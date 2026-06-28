Los fanáticos de Argentina en la fiesta de Manolo celebran que Messi anotó el sexto gol en el partido de la Copa Mundial 3-1 entre Argentina y Jordania – WSVN 7News | Noticias de Miami, clima, deportes

“.concat(n,””),t.onload=()=>e(t.contentWindow.render),document.body.appendChild(t)})),e[n]}}()},45808:(e,t,n)=>{nd(t,{DL:()=>l,Ml:()=>i,Ue:()=>r,VJ:()=>p,hE:()=> u,hq:()=>c,mo:()=>d,pY:()=>g,qX:()=>o,uc:()=>a,yg:()=>f,yl:()=>s});const r=”accessDevice”,i=”syncUser”,o=”enrichUfpd”,s=”enrichEids”,a=”fetchBids”,d=”reportAnalytics”,c=”transmitEids”,l=”transmitUfpd”,u=”transmitPreciseGeo”,p=”tra nsmitTid”,g=”loadExternalScript”,f=”accessRequestCredentials”},51409:(e,t,n)=>{nd(t,{S1:()=>L,Ay:()=>ae,tS:()=>Z,pX:()=>te,Mf:()=>ne,K5:()=>Y,Gs:()=>ee});var r=n(98158),i=n(26665),o=n(10466),s=n(80356),a=n(3516),d=n(62201),c=n(91933),l=n(32592);const u=”solicitudes”,p=”ganas”,g=”subastas”;let f={};función m(e,t){const norte=f[e]= f[e]||{postores:{}};return t?(n.postores[t]=n.postores[t]||{},n.postores[t]):n}función h(e,t){función de retorno(n,r){var i;const o=m(n,t&&r);retorno o[e]=(nulo!==(i=o[e])&&nulo 0!==i?i:0)+1,o[e]}}función b(e,t){función de retorno(n,r){var i;retorno nulo!==(i=m(n,t&&r)[e])&&void 0!==i?i:0}}const v=h(u,!1),y=h(u,!0),w=h(p,!0),A=h(g,!1),E=b(u,!1),S=b(u,!0),O=b(p,!0),C=b(g,!1);var T=n(10867),I=n(41385),k=n(18014),_=n(11418),R=n(37841),j=n(63006),D=n(70736) ),B=n(53202),x=n(45808),U=n(25291),P=n(53578),q=n(72122),N=n(51748);función W(e,t){var n=Object.keys(e);if(Object.getOwnPropertySymbols){var r=Object.getOwnPropertySymbols(e);t&&(r=r.filter(function(t){return Object.getOwnPropertyDescriptor(e,t).enumerable})),n.push.apply(n,r)}return n}función M(e){para(var t=1;t{e&&e.s2sConfig&&(H=(0,i.cy)(e.s2sConfig)?e.s2sConfig:[e.s2sConfig])});const J=(0,U.ZI)(e=>re.resolveAlias(e));función Q(e){var t;return null!==(t=e.configName)&&void 0!==t?t:e.name}función Y(e){return J(D.tp,z,{[U.XG]:Q(e)})}constante K=[“nativeParams”,”nativeOrtbRequest”,”renderer”];función X(e){let{bidderCode:t,auctionId:n,bidderRequestId:r,adUnits:s,src:a,metrics:d,getTid:c}=e;return s.reduce((e,s)=>{const l=s.bids.filter(e=>e.bidder===t);return null==t&&0===l.length&&null!=s.s2sBid&&l.push({bidder:null}),e.push(l.reduce((e,l)=>{var u,p,g,f,m;const[h,b]=c(l.bidder,s.transactionId,null!==(u=null===(p=l.ortb2Imp)||void 0===p||null===(p=p.ext)||void 0===p?void 0:p.tid)&&void 0!==u?u:null===(g=s.ortb2Imp)||void 0===g||null===(g=g.ext)||vacío 0===g?vacío 0:g.tid),v=null==(l=Object.assign({},l,{ortb2Imp:(0,o.mergeDeep)({},s.ortb2Imp,l.ortb2Imp,{ext:{tid:h,tidSource:b}})},(0,i.SH)(s,K))) .mediaTypes?s.mediaTypes:l.mediaTypes;return(0,o.isValidMediaTypes)(v)?l=Object.assign({},l,{mediaTypes:v}):(0,o.logError)(“mediaTypes no está configurado correctamente para adunit “.concat(s.code)),”client”===a&&y(s.code,t),e.push(Object.assign({},l,{adUnitCode:s.code,transactionId:s.transactionId,adUnitId:s.adUnitId,sizes:(null==v||null===(f=v.banner)||void 0===f?void 0:f.sizes)||(null==v||null===(m=v.video)||void 0===m?void 0:m.playerSize)||[],bidId:l.bid_id||(0,o.generateUUID)(),bidderRequestId:r,auctionId:n,src:a,metrics:d,auctionsCount:C(s.code),bidRequestsCou nt:E(s.code),bidderRequestsCount:S(s.code,l.bidder),bidderWinsCount:O(s.code,l.bidder),deferBilling:!!s.deferBilling})),e},[])),mi},[]).reducir(o.aplanar,[]).filter(e=>””!==e)}const Z=(0,l.A_)(“sync”,function(e,t){let{getS2SBidders:n=te}=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{};if(null==t)return e;{const r=n(t);return e.filter(e=>{if(!r.has(e.bidder))return!1;if(null==e.s2sConfigName)return!0;const n=Q(t);return(Array.isArray(e.s2sConfigName)?e.s2sConfigName:[e.s2sConfigName]).includes(n)})}},”filterBidsForAdUnit”),ee=(0,l.A_)(“sync”,(e,t)=>e,”setupAdUnitMediaTypes”);function te(e){(0,i.cy)(e)||(e=[e]);const t=nuevo conjunto([null]);return e.filter(e=>e&&e.enabled).flatMap(e=>e.bidders).forEach(e=>t.add(e)),t}const ne=(0,l.A_)(“sync”,function(e,t){let{getS2SBidders:n=te}=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{};const r=n(t);return(0,o.getBidderCodes)(e).reduce((e,t)=>(e[r.has(t)?L.SERVER:L.CLIENT].push(t),e),{[L.CLIENT]:[],[L.SERVER]:[]})},”partitionBidders”),re={bidderRegistry:G,analyticsRegistry:$,aliasRegistry:V,makeBidRequests:(0,l.A_)(“sync”,function(e,t,n,r,a){let d=arguments.length>5&&void 0!==argumentos[5]?argumentos[5]:{},l=argumentos.longitud>6?argumentos[6]:vacío 0;l=(0,R.BO)(l),k.emit(_.qY.BEFORE_REQUEST_BIDS,e),(0,s.nk)(e),e.map(e=>e.code).filter(o.uniques).forEach(A),e.forEach(e=>{(0,i.Qd) (e.mediaTypes)||(e.mediaTypes={}),e.bids=e.bids.filter(e=>!e.bidder||F.isAllowed(x.uc,J(D.tW,e.bidder))),v(e.code)}),e=ee(e,a);let{[L.CLIENT]:tú,[L.SERVER]:p}=ne(e,H);c.$W.getConfig(“bidderSequence”)===c.Ov&&(u=(0,o.shuffle)(u));const g=(0,T.EN)(),f=[],m=d.global||{},h=d.bidder||{},b=function(){let e,t;return c.$W.getConfig(“consistentTIDs”)?(e=”pbjsStable”,t=e=>e):(e=”pbjs”,t=(()=>{const e={};return(t,n)=>(e.hasOwnProperty(n)||(e[n]={}),e[n].hasOwnProperty(t)||(e[n][t]=”u”.concat((0,o.generateUUID)())),e[n][t])})()),función(n,r,i){retorno[null!=i?i:t(r,n),null!=i?”pub”:e]}}();función y(e,t){var n,r,i;const s=F.redact(null!=t?t:J(D.tW,e.bidderCode)),[a,d]=b(e.Código de oferta,e.Id de subasta,nulo!==(n=null===(r=h[e.bidderCode])||void 0===r||null===(r=r.source)||void 0===r?void 0:r.tid)&&void 0!==n?n:null===(i=m.source)||void 0===i?void 0:i.tid),c=Object.freeze(s.ortb2((0,o.mergeDeep)({},m,h[e.bidderCode],{fuente:{tid:a,ext:{tidSource:d}}})));return e.ortb2=c,e.bids=e.bids.map(e=>(e.ortb2=c,s.bidRequest(e))),e}const w=(0,Nm)();función E(e){return w.pageViewIdPerBidder.has(e)||w.pageViewIdPerBidder.set(e,(0,o.generateUUID)()),w.pageViewIdPerBidder.get(e)}H.forEach(r=>{const s = Y (r); e.module===z&&(null===(n=e.params)||void 0===n?void 0:n.configName)===Q(t)});1===n.length?(e.s2sBid=n[0],r=!0,e.ortb2Imp=(0,o.mergeDeep)({},e.s2sBid.ortb2Imp,e.ortb2Imp)):n.length>1&&(0,o.logWarn)(‘Múltiples ofertas de “módulo” para la misma configuración de s2s; todas serán ignorado’,n),e.bids=Z(e.bids,t).map(e=>(e.bid_id=(0,o.getUniqueIdentifierStr)(),e))}),n=n.filter(e=>!(t.filterBidderlessCalls&&1===e.bids.length&&null==e.bids[0].bidder||0===e.bids.length&&null==e.s2sBid)),{adUnits:n,hasModuleBids:r}}(e,r),c=(0,o.generateUUID)();(0===p.length&&d?[null]:p).forEach(e=>{const d=(0,o.generateUUID)(),u=E(e),p=l.fork(),m=y({bidderCode:e,auctionId:n,bidderRequestId:d,pageViewId:u,uniquePbsTid:c,bids:X({bidderCode:e,auctionId:n,bidderRequestId:d,adUni ts:(0,i.Go)(a),src:_.RW.SRC,metrics:p,getTid:b}),auctionStart:t,timeout:r.timeout,src:_.RW.SRC,refererInfo:g,metrics:p},s);0!==m.bids.length&&f.push(m)}),a.forEach(e=>{const t=e.bids.filter(e=>f.find(t=>t.bids.find(t=>t.bidId===e.bid_id)));e.bids=t}),f.forEach(e=>{void 0===e.adUnitsS2SCopy&&(e.adUnitsS2SCopy=a.filter(e=>e.bids.length>0||null!=e.s2sBid))})}});const S=function(e){let t=(0,i.Go)(e);return t.forEach(e=>{e.bids=Z(e.bids,null)}),t=t.filter(e=>0!==e.bids.length),t}(e);return u.forEach(e=>{const s=(0,o.generateUUID)(),a=E(e),d=l.fork(),c=y({bidderCode:e,auctionId:n,pageViewId:a,bidderRequestId:s,bids:X({bidderCode:e,auction Id:n,bidderRequestId:s,adUnits:(0,i.Go)(S),src:”cliente”,metrics:d,getTid:b}),auctionStart:t,timeout:r,refererInfo:g,metrics:d}),u=G[e];u||(0,o.logError)(“Intentando realizar una solicitud para un postor que no existe: “.concat(e)),u&&c.bids&&0!==c.bids.length&&f.push(c)}),f.forEach(e=>{I.mW.getConsentData()&&(e.gdprConsent=I.mW.getConsentData()),I.t6.getConsentData( )&&(e.uspConsent=I.t6.getConsentData()),I.ad.getConsentData()&&(e.gppConsent=I.ad.getConsentData())}),f},”makeBidRequests”),callBids(e,t,n,r,i,s,a){let l=argumentos.longitud>7&&void 0!==argumentos[7]?argumentos[7]:{};if(!t.length)return void(0,o.logWarn)(“callBids ejecutadas sin bidRequests. ¿Se filtraron por etiquetas o tamaño?”);const[u,p]=t.reducir((e,t)=>(e[Number(void 0!==t.src&&t.src===_.RW.SRC)].empujar(t),e),[[],[]]);var g=[];p.forEach(e=>{for(var t=-1,n=0;n{si(e&&g[f]&&te(e).tiene(g[f].bidderCode)){const t=(0,d.g4)(s,i?{solicitud:i.request.bind(null,”s2s”),done:i.done}:void 0),c=e.bidders,u=G[e.adapter],m=g[f].únicoPbsTid,h=g[f].adUnitsS2SCopy,b=p.filter(e=>e.uniquePbsTid===m);if(u){const i={ad_units:h,s2sConfig:e,ortb2Fragments:l,requestBidsTimeout:s};if(i.ad_units.length){const e=b.map(e=>(e.start=(0,o.timestamp)(),function(t){t||a(e.bidderRequestId);for(var n=arguments.length,i=new Array(n>1?n-1:0),o=1;oc.includes(e));(0,o.logMessage)(“LLAMANDO A LOS POSTES DE ENCABEZADO DE S2S ==== “.concat(s.length>0?s.join(“, “):’No se ha especificado ningún postor, utilizando las definiciones “ortb2Imp” only’)),b.forEach(e=>{k.emit(_.qY.BID_REQUESTED,M(M({},e),{},{tid:e.auctionId}))}),u.callBids(i,p,n,t=>e.forEach(e=>e(t)),t)}}else(0,o.logError)(“missing “+e.adapter);f++}}),u.forEach(e=>{e.start=(0,o.timestamp)();const t=G[e.bidderCode];c.$W.runWithBidder(e.bidderCode,()=>{(0,o.logMessage)(“CALLING POSTOR”),k.emit(_.qY.BID_REQUESTED,e)});const l=(0,d.g4)(s,i?{request:i.request.bind(null,e.bidderCode),done:i.done}:void 0),u=r.bind(e);try{c.$W.runWithBidder(e.bidderCode,t.callBids.bind(t,e,n,u,l,()=>a(e.bidderRequestId),c.$W.callbackWithBidder(e.bidderCode)))}catch(t){(0,o.logError)(“”.concat(e.bidderCode,” Adaptador de ofertas emitió un error no detectado al analizar su bidRequest”),{e:t,bidRequest:e}),u()}})},videoAdapters:[],registerBidAdapter(e,t){let{supportedMediaTypes:n=[]}=argumentos.longitud>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{};var r;e&&t?”función”==tipo de e.callBids?(G[t]=e,I.o2.register(D.tW,t,null===(r=e.getSpec)||void 0===r?void 0:r.call(e).gvlid),n.includes(“video”)&&re.videoAdapters.push(t),n.includes(“native”)&&s.mT.push(t)):(0,o.logError)(“Error del adaptador del postor para código del postor: “+t+”el postor debe implementar una función callBids()”):(0,o.logError)(“bidAdapter o bidderCode no especificado”)},aliasBidAdapter(e,t,n){if(void 0===G[t]){constante r=G[e];si(nulo 0===r){const n=[];H.forEach(r=>{if(r.bidders&&r.bidders.length){const i=r&&r.bidders;r&&i.includes(t)?V[t]=e:n.push(e)}}),n.forEach(e=>{(0,o.logError)(‘bidderCode “‘+e+'” no es un postor existente.’,”adapterManager.aliasBidAdapter”)})}si no, intente{let i;const d=function(e){const t=[];return re.videoAdapters.includes(e)&&t.push(“video”),s.mT.includes(e)&&t.push(“nativo”),t}(e);if(r.constructor.prototype!==Object.prototype)i=new r.constructor,i.setBidderCode(t);else{const{useBaseGvlid:s=!1}=n||{},d=r.getSpec(),c=s?d.gvlid:null==n?void 0:n.gvlid;null==c&&null!=d.gvlid&&(0,o.logWarn)(“Alias ‘”.concat(t,”‘ NO lo hará reutilice el ID de GVL del adaptador original (“”).concat(d.code,”‘, gvlid: “).concat(d.gvlid,”). Es posible que la funcionalidad que requiere el consentimiento de TCF no funcione como se esperaba.”);const l=n&&n.skipPbsAliasing;i=(0,a.xb)(Object.assign({},d,{code:t,gvlid:c,skipPbsAliasing:l})),V[t]=e}re.registerBidAdapter(i,t,{supportedMediaTypes:d})}catch(t){(0,o.logError)(e+” el postor actualmente no admite alias. t,n=e;para(;V[n]&&(!t||!t.tiene(n));)n=V[n],(t=t||new Set).add(n);return n},registerAnalyticsAdapter(e){let{adapter:t,code:n,gvlid:r}=e;t&&n?”function”==tipo de t.enableAnalytics?(t.code=n,$[n]={adapter:t,gvlid:r},I.o2.register(D.Tn,n,r)):(0,o.logError)(‘Error de oferta previa: error del adaptador de análisis para análisis “‘.concat(n,'”n el adaptador de análisis debe implementar una función enableAnalytics()’)):(0,o.logError)(“Error de oferta previa: el adaptador de análisis o el código de análisis no especificado”)},enableAnalytics(e){(0,i.cy)(e)||(e=[e]),e.forEach(e=>{const t=$[e.provider];t&&t.adapter?F.isAllowed(x.mo,J(D.Tn,e.provider,{[U.TQ]:e}))&&t.adapter.enableAnalytics(e):(0,o.logError)(“Error de oferta previa: no se encontró ningún adaptador de análisis en el registro para ‘”.concat(e.provider,”‘.””))})},getBidAdapter:e=>G[e],getAnalyticsAdapter:e=>$[e],callTimedOutBidders(e,t,n){t=t.map(t=>(t.params=(0,o.getUserConfiguredParams)(e,t.adUnitCode,t.bidder),t.timeout=n,t)),t=(0,o.groupBy)(t,”bidder”),Object.keys(t).forEach(e=>{se(e,”onTimeout”,t[e])})},callBidWonBidder(e,t,n){t.params=(0,o.getUserConfiguredParams)(n,t.adUnitCode,t.bidder),w(t.adUnitCode,t.bidder),se(e,”onBidWon”,t)},triggerBilling:(e,t,n; t=>{var n;e.has(t)||(e.add(t),((null===(n=(0,q.$T)(t.eventtrackers)[q.OA])||vacío 0===n?vacío 0:n[q.Ni])||[]).forEach(e=>o.internal.triggerPixel(e)),se(t.bidder,”onBidBillable”,t))}})(),callSetTargetingBidder(e,t){se(e,”on SetTargeting”,t)},callBidViewableBidder(e,t){se(e,”onBidViewable”,t)},callBidderError(e,t,n){se(e,”onBidderError”, {error:t,bidderRequest:n})},callAdRenderSucceededBidder(e,t){se(e,”onAdRenderSucceeded”,t)},callOnInterventionBidd er(e,t,n){se(e,”onIntervention”,{bid:t,intervention:n})},callDataDeletionRequest:(0,l.A_)(“sync”,function(){for(var e=argumentos.longitud,t=nueva matriz(e),n=0;n!V.hasOwnProperty(e)).forEach(e=>{const n=ie(e,r);if(null!=n){const i=jngetBidsRequested().filter(t=>function(e){const t=new Set;for(;V.hasOwnProperty(e)&&!t.has(e);)t.add(e),e=V[e];return e}(t.bidderCode)===e);oe(e,r,…n,i,…t)}}),Object.entries($).forEach(e=>{var n;let[i,s]=e;const a=null==s||null===(n=s.adapter)||void 0===n?void 0:n[r];if(“función”==tipo de a)try{a.apply(s.adapter,t)}catch(e){(0,o.logError)(“error al llamar a “.concat(r,” of “).concat(i),e)}})})};función es decir(e,t){const n=G[e],r=(null==n?void 0:n.getSpec)&&n.getSpec();if(r&&r[t]&&”función”==tipo de r[t])devolver[r,r[t]]}función oe(e,t,n,r){try{(0,o.logInfo)(“Invocando “.concat(e,”.”).concat(t));for(var i=arguments.length,s=new Array(i>4?i-4:0),a=4;a{nd(t,{M_:()=>u,Sb:()=>p,X5:()=>y,kh:()=>c});var r=n(62201),i=n(91933),o=n(63006),s=n(10466),a=n(71186);const d=15,c=nuevo mapa;función l(e){return e.vastXml?e.vastXml:función(e,t){const n=(t=t&&(Array.isArray(t)?t:[t]))?t.map(e=>””)).unirse(“”):””;regresar’norte norte norte contenedor prebid.orgnorte n “).concat(n,”n norte norte norte “)}(e.vastUrl,e.vastImpUrl)}función u(e,t){let n=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:r.g4;const s={puts:e.map(e=>function(e){let{index:t=onindex}=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{};const n=l(e),r=t.getAuction(e),s={tipo:”xml”,valor:n,ttlsegundos:Número(e.ttl)+d};return i.$W.getConfig(“cache.vasttrack”)&&(s.bidder=e.bidder,s.bidid=e.requestId,s.aid=e.auctionId),null!