “).concat(f.yg))),e(t)}c.on(l.qY.AUCTION_END,function(){const e=function(e){return Array.from(e.keys()).filter(e=>null!=e)},t={storageBlocked:e(y),biddersBlocked:e(w),analyticsBlocked:e(A),ufpdBlocked:e(E),eidsBlocked:e(S),geoBlocked:e(O)};c.emit(l.qY.TCF2_ENFORCEMENT,t),[y,w,A,E,S,O].forEach(e=>e.clear())}),s.$W.getConfig(“consentManagement”,e=>function(e){let t=(0,oA)(e,”gdpr.rules”);t||(0,i.logWarn)(“TCF2: aplicar P1 y P2 de forma predeterminada”),t=Object.fromEntries((t||[]).mapa(e=>[e.purpose,e])),T=!!(0,oA)(e,”strictStorageEnforcement”),Object.entries(v).forEach(e=>{var n;let[r,i]=e;h[i.type][i.id]=nulo!==(n=t[r])&&void 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