=r&&(s.timestamp=r.getAuctionStart()),”string”==typeof e.customCacheKey&&””!==e.customCacheKey&&(s.key=e.customCacheKey),s}(e))};n(i.$W.getConfig(“cache.timeout”))(i.$W.getConfig(“cache.url”),function(e){return{success:function(t){let n;try{n=JSON.parse(t).responses}catch(t){return void e(t,[])}n?e(null,n):e(new Error(“El servidor de caché no respondió con una propiedad de respuestas.”),[])},error:function(t,n){e(new Error(“Error al almacenar el anuncio de vídeo en la caché: “.concat(t,”: “).concat(JSON.stringify(n))),[])}}}(t),JSON.stringify(s),{contentType:”text/plain”,withCredentials:!0})}const p=e=>{const t=l(e),n=URL.createObjectURL(new Blob([t],{tipo:”text/xml”}));g(e,n),c.set(e.videoCacheKey,n)},g=(e,t,n)=>{e.videoCacheKey=n||(0,s.generateUUID)(),e.vastUrl||(e.vastUrl=t)},f={store:u};function m(e){const t = e.map (e => e.bidResponse); ID, obtuve “).concat(r.length,” en lugar”)):r.forEach((t,n)=>{const{auctionInstance:r,bidResponse:o,afterBidAdded:d}=e[n];var c;””===t.uuid?(0,s.logWarn)(“Prebid Cache ya estaba utilizando la clave de caché de video proporcionada; el intento de almacenamiento en caché fue rechazado. La oferta de video debe ser descartado.”):(g(o,(c=t.uuid,””.concat(i.$W.getConfig(“cache.url”),”?uuid=”).concat(c)),t.uuid),(0,a.v8)(r,o),d())})})}let h,b,v;i.$W.getConfig(“cache”,e=>{let{cache:t}=e;h=”number”==typeof t.batchSize&&t.batchSize>0?t.batchSize:1,b=”number”==tipo de t.batchTimeout&&t.batchTimeout>0?t.batchTimeout:0,t.useLocal&&!v&&(v=ononExpiry(e=>{e.getBidsReceived().forEach(e=>{const t=c.get(e.videoCacheKey);t&&t.startsWith(“blob”)&&URL.revokeObjectURL(t),c.delete(e.videoCacheKey)})}))});const y=function(){let e=arguments.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:setTimeout,t=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:m,n=[[]],r=!1;const i=e=>e();función de retorno(o,s,a){const d=b>0?e:i;n[n.length-1].longitud>=h&&n.push([]),norte[n.length-1].push({auctionInstance:o,bidResponse:s,afterBidAdded:a}),r||(r=!0,d(()=>{n.forEach(t),n=[[]],r=!1},b))}}()},51748:(e,t,n)=>{nd(t,{E:()=>a,m:()=>s});var r=n(765);const i=(0,r.uP)()?ventana:{},o=i[(0,r.k)()]=yo[(0,r.k)()]||{};función s(){return o}función a(e){o.installedModules.push(e)}o.cmd=o.cmd||[],qué.qué=qué.qué||[],o.installedModules=o.installedModules||[],i===ventana&&(i._pbjsGlobals=i._pbjsGlobals||[],i._pbjsGlobals.push((0,rk)()))},51833:(e,t,n)=>{nd(t,{Dy:()=>i,O$:()=>s,i8:()=>o});var r=n(10466);const i=[“dooh”,”app”,”site”];function o(e){return function(t){return i.reduce((n,i)=>(s(t,i)&&(null!=n?((0,r.logWarn)(“”.concat(e,” especifica ambos ‘”).concat(n,”‘ y ‘”).concat(i,”‘; eliminando este último.”)),eliminar t[i]):n=i),n),null),t}}función s(e,t){return null!=e[t]&&Claves.objeto(e[t]).length>0}},53202:(e,t,n)=>{nd(t,{io:()=>s,qB:()=>o});var r=n(10466),i=n(25291);const[o,s]=función(){let e=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:(0,r.prefixLog)(“Control de actividad:”);const t={};función n(e){return t[e]= t[e]||[],t[e]}función o(t,n,r,o){let s;try{s=r(o)}catch(r){e.logError(“Excepción en la regla “.concat(n,” for ‘”).concat(t,”‘”),r),s={allow:!1,reason:r}}return s&&Object.assign({actividad:t,nombre:n,componente:o[i.Ii]},s)}const s={};función a(t){let{actividad:n,nombre:r,allow:i,reason:o,component:a}=t;const d=””.concat(r,” “).concat(i?”permitido”:”denegado”,” ‘”).concat(n,”‘ para ‘”).concat(a,”‘”).concat(o?”:”:”:””),c=s.hasOwnProperty(d);if(c&&clearTimeout(s[d]),s[d]=setTimeout(()=>eliminar s[d],1e3),!c){const t=[d];o&&t.push(o),(i?e.logInfo:e.logWarn).apply(e,t)}}return[function(e,t,r){let i=arguments.length>3&&void 0!==arguments[3]?argumentos[3]:10;const o=n(e),s=o.findIndex(e=>{dejar[t]=e;volver yo=0&&o.splice(e,1)}},función(e,t){let r,i;for(const[s,d,c]de n(e)){if(r!==s&&i)break;r=s;const n=o(e,d,c,t);if(n){if(!n.allow)return a(n),!1;i=n}}return i&&a(i),!0}]}()},53578:(e,t,n)=>{nd(t,{Vx:()=>d,l7:()=>a,p4:()=>h,$V:()=>m,ZP:()=>b,$p:()=>v,uD:()=>f});var r=n(58928),i=n(91933),o=n(53202),s=n(45808);const a=[“data”,”ext.data”,”yob”,”gender”,”keywords”,”kwarray”,”id”,”buyeruid”,”customdata”].map(e=>”usuario”.concat(e)).concat(“dispositivo.ext.cdep”),d=[“user.eids”,”user.ext.eids”],c=[“user.geo.lat”,”user.geo.lon”,”device.geo.lat”,”device.geo.lon”],l=[“device.ip”],tu=[“device.ipv6”];función p(e){return Object.assign({get(){},run(e,t,n,r,i){const o=n&&n[r];if(m(o)&&i()){const e=this.get(o);void 0===e?eliminar n[r]:norte[r]=e}}},e)}función g(e){return e.forEach(e=>{e.paths=e.paths.map(e=>{const t=e.split(“.”),n=t.pop();return[t.length>0?t.join(“.”):null,n]})}), función(t,n){const i=[];for(var o=argumentos.length,s=new Array(o>2?o-2:0),a=2;a{si(!1!==t[e.name])para(constante[o,s]de e.paths){const a=null==o?n:(0,rA)(n,o);if(i.push(e.run(n,o,a,s,d.bind(null,e))),!1===t[e.name])return}}),i.filter(e=>null!=e)}}función f(e){for(var t=arguments.length,n=new Array(t>1?t-1:0),r=1;r0)}función h(e){let t=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:o.io;función de retorno(n){retorno!t(e,n)}}función b(){let e=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:o.io;volver[{name:s.DL,paths:a,applies:h(s.DL,e)},{name:s.hq,paths:d,applies:h(s.hq,e)},{name:s.hE,paths:c,applies:h(s.hE,e),get:e=>Math.round(100*(e+Number.EPSILON))/100},{name:s.hE,paths:l,applies:h(s.hE,e),get:e=>function(e){if(!e)return null;const t=e.split(“.”).map(Number);if(4!==t.length)return null;const n=[];for(let e=0;e<4;e++){const t=Math.max(0,Math.min(8,24-8*e));n.push(255<e&n[t]).join(“.”)}(e)},{nombre:s.hE,rutas:u,aplica:h(s.hE,e),get:e=>función(e){if(!e)return null;let t=e.split(“:”).map(e=>parseInt(e,16));for(t=t.map(e=>isNaN(e)?0:e);t.length<8;)t.push(0);if(8!==t.length)return null;const n=[];for(let e=0;e<8;e++){const t=Math.max(0,Math.min(16,64-16*e));n.push(65535<e&n[t]).map(e=>e.toString(16)).join(“:”)}(e)},{nombre:s.VJ,rutas:[“source.tid”,”source.ext.tidSource”],se aplica:h(s.VJ,e)}].map(p)}const v=function(){let e=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:o.io;const t=g(b(e)),n=g(función(){let e=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:o.io;volver[{name:s.hq,paths:[“userId”,”userIdAsEids”],aplica:h(s.hq,e)},{nombre:s.VJ,rutas:[“ortb2Imp.ext.tid”,”ortb2Imp.ext.tidSource”],se aplica:h(s.VJ,e)}].map(p)}(e));return function(e){const r={};return{ortb2:n=>(t(r,n,e),n),bidRequest:t=>(n(r,t,e),t)}}}();(0,o.qB)(s.VJ,”enableTIDs config”,()=>{if(!i.$W.getConfig(“enableTIDs”))return{allow:!1,reason:”Los TID están deshabilitados”}})},57215:(e,t,n)=>{nd(t,{WH:()=>se,xu:()=>ce,Z:()=>ae,gH:()=>me,pq:()=>ne});var r=n(51748),i=n(10466),o=n(26665),s=n(58928),a=n(83435),d=n(98158),c=n(80356),l=n(11418),u=n(71852),p=n(45144),g=n(13064);función f(e,t){var n=Object.keys(e);if(Object.getOwnPropertySymbols){var r=Object.getOwnPropertySymbols(e);t&&(r=r.filter(function(t){return Object.getOwnPropertyDescriptor(e,t).enumerable})),n.push.apply(n,r)}return n}función m(e){para(var t=1;tt.getTargetingKeys().find(n=>t.getTargeting(n).includes(e)));return t?t.getSlotElementId():null}(e);if(t)return t}if((0,i.isApnGetTagDefined)()){const e=function(e){const t=window.apntag.getTag(e);return t&&t.targetId}(t);if(e)return e}return t}c?function(e,t,n){new g.U9((r,i)=>{let o=10;const s=setInterval(()=>{let a=!1;Object.entries({width:t,height:n}).forEach(t=>{let[n,r]=t;/d+px/.test(e.estilo[n])&&(e.estilo[n]=E(r),a=!0)}),(a||0===o–)&&(clearInterval(s),a?r():i(new Error(“No se pudo cambiar el tamaño del ancla”)))},50)})}(c,o,s):a(null==d?void 0:d.parentElement)}(m(m({},t),{},{ancho:n,alto:r,adId:e}))}}función E(e){return e?e+”px”:”100%”}Object.assign(w,{[v]:function(e,t,n){if(null!=n)switch(t.action){case”assetRequest”:(0,u.Hh)(n,()=>e((0,c.IX)(t,n)));break;case”allAssetRequest “:(0,u.Hh)(n,()=>e((0,c.yl)(t,n)));break;predeterminado:(0,u.vW)(t,n,{resizeFn:A(t.adId,n)}),(0,u.Pk)(n)}else(0,i.logError)(“No se puede buscar anuncio para solicitud de evento de origen x: ‘”.concat(t.adId,”‘”))}});var S=n(73391),O=n(91933),C=n(63006),T=n(80869),I=n(32592),k=n(87067),_=n(61443),R=n(51409),j=n(18014),D=n(37841);función B(){var e;const t=null!==(e=(0,rm)().scheduler)&&void 0!==e?e:window.scheduler;return null!=t&&t.yield?t.yield():g.U9.resolve()}var x=n(16169),U=n(41385),P=n(79236),q=n(36220);const N=[[“format”,e=>Array.isArray(e)&&e.length>0&&e.every(e=>”object”==typeof e)],[“w”,o.Fq],[“h”,o.Fq],[“btype”,o.Uu],[“battr”,o.Uu],[“pos”,o.Fq],[“mimes”,e=>Array.isArray(e)&&e.length>0&&e.every(e=>”string”==typeof e)],[“topframe”,e=>[1,0].incluye(e)],[“expdir”,o.Uu],[“api”,o.Uu],[“id”,o.O8],[“vcm”,e=>[1,0].includes(e)]],W=new Map(N);var M=n(59794);function z(e,t){var n=this;return function(){for(var r=arguments.length,o=new Array(r),s=0;s{document.addEventListener(“prerenderingchange”,()=>{(0,i.logInfo)(“Las subastas se suspendieron mientras la página se estaba procesando previamente”),e(t.apply(n,o))},{once:!0})}):Promise.resolve(t.apply(n,o))}}var L=n(3516),F=n(40069),G=n(88417),V=n(765);const $=(0,rm)(),{triggerUserSyncs:H}=S.zt,{ADD_AD_UNITS:J,REQUEST_BIDS:Q,SET_TARGETING:Y}=l.qY;función K(e,t){let n=[];return(0,o.cy)(e)&&(t?e.length===t:e.length>0)&&(e.every(e=>(0,o.Uu)(e,2))?n=e:(0,o.Uu)(e,2)&&n.push(e)),n}función X(e,t){const n=(0,sA)(e,”ortb2Imp.”.concat(t)),r=(0,sA)(e,”mediaTypes.”.concat(t));if(!n&&!r)return;const o={[M.G_]:q.Zy,[M.D4]:W}[t];o&&[…o].forEach(n=>{dejar[r,o]=n;const d=(0,sA)(e,”mediaTypes.”.concat(t,”.”).concat(r)),c=(0,sA)(e,”ortb2Imp.”.concat(t,”.”).concat(r));void 0===d&&void 0===c||(void 0===d?(0,aJ)(e,”mediaTypes.”.concat(t,”.”).concat(r),c):void 0===c?(0,aJ)(e,”ortb2Imp.”.concat(t,”.”).concat(r),d):(0,i.deepEqual)(d,c)||((0,i.logWarn)(“adUnit “.concat(e.code,”: especifica ortb2Imp en conflicto.”).concat(t,”.”).concat(r,” y mediaTypes.”).concat(t,”.”).concat(r,”, este último será ignorado”),e),(0,aJ)(e,”mediaTypes.”.concat(t,”.”).concat(r),c)))})}función Z(e){var t,n,r,s,d;const c=(0,o.Go)(e),l=c.mediaTypes.banner,u=null==l.sizes?null:K(l.sizes),p=null!==(t=null===(n=e.ortb2Imp)||void 0===n||null===(n=n.banner)||void 0===n?void 0:n.format)&&void 0!==t?t:null==l?void 0:l.format;let g;if(null!=p){(0,aJ)(c,”ortb2Imp.banner.format”,p),l.format=p;try{g=p.filter(t=>{let{w:n,h:r,wratio:o,hratio:s}=t;return null!=(null!=n?n:r)&&null!=(null!=o?o:s)?((0,i.logWarn)(“El formato del banner del bloque de anuncios especifica tanto w/h como wratio/hratio”,e),!1):null!=n&&null!=r||null!=o&&null!=s}).map(e=>{let{w:t,h:n,wratio:r,hratio:i}=e;return[null!=t?t:r,null!=n?n:i]})}catch(t){(0,i.logError)(“Definición de formato no válida en el bloque de anuncios “.concat(e.code),p)}null==g||null==u||(0,i.deepEqual)(u,g)||(0,i.logWarn)(“El bloque de anuncios “.concat(e.code,” tiene tamaños y definiciones de formato conflictivos”),e)}const f=nulo!==(r=nulo!=g?g:u)&&void 0!==r?r:[],m=null!==(s=null===(d=e.ortb2Imp)||void 0===d||null===(d=d.banner)||void 0===d?void 0:d.expdir)&&void 0!==s?s:l.expdir;return null!=m&&(l.expdir=m,(0,aJ)(c,”ortb2Imp.banner.expdir”,m)),f.length>0?(l.sizes=f,c.sizes=f):((0,i.logError)(“Se detectó un objeto mediaTypes.banner sin un campo de tamaños adecuado. Asegúrese de que los tamaños se enumeren como: [[300, 250]…]. Eliminando el objeto mediaTypes.banner no válido de la solicitud.”),eliminar c.mediaTypes.banner),ne(c,”banner”),X(c,”banner”),c}function ee(e){const t=(0,o.Go)(e);return ne(t,”audio”),X(t,”audio”),t}function te(e){const t=(0,o.Go)(e),n=t.mediaTypes.video;if(n.playerSize){const e=”number”==tipo de n.playerSize[0]?2:1,r=K(n.playerSize,e);r.length>0?(2===e&&(0,i.logInfo)(“Transformando video.playerSize de [640,480] a [[640,480]]por lo que está en el formato adecuado.”),n.playerSize=r,t.sizes=r):((0,i.logError)(“Se detectó una configuración incorrecta de mediaTypes.video.playerSize. Especifique solo un conjunto de dimensiones en un formato como: [[640, 480]]. Eliminando la propiedad mediaTypes.video.playerSize no válida de la solicitud.”), eliminar t.mediaTypes.video.playerSize)}return ne(t,”video”),X(t,”video”),t}function ne(e,t,n){const r=((null==e?void 0:e.mediaTypes)||{})[t],s={banner:W,audio:G.Ai,vídeo:q.Zy}[t];(0,o.Qd)(r)?null!=r&&Object.entries(r).forEach(o=>{let[a,d]=o;s.has(a)&&(s.get(a)(d)||(“función”==tipode n?n(a,d,e):(eliminar r[a],(0,i.logWarn)(‘Propiedad no válida en adUnit “‘.concat(e.code,'”: Valor no válido para mediaTypes.’).concat(t,”.”).concat(a,” propiedad ORTB. La propiedad ha sido eliminada.”)))))}):(0,i.logWarn)(“validateOrtb”.concat(t,”Fields: “).concat(t,”Los parámetros deben ser un object.”))}función re(e){función t(t){return(0,i.logError)(‘Error en adUnit “‘.concat(e.code,'”: ‘).concat(t,”. Eliminando solicitud nativa del bloque de anuncios”),e),eliminar r.mediaTypes.native,r}función n(e){for(const t of[“types”])if(s.hasOwnProperty(t)){const n=e(t);if(n)return n}}const r=(0,o.Go)(e),s=r.mediaTypes.native;if(s.ortb){var a;if(null!==(a=s.ortb.assets)&&void 0!==a&&a.some(e=>!(0,o.Et)(e.id)||e.idt(‘las solicitudes nativas ORTB no pueden especificar “‘.concat(e,'”‘))))return r;const e=Objeto.claves(l.x5).filtro(e=>l.x5[e].includes(“hb_native_”)),d=Object.keys(s).filter(t=>e.includes(t));d.length>0&&((0,i.logError)(“cuando se utiliza el formato nativo OpenRTB, no se pueden utilizar propiedades nativas heredadas. Eliminación de “.concat(d”, claves de la solicitud.”)),d.forEach(e=>delete r.mediaTypes.native[e]))}else n(t=>(0,i.logWarn)(“mediaTypes.native.”.concat(t,” está en desuso, considere usar ORTB nativo en su lugar”),e));return s.image&&s.image.sizes&&!Array.isArray(s.image.sizes)&&((0,i.logError)(“Utilice una variedad de tamaños para el campo nativo.image.sizes. Eliminando propiedad mediaTypes.native.image.sizes no válida de la solicitud.”), eliminar r.mediaTypes.native.image.sizes),s.image&&s.image.aspect_ratios&&!Array.isArray(s.image.aspect_ratios)&&((0,i.logError)(“Utilice una variedad de tamaños para el campo nativo.image.aspect_ratios. Eliminando mediaTypes.native.image.aspect_ratios no válidos propiedad de la solicitud”). r.mediaTypes.native.icon.sizes),r}función es decir (e,t){var n;const r=null==e||null===(n=e.mediaTypes)||void 0===n||null===(n=n[t])||void 0===n?void 0:n.pos;if(!(0,o.Et)(r)||isNaN(r)||!isFinite(r)){const n=”Valor de la propiedad ‘pos’ en el bloque de anuncios “.concat(e.code,” debe ser de tipo: Número”);(0,i.logWarn)(n),eliminar e.mediaTypes[t].pos}return e}función oe(e){const t=e=>”adUnit.code ‘”.concat(n.code,”‘ “).concat(e),n=e,r=n.mediaTypes,s=n.bids;return null==s||(0,o.cy)(s)?null==s&&null==n.ortb2Imp?((0,i.logError)(t(“no tiene ‘adUnit.bids’ ni ‘adUnit.ortb2Imp’. Eliminando adUnit de subasta”)),null):r&&0!==Object.keys(r).length?(null==n.ortb2Imp||null!=s&&0!==s.length||(n.bids=[{bidder:null}],(0,i.logMessage)(t(“define ‘adUnit.ortb2Imp’ sin ‘adUnit.bids’; solo lo verán los adaptadores S2S”))),n):((0,i.logError)(t(“no define un objeto ‘mediaTypes’. Este es un campo obligatorio para la subasta, por lo que este adUnit ha sido eliminado.”)),null):((0,i.logError)(t(“define ‘adUnit.bids’ que no es una matriz. Eliminando adUnit de la subasta”)),null)}(0,k.L6)(),$.bidderSettings=$.bidderSettings||{},$.libLoaded=!0,$.version=”v10.19.0″,(0,i.logInfo)(“Prebid.js v10.19.0 cargado”),$.adUnits=$.adUnits||[],$.pageViewIdPerBidder=$.pageViewIdPerBidder||nuevo mapa;const se={validateAdUnit:oe,validateBannerMediaType:Z,validateSizes:K};Object.assign(se,{validateNativeMediaType:re}),Object.assign(se,{validateVideoMediaType:te}),Object.assign(se,{validateAudioMediaType:ee});const ae=(0,I.A_)(“sync”,function(e){const t=[];return e.forEach(e=>{const n=oe(e);if(null==n)return;const r=n.mediaTypes;let i,o,s,a;r.banner&&(i=Z(n),r.banner.hasOwnProperty(“pos”)&&(i=ie(i,”banner”))),r.video&&(o=te(i||n),r. video.hasOwnProperty(“pos”)&&(o=ie(o,”video”))),r.native&&(s=re(o||i||n)),r.audio&&(a=ee(s||n));const d=Object.assign({},i,o,s,a);t.push(d)}),t},”checkAdUnitSetup”);función de(e,t){función de retorno(){for(var n=arguments.length,r=new Array(n),o=0;o2&&anular 0!==argumentos[2])||argumentos[2];(0,rm)()[e]=n?de(e,t):t}función y(e){return ue(e)[e]}función ue(e){return T.iS.getAllTargeting(e)}función pe(e){return(e=e.slice()).bids=e,e}función ge(e){const t=Cn[e]().filter(e=>CngetAdUnitCodes().includes(e.adUnitCode)),n=CngetLastAuctionId();return t.map(e=>e.adUnitCode).filter(i.uniques).map(e=>t.filter(t=>t.auctionId===n&&t.adUnitCode===e)).filter(e=>e&&e[0]&&mi[0].adUnitCode).map(e=>({[e[0].adUnitCode]:pe(e)})).reduce((e,t)=>Object.assign(e,t),{})}ce(“triggerUserSyncs”,H),ce(“getAdserverTargetingForAdUnitCodeStr”,function(e){if(e){const t = le (e); t=CngetAllBidsForAdUnitCode(e).filter(T.Yl);return t.length?t.reduce(P.Vk):null}(0,i.logMessage)(“Necesita llamar a getHighestUnusedBidResponseForAdUnitCode con adunitCode”)}),ce(“getAdserverTargetingForAdUnitCode”,le),ce(“getAdserverTargeting”,ue),ce(“getConsentMetadata”,function(){return U.SL.getConsentMeta()}),ce(“getNoBids”,function(){return ge(“getNoBids”)}),ce(“getNoBidsForAdUnitCode”,function(e){return pe(CngetNoBids().filter(t=>t.adUnitCode===e))}),ce(“getBidResponses”,function(){return ge(“getBidsReceived”)}),ce(“getBidResponsesForAdUnitCode”,function(e){return pe(CngetBidsReceived().filter(t=>t.adUnitCode===e))}),ce(“setTargetingForGPTAsync”,function(e,t){(0,i.isGptPubadsDefined)()?T.iS.setTargetingForGPT(e,t):(0,i.logError)(“window.googletag no está definido en page”)}),ce(“setTargetingForAst”,function(e){T.iS.isApntagDefined()?(T.iS.setTargetingForAst(e),j.emit(Y,T.iS.getAllTargeting())):(0,i.logError)(“window.apntag no está definido en la página”)}),ce(“renderAd”,async function(e,t,n){await B(),(0,u.BS)(e,t,n)}),ce(“removeAdUnit”,function(e){if(!e)return void($.adUnits=[]);sea t;t=(0,o.cy)(e)?e:[e],t.forEach(e=>{for(let t=$.adUnits.length-1;t>=0;t–)$.adUnits[t].code===e&&$.adUnits.splice(t,1)})});const fe=función(){const e=(0,I.A_)(“async”,function(e){let{bidsBackHandler:t,timeout:n,adUnits:r,adUnitCodes:s,labels:a,auctionId:d,ttlBuffer:c,ortb2:l,metrics:u,defer:p}=null!=e?e:{};j.emit(Q);const f=n||O.$W.getConfig(“bidderTimeout”);null==s||Array.isArray(s)||(s=[s]),s&&s.length?r=r.filter(e=>s.includes(e.code)):s=r&&r.map(e=>e.code),s=s.filter(i.uniques);let m={global:(0,i.mergeDeep)({},O.$W.getAnyConfig(“ortb2″)||{},l||{}),bidder:Object.fromEntries(Object.entries(O.$W.getBidderConfig()).map(e=>{let[t,n]=e;volver[t,(0,o.Go)(n.ortb2)]}).filter(e=>{dejar[t,n]=e;volver null!=n}))};m=(0,F.mZ)(m),(0,xw)(g.U9.resolve(m.global)).then(e=>(m.global=e,me({bidsBackHandler:t,timeout:f,adUnits:r,adUnitCodes:s,labels:a,auctionId:d,ttl Buffer:c,ortb2Fragments:m,metrics:u,defer:p})))},”requestBids”);return(0,I.Y6)(e,de(“requestBids”,z(()=>!O.$W.getConfig(“allowPrerendering”),function(){const t=argumentos.longitud>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{},n=t.adUnits||$.adUnits;return t.adUnits=Array.isArray(n)?n.slice():[n],t.metrics=(0,D.K7)(),t.metrics.checkpoint(“requestBids”),t.defer=(0,g.v6)({promiseFactory:e=>new Promise(e)}),e.call(this,t),t.defer.promise})))}();ce(“requestBids”,fe,!1);const me=(0,I.A_)(“async”,function(){let{bidsBackHandler:e,timeout:t,adUnits:n,ttlBuffer:r,adUnitCodes:o,labels:s,auctionId:a,ortb2Fragments:d,metrics:c,defer:l}=arguments.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{};const u=(0,R.pX)(O.$W.getConfig(“s2sConfig”)||[]);!function(e){e.forEach(e=>(0,q.V0)(e)),e.forEach(e=>(0,G.kl)(e))}(n);const p=(0,D.BO)(c).measureTime(“requestBids.validate”,()=>ae(n));function g(t,n,r){if(“function”==typeof e)try{e(t,n,r)}catch(e){(0,i.logError)(“Error al ejecutar bidsBackHandler”,null,e)}l.resolve({bids:t,timedOut:n,auctionId:r})}const f={};if(p.forEach(e=>{var t;const n=Object.keys(e.mediaTypes||{banner:”banner”}),o=e.bids.map(e=>e.bidder).filter(Boolean),s=R.Ay.bidderRegistry,a=o.filter(e=>!u.has(e));e.adUnitId=(0,i.generateUUID)();const d=null===(t=e.ortb2Imp)||void 0===t||null===(t=t.ext)||void 0===t?void 0:t.tid;d&&(f.hasOwnProperty(e.code)?(0,i.logWarn)(“Se proporcionaron varios ortb2Imp.ext.tid distintos para bloques de anuncios gemelos ‘”.concat(e.code,”‘”)):f[e.code]=d),null==r||e.hasOwnProperty(“ttlBuffer”)||(e.ttlBuffer=r),a.forEach(t=>{const r=s[t],o=r&&r.getSpec&&r.getSpec(),a=o&&o.supportedMediaTypes||[“banner”];n.some(e=>a.includes(e))||((0,i.logWarn)((0,i.unsupportedBidderMessage)(e,t)),e.bids=e.bids.filter(e=>e.bidder!==t))})}),p&&0!==p.length){p.forEach(e=>{var t;const n=(null===(t=e.ortb2Imp)||void 0===t||null===(t=t.ext)||void 0===t?void 0:t.tid)||f[e.code]||(0,i.generateUUID)();f.hasOwnProperty(e.code)||(f[e.code]=n),e.transactionId=n});const e=CncreateAuction({adUnits:p,adUnitCodes:o,callback:g,cbTimeout:t,labels:s,auctionId:a,ortb2Fragments:d,metrics:c}),n=p.length;n>15&&(0,i.logInfo)(“Subasta actual “.concat(e.getAuctionId(),” contiene “).concat(n,” adUnits.”),p),o.forEach(t=>T.iS.setLatestAuctionForAdUnit(t,e.getAuctionId())),e.callBids()}else(0,i.logMessage)(“No hay adUnits configurados. No hay ofertas solicitado.”),g()},”startAuction”);fe.before(function(e,t){function n(e){let t;for(;t=e.shift();)t()}n(_.s0),n(ve),e.call(this,t)},49),ce(“addAdUnits”,function(e){$.adUnits.push(…Array.isArray(e)?e:[e]),j.emit(J)});const he={bidWon(e){if(CngetBidsRequested().map(e=>e.bids.map(e=>e.adUnitCode)).reduce(i.flatten).filter(i.uniques).includes(e))return!0;(0,i.logError)(‘La ubicación “‘+e+'” no está definida.’)}};función be(e,t){return he.hasOwnProperty(e)&&he[e](t)}ce(“onEvent”,function(e,t,n){(0,o.fp)(t)?!n||be(e,n)?j.on(e,t,n):(0,i.logError)(‘La identificación proporcionada no es válida para el evento “‘+e+'” y no se configuró ningún controlador.’):(0,i.logError)(‘El controlador de eventos proporcionado no es una función y no se configuró en el evento “‘+e+'”.’)}),ce(“offEvent”,function(e,t,n){n&&!be(e,n)||j.off(e,t,n)}),ce(“getEvents”,function(){return j.getEvents()}),ce(“registerBidAdapter”,function(e,t,n){try{const r=n?(0,L.xb)(n):e();R.Ay.registerBidAdapter(r,t)}catch(e){(0,i.logError)(“Error al registrar el adaptador del postor: “+e.message)}}),ce(“registerAnalyticsAdapter”,function(e){try{R.Ay.registerAnalyticsAdapter(e)}catch(e){(0,i.logError)(“Error al registrar el adaptador de análisis: “+e.message)}});const ve=[],ye=(0,I.A_)(“async”,function(e){e&&!(0,i.isEmpty)(e)?R.Ay.enableAnalytics(e):(0,i.logError)(“”.concat((0,Vk)(),”.enableAnalytics debe llamarse con la opción {}”))},”enableAnalyticsCb”);vamos a funcionar Ae(e){we.promise.then(()=>{if(“function”==typeof e)try{e.call()}catch(e){(0,i.logError)(“Error al procesar el comando:”,e.message,e.stack)}else(0,i.logError)(“Los comandos escritos en “.concat((0,Vk)(),”.cmd.push deben estar envueltos en un function”))})}función asíncrona Ee(e){for(const t of e){if(void 0===t.Call)try{t.call(),t.Call=!0}catch(e){(0,i.logError)(“Comando de procesamiento de error:”,”prebid.js”,e)}await B()}}ce(“enableAnalytics”,function(e){ve.push(ye.bind(this,e))}),ce(“aliasBidder”,function(e,t,n){e&&t?R.Ay.aliasBidAdapter(e,t,n):(0,i.logError)(“bidderCode y alias deben pasarse como argumentos”,””.concat((0,Vk)(),”.aliasBidder”))}),$.aliasRegistry=R.Ay.aliasRegistry,O.$W.getConfig(“aliasRegistry”,e=>{“private”===e.aliasRegistry&&delete $.aliasRegistry}),ce(“getAllWinningBids”,function(){return CngetAllWinningBids()}),ce(“getAllPrebidWinningBids”,function(){return(0,i.logWarn)(“getAllPrebidWinningBids puede eliminarse o cambiarse de nombre en una versión futura. Esta función devuelve ofertas que han ganado en prebid y han tenido la orientación establecida pero que no han ganado (¿todavía?) en el servidor de anuncios. Excluye las ofertas que han sido renderizado.”),CngetBidsReceived().filter(e=>e.status===l.tl.BID_TARGETING_SET)}),ce(“getHighestCpmBids”,function(e){return T.iS.getWinningBids(e)}),ce(“clearAllAuctions”,function(){CnclearAllAuctions()}),ce(“markWinningBidAsUsed”,function(e){let t,{adId:n,adUnitCode:r,analytics:o=!1,events:s=!1}=e;r&&null==n?t=T.iS.getWinningBids(r):n?t=CngetBidsReceived().filter(e=>e.adId===n):(0,i.logWarn)(“Uso inadecuado de markWinningBidAsUsed. Necesita un adUnitCode o un adId para funcionar.”),t.length>0&&(o||s?(0,u.n6)(t[0]):CnaddOferta Ganadora(t[0]),(0,u.qn)(t[0]))}),ce(“getConfig”,O.$W.getAnyConfig),ce(“readConfig”,O.$W.readAnyConfig),ce(“mergeConfig”,O.$W.mergeConfig),ce(“mergeBidderConfig”,O.$W.mergeBidderConfi g),ce(“setConfig”,O.$W.setConfig),ce(“setBidderConfig”,O.$W.setBidderConfig),$.que.push(()=>{window.addEventListener(“message”,function(e){!function(e){var t=e.message?”message”:”datos”,n={};try{n=JSON.parse(e[t])}catch(e){return}n&&n.adId&&n.message&&w.hasOwnProperty(n.message)&&(0,u.$A)(n.adId,n.message===l.nl.REQUEST).luego(t=>{var r,o;w[n.message]((r=n.adId,o=function(e){return null==e.origin&&0===e.ports.length?function(){const e=”No se puede publicar un mensaje en un marco con origen nulo. Actualice las creatividades para usar MessageChannel, consulte https://github.com/prebid/Prebid.js/issues/7870″;throw(0,i.logError)(e),new Error(e)}:e.ports.length>0?función(t){e.ports[0].postMessage(JSON.stringify(t))}:function(t){e.source.postMessage(JSON.stringify(t),e.origin)}}(e),function(e){for(var t=arguments.length,n=new Array(t>1?t-1:0),i=1;i$.delayPrerendering,async function(){$.que.push=$.cmd.push=Ae,(0,u.XO)(),I.A_.ready();try{await Ee($.que),await Ee($.cmd)}finally{we.resolve()}}),!1),ce(“triggerBilling”,function(e){let{adId:t,adUnitCode:n}=e;CngetAllWinningBids().filter(e=>e. adId===t||null==t&&e.adUnitCode===n).forEach(e=>{R.Ay.triggerBilling(e),(0,u.vB)(e)})}),ce(“refreshPageViewId”,function(){for(const e de $.pageViewIdPerBidder.keys())$.pageViewIdPerBidder.set(e,(0,i.generateUUID)())})},59794:(e,t,n)=>{nd(t,{D4:()=>o,FY:()=>a,GE:()=>d,G_:()=>i,LM:()=>s,s6:()=>r});const r=”nativo”,i=”video”,o=”banner”,s=”adpod”,a=”audio”,d=[r,i,o,a]},61443:(e,t,n)=>{nd(t,{CK:()=>A,X0:()=>b,d_:()=>E,le:()=>y,p6:()=>O,qk:()=>h,s0:()=>v,vM:()=>w});var r=n(98158),i=n(10466),o=n(77156),s=n(70736),a=n(53202),d=n(25291),c=n(45808),l=n(91933),u=n(32592),p=n(51409),g=n(77610);función f(e,t){var n=Object.keys(e);if(Object.getOwnPropertySymbols){var r=Object.getOwnPropertySymbols(e);t&&(r=r.filter(function(t){return Object.getOwnPropertyDescriptor(e,t).enumerable})),n.push.apply(n,r)}return n}función m(e){para(var t=1;t0&&anular 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{},{isAllowed:r=a.io}=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{};función o(i,o,a,u){let f=e;const m=l.$W.getCurrentBidder();m&&t===s.tW&&p.Ay.aliasRegistry[m]===e&&(f=m);const h={[d.Zw]:o,[d.OI]:u};regresar n&&null!=a&&(h[d.Ez]=a),i({válido:r(c.Ue,(0,gs)(t,f,h))})}función u(e,t,n,r,i){if(!i||”función”!=tipo de i)return o(e,t,n,r);v.push(función(){let s=o(e,t,n,r);i(s)})}función f(e){const t=e.charAt(0).toUpperCase()+e.substring(1),n=()=>ventana[e],r=function(t){return u(function(t){if(t&&t.valid)try{return!!n()}catch(t){(0,i.logError)(“”.concat(e,” api deshabilitado”))}return!1},h,null,!1,t)};return{[“has”.concat(t)]:v,[“”.concat(e,”IsEnabled”)]:e=>u(función(e){si(e&&e.valid)intenta{regresar n().setItem(“prebid.cookieTest”,”1″),”1″===n().getItem(“prebid.cookieTest”)}catch(e){}finalmente{try{n().removeItem(“prebid.cookieTest”)}catch(e){}}return!1},h,null,!1,e),[“setDataIn”.concat(t)]:(e,t,i)=>u(function(i){i&&i.valid&&r()&&n().setItem(e,t)},h,e,!0,i),[“getDataFrom”.concat(t)]:(e,t)=>u(function(t){return t&&t.valid&&r()?n().getItem(e):null},h,e,!1,t),[“removeDataFrom”.concat(t)]:(e,t)=>u(function(t){t&&t.valid&&r()&&n().removeItem(e)},h,e,!0,t)}}return m(m(m({setCookie:function(e,t,n,r,i,o){return u(function(o){if(o&&o.valid){const o=i&&””!==i?” ;domain=”.concat(encodeURIComponent(i)):””,s=n&&””!==n?” ;expires=”.concat(n):””,a=”none”===(null==r?void 0:r.toLowerCase())?”; path=/”).concat(o).concat(r?”; SameSite=”.concat(r):””).concat(a)}},b,e,!0,o)},getCookie:function(e,t){return u(function(t){if(t&&t.valid){let t=window.document.cookie.match(“(^|;)\s*”+e+”\s*=\s*([^;]*)\s*(;|$)”);return t?decodeURIComponent(t[2]):null}return null},b,e,!1,t)},cookiesAreEnabled:function(e){return u(function(e){return!(!e||!e.valid)&&(0,i.checkCookieSupport)()&&E()},b,null,!1,e)}},f(“localStorage”)),f(“sessionStorage”)),{},{findSimilarCookies:function(e,t){return u(function(t){if(t&&t.valid){const t=[];if((0,i.hasDeviceAccess)()){const n=document.cookie.split(“;”);for(;n.length;){const r=n.pop();let i=r.indexOf(“=”);i==0&&t.push(decodeURIComponent(r.slice(i+1)))}}return t}},b,e,!1,t)}})}función w(){let{tipo de módulo:e,nombre de módulo:t,código de oferta:n}=argumentos.longitud>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{};function r(){throw new Error(“Invocación no válida para getStorageManager: se debe establecer bidderCode o moduleType + moduleName”)}return n?((e&&e!==s.tW||t)&&r(),e=s.tW,t=n):t&&e||r(),y({moduleType:e,moduleName:t})}function A(e){return y({moduleName:e,moduleType:s.tp})}const E=(()=>{const e=A(“almacenamiento”);return(0,i.memoize)(function(t){let n=arguments.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:e;const r=new Date((0,i.timestamp)()+1e4).toUTCString(),o=”_rdc”.concat(Date.now()),s=”writeable”;return n.setCookie(o,s,r,”Lax”,t),n.getCookie(o)===s&&(n.setCookie(o,”,”Thu, 01 de enero de 1970) 00:00:01 GMT”,void 0,t),!0)})})();función S(){if(!(0,i.hasDeviceAccess)())return{allow:!1}}(0,a.qB)(c.Ue,”deviceAccess config”,S),(0,a.qB)(c.yg,”deviceAccess config”,S),(0,a.qB)(c.Ue,”bidderSettings.*.storageAllowed”,function(e){let t=arguments.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:tu;si(e[d.Dk]!==s.tW)return;let n=t.get(e[d.q7],”almacenamientoAllowed”);if(n&&!0!==n){const t=e[d.Zw];n=Array.isArray(n)?n.some(e=>e===t):n===t}else n=!!n;return n?void 0:{allow:n}});const O=(0,u.A_)(“sync”,(e,t)=>{})},62201:(e,t,n)=>{nd(t,{RD:()=>v,Rz:()=>b,g4:()=>h,hd:()=>y,p3:()=>g});var r=n(45808),i=n(77610),o=n(53202),s=n(91933),a=n(32592),d=n(10466);const c={fetch:window.fetch.bind(window),makeRequest:(e,t)=>new Request(e,t),timeout(e,t){const n=new AbortController;let r=setTimeout(()=>{n.abort(),(0,d.logError)(“Solicitar tiempo de espera después “.concat(e,”ms”),t),r=null},e);return{signal:n.signal,done(){r&&clearTimeout(r)}}}},l=”GET”,u=”POST”,p=”Content-Type”,g=(0,a.A_)(“async”,function(){let e=arguments.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{},t=argumentos.longitud>1?argumentos[1]:void 0,n=argumentos.longitud>2?argumentos[2]:void 0;return e.withCredentials&&(e.withCredentials=t&&n?(0,o.io)(r.yg,(0,is)(t,n)):(0,d.hasDeviceAccess)()),e},”processRequestOptions”);función f(){let e=arguments.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:3e3,{solicitud:t,hecho:n}=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{},r=argumentos.longitud>2?argumentos[2]:void 0,i=argumentos.longitud>3?argumentos[3]:void 0,o=(t,n)=>{var o,a;let d;null==e||null!=(null===(o=n)||void 0===o?void 0:o.signal)||s.$W.getConfig(“disableAjaxTimeout”)||(d=c.timeout(e,t),n=Object.assign({signal:d.signal},n)),g(n,r,i);let l=c.fetch(t,n);return null!=(null===(a=d)||void 0===a?void 0:a.done)&&(l=l.finally(d.done)),l};return null==t&&null==n||(o=(e=>function(r,i){const o=new URL(null==(null==r?void 0:r.url)?r:r.url,document.location).origin;let s=e(r,i);return t&&t(o),n&&(s=s.finally(()=>n(o))),s})(o)),o}función m(e,t){let n,{status:r,statusText:i=””,headers:o,url:s}=e;función a(e){if(void 0===n)try{var r;n=(new DOMParser).parseFromString(t,null==o||null===(r=o.get(p))||void 0===r||null===(r=r.split(“;”))||void 0===r?void 0:r[0])}catch(t){n=null,e&&e(t)}return n}return{readyState:XMLHttpRequest.DONE,status:r,statusText:i,responseText:t,response:t,responseType:””,responseURL:s,get ResponseXML(){return a(d.logError)},getResponseHeader:e=>null!=o&&o.has(e)?o.get(e):null,toJSON(){return Object.assign({responseXML:a()},this)},timedOut:!1}}function h(){let e=arguments.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:3e3,{solicitud:t,hecho:n}=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{};const r=f(e,{solicitud:t,hecho:n},argumentos.longitud>2?argumentos[2]:void 0,argumentos.longitud>3?argumentos[3]:void 0);función de retorno(e,t,n){!función(e,t){const{éxito:n,error:r}=”objeto”==tipo de t&&null!=t?t:{éxito:”función”==tipo de t?t:()=>null,error:(e,t)=>(0,d.logError)(“Red error”,e,t)};e.entonces(e=>e.text().entonces(t=>[e,t])).entonces(e=>{dejar[t,i]=e;const o=m(t,i);t.ok||304===t.status?n(i,o):r(t.statusText,o)},e=>r(“”,Object.assign(m({status:0},””),{reason:e,timedOut:”AbortError”===(null==e?void 0:e.nombre)})))}(r(función(e,t){let n=argumentos.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{};const r=n.method||(t?u:l);if(r===l&&t){const r=(0,d.parseUrl)(e,n);Object.assign(r.search,t),e=(0,d.buildUrl)(r)}const i=nuevo Headers(n.customHeaders);i.set(p,n.contentType||”text/plain”);const o={method:r,headers:i};return r!==l&&t&&(o.body=t),n.withCredentials&&(o.credentials=”include”),isSecureContext&&([“browsingTopics”,”adAuctionHeaders”].forEach(e=>{n[e]&&(o[e]=!0)}),null!=n.suppressTopicsEnrollmentWarning&&(o.suppressTopicsEnrollmentWarning=n.suppressTopicsEnrollmentWarning)),n.keepalive&&(o.keepalive=!0),c.makeRequest(e,o)}(e,n,arguments.length>3&&void 0!==argumentos[3]?argumentos[3]:{})),t)}}función b(e,t){return!(!window.navigator||!window.navigator.sendBeacon)&&window.navigator.sendBeacon(e,t)}const v=h(),y=f()},63006:(e,t,n)=>{nd(t,{n:()=>l});var r=n(10466),i=n(71186);función o(e){Object.assign(this,{getAuction(t){let{auctionId:n}=t;if(null!=n)return e().find(e=>e.getAuctionId()===n)},getAdUnit(t){let{adUnitId:n}=t;if(null!=n)return e().flatMap(e=>e.getAdUnits()).find(e=>e.adUnitId===n)},getMediaTypes(e){let{adUnitId:t,requestId:n}=e;if(null!=n){const e=this.getBidRequest({requestId:n});if(null!=e&&(null==t||e.adUnitId===t))return e.mediaTypes}else if(null!=t){const e=this.getAdUnit({adUnitId:t});if(null!=e)return e.mediaTypes}},getBidderRequest(t){let{requestId:n,bidderRequestId:r}=t;if(null!=n||null!=r){let t=e().flatMap(e=>e.getBidRequests());return null!=r&&(t=t.filter(e=>e.bidderRequestId===r)),null==n?t[0]:t.find(e=>e.bids&&null!=e.bids.find(e=>e.bidId===n))}},getBidRequest(t){let{requestId:n}=t;if(null!=n)return e().flatMap(e=>e.getBidRequests()).flatMap(e=>e.bids).find(e=>e&&e.bidId===n)},getOrtb2(e){var t,n;return(null===(t=this.getBidderRequest(e))||void 0===t?void 0:t.ortb2)||(null===(n=this.getAuction(e))||void 0===n||null===(n=n.getFPD())||void 0===n||null===(n=n.global)||void 0===n?void 0:n.ortb2)}})}var s=n(11418),a=n(37841),d=n(10939),c=n(15482);const l=función(){const e=(0,dH)({startTime:e=>e.end.then(()=>e.getAuctionEnd()),ttl:e=>null==(0,c.S9)()?null:e.end.then(( )=>1e3*Math.max((0,c.S9)(),…e.getBidsReceived().map(e=>e.ttl)))});(0,c.lc)(()=>e.refresh());const t={onExpiry:e.onExpiry};function n(t){for(const n of e)if(n.getAuctionId()===t)return n}function l(){return e.toArray().flatMap(e=>e.getBidsReceived())}return t.addWinningBid=function(e){const t=(0,a.BO)(e.metrics);t.checkpoint(“bidWon”),t.timeBetween(“auctionEnd”,”bidWon”,”adserver.pending”),t.timeBetween(“requestBids”,”bidWon”,”adserver.e2e”);const i=n(e.auctionId);i?i.addWinningBid(e):(0,r.logWarn)(“Subasta no encontrada al agregar ganancias oferta”)},Object.entries({getAllWinningBids:{nombre:”getWinningBids”},getBidsRequested:{nombre:”getBidRequests”},getNoBids:{ },getAdUnits:{},getBidsReceived:{pre:e=>e.getAuctionStatus()===i.UZ},getAdUnitCodes:{post:r.uniques}}).forEach(n=>{let[r,{name:i=r,pre:o,post:s}]=n;const a=nulo==o?e=>e[i]():e=>o(e)?e[i]():[],d=null==s?e=>e:e=>e.filter(s);t[r]=()=>d(e.toArray().flatMap(a))}),t.getAllBidsForAdUnitCode=function(e){return l().filter(t=>t&&t.adUnitCode===e)},t.createAuction=function(t){const n=(0,i.mX)(t);return function(t){e.add(t)}(n),n},t.findBidByAdId=function(e){return l().find(t=>t.adId===e)},t.getStandardBidderAdServerTargeting=function(){return(0,i.HN)()[s.iD.ADSERVER_TARGETING]},t.setStatusForBids=function(e,r){const i=t.findBidByAdId(e);if(i&&(i.status=r),i&&r===s.tl.BID_TARGETING_SET){const e=n(i.auctionId);e&&e.setBidTargeting(i)}},t.getLastAuctionId=function(){const t=e.toArray();return t.length&&t[t.length-1].getAuctionId()},t.clearAllAuctions=function(){e.clear()},t.index=new o(()=>e.toArray()),t}()},63320:(e,t,n)=>{nd(t,{O:()=>o});var r=n(10466);function i(){let{src:e=”cliente”,postor:t=””,bidId:n,transactionId:i,adUnitId:o,auctionId:s}=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{};var a=e;Object.assign(this,{bidderCode:t,width:0,height:0,adId:(0,r.getUniqueIdentifierStr)(),requestId:n,transactionId:i,adUnitId:o,auctionId:s,mediaType:”banner”,fuente:a}),this.getSize=function(){return this.width+”x”+this.height}}función o(e){return new i(e)}},67464:(e,t,n)=>{nd(t,{A4:()=>c,J7:()=>l,Pg:()=>u});var r=n(75049),i=n(10466),o=n(51748),s=n(70736);const a=(0,om)(),d=”outstream”;función c(e){const{url:t,config:n,id:o,callback:c,loaded:l,adUnitCode:u,renderNow:p}=e;this.url=t,this.config=n,this.handlers={},this.id=o,this.renderNow=p,this.adUnitCode=u,this.loaded=l,this.cmd=[],this.push=e=>{“function”==typeof e?this.loaded?e.call():this.cmd.push(e):(0,i.logError)(“Los comandos dados a Renderer.push deben estar incluidos en una función”)},this.callback=c||(()=>{this.loaded=!0,this.process()}),this.render=function(){const e=arguments,n=()=>{this._render?this._render.apply(this,e):(0,i.logWarn)(“No se proporcionó ninguna función de renderizado, utilice .setRender en el renderizador”)};!function(e){var t;const n=a.adUnits.find(t=>t.code===e);if(!n)return!1;const r=null==n?void 0:n.renderer,i=!!(r&&r.url&&r.render),o=null==n||null===(t=n.mediaTypes)||void 0===t||null===(t=t.video)||void 0===t?void 0:t.renderer,s=!!(o&&o.url&&o.render);return!!(i&&!0!==r.backupOnly||s&&!0!==o.backupOnly)}(u)?p?n( ):(this.cmd.unshift(n),(0,rR)(t,s.tp,d,this.callback,this.documentContext)):((0,i.logWarn)(“Externo Js no cargado por el renderizador ya que la URL del renderizador y la devolución de llamada ya están definidas en adUnit “.concat(u)),n())}.bind(this)}function l(e){return!(!e||!e.url&&!e.renderNow)}function u(e,t,n){let r=null;e.config&&e.config.documentResolver&&(r=e.config.documentResolver(t,document,n)),r||(r=document),e.documentContext=r,e.r ender(t,e.documentContext)}c.install=function(e){let{url:t,config:n,id:r,callback:i,loaded:o,adUnitCode:s,renderNow:a}=e;return nuevo c({url:t,config:n,id:r,callback:i,loaded:o,adUnitCode:s,renderNow:a})},c.prototype.getConfig=function(){return this.config},c.prototype.setRender=function(e){this._render=e},c.prototype.setEventHandlers=function(e){this.handlers=e},c.prototype.handleVideoEvent=function(e){let{id:t,eventName:n}=e;”function”==tipo de this.handlers[n]&&este.manipuladores[n](),(0,i.logMessage)(“Evento de renderizador de oferta previa para id “.concat(t,” tipo “).concat(n))},c.prototype.process=function(){for(;this.cmd.length>0;)try{this.cmd.shift().call()}catch(e){(0,i.logError)(“Error al procesar el comando de renderizador en el bloque de anuncios ‘”.concat(this.adUnitCode,”‘:”),e)}}},70736:(e,t,n)=>{nd(t,{Tn:()=>a,fW:()=>o,tW:()=>i,tp:()=>r,zu:()=>s});const r=”prebid”,i=”postor”,o=”userId”,s=”rtd”,a=”analytics”},71186:(e,t,n)=>{nd(t,{AA:()=>I,BU:( )=>z,HN:()=>Y,NE:()=>x,UZ:()=>k,ZV:()=>G,mO:()=>F,mX:()=>U,sR:()=>P,v8:()=>M,w1:()=>N});var r=n(10466),i=n(26665),o=n(1124),s=n(80356),a=n(51640),d=n(67464),c=n(91933),l=n(73391),u=n (32592),p=n(36220),g=n(59794),f=n(63006),m=n(77156),h=n(18014),b=n(51409),v=n(11418),y=n(1 3064),w=n(37841),A=n(77459),E=n(51748),S=n(10939),O=n(15482);const{syncUsers:C}=l.zt,T=”st arted”,I=”enProgress”,k=”completado”;h.on(v.qY.BID_ADJUSTMENT,function(e){!function(e){const t=(0,Ay)(e.cpm,e);t>=0&&(e.cpm=t)}(e)});const _=4,R={},j={},D=[],B=(0,Em)(),x=(0,u.A_)(“sync”,e=>{});función U(e){let{adUnits:t,adUnitCodes:n,callback:i,cbTimeout:l,labels:u,auctionId:m,ortb2Fragments:A,metrics:E}=e;E=(0,w.BO)(E);const U=t,F=u,G=n,V=m||(0,r.generateUUID)(),$=l,H=nuevo conjunto,J=(0,y.v6)(),Q=(0,y.v6)();let Y=[],K=i,Z=[];const ee=(0,SH)({startTime:e=>e.responseTimestamp,ttl:e=>null==(0,O.S9)()?null:1e3*Math.max((0,O.S9))(),e.ttl)});let te,ne,re,ie,oe=[],se=[],ae=[];función de(){return{auctionId:V,timestamp:te,auctionEnd:ne,auctionStatus:ie,adUnits:U,adUnitCodes:G,labels:F,bidderRequest s:Z,noBids:oe,bidsReceived:ee.toArray(),bidsRejected:Y,winingBids:se,timeout:$,metrics:E,seatNonBids:ae}}función this(e){if(e?h.emit(v.qY.AUCTION_TIMEOUT,from()):clearTimeout(re),void 0===ne){let n=[];e&&((0,r.logMessage)(“Subasta “.concat(V,” timedOut”)),n=Z.filter(e=>!H.has(e.bidderRequestId)).flatMap(e=>e.bids),n.length&&h.emit(v.qY.BID_TIMEOUT,n)),ie=k,ne=Date.now(),E.checkpoint(“auctionEnd”),E.timeBetween(“requestB ids”,”auctionEnd”,”requestBids.total”),E.timeBetween(“callBids”,”auctionEnd”,”requestBids.callBids”),J.resolve(),h.emit(v.qY.AUCTION_END,de()),W(U,function(){try{if(null!=K){const t=ee.toArray().filter(e=>G.includes(e.adUnitCode)).reduce(X,{});K.apply(B,[t,e,V]),K=null}}catch(e){(0,r.logError)(“Error al ejecutar bidsBackHandler”,null,e)}finally{var i;n.length&&b.Ay.callTimedOutBidders(t,n,$);const e=null!==(i=c.$W.getConfig(“userSync”))&&void 0!==i?i:{};e.enableOverride||C(e.syncDelay)}})}}function le(){c.$W.resetBidder(),(0,r.logInfo)(“Ofertas recibidas para la subasta con id: “.concat(V),ee.toArray()),ie=k,ce(!1)}function ue(e){H.add(e)}function pe(e){e.forEach(e=>{var t;t=e,Z=Z.concat(t)});const t={},n={bidRequests:e,run:()=>{x(this),re=setTimeout(()=>ce(!0),$),ie=I,h.emit(v.qY.AUCTION_INIT,de());const n=función(e,t){let{index:n=fnindex}=argumentos.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{},i=0,l=!1;const u=nuevo Conjunto,m={};función b(){i–,l&&0===i&&e()}función w(e,t,n){return m[t.requestId]=!0,función(e,t){let{index:n=fnindex}=argumentos.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{};const i=n.getBidderRequest(e),o=n.getAdUnit(e),s=i&&i.start||e.requestTimestamp;Object.assign(e,{responseTimestamp:e.responseTimestamp||(0,r.tim estamp)(),requestTimestamp:e.requestTimestamp||s,cpm:parseFloat(e.cpm)||0,bidder:e.bidder||e.bidderCode,adUnitCode:t}),null!=(null==o?void 0:o.ttlBuffer)&&(e.ttlBuffer=o.ttlBuffer),e.timeToRespond=e.responseTimestamp-e.requestTimestamp}(t,e),i++,n(b)}función A(e,i){w(e,i,e=>{const l=function(e){var t,n;let{index:r=fnindex}=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{};h.emit(v.qY.BID_ADJUSTMENT,e);const i=r.getAdUnit(e);e.instl=1===(null==i||null===(t=i.ortb2Imp)||void 0===t?void 0:t.instl);const i=r.getAdUnit(e); s=(null===(n=r.getBidRequest(e))||void 0===n?void 0:n.renderer)||i.renderer,a=e.mediaType,l=r.getMediaTypes(e),u=l&&l[a];var p=u&&u.renderer,g=null;!p||!p.render||!0===p.backupOnly&&e.renderer?!s||!s.render||!0===s.backupOnly&&e.renderer||(g=s): g=p,g&&(e.renderer=d.A4.install({url:g.url,config:g.options,renderNow:null==g.url}),e.renderer.setRender(g.render));const m=L(e.mediaType,l,c.$W.getConfig(“mediaTypePriceGranularity”)),b=(0,oj)(e.cpm,”object”==typeof m?m:c.$W.getConfig(“customPriceBucket”),c.$W.getConfig(“currency.granularityMultiplier”));return e.pbLg=b.bajo,e.pbMg=b.med,e.pbHg=b.alto,e.pbAg=b.auto,e.pbDg=b.denso,e.pbCg=b.personalizado,e}( i);h.emit(v.qY.BID_ACCEPTED,l),l.mediaType===g.G_||l.mediaType===g.FY?function(e,t,n){var i;let{index:o=fnindex}=argumentos.length>3&&void 0!==argumentos[3]?argumentos[3]:{},s=!0;const d=null===(i=o.getMediaTypes({requestId:t.originalRequestId||t.requestId,adUnitId:t.adUnitId}))||void 0===i?void 0:i.video,l=d&&(null==d?void 0:d.context),u=d&&(nulo==d?void 0:d.useCacheKey),{useLocal:g,url:m,ignoreBidderCacheKey:h}=c.$W.getConfig(“cache”)||{};g?(0,a.Sb)(t ):m&&(u||l!==p.H6)&&(!t.videoCacheKey||h?(s=!1,z(e,t,n,d)):t.vastUrl||((0,r.logError)(“videoCacheKey vastUrl especificada pero no requerida para la oferta de video”),s=!1)),s&&(M(e,t),n())}(t,l,e):((0,s.l6)(l)&&(0,s.gs)(l,n.getAdUnit(l)),M(t,l),e())})}function E(e,n,i){return w(e,n,e=>{n.rejectionReason=i,(0,r.logWarn)(“La oferta de “.concat(n.bidder||”postor desconocido”,” fue rechazada: “).concat(i),n),h.emit(v.qY.BID_REJECTED,n),t.addBidRejected(n),e()})}function S(){let n=t.getBidRequests();const o=c.$W.getConfig(“auctionOptions”);if(u.add(this),o&&!(0,r.isEmpty)(o)){const e=o.secundarioBidders;e&&!n.every(t=>e.includes(t.bidderCode))&&(n=n.filter(t=>!e.includes(t.bidderCode)))}l=n.every(e=>u.has(e)),this.bids.forEach(e=>{m[e.bidId]||(t.addNoBid(e),h.emit(v.qY.NO_BID,e))}),l&&0===i&&e()}return{addBidResponse:function(){function e(e,t){P.call({dispatch:A},e,t,(()=>{let n=!1;return r=>{n||(E(e,t,r),n=!0)}})())}regresar e.reject=E,e}(),adapterDone:function(){q(y.U9.resolve()).finally(()=>S.call(this))}}}(le,this);b.Ay.callBids(U,e,n.addBidResponse,n.adapterDone,{request(e,n){l(R,n),l(t,e),j[e]||(j[e]={SRA:!0,origen:n}),t[e]>1&&(j[e].SRA=!1)},hecho(e){R[e]–,D[0]&&identificación[0])&&D.shift()}},$,ue,A),Q.resolve()}};función i(e){let t=!0;const n=c.$W.getConfig(“maxRequestsPerOrigin”)||_;return e.bidRequests.some(e=>{let r=1;const i=void 0!==e.src&&e.src===v.RW.SRC?”s2s”:e.bidderCode;return j[i]&&(!1===j[i].SRA&&(r=Math.min(e.bids.length,n)),R[j[i].origin]+r>n&&(t=!1)),!t}),t&&e.run(),t}función l(e,t){void 0===e[t]?mi[t]=1:e[t]++}i(n)||((0,r.logWarn)(“subasta en cola debido a la capacidad limitada del terminal”),D.push(n))}return(0,O.lc)(()=>ee.refresh()),h.on(v.qY.SEAT_NON_BID,e=>{var t;e.auctionId===V&&(t=e.seatnonbid,ae=ae.concat(t))}),{addBidReceived:function(e){ee.add(e)},addBidRejected: function(e){Y=Y.concat(e)},addNoBid:function(e){oe=oe.concat(e)},callBids:function(){ie=T,te=Date.now();const e=E.measureTime(“requestBids.makeRequests”,()=>b.Ay.makeBidRequests(U,te,V,$,F,A,E));(0,r.logInfo)(“Ofertas solicitadas para subasta con id: “.concat(V),e),E.checkpoint(“callBids”),e.lengthse,getAuctionStar t:()=>te,getAuctionEnd:()=>ne,getTimeout:()=>$,getAuctionId:()=>V,getAuctionStatus:()=>es decir,getAdUnits:()=>U,getAdUnitCodes:()=>G,getBidRequests:()=>Z,getB idsReceived:()=>ee.toArray(),getNoBids:()=>oe,getNonBids:()=>ae,getFPD:()=>A,getMetrics:()=>E,end:J.promise,requestsDone:Q.promise,getProperties:de}}const P=(0,u.u2)((0,u.A_)(“async”,función(e,t,n){!función(e){const t=c.$W.getConfig(“maxBid”);return!t||!e.cpm||t>=Number(e.cpm)}(t)?n(v.Tf.PRICE_TOO_HIGH):this.dispatch.call(null,e,t)},”addBidResponse”)),q=(0,u.A_)(“sync”,e=>e,”respo nsesReady”),N=(0,u.A_)(“sync”,function(e){this.dispatch.call(this.context,e)},”addBidderRequests”),W=(0,u.A_)(“async”,function(e,t){t&&t()},”bidsBackCallback”);función M(e,t){!function(e){let t;const n=!0===muget(e.bidderCode,”allowZeroCpmBids”)?e.cpm>=0:e.cpm>0;e.bidderCode&&(n||e.dealId)&&(t=function(e,t){let{index:n=fnindex}=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{};if(!t)return{};const r=n.getBidRequest(t);var i={};return K(i,Y(t.mediaType,e),t,r),e&&m.u.getOwn(e,v.iD.ADSERVER_TARGETING)&&(K(i,muownSettingsFor(e),t,r),t.sendStandardTargeting=muget(e,”sendStandardTargeting”)),i}(e.bidderCode,e)),e.adse rverTargeting=Object.assign(e.adserverTargeting||{},t)}(t),(0,w.BO)(t.metrics).timeSince(“addBidResponse”,”addBidResponse.total”),e.addBidReceived(t),h.emit(v.qY.BID_RESPONSE,t)}const z=(0,u.A_)(“async”,function(e,t,n,r){(0,a.X5)(e,t,n)},”callPrebidCache”);function L(e,t,n){if(e&&n){if(e===g.G_){var r,i;const e=null!==(r=null==t||null===(i=t[g.G_])||void 0===i?void 0:i.context)&&void 0!==r?r:”instream”;if(n[“”.concat(g.G_,”-“).concat(e)])regreso sustantivo, masculino—[“”.concat(g.G_,”-“).concat(e)]}regreso sustantivo, masculino—[e]}}const F=función(e){let{index:t=fnindex}=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{};const n=L(e.mediaType,t.getMediaTypes(e),c.$W.getConfig(“mediaTypePriceGranularity”));return”string”==tipo de e.mediaType&&n?”string”==tipo de n?n:”custom”:c.$W.getConfig(“priceGranularity”)},G=e=>t=>{const n=e||F(t);return n===v.UE.AUTO?t.pbAg:n===v.UE.DENSE?t.pbDg:n===v.UE.LOW?t.pbLg:n===v.UE.MEDIUM?t.pbMg:n===v.UE.HIGH?t.pbHg:n===v.UE.CUSTOM?t.pbCg:void 0},V=()=>e=>e.creativeId?e.creativeId:””,$=()=>e=>e.meta&&e.meta.advertiserDomains&&e.meta.advertiserDomains.length>0?[e.meta.advertiserDomains].departamento()[0]:””,H=()=>e=>{var t,n;return e.meta&&(e.meta.networkId||e.meta.networkName)?(null==e||null===(t=e.meta)||void 0===t?void 0:t.networkName)||(null==e||null===(n=e.meta)||void 0===n?void 0:n.networkId):””},J=()=>e=>{var t;const n=null==e||null===(t=e.meta)||void 0===t?void 0:t.primaryCatId;return Array.isArray(n)?n[0]||””:n||””};función Q(e,t){retorno{clave:e,val:”función”==tipo de t?función(e,n){retorno t(e,n)}:función(e){retorno e[t]}}}función Y(e,t){const n=Object.assign({},musettingsFor(null));if(n[v.iD.ADSERVER_TARGETING]||(n[v.iD.ADSERVER_TARGETING]=[Q(v.xS.BIDDER,”bidderCode”),Q(v.xS.AD_ID,”adId”),Q(v.xS.PRICE_BUCKET,G()),Q(v.xS.SIZE,”size”),Q(v.xS.DEAL,”dealId”),Q(v.xS.SOURCE,”source”),Q(v.xS.FORMAT,”mediaType”),Q(v.xS.ADOMAIN,$()),Q(v.xS.ACAT,J()),Q(v.xS.DSP,H()),Q(v.xS.CRID,V())]),”vídeo”===e){const e=n[v.iD.ADSERVER_TARGETING].slice();si(n[v.iD.ADSERVER_TARGETING]=mi,[v.xS.UUID,v.xS.CACHE_ID].forEach(t=>{void 0===e.find(e=>e.key===t)&&e.push(Q(t,”videoCacheKey”))}),c.$W.getConfig(“cache.url”)&&(!t||!1!==muget(t,”sendStandardTargeting”))){const t=(0,r.parseUrl)(c.$W.getConfig(“cache.url”));void 0===e.find(e=>e.key===v.xS.CACHE_HOST)&&e.push(Q(v.xS.CACHE_HOST,function(e){var n;return(null==e||null===(n=e.adserverTargeting)||void 0===n?void 0:n[v.xS.CACHE_HOST])||t.hostname}))}}return n}función K(e,t,n,o){var s=t[v.iD.ADSERVER_TARGETING];return n.size=n.getSize(),(s||[]).forEach(función(es){var a=s.key,d=s.val;if(e[a]&&(0,r.logWarn)(“La clave: “+a+” se está sobrescribiendo”),(0,i.fp)(d))try{d=d(n,o)}catch(e){(0,r.logError)(“bidmanager”,”ERROR”,e)}(void 0===t.suppressEmptyKeys||!0!==t.suppressEmptyKeys)&&a!==v.xS.DEAL&&a!==v.xS.ACAT&&a!==v.xS.DSP&&a!==v.xS.CRID||!(0,r.isEmptyStr)(d)&&null!=d?e[a]=d:(0,r.logInfo)(“suprimiendo la clave vacía ‘”+a+”‘ de la orientación del servidor de anuncios”)}),e}función X(e,t){return e[t.adUnitCode]||(y[t.adUnitCode]={ofertas:[]}),mi[t.adUnitCode].bids.push(t),e}},71852:(e,t,n)=>{nd(t,{$A:()=>O,BS:()=>M,Hh:()=>q,Pk:()=>N,Uc:() =>k,XO:()=>z,_0:()=>D,bw:()=>B,n6:()=>C,qn:()=>x,vB:()=>W,vW:()=>_,vd:()=>j});var r=n(10466),i=n(18014),o=n(11418),s=n(91933),a=n(67464),d=n(59794),c=n(63006),l=n(4514) 4),u=n(32592),p=n(80356),g=n(13064),f=n(51409),m=n(37841),h=n(80869),b=n(72122);const {AD_RENDER_FAILED:v,AD_RENDER_SUCCEEDED:y,STALE_RENDER:w,BID_WON:A,EXPIRED_RENDER:E}=o.qY,{EXCEPCIÓN:S}=o.as,O=(0,u.A_)(“sync”,function(e){return(arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:g.U9.resolve()).then(t=>null!=t?t:cnfindBidByAdId(e)).catch(()=>{})}),C=(0,u.A_)(“sync”,function(e){var t;((null===(t=(0,b.$T)(e.eventtrackers)[b.RO])||vacío 0===t?vacío 0:t[b.Ni])||[]).forEach(e=>(0,r.triggerPixel)(e)),i.emit(A,e),cnaddWinningBid(e)});function T(e){let{reason:t,message:n,bid:o,id:s}=e;const a={reason:t,message:n};o&&(a.bid=o,a.adId=o.adId),s&&(a.adId=s),(0,r.logError)(“Error al representar el anuncio (id: “.concat(s,”): “).concat(n)),i.emit(v,a)}función I(e){let{doc:t,bid:n,id:r}=e;const o={doc:t,bid:n,adId:r};f.Ay.callAdRenderSucceededBidder(n.adapterCode||n.bidder,n),i.emit(y,o)}function k(e,t){switch(e.event){case o.qY.AD_RENDER_FAILED:T({bid:t,id:t.adId,reason:e.info.reason,message:e.info.message});break;case o.qY.AD_RENDER_SUCCEEDED:I({doc:null,bid:t,id:t.adId});break;case o.qY.BROWSER_INTERVENTION:!function(e){const{bid:t,intervention:n}=e;f.Ay.callOnInterventionBidder(t.adapterCode||t.bidder,t,n ), es decir.emit(o.qY.BROWSER_INTERVENTION,e)}({bid:t,adId:t.adId,intervention:e.intervention});break;default:(0,r.logError)(“Recibido solicitud de evento para evento no admitido: ‘”.concat(e.event,”‘ (adId: ‘”).concat(t.adId,”‘)”))}}function _(e,t,n){let{resizeFn:r,fireTrackers:i=p.vO}=n;”resizeNativeHeight”===e.action?r(e.width,e.height):i(e,t)}const R={[o.nl.EVENT]:k};R[o.nl.NATIVE]=_;const j=(0,u.A_)(“sync”,function(e,t){const{ad:n,adUrl:i,cpm:o,originalCpm:s,width:a,height:d,instl:c}=e,l={AUCTION_PRICE:s||o,CLICKTHROUGH:(null==t?void 0:t.clickUrl)||””};return{ad:(0,r.replaceMacros)(n,l),adUrl:(0,r.replaceMacros)(i,l),width:a,height:d,instl:c}}),D=(0,u.A_)(“syn c”,función(e){let{renderFn:t,resizeFn:n,bidResponse:i,options:s,doc:a,isMainDocument:c=a===document&&!(0,r.inIframe)()}=e;const l=i.mediaType===d.G_;if(c||l)return void T({reason:o.as.PREVENT_WRITING_ON_MAIN_DOCUMENT,message:l?”No se puede renderizar el anuncio de video sin un renderizador”:”se impidió que renderAd escriba en el documento principal.”,bid:i,id:i.adId});const u=j(i,s);t(Object.assign({adId:i.adId},u));const{ancho:p,alto:g}=u;null!=(null!=p?p:g)&&n(p,g)});función B(e){let{renderFn:t,resizeFn:n,adId:a,options:d,bidResponse:c,doc:l}=e;q(c,()=>{if(null!=c){var e,u;if(c.status===o.tl.RENDERED&&((0,r.logWarn)(“Ad id “.concat(a,” ha sido renderizado before”)), es decir, emit(w,c),null!==(e=s.$W.getConfig(“auctionOptions”))&&void 0!==e&&e.suppressStaleRender))return;if(!h.uW.isBidNotExpired(c)&&((0,r.logWarn)(“Ad id “.concat(a,” ha sido caducado”)), es decir, emitir(E,c),null!==(u=s.$W.getConfig(“auctionOptions”))&&void 0!==u&&u.suppressExpiredRender))return;try{D({renderFn:t,resizeFn:n,bidResponse:c,options:d,doc:l})}catch(e){T({reason:o.as.EXCEPTION,message:e.message,id:a,bid:c})}}else T({razón:o.as.CANNOT_FIND_AD,mensaje:”No se puede encontrar el anuncio ‘”.concat(a,”‘”),id:a})})}función x(e){const t=(0,m.BO)(e.metrics);t.checkpoint(“bidRender”),t.timeBetween(“bidWon”,”bidRender”,”render.deferred”),t.timeBetween(“auctionEnd”,”bidRender”,”render.pending”),t.timeBetween(“requestBids”,”bidRen der”,”render.e2e”),e.status=o.tl.RENDERED}D.before(function(e,t){const{bidResponse:n,doc:r}=t;(0, a.J7)(n.renderer)?((0,a.Pg)(n.renderer,n,r),I({doc:r,bid:n,id:n.adId}),e.bail()):e(t)},100);const U=nuevo WeakMap,P=new WeakSet;función q(e,t){null!=e?(U.set(e,t),e.deferRendering||W(e),N(e)):t()}función N(e){P.has(e)||(P.add(e),C(e))}función W(e){const t = U.get (e); 0===r?void 0:r.frameElement;i&&(t&&(i.width=t,i.style.width&&(i.style.width=””.concat(t,”px”))),n&&(i.height=n,i.style.height&&(i.style.height=””.concat(n,”px”))))}const d=(c={resizeFn:a},function(e,t,n){R.hasOwnProperty(e)&&R[e](t,n,c)});var c;función u(e){return new g.U9(t=>{“loading”===e.readyState?e.addEventListener(“DOMContentLoaded”,t):t()})}función p(t){g.U9.all([(0,l.HH)(i),u(e)]).entonces(n=>{dejar[o]=n;return o(t,{sendMessage:(e,t)=>d(e,t,i),mkFrame:r.createIframe},e.defaultView)}).then(()=>I({doc:e,bid:i,id:i.adId}),e=>{s((null==e?void 0:e.reason)||o.as.EXCEPTION,null==e?void 0:e.message),(null==e?void 0:e.stack)&&(0,r.logError)(e)});const n=document.createComment(“Creative “.concat(i.creativeId,” servido por “).concat(i.bidder,” Encabezado Prebid.js Oferta”));(0,r.insertElement)(n,e,”html”)}try{t&&e?O(t).luego(r=>{i=r,B({renderFn:p,resizeFn:a,adId:t,options:{clickUrl:null==n?void 0:n.clickThrough},bidResponse:r,doc:e})}):s(o.as.MISSING_DOC_OR_ADID,”missing “.concat(t?”doc”:”adId”))}catch(e){s(S,e.message)}}función z(){if(!window.frames[o.IY])if(document.body){const e=(0,r.createInvisibleIframe)();e.name=o.IY,document.body.appendChild(e)}else window.requestAnimationFrame(z)}},71958:(e,t,n)=>{nd(t,{U:()=>s});var r=n(51748),i=n(10466);const o=(0,rm)();función s(e,t){o.adServers=o.adServers||{},o.adServers[e]=o.adServers[e]||{},Object.keys(t).forEach(n=>{o.adServers[e][n]?(0,i.logWarn)(“Intentando agregar una propiedad de función ya registrada “.concat(n,” for AdServer “).concat(e,”.”)):o.adServers[e][n]= t[n]})}},72122:(e,t,n)=>{nd(t,{$T:()=>a,Ni:()=>r,OA:()=>o,RO:()=>s,fR:()=>i});const r=1,i=2,o=1,s=500;función a(e){return(null!=e?e:[]).reduce((e,t)=>{var n,r;let{evento:i,método:o,url:s}=t;const a=e[i]=nulo!==(n=e[i])&&void 0!==n?n:{};return(a[o]=nulo!==(r=a[o])&&nulo 0!==r?r:[]).push(s),e},{})}},73391:(e,t,n)=>{nd(t,{qh:()=>p,zt:()=>f});var r=n(26665),i=n(10466),o=n(91933),s=n(61443),a=n(53202),d=n(45808),c=n(25291),l=n(70736),u=n(77610);const p={syncEnabled:!0,filterSettings:{image:{bidders:”*”,filter:”include”}},syncsPerBidder:5,syncDelay:3e3,auctionDelay:500};o.$W.setDefaults({userSync:(0,r.Go)(p)});const g=(0,s.CK)(“usersync”),f=function(e){const t={};sea n={imagen:[],iframe:[]};const s=new Set;let a={};const p={image:!0,iframe:!1};let g=e.config;function f(){if(g.syncEnabled&&e.browserSupportsCookies){try{p.iframe&&m(n.iframe,e=>{const[t,r]=e;(0,i.logMessage)(“Invocando sincronización de usuario de iframe para el postor: “.concat(t)),(0,i.insertUserSyncIframe)(r),function(e,t){e.image=e.image.filter(e=>e[0]!==t)}(n,t)}),p.imagen&&m(n.imagen,e=>{const[t,n]=e;(0,i.logMessage)(“Invocando sincronización de usuario de píxeles de imagen para el postor: “.concat(t)),(0,i.triggerPixel)(n)})}catch(e){return(0,i.logError)(“Error al activar sincronizaciones de usuario”,e)}n={image:[],iframe:[]}}}función m(e,t){(0,i.shuffle)(e).forEach(t)}return o.$W.getConfig(“userSync”,e=>{if(e.userSync){const t=e.userSync.filterSettings;(0,r.Qd)(t)&&(t.image||t.all||(e.userSync.filterSettings.image={bidders:”*”,filter:”include”}))}g=Object.assign(g,e.userSync)}),e.regRule(d.Ml,”userSync config”,e=>{if(!g.syncEnabled)return{allow:!1,reason:”las sincronizaciones están deshabilitadas”};if(e[c.Dk]===l.tW){const n=e[c.bt],r=e[c.iK];if(!t.canBidderRegisterSync(n,r))return{allow:!1,reason:””.concat(n,” las sincronizaciones no están habilitadas para “).concat(r)}}}),t.registerSync=(t,o,p)=>s.has(o)?(0,i.logMessage)(‘sincronizaciones ya activadas para “‘.concat(o,'”, ignorando RegisterSync llamada’)):g.syncEnabled&&(0,r.cy)(n[t])?o?0!==g.syncsPerBidder&&Number(a[o])>=g.syncsPerBidder?(0,i.logWarn)(‘Se excedió el número de sincronizaciones de usuarios para “‘.concat(o,'”‘)):void(e.isAllowed(d.Ml,(0,us)(l.tW,o,{[c.bt]:t,[c.e3]:p}))&&(n[t].empujar([o,p]),a=función(e,t){regresar e[t]?mi[t]+=1:e[t]=1,e}(a,o))):(0,i.logWarn)(“Se requiere postor para registrar la sincronización”):(0,i.logWarn)(‘Tipo de sincronización de usuario “‘.concat(t,'” no admitido’)),t.bidderDone=s.add.bind(s),t.syncUsers=function(){let e=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?argumentos[0]:0;if(e)return setTimeout(f,Number(e));f()},t.triggerUserSyncs=()=>{g.enableOverride&&t.syncUsers()},t.canBidderRegisterSync=(e,t)=>!g.filterSettings||!function(e,t){const n=g.filterSettings;if(función(e,t){if(e.all&&e[t])return(0,i.logWarn)(‘Presencia detectada de “filterSettings.all” y “filterSettings.’.concat(t,'” en la configuración de userSync. No puede mezclar “todos” con las configuraciones “iframe/image”; son mutuamente excluyentes.’)),!1;const n=e.all?e.all:e[t],o=e.all?”all”:t;if(!n)return!1;const s=n.filter,a=n.bidders;return s&&”include”!==s&&”exclude”!==s?((0,i.logWarn)(‘UserSync “filterSettings.’.concat(o,”.filter” settings ‘”).concat(s,”‘ no es una opción válida; utilice cualquiera de las dos ‘incluir’ o ‘excluir’.”)),!1):!!(“*”===a||Array.isArray(a)&&a.length>0&&a.every(e=>(0,r.O8)(e)&&”*”!==e))||((0,i.logWarn)(‘Se detectó una configuración no válida en userSync “filterSettings.’.concat(o,”.bidders”; utilice cualquiera de los dos ‘*’ (para representar a todos los postores) o una serie de postores.”)),!1)}(n,e)){p[e]=!0;const r=n.todos?n.todos:n[e],i=”*”===r.postores?[t]:r.bidders,o={include:(e,t)=>!e.includes(t),exclude:(e,t)=>e.includes(t)};return o[r.filter||”include”](i,t)}¡regreso!p[e]}(e,t),t}(Object.defineProperties({config:o.$W.getConfig(“userSync”),isAllowed:a.io,regRule:a.qB},{browserSupportsCo Okies:{get:function(){return!(0,i.isSafariBrowser)()&&g.cookiesAreEnabled()}}}))},75049:(e,t,n)=>{nd(t,{R:()=>c});var r=n(45808),i=n(77610),o=n(53202),s=n(10466);const a=nuevo mapa débil,d=[“debugging”,”outstream”,”aaxBlockmeter”,”adagio”,”adloox”,”arcspan”,”airgrid”,”browsi”,”brandmetrics”,”clean.io”,”humansecurityMalvDefense”,”humansecurity”,”confiant”,”contxtful”,”hadron”,”mediafilter”,”medianet”,”azerionedge”,”a1Media”,”geoedge”,”qortex”,”dynamicAdBoost”,”51Degrees”,”symitridap”,”wurfl”,”nodalsAi”,”anonymised”,”optable”,”oftmedia”,”justtag”,”tncId”,”ftrackId”,”id5″];función c(e,t,n,c,l,u){if(!(0,o.io)(r.pY,(0,is)(t,n)))return;if(!n||!e)return void(0,s.logError)(“no se puede cargar un script externo sin URL y moduleCode”);if(!d.includes(n))return void(0,s.logError)(“”.concat(n,” no está en la lista blanca para cargar JavaScript externo”));l||(l=document);const p=m(l,e);if(p)return c&&”function”==typeof c&&(p.loaded?c():p.callbacks.push(c)),p.tag;const g=a.get(l)||{},f={loaded:!1,tag:null,devoluciones de llamada:[]};volver g[e]=f,a.set(l,g),c&&”function”==tipo de c&&f.callbacks.push(c),(0,s.logWarn)(“module “.concat(n,” está cargando JavaScript externo”)),function(t,n,r,i){r||(r=document);var o=r.createElement(“script”);o.type=”text/javascript”,o.async=!0;const a=m(r,e);retorno a&&(a.tag=o),o.readyState?o.onreadystatechange=function(){“cargado”!==o.readyState&&”completo”!==o.readyState||(o.onreadystatechange=null, n())}:o.onload=function(){n()},o.src=t,i&&(0,s.setScriptAttributes)(o,i),(0,s.insertElement)(o,r),o}(e,function(){f.loaded=!0;try{for(let) mi=0;mi{nd(t,{u:()=>u});var r=n(98158),i=n(58928),o=n(10466),s=n(51748),a=n(11418);función d(e,t,n){if(“función”==tipo de e?e===t:e.has(t))return arguments.lengthe!==this.defaultScope)}settingsFor(e){return(0,o.mergeDeep)({},this.ownSettingsFor(null),this.ownSettingsFor(e))}ownSettingsFor(e){return e=d(c,this,l).call(this,e),this.getSettings()[e]||{}}}(()=>(0,sm)().bidderSettings||{},a.iD.BD_SETTING_STANDARD)},77459:(e,t,n)=>{nd(t,{y:()=>s});var r=n(63006),i=n(77156),o=n(10466);función s(e,t,n){var s;let{index:a=rnindex,bs:d=iu}=argumentos.length>3&&void 0!==argumentos[3]?argumentos[3]:{};n=n||a.getBidRequest(t);const c=null==t?void 0:t.adapterCode,l=(null==t?void 0:t.bidderCode)||(null===(s=n)||void 0===s?void 0:s.bidder),u=d.get(null==t?void 0:t.adapterCode,”adjustAlternateBids”),p=d.getOwn(l,”bidCpmAdjustment”)||d.get(u?c:l,”bidCpmAdjustment”);if(p&&”function”==typeof p)try{return p(e,Object.assign({},t),n)}catch(e){(0,o.logError)(“Error durante la oferta ajuste”,e)}return e}},77610:(e,t,n)=>{nd(t,{s:()=>i});var r=n(51409);const i=(0,n(25291).ZI)(e=>r.Ay.resolveAlias(e))},79236:(e,t,n)=>{function r(e,t){return e===t?0:e0&&anular 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:e=>e;return(t,n)=>r(e(t),e(n))}función o(){let e=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:r;return(t,n)=>-e(t,n)||0}función s(){for(var e=argumentos.length,t=new Array(e),n=0;n0&&anular 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:r;return(t,n)=>e(n,t)0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:r))}nd(t,{Bp:()=>a,Bq:()=>p,NV:()=>i,Ph:()=>d,Vk:()=>u});const c=i(e=>e.cpm),l=i(e=>e.responseTimestamp),u=d(s(c,o(i(e=>e.timeToRespond)))),p=d(s(c,o(l)));d(s(c,l))},80356:(e,t,n)=>{ nd(t,{Bm:()=>E,Ex:()=>N,Gg:()=>T,IX:()=>_,Xj:()=>U,gs:()=>O,l6:()=>v,mT:()=>f,nk:()=>w,rn:()=>D,vO:()=>S,yl:()=>R});var r=n(98158),i=n(10466),o=n(26665),s=n(63006),a=n(11418),d=n(59794),c=n(71852),l=n(45144),u=n(72122);función p(e,t){var n = Object.keys (e); t=1;t{var t;const n=e.nativeParams||(null==e||null===(t=e.mediaTypes)||void 0===t?void 0:t.native);n&&(e.nativeParams=y(n)),e.nativeParams&&(e.nativeOrtbRequest=e.nativeParams.ortb||D(e.nativeParams))})}función A(e){const t=e.assets;if(!Array.isArray(t)||0===t.length)return(0,i.logError)(“assets in mediaTypes.native.ortb no es una matriz o está vacía. Assets: “,t),!1;const n=t.map(e=>e.id);return t.length!==new Set(n).size||n.some(e=>e!==parseInt(e,10))?((0,i.logError)(“cada objeto activo debe tener la propiedad ‘id’, debe ser único y debe ser un integer”),!1):e.hasOwnProperty(“eventtrackers”)&&!Array.isArray(e.eventtrackers)?((0,i.logError)(“ortb.eventtrackers no es una matriz. Eventtrackers: “,e.eventtrackers),!1):t.every(e=>function(e){if(!(0,o.Qd)(e))return(0,i.logError)(“el activo debe ser un objeto. Activo proporcionado: “,e),!1;if(e.img){if(!(0,o.Et)(e.img.w)&&!(0,o.Et)(e.img.wmin))return(0,i.logError)(“para el activo img debe haber ‘w’ o ‘wmin’ property”),!1;if(!(0,o.Et)(e.img.h)&&!(0,o.Et)(e.img.hmin))return(0,i.logError)(“para el activo img debe haber una propiedad ‘h’ o ‘hmin'”),!1}else if(e.title){if(!(0,o.Et)(e.title.len))return(0,i.logError)(“para el activo de título debe haber una propiedad ‘len’ definida”),!1}else if(e.data){if(!(0,o.Et)(e.data.type))return(0,i.logError)(“para el activo de datos, la propiedad ‘tipo’ debe ser un número”),!1}else if(e.video&&!(Array.isArray(e.video.mimes)&&Array.isArray(e.video.protocols)&&(0,o.Et)(e.video.minduration)&&(0,o.Et)(e.video.maxduration)))return(0,i.logError)(“el recurso de video no está configurado correctamente”),!1;return!0}(e))}function E(e){var t;let{index:n=snindex}=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{};const r=n.getAdUnit(e);if(!r)return!1;const o=r.nativeOrtbRequest;return function(e,t){var n;if(null==e||null===(n=e.link)||void 0===n||!n.url)return(0,i.logError)(“la respuesta nativa no tiene ‘enlace’ propiedad. Respuesta de Ortb: “,e),!1;const r=t.assets.filter(e=>1===e.required).map(e=>e.id),o=e.assets.map(e=>e.id),s=r.every(e=>o.includes(e));return s||(0,i.logError)(“no recibió una oferta con todos los activos requeridos. Identificadores requeridos: “.concat(r,”, pero recibió identificadores en respuesta: “).concat(o)),s}((null===(t=e.native)||void 0===t?void 0:t.ortb)||q(e.native,o),o)}function S(e,t){const n=t.native.ortb||P(t.native);return”click”===e.action?function(e){let t=arguments.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:null,{fetchURL:n=i.triggerPixel}=argumentos.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{};if(t){var r;const i=(e.activos||[]).filter(e=>e.link).reduce((e,t)=>(e[t.id]=t.link,e),{}),o=(null===(r=e.link)||void 0===r?void 0:r.clicktrackers)||[],s=yo[t];let a=o;s&&(a=s.clicktrackers||[]),a.forEach(e=>n(e))}else{var o;((null===(o=e.link)||void 0===o?void 0:o.clicktrackers)||[]).forEach(e=>n(e))}}(n,null==e?void 0:e.assetId):function(e){let{runMarkup:t=e=>(0,i.insertHtmlIntoIframe)(e),fetchURL:n=i.triggerPixel}=arguments.length>1&&=0=voidarguments![1]?argumentos[1]:{},{[u.Ni]:r=[],[u.fR]:u=[]}=(0,u.$T)(e.eventtrackers||[])[u.OA]||{};e.imptrackers&&(r=r.concat(e.imptrackers)),r.forEach(e=>n(e)),o=o.map(e=>”)),e.jstracker&&(o=o.concat([e.jstracker])),o.length&&t(o.join(“n”))}(n),e.action}función O(e,t){var n;const r=null==t?void 0:t.nativeOrtbRequest,i=null===(n=e.native)||void 0===n?void 0:n.ortb;if(r&&i){const t=N(i,r);Object.assign(e.nativo,t)}[“rendererUrl”,”adTemplate”].forEach(n=>{var r;const i=null==t||null===(r=t.nativeParams)||void 0===r?void 0:r[n];i&&(e.nativo[n]=j(i))})}función C(e,t){let n=argumentos.length>2&&void 0!==argumentos[2]&&argumentos[2];constante r=[];regresar Objeto.entradas(e).filtro(e=>{let[r,i]=e;return i&&(!1===n&&”ext”===r||null==t||t.includes(r))}).forEach(e=>{let[i,o]=e;!1===n&&”ext”===i?r.push(…C(o,t,!0)):(n||a.x5.hasOwnProperty(i))&&r.push({key:i,value:j(o)})}),r}función T(e,t,n){var r;const i=g(g({},(0,o.SH)(e.native,[“rendererUrl”,”adTemplate”])),{},{assets:C(e.native,n),nativeKeys:a.x5});return e.native.ortb?i.ortb=e.native.ortb:null!==(r=t.mediaTypes)&&void 0!==r&&null!==(r=r.native)&&void 0!==r&&r.ortb&&(i.ortb=q(e.native,t.nativeOrtbRequest)),i}función I(e,t,n){let{index:r=snindex}=argumentos.length>3&&void 0!==argumentos[3]?argumentos[3]:{};const i={mensaje:”assetResponse”,adId:e.adId};let o=(0,c.vd)(t).native;return o?(i.native=Object.assign({},o),i.renderer=(0,l.kj)(t),i.rendererVersion=l.xh,null!=n&&(o.assets=o.assets.filter(e=>{let{key:t}=e;return n.includes(t)}))):o=T(t,r.getAdUnit(t),n),Object.assign(i,o)}const k=Object.fromEntries(Object.entries(a.x5).map(e=>{let[t,n]=e;volver[n,t]}));función _(e,t){const n=e.assets.map(e=>k[e]);return I(e,t,n)}función R(e,t){return I(e,t,null)}función j(e){return(null==e?void 0:e.url)||e}function D(e){if(!e&&!(0,o.Qd)(e))return void(0,i.logError)(“El objeto de activos nativos está vacío o no es un objeto: “,e);const t={ver:”1.2”,activos:[]};for(const n in e){if(a._B.includes(n))continue;if(!a.x5.hasOwnProperty(n)){(0,i.logError)(“Código de activo nativo no reconocido: “.concat(n,”. El activo será ignorado.”));continue}if(“privacyLink”===n){t.privacy=1;continue}const r=e[n];let s=0;r.required&&(0,o.Lm)(r.required)&&(s=Number(r.required));const d={id:t.assets.length,required:s};if(n in a.h0)d.data={type:a.jO[a.h0[n]]},r.len&&(d.data.len=r.len);else if(“icon”===n||”image”===n){if(d.img={tipo:”icon”===n?a.oA.ICON:a.oA.MAIN},r.aspect_ratios)if((0, o.cy)(r.aspect_ratios))if(r.aspect_ratios.length){const{min_width:e,min_height:t}=r.aspect_ratios[0];(0,o.Fq)(e)&&(0,o.Fq)(t)?(d.img.wmin=e,d.img.hmin=t):(0,i.logError)(“image.aspect_ratios min_width o min_height no son válidos: “,e,t);const n=r.aspect_ratios.filter(e=>e.ratio_width&&e.ratio_height).map(e=>””.concat(e.ratio_width,”:”).concat(e.ratio_height));n.length>0&&(d.img.ext={aspectratios:n})}else(0,i.logError)(“image.aspect_ratios fue aprobada, pero está vacío:”,r.aspect_ratios);else(0,i.logError)(“image.aspect_ratios se pasó, pero no es una matriz:”,r.aspect_ratios);r.sizes&&(2===r.sizes.length&&(0,o.Fq)(r.sizes[0])&&(0,o.Fq)(r.tamaños[1])?(d.img.w=r.tamaños[0],d.img.h=r.tamaños[1],eliminar d.img.hmin,eliminar d.img.wmin):(0,i.logError)(“se pasó image.sizes, pero su valor no es una matriz de números enteros:”,r.sizes))}else”title”===n?d.title={len:r.len||140}:”ext”===n&&(d.ext=r,delete d.required);t.assets.push(d)}return t}función B(e,t){for(;e&&t&&e!==t;)e>t?e-=t:t-=e;return e||t}función x(e){if(!A(e))return;const t={};for(const n of e.assets){if(n.title){const e={required:!!n.required&&Boolean(n.required),len:n.title.len};t.title=e}else if(n.img){const e={required:!!n.required&&Boolean(n.required)};if(n.img.w&&n.img.h)e.sizes=[n.img.w,n.img.h];de lo contrario, si (n. img. wmin&&n. img. nombre) { const t = B (n. img. wmin, n. img. nombre); mi. relaciones_aspecto =[{min_width:n.img.wmin,min_height:n.img.hmin,ratio_width:n.img.wmin/t,ratio_height:n.img.hmin/t}]}n.img.type===a.oA.MAIN?t.image=e:t.icon=e}else if(n.data){const e=Object.keys(a.jO).find(e=>a.jO[e]===n.tipo.datos),r=Objeto.claves(a.h0).find(t=>a.h0[t]===e);t[r]={requerido:!!n.requerido&&Booleano(n.requerido)},n.datos.len&&(t[r].len=n.data.len)}e.privacy&&(t.privacyLink={required:!1})}return t}función U(e){{if(!e||!(0,o.cy)(e))return e;if(!e.some(e=>{var t;return null===(t=((null==e?void 0:e.mediaTypes)||{})[d.s6])||void 0===t?void 0:t.ortb}))return e;const t=(0,o.Go)(e);for(const e of t)e.mediaTypes&&e.mediaTypes[d.s6]&&e.mediaTypes[d.s6].ortb&&(e.mediaTypes[d.s6]=Object.assign((0,i.pick)(e.mediaTypes[d.s6],a._B),x(e.tipos de medios[d.s6].ortb)),e.nativeParams=y(e.mediaTypes[d.s6]));return t}}función P(e){const t={link:{},eventtrackers:[]};return Object.entries(e).forEach(e=>{let[n,r]=e;switch(n){case”clickUrl”:t.link.url=r;break;case”clickTrackers”:t.link.clicktrackers=Array.isArray(r)?r:[r];break;case”impressionTrackers”:(Array.isArray(r)?r:[r]).forEach(e=>{t.eventtrackers.push({event:u.OA,method:u.Ni,url:e})});break;case”javascriptTrackers”:t.jstracker=Array.isArray(r)?r.join(“”):r;break;case”privacyLink”:t.privacy=r}}),t}función q(e,t){const n=g(g({},P(e)),{},{activos:[]});función r(e,r){let i=t.assets.find(e);null!=i&&(i=(0,o.Go)(i),r(i),n.assets.push(i))}return Object.keys(e).filter(t=>!!e[t]).forEach(t=>{const n=j(e[t]);switch(t){case”title”:r(e=>null!=e.title,e=>{e.title={text:n}});break;case”image”:case”icon”:const e=”image”===t?a.oA.MAIN:a.oA.ICON;r(t=>null!=t.img&&t.img.type===e,e=>{e.img={url:n}});break;predeterminado:t en a.h0&&r(e=>null!=e.data&&e.data.type===a.jO[a.h0[t]],e=>{e.data={valor:n}})}}),n}función N(e,t){var n;const r={},i=(null==t?void 0:t.assets)||[];r.clickUrl=null===(n=e.link)||void 0===n?void 0:n.url,r.privacyLink=e.privacy;for(const t of(null==e?void 0:e.assets)||[]){const e=i.find(e=>t.id===e.id);if(t.title)r.title=t.title.text;else if(t.img){var o;r[(null==e||null===(o=e.img)||void 0===o?void 0:o.type)===a.oA.MAIN?”image”:”icon”]={url:t.img.url,ancho:t.img.w,alto:t.img.h}}si no(t.data){var s;r[h[b[null==e||null===(s=e.data)||void 0===s?void 0:s.type]]]=t.data.value}}r.impressionTrackers=[];sea d=[];e.imptrackers&&r.impressionTrackers.push(…e.imptrackers);for(const t of(null==e?void 0:e.eventtrackers)||[])t.event===u.OA&&t.method===u.Ni&&r.impressionTrackers.push(t.url),t.event===u.OA&&t.method===u.fR&&d.push(t.url);return d=d.map(e=>”)),null!=e&&e.jstracker&&d.push(e.jstracker),d.length&&(r.javascriptTrackers=d.join(“n”)),r}función W(e){var t={};for(var n en e)t[e[n]]=n;return t}},80869:(e,t,n)=>{nd(t,{uW:()=>S,m2:()=>I,ME:()=>C,Yl:()=>O,Jp:()=>T,iS:()=>_});var r=n(63006),i=n(15482),o=n(77156),s=n(91933),a=n(11418),d=n(18014),c=n(3259) 2),l=n(59794),u=n(10466),p=n(26665),g=n(58928),f=n(79236),m=n(10939);const h=3e3,b=function(){let e,t,n=(0,mH)({monotonic:!0,ttl:()=>e,slack:0});s.$W.getConfig(“targetingControls”,r=>{var o;({lock:t,lockTimeout:e=h}=null!==(o=r.targetingControls)&&void 0!==o?o:{}),null==t||Array.isArray(t)?null==t&&i():t=[t],n.clear()});const[r,i]=(()=>{let e=!1;función r(e){var r;let{slot:i}=e;null===(r=t)||void 0===r||r.forEach(e=>{var t;return null===(t=i.getTargeting(e))||void 0===t?void 0:t.forEach(n.delete)})}return[()=>{var n,i;null!=t&&!e&&(0,u.isGptPubadsDefined)()&&(null===(n=(i=googletag.pubads()).addEventListener)||void 0===n||n.call(i,”slotRenderEnded”,r),e=!0)},()=>{var t,n;e&&(0,u.isGptPubadsDefined)()&&(null===(t=(n=googletag.pubads()).removeEventListener)||void 0===t||t.call(n,”slotRenderEnded”,r),e=!1)}]})();return{isLocked(e){var r,i;return null!==(r=null===(i=t)||void 0===i?void 0:i.some(t=>null!=e[t]&&n.tiene(e[t])))&&void 0!==r&&r},lock(e){var i;r(),null===(i=t)||void 0===i||i.forEach(t=>null!=e[t]&&n.add(e[t]))}}}();varv=[];const y=”targetingControls.allowTargetingKeys”,w=”targetingControls.addTargetingKeys”,A=’Solo se puede configurar uno de “‘.concat(y,'” o “‘).concat(w,'”),E=Object.keys(a.xS).map(e=>a.xS[e]),S={isBidNotExpired:e=>e.responseTimestamp+1e3*(0,i.cT)(e)>(0,u.timestamp)(),isUnusedBid:e=>e&&(e.status&&![a.tl.RENDERED].includes(e.status)||!e.status),isBidNotLocked:e=>!b.isLocked(e.adserverTargeting)};function O(e){return!Object.values(S).some(t=>!t(e))}const C=(0,c.A_)(“sync”,function(e,t){let n=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:0,r=argumentos.longitud>3&&void 0!==argumentos[3]&&argumentos[3],i=argumentos.longitud>4&&void 0!==argumentos[4]?argumentos[4]:u.sortByHighestCpm;if(!r){const r=[],o=s.$W.getConfig(“sendBidsControl.dealPrioritization”),a=(0,u.groupBy)(e,”adUnitCode”);return Object.keys(a).forEach(e=>{let s=[];const d=(0,u.groupBy)(a[e],”bidderCode”);Object.keys(d).forEach(e=>{s.push(d)[e].reduce(t))});const c=”objeto”==tipode n?n[e]:n;c?(s=o?s.sort(T(!0)):s.sort((e,t)=>t.cpm-e.cpm),r.push(…s.slice(0,c))):(s=s.sort(i),r.push(…s))}),r}return e});función T(){let e=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]&&argumentos[0];función de retorno(t,n){retorno void 0!==t.adserverTargeting.hb_deal&&void 0===n.adserverTargeting.hb_deal?-1:void 0===t.adserverTargeting.hb_deal&&void 0!==n.adserverTargeting.hb_deal?1:e?n.cpm-t.cpm:n.adserverTargeting.hb_pb-t.adserverTargeting.hb_pb}}función I(e,t){return(arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:()=>window.googletag.pubads().getSlots())().reduce((e,n)=>{const r=(0,p.fp)(t)&&t(n);return Object.keys(e).filter((0,p.fp)(r)?r:(0,u.isAdUnitCodeMatchingSlot)(n)).forEach(t=>e[t].push(n)),e},Object.fromEntries(e.map(e=>[e,[]])))}función k(e,t){if(!s.$W.getConfig(“enableSendAllBids”))return 0;const n=s.$W.getConfig(“sendBidsControl.bidLimit”),i=new Set(e),o={};for(const e of rngetAdUnits())i.has(e.code)&&(o[e.code]=(null==e?void 0:e.bidLimit)||t||n);return o}const _=function(e){const t={},n={setLatestAuctionForAdUnit(e,n){t[e]=n},resetPresetTargetingAST(e){r(e).forEach(function(e){const t=window.apntag.getTag(e);if(t&&t.keywords){const n=Object.keys(t.keywords),r={};n.forEach(e=>{v.includes(e.toLowerCase())||(r[e]=t.palabras clave[e])}),window.apntag.modifyTag(e,{palabras clave:r})}})},getAllTargeting(t,n,d){let c=arguments.length>3&&void 0!==argumentos[3]?argumentos[3]:f.Vk,l=argumentos.longitud>4&&void 0!==argumentos[4]?argumentos[4]:u.sortByHighestCpm;d||(d=i(c,l));const g=r(t),b=k(g,n),{customKeysByUnit:S,filteredBids:O}=función(e,t){const n=[],r={},i=s.$W.getConfig(“targetingControls.alwaysIncludeDeals”);return t.forEach(t=>{const s=e.includes(t.adUnitCode),a=!0===ouget(t.bidderCode,”allowZeroCpmBids”)?t.cpm>=0:t.cpm>0,d=i&&t.dealId;s&&(d||a)&&(n.push(t),Object.keys(t.adserverTargeting).filter(function(){const e=h();función de retorno(t){return-1===e.indexOf(t)}}()).forEach(e=>{const n=e.substring(0,20),i=r[t.adUnitCode]||{},o=[t.adserverTargeting[e]];i[n]?i[n]=yo[n].concat(o).filter(u.uniques):i[n]=o,r[t.adUnitCode]=i}))}),{filteredBids:n,customKeysByUnit:r}}(g,d);let I=function(t,n,r){const i=!0===s.$W.getConfig(“targetingControls.allBidsCustomTargeting”),o=m(t,r).concat(function(e){const t=s.$W.getConfig(“targetingControls.alwaysIncludeDeals”);función de retorno(e){let t=arguments.length>1&&void 0!==argumentos[1]&&argumentos[1],n=argumentos.longitud>2&&void 0!==argumentos[2]&&argumentos[2];const r=E.slice(),i=s.$W.getConfig(“targetingControls.allowSendAllBidsTargetingKeys”),o=i?i.map(e=>a.xS[e]):r;return e.reduce((e,i)=>{if(t||n&&i.dealId){const t=function(e,t){return t.reduce((t,n)=>(e.adserverTargeting[n]&&t.push({[“”.concat(n,”_”).concat(e.bidderCode).substring(0,20)]:[e.adserverTargeting[n]]}),t),[])}(i,r.filter(e=>void 0!==i.adserverTargeting[e]&&(n||-1!==o.indexOf(e))));t&&e.push({[i.adUnitCode]:t})}regresar e},[])}(e,s.$W.getConfig(“enableSendAllBids”),t)}(t)).concat(function(t){función n(e){return null==e?void 0:e[a.iD.ADSERVER_TARGETING]}función r(e){const t=n(e);return Object.keys(t).map(function(e){return(0,p.O8)(t[e])&&(t[e]= t[e].split(“,”).map(e=>e.trim())),(0,p.cy)(t[e])||(t[e]=[t[e]]),{[e]:v[e]}})}return e.getAdUnits().filter(e=>t.includes(e.code)&&n(e)).reduce((e,t)=>{const n=r(t);return n&&e.push({[t.code]:nordeste},[])}(r)).concat(function(e){let t=s.$W.getConfig(“targetingControls.version”);return!1===t?[]:e.map(e=>({[e]:[{[a.xS.VERSION]:[null!=t?t:”1.17.2″]}]}))}(r));return i&&o.push(…function(e,t){return e.reduce((e,n)=>{const r=Object.assign({},n),i=t[r.adUnitCode],o=[];devolver i&&Object.keys(i).forEach(e=>{e&&i[e]&&o.push({[e]:i[e]})}),e.push({[r.adUnitCode]:o}),e},[])}(t,n)),o.forEach(e=>{!function(e){Object.keys(e).forEach(t=>{e[t].forEach(e=>{const t=Object.keys(e);-1===v.indexOf(t[0])&&(v=t.concat(v))})})}(e)}),o}(C(O,c,b,void 0,l),S,g);const _=Object.keys(Object.assign({},a.Zh));let R=s.$W.getConfig(y);const j=s.$W.getConfig(w);if(null!=j&&null!=R)throw new Error(A);R=null!=j?_.concat(j):R||_,Array.isArray(R)&&R.length>0&&(I=function(e,t){const n=Object.assign({},a.xS),r=Object.keys(a.xS),i={};(0,u.logInfo)(“allowTargetingKeys – claves permitidas [ “.concat(t.map(e=>n[e]).join(“, “),” ]”)),e.forEach(e=>{const o=Object.keys(e)[0],s=e[o].filtro(e=>{const o=Objeto.claves(e)[0],s=0===r.filtro(e=>0===o.indexOf(n[e])).longitud||t.find(e=>{const t=n[e];retorno 0===o.indexOf(t)});retorno i[o]=!s,s});e[o]=s});const o=Objeto.claves(i).filtro(e=>i[e]);return(0,u.logInfo)(“allowTargetingKeys – claves eliminadas [ “.concat(o.join(“, “),” ]”)),e.filtro(e=>e[Object.keys(e)[0]].length>0)}(I,R));let D=function(e){return e.map(e=>({[Object.keys(e)[0]]:e[Object.keys(e)[0]].map(e=>({[Object.keys(e)[0]]:e[Object.keys(e)[0]].join(“,”)})).reduce((e,t)=>Object.assign(t,e),{})})).reduce(function(e,t){var n=Object.keys(t)[0];volver e[n]=Objeto.asignar({},e[n],t[n]),e},{})}(I);const B=s.$W.getConfig(“targetingControls.auctionKeyMaxChars”);return B&&((0,u.logInfo)(“Se detectó que ‘targetingControls.auctionKeyMaxChars’ estaba activo para esta subasta; establecido con un límite de caracteres “.concat(B,”. Ejecutando comprobaciones en las claves de subasta…”)),D=function(e,t){const n=(0,p.Go)(e),r=Object.keys(n).map(e=>({adUnitCode:e,adserverTargeting:n[e]})).sort(T());return r.reduce(function(e,r,i,o){let s=(a=r.adserverTargeting,Object.keys(a).reduce(function(e,t){return e+””.concat(t,”%3d”).concat(encodeURIComponent(a[t]),”%26″)},””));var a;i+1===o.length&&(s=s.slice(0,-3));const d=r.adUnitCode,c=s.length;return c{D[e]||(D[e]={}),1===Objeto.claves(D[e]).longitud&&nulo!=D[e][a.xS.VERSION]&&eliminar D[e][a.xS.VERSION]}),D},setTargetingForGPT:(0,c.A_)(“sync”,function(t,r){const i=n.getAllTargeting(t),o=Object.fromEntries(v.map(e=>[e,null]));Object.entries(I(Object.keys(i),r)).forEach(e=>{let[t,n]=e;n.forEach(e=>{Objeto.claves(i[t]).forEach(e=>{sea n=i[t][e];”cadena”==tipo de n&&-1!==n.indexOf(“,”)&&(n=n.split(“,”)),i[t][e]=n}),(0,u.logMessage)(“Intentando establecer el mapa de orientación para el espacio: “.concat(e.getSlotElementId()”, con mapa de orientación:”),i[t]),e.updateTargetingFromMap(Object.assign({},o,i[t])),b.bloquear(yo[t])})}),Object.keys(i).forEach(t=>{Object.keys(i)[t]).forEach(n=>{“hb_adid”===n&&e.setStatusForBids(i[t][n],a.tl.BID_TARGETING_SET)})}),n.targetingDone(i),d.emit(a.qY.SET_TARGETING,i)},”setTargetingForGPT”),targetingDone:(0,c.A_)(“sync”,function(e){return e},”targetingDone”),getWinningBids(e,t){let n=argumentos.longitud>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:f.Vk,s=argumentos.longitud>3&&void 0!==argumentos[3]?argumentos[3]:u.sortByHighestCpm;const a=t||i(n,s),d=r(e);retorno a.filter(e=>d.includes(e.adUnitCode)).filter(e=>!0===ouget(e.bidderCode,”allowZeroCpmBids”)?e.cpm>=0:e.cpm>0).map(e=> e.adUnitCode).filter(u.uniques).map(e=>a.filter(t=>t.adUnitCode===e?t:null).reduce(f.Vk))},setTargetingForAst(e){const t=n.getAllTargeting(e);try{n.resetPresetTargetingAST(e)}catch(e){(0,u.logError)(“no se puede restablecer la orientación para AST”+e)}Object.keys(t).forEach(e=>{b.lock(t[e]),Objeto.claves(t[e]).forEach(n=>{if((0,u.logMessage)(“Intentando establecer la orientación para targetId: “.concat(e,” clave: “).concat(n,” valor: “).concat(t[e][n])),(0,p.O8)(t[e][n])||(0,p.cy)(t[e][n])){const r={},i=/pt[0-9]/;n.búsqueda(i)0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:f.Bq,r=argumentos.longitud>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:void 0;const i=e.getBidsReceived().reduce((e,n)=>{var r;const i=s.$W.getConfig(“useBidCache”),o=s.$W.getConfig(“bidCacheFilterFunction”),a=t[n.adUnitCode]===n.auctionId,d=!(i&&!a&&”función”==tipo de o&&!o(n));return(i||a)&&d&&(null==n||null===(r=n.video)||void 0===r?void 0:r.context)!==l.LM&&O(n)&&(n.latestTargetedAuctionId=t[n.adUnitCode],e.push(n)),e},[]);return C(i,n,void 0,void 0,r)}función m(e,t){const r=n.getWinningBids(t,e),i=h();return r.map(e=>({[e.adUnitCode]:Object.keys(e.adserverTargeting).filter(t=>void 0===e.sendStandardTargeting||e.sendStandardTargeting||-1===i.indexOf(t)).reduce((t,n)=>{const r=[e.adserverTargeting[n]],yo={[n.substring(0,20)]:r};if(n===a.xS.DEAL){const o=””.concat(n,”_”).concat(e.bidderCode).substring(0,20),s={[o]:r};volver[…t,i,s]}devolver[…t,i]},[])}))}función h(){return e.getStandardBidderAdServerTargeting().map(e=>e.key).concat(E).filter(u.uniques)}return s.$W.getConfig(“targetingControls”,function(e){null!=(0,gA)(e,y)&&null!=(0,gA)(e,w)&&(0,u.logError)(A)}),n}(rn)},87067:(e,t,n)=>{nd(t,{L6:()=>y,ey:()=>f});var const f=”__”.concat((0,gk)(),”_debugging__”);función m(){return(0,om)().installedModules.includes(“debugging”)}función h(e){return new c.U9(t=>{(0,dR)(e,l.tp,”debugging”,t)})}función b(){let{yainstalado:e=m,script:t=h}=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{},n=null;return function(){return null==n&&(n=new c.U9((n,d)=>{setTimeout(()=>{if(e())n();else{const e=””.concat((0,g.rT)(),”debugging-standalone.js”);(0,s.logMessage)(‘Módulo de depuración no instalado, cargándolo desde “‘.concat(e,'”…’)),(0,om)()._installDebugging=!0,t(e).then(()=>{(0,om)()._installDebugging({DEBUG_KEY:f,hook:i.A_,config:r.$W,c reateBid:aO,logger:(0,s.prefixLog)(“DEBUG:”),utils:s,BANNER:u.D4,NATIVE:u.s6,VIDEO:u.G_,Renderer:p.A4})}).then(n,d)}})})),n}}const v=función(){let{cargar:e=b(),hook:t=(0,i.Yn)(“requestBids”)}=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{},n=null,r=!1;función o(e){for(var t=arguments.length,r=new Array(t>1?t-1:0),i=1;ie.apply(this,r))}función s(){t.getHooks({hook:o}).remove(),r=!1}return{enable:function(){r||(n=e(),t.before(o,99),r=!0)},disable:s,reset:function(){n=null,s()}}}();function y(){let e=null;try{e=window.sessionStorage}catch(e){}if(null!==e){const t=v;let n=null;try{n=e.getItem(f)}catch(e){}null!==n&&t.enable()}}v.reset,r.$W.getConfig(“depuración”,función(e){le t{depuración:t}=e;null!=t&&t.enabled?v.enable():v.disable()})},88417:(e,t,n)=>{nd(t,{Ai:()=>l,kl:()=>u});var r=n(26665),i=n(10466),o=n(91933),s=n(32592),a=n(765);const d=”fuera”,c=[[“mimes”,e=>Array.isArray(e)&&e.length>0&&e.every(e=>”string”==typeof e)],[“minduration”,r.Fq],[“maxduration”,r.Fq],[“startdelay”,r.Fq],[“maxseq”,r.Fq],[“poddur”,r.Fq],[“protocols”,r.Uu],[“battr”,r.Uu],[“maxextended”,r.Fq],[“minbitrate”,r.Fq],[“maxbitrate”,r.Fq],[“delivery”,r.Uu],[“api”,r.Uu],[“companiontype”,r.Uu],[“feed”,r.Fq],[“stitched”,r.Fq],[“nvol”,r.Fq]],l=new Map(c);function u(e){}(0,s.A_)(“sync”,function(e,t,n,r,s){if(n&&(s||r!==d)){const{url:t,useLocal:n}=o.$W.getConfig(“cache”)||{};return t||n||!e.vastXml||e.vastUrl?!(!e.vastUrl&&!e.vastXml):((0,i.logError)(“n Esta oferta contiene solo vastXml y no funcionará cuando no se especifica una URL de caché de oferta previa.n Intente habilitar cualquiera de las cachés de oferta previa con “.concat((0,ak)(),’.setConfig({ cache: {url: “…”} });n o caché local con ‘).concat((0,ak)(),”.setConfig({ cache: { useLocal: true }});n “)),!1)}return!(r===d&&!s&&!(e.renderer||t&&t.renderer||n.renderer))},”checkAudioBidSetup”)},91780:(e,t,n)=>{nd(t,{S:()=>s});var r=n(10466),i=n(61443);const o=(0,i.CK)(“fpdEnrichment”),s=(0,r.memoize)(function(){let e=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:window.location.host;if(!o.cookiesAreEnabled())return e;const t=e.split(“.”);if(2===t.length)return e;let n,r,s=-2;do{n=t.slice(s).join(“.”),(0,i.d_)(n,o)?r=!1:(s+=-1,r=Math.abs(s){nd(t,{$W:()=>v,Ov:()=>g});var r=n(98158),i=n(1124),o=n(10466),s=n(26665),a=n(58928),d=n(11418);función c(e,t){var n = Object.keys (e); t=1;t1&&anular 0!==argumentos[1]&&!argumentos[1]?{}:{priceGranularity:h.MEDIUM,customPriceBucket:{},mediaTypePriceGranularity:{},bidderSequence:m,auctionOptions:{}};función n(e){return t[e]}función r(n,r){t.hasOwnProperty(n)||Object.defineProperty(e,n,{enumerable:!0}),t[n]=r}const a={publisherDomain:{set(e){null!=e&&(0,o.logWarn)(“publisherDomain está obsoleto y no tiene ningún efecto desde v7; use pageUrl en su lugar”),r(“publisherDomain”,e)}},priceGranularity:{set(e){c(e)&&(“string”==typeof e?r(“priceGranularity”,d(e)?e:h.MEDIUM):(0,s.Qd)(e)&&(r(“customPriceBucket”,e),r(“priceGranularity”,h.CUSTOM),(0,o.logMessage)(“Uso de precio personalizado granularidad”)))}},customPriceBucket:{},mediaTypePriceGranularity:{set(e){null!=e&&r(“mediaTypePriceGranularity”,Object.keys(e).reduce((t,r)=>(c(e[r])?”cadena”==tipo de e?t[r]=d(e[r])?mi[r]:n(“precioGranularidad”):(0,s.Qd)(e)&&(t[r]=e[r],(0,o.logMessage)(“Uso de granularidad de precios personalizada para “.concat(r))):(0,o.logWarn)(“Granularidad de precios no válida para el tipo de medio: “.concat(r)),t),{}))}},bidderSequence:{set(e){f[e]?r(“bidderSequence”,e):(0,o.logWarn)(“Orden no válida: “.concat(e,”. La secuencia del postor no fue establecida.”))}},auctionOptions:{set(e){(function(e){if(!(0,s.Qd)(e))return(0,o.logWarn)(“Las opciones de subasta deben ser un objeto”),!1;for(const t of Object.keys(e)){if(“secundaryBidders”!==t&&”suppressStaleRender”!==t&&”suppressExpiredRender”!==t)return(0,o.logWarn)(“Opciones de subasta dadas un parámetro incorrecto: “.concat(t)),!1;if(“secundaryBidders”===t){if(!(0,s.cy)(e[t]))return(0,o.logWarn)(“Opciones de subasta “.concat(t,” debe ser de tipo Array”)),!1;if(!e[t].every(s.O8))return(0,o.logWarn)(“Opciones de subasta “.concat(t,” debe ser solo una cadena”)),!1}else if((“suppressStaleRender”===t||”suppressExpiredRender”===t)&&!(0,s.Lm)(e[t]))return(0,o.logWarn)(“Opciones de subasta “.concat(t,” debe ser de tipo booleano”)),!1}return!0})(e)&&r(“auctionOptions”,e)}}};return Object.defineProperties(e,Object.fromEntries(Object.entries(a).map(e=>{let[i,o]=e;volver[i,Object.assign({get:n.bind(null,i),set:r.bind(null,i),enumerable:t.hasOwnProperty(i),configurable:!t.hasOwnProperty(i)},o)]}))),e;función d(e){return Object.keys(h).find(t=>e===h[t])}function c(e){if(!e)return(0,o.logError)(“Error de oferta previa: no se pasó ningún valor a `setPriceGranularity()`”),!1;if(“string”==typeof e)d(e)||(0,o.logWarn)(“Advertencia de oferta previa: se llamó a setPriceGranularity con una configuración no válida, usando `medium` como predeterminado.”);else if((0,s.Qd)(e)&&!(0,iq)(e))return(0,o.logError)(“Valor de precio personalizado no válido pasado a `setPriceGranularity()`”),!1;return!0}}const v=function(){const e=[];sea t,n,r,i=null;función d(){t={};const e=b({debug:u,bidderTimeout:3e3,enableSendAllBids:!0,useBidCache:!1,deviceAccess:!0,disableAjaxTimeout:!1,maxNestedIframes:10,maxBid:5e3,userSync:{topics:p}});n&&w(Object.keys(n).reduce((t,r)=>(n[r]!==e[r]&&(t[r]=e[r]||{}),t),{})),n=e,r={}}función c(){if(i&&r&&(0,s.Qd)(r[i])){const e=r[i],t=nuevo conjunto([…Object.keys(n),…Object.keys(e)]),a={};for(const r de t){const t=n[r],yo=e[r];a[r]=void 0===i?t:void 0===t?i:(0,s.Qd)(i)?(0,o.mergeDeep)({},t,i):i}return a}return l({},n)}const[g,f]=[c,function(){const e=c();return Object.defineProperty(e,”ortb2″,{get:function(){throw new Error(“invalid access to ‘orbt2′ config – use request parameters instead”)}}),e}].map(e=>función(){if(argumentos.longitud<=1&&"función"!=tipode(argumentos.longitud<=0?void 0:argumentos[0])){const t=argumentos.lengthfunction(){let t=e(…argumentos);return t&&”object”==typeof t&&(t=(0,s.Go)(t)),t});function v(e){if(!(0,s.Qd)(e))return void(0,o.logError)(“las opciones setConfig deben ser un objeto”);const r=Object.keys(e),i={};r.forEach(r=>{let a=e[r];(0,s.Qd)(t[r])&&(0,s.Qd)(a)&&(a=Objeto.asignar({},t[r],a));intenta{i[r]=n[r]=a}catch(e){(0,o.logWarn)(“No se puede establecer la configuración para la propiedad “.concat(r,” : “),e)}}),w(i)}función y(t,n){let r=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{},i=n;if(“cadena”!=tipo de t&&(i=t,t=”*”,r=n||{}),”función”!=tipo de i)return void(0,o.logError)(“el oyente debe ser una función”);const s={topic:t,callback:i};return e.push(s),r.init&&i(“*”===t?f():{[t]:f(t)}),función(){e.splice(e.indexOf(s),1)}}función w(t){const n=Object.keys(t);e.filter(e=>n.includes(e.topic)).forEach(e=>{e.callback({[e.topic]:v[e.topic]})}),e.filter(e=>”*”===e.topic).forEach(e=>e.callback(t))}función A(e){let t=arguments.length>1&&void 0!==argumentos[1]&&argumentos[1];try{!function(e){if(!(0,s.Qd)(e))throw new Error(“las opciones del postor setBidderConfig deben ser un objeto”);if(!Array.isArray(e.bidders)||!e.bidders.length)throw new Error(“las opciones del postor setBidderConfig deben contener una lista de postores con al menos 1 postor”);if(!(0,s.Qd)(e.config))throw new Error(“las opciones del postor setBidderConfig deben contener un objeto de configuración”)}(e),e.bidders.forEach(n=>{r[n]||(r[n]=b({},!1)),Object.keys(e.config).forEach(i=>{const a=e.config[i],d=r[n][i];if((0,s.Qd)(a)&&(null==d||(0,s.Qd)(d))){const e=t?o.mergeDeep:Object.assign;r[n][i]=e({},d||{},a)}más r[n][i]=a})})}catch(e){(0,o.logError)(e)}}función E(e,t){i=e;try{return t()}finalmente{S()}}función S(){i=null}return d(),{getCurrentBidder:function(){return i},resetBidder:S,getConfig:f,getAnyConfig:g,readConfig:m,readAnyConfig:h,setConfig:v,mergeConfig:function(e){if(!(0,s.Qd)(e))return void(0,o.logError)(“la entrada de mergeConfig debe ser un objeto”);const t=(0,o.mergeDeep)(c(),e);return v(l({},t)),t},setDefaults:function(e){(0,s.Qd)(t)?(Object.assign(t,e),Object.assign(n,e)):(0,o.logError)(“el valor predeterminado debe ser un objeto”)},resetConfig:d,runWithBidder:E,callbackWithBidder:function(e){return function(t){return function(){if(“función”==tipo de t){for(var n=argumentos.length,r=new Array(n),i=0;i{función r(e){var t;return null==e||!e.gdprApplies||!0===(null==e||null===(t=e.vendorData)||void 0===t||null===(t=t.Purpose)||void 0===t||null===(t=t.consents)||void 0===t?void 0:t[1])}nd(t,{C:()=>r})}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[37769],{30183:(e,t,n)=>{nd(t,{M:()=>s,g:()=>o});var r=n(10466),i=n(43958);función o(){try{const e=(0,r.getWindowTop)(),{scrollY:t,scrollX:n}=e,{height:i,width:o}=s();return{top:t,right:n+o,bottom:t+i,left:n}}catch(e){return{}}}function s(){const e=(0,i.Ot)();try{const t=e.innerHeight||e.document.documentElement.clientHeight||e.document.body.clientHeight||0;return{width:e.innerWidth||e.document.documentElement.clientWidth||e.document.body.clientWidth||0,height:t}}catch(e){return{}}}}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[40315],{83367:(e,t,n)=>{función r(e){var t,n;return”1″===e.navigator.doNotTrack||”1″===e.doNotTrack||”1″===e.navigator.msDoNotTrack||”yes”===(null===(t=e.navigator.doNotTrack)||void 0===t||null===(n=t.toLowerCase)||void 0===n?void 0:n.call(t))}función i(){let e=arguments.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:window;try{return r(e)||e!==e.top&&r(e.top)}catch(e){return!1}}nd(t,{l:()=>i})}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[51085],{63293:(e,t,n)=>{nd(t,{G:()=>r});const r='(()=>{“use estricto”;const e=”Preoferta Event”,n=”browserIntervention”;window.render=function(t,r,i){let{ad:o,adUrl:l,width:s,height:d,instl:c}=t,{mkFrame:a,sendMessage:h}=r;if(function(){const t=window;if(“ReportingObserver”in t)try{new t.ReportingObserver(t=>{var r;r=t[0],h(e,{evento:n,intervención:r})},{almacenado en búfer:!0,tipos:[“intervention”]}).observe()}catch(e){}}(),!o&&!l){const e=new Error(“Falta marcado de anuncio o URL”);throw e.reason=”noAd”,e}{if(null==d){var v;const e=null===(v=i.document)||void 0===v?void 0:v.body;[e,null==e?void 0:e.parentElement].filter(e=>null!=(null==e?void 0:e.style)).forEach(e=>{e.style.height=”100%”})}const e=i.document,n={ancho:null!=s?s:”100%”,height:null!=d?d:”100%”};if(l&&!o?n.src=l:n.srcdoc=o,e.body.appendChild(a(e,n)),c&&i.frameElement){const e=i.frameElement.style;e.width=s?””.concat(s,”px”):”100vw”,e.height=d?””.concat(d,”px”):”100vh”}}}})();’}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[57109],{29708:(e,t,n)=>{nd(t,{Al:()=>d});var r=n(98158),i=n(10466);class o{constructor(){(0,rA)(this,”cmpApi”,null),(0,rA)(this,”listenerId”,void 0)}setCmpApi(e){this.cmpApi=e}getCmpApi(){return this.cmpApi}setCmpListenerId(e){this.listenerId=e}getCmpListenerId(){return this.listenerId}resetCmpApis(){this.cmpApi=null,this.listenerId=void 0}getRemoveListenerParams(){const e=this.getCmpApi(),t=this.getCmpListenerId();return e&&”function”==typeof e&&null!=t?{command:”removeEventListener”,callback:()=>this.resetCmpApis(),parameter:t}:null}}class s extends o{constructor(e){super(),(0,rA)(this,”getConsentData”,void 0),this.getConsentData=e||(()=>null)}removeCmpEventListener(){const e=this.getRemoveListenerParams();if(e){const t=this.getConsentData();e.apiVersion=(null==t?void 0:t.apiVersion)||2,(0,i.logInfo)(“Eliminando el detector de eventos TCF CMP”),this.getCmpApi()(e)}}}clase a extiende o{removeCmpEventListener(){const e=this.getRemoveListenerParams();e&&((0,i.logInfo)(“Eliminando el evento GPP CMP oyente”),this.getCmpApi()(e))}}función d(e,t){switch(e){case”tcf”:return new s(t);case”gpp”:return new a;default:return(0,i.logError)(“Tipo de CMP desconocido: “.concat(e)),null}}},93254:(e,t,n)=>{nd(t,{c5:()=>l,q4:()=>c});var r=n(98158),i=n(13064);función o(e,t){var n=Object.keys(e);if(Object.getOwnPropertySymbols){var r=Object.getOwnPropertySymbols(e);t&&(r=r.filter(function(t){return Object.getOwnPropertyDescriptor(e,t).enumerable})),n.push.apply(n,r)}return n}function s(e){for(var t=1;t1&&anular 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:window;const p={},g=””.concat(t,”Call”),f=””.concat(t,”Return”);función m(e){var t;const n=”string”==tipo de e.data&&e.data.includes(f)?JSON.parse(e.data):e.data;if(null!=n&&null!==(t=n[f])&&void 0!==t&&t.callId){const e=n[f];p.hasOwnProperty(e.callId)&&p[e.callId](…o.map(t=>e[t]))}}constante[h,b]=función(){let e,n=u,r=!1;for(;null!=n;){try{if(“función”==tipo de n[t]){e=n,r=!0;break}}captura(e){}prueba{if(n.frames[“”.concat(t,”Locator”)]){e=n;break}}catch(e){}if(n===u.top)break;n=n.parent}return[e,r]}();if(!h)return;función v(e){return e=Object.assign({versión:n},e),r.map(t=>[t,e[t]])}función y(e,t,n,r){const i=”función”==tipo de e;return function(o,s){r&&r(),l!==d&&(null==s||s?t:n)(i?void 0:o),i&&e.apply(this,arguments)}}let w;return b?w=function(){let e=arguments.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{};devuelve nuevo i.U9((n,r)=>{const i=h[t](…v(s(s({},e),{},{devolución de llamada:e.callback||l===c?y(e.callback,n,r):void 0})).map(e=>{let[t,n]=e;return n}));(l===d||null==e.callback&&l===a)&&n(i)})}:(u.addEventListener(“message”,m,!1),w=function(e){let t=arguments.length>1&&void 0!==argumentos[1]&&argumentos[1];devuelve nuevo i.U9((n,r)=>{const i=Math.random().toString(),o={[g]:s(s({},Object.fromEntries(v(e).filter(e=>{dejar[t]=e;devolver”devolución de llamada”!==t}))),{},{callId:i})};p[i]=y(null==e?void 0:e.callback,n,r,(t||null==(null==e?void 0:e.callback))&&(()=>{eliminar p[i]})),h.postMessage(o,”*”),l===d&&n()})}),Object.assign(w,{isDirect:b,close(){!b&&u.removeEventListener(“message”,m)}})}}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[90010],{13965:(e,t,n)=>{nd(t,{yq:()=>c});var r=n(37841),i=n(10466),o=n(26665),s=n(13064),a=n(25291),d=n(32592);función c(){let e,t,n,{namespace:c,displayName:l,consentDataHandler:u,parseConsentData:p,getNullConsent:g,cmpHandlers:f,cmpEventCleanup:m,DEFAULT_CMP:h=”iab”,DEFAULT_CONSENT_TIMEOUT:b=1e4}=arguments.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{};función v(e){return”consentManagement.”.concat(c,” “).concat(e)}función y(e,t){return e(Object.assign({[“”.concat(c,”Consent”)]:u.getConsentData()},t))}función w(){return t().then(e=>{let{error:t}=e;return{error:t,consentData:u.getConsentData()}})}función A(){null==e&&(e=function(e,t){const n=new WeakSet;return(0,r.Ak)(e,function(e,r){return t().then(t=>{let{consentData:o,error:s}=t;!s||o&&n.has(s)||(n.add(s),(0,i.logWarn)(s.message,…s.args||[])),e.call(this,r)}).catch(t=>{(0,i.logError)(“”.concat(null==t?void 0:t.message,” Cancelando subasta según la configuración de consentManagement.”),…(null==t?void 0:t.args)||[]),e.stopTiming(),”función”==tipo de r.bidsBackHandler?r.bidsBackHandler():(0,i.logError)(“Error al ejecutar bidsBackHandler”)})})}(c,()=>t()),(0,d.Yn)(“requestBids”).before(e,50),a.U3.before(y),(0,i.logInfo)(“”.concat(l,” el módulo consentManagement ha sido activado…”)))}función E(){null!=e&&((0,d.Yn)(“requestBids”).getHooks({hook:e}).remove(),a.U3.getHooks({hook:y}).remove(),e=null,(0,i.logInfo)(“”.concat(l,” el módulo consentManagement ha sido desactivado…”)))}return function(r){const a=null==r?void 0:r[c];if(!a||”object”!=typeof a)return(0,i.logWarn)(v(“configuración no definida, saliendo del módulo de administrador de consentimiento”)),E(),{};if(!1===(null==a?void 0:a.enabled))return(0,i.logWarn)(v(“config enable está configurado en falso, deshabilitando el administrador de consentimiento module”)),function(){if(E(),”function”==typeof m)try{m()}catch(e){(0,i.logError)(“Error durante la limpieza del evento CMP para “.concat(l,”:”),e)}}(),{};let d,y;(0,o.O8)(a.cmpApi)?d=a.cmpApi:(d=h,(0,i.logInfo)(v(“config did no especificar cmp. Usando la configuración predeterminada del sistema (“.concat(h,”).”)))),(0,o.Et)(a.timeout)?y=a.timeout:(y=b,(0,i.logInfo)(v(“config no especificó el tiempo de espera. Usando la configuración predeterminada del sistema (“”.concat(b,”)))));const S=(0,o.Et)(a.actionTimeout)?a.actionTimeout:null;let. O;return”static”===d?(0,o.Qd)(a.consentData)?(n=a.consentData,y=null,O=()=>new s.U9(e=>e(u.setConsentData(p(n))))):(0,i.logError)(v(“config with cmpApi: ‘static’ no especificó consentData. No habrá consentimientos disponibles para adaptadores.”)):f.hasOwnProperty(d)?O=f[d]:(u.setConsentData(null),(0,i.logWarn)(“”.concat(l,” CMP framework (“).concat(d,”) no es un framework compatible. Abortando el módulo consentManagement y reanudando la subasta.”)),O=()=>s.U9.resolve()),t=(()=>{let e;return function(){return null==e&&(e=function(e){let t,{nombre:n,consentDataHandler:r,setupCmp:i,cmpTimeout:o,actionTimeout:s,getNullConsent:a}=e;return r.enable(),new Promise((e,d)=>{let c,l=!1;function u(i){null!=t&&clearTimeout(t),t=null!=i?setTimeout(()=>{var t;const i=null!==(t=r.getConsentData())&&void 0!==t?t:l?c:a(),o=”tiempo de espera de espera para “.concat(l?”acción del usuario en CMP”:”CMP para cargar”);r.setConsentData(i),e({consentData:i,error:new Error(“”.concat(n,” “).concat(o))})},i):null}i(function(e){c=e,l||(l=!0,null!=s&&u(s))}).then(()=>e({consentData:r.getConsentData()}),d),null!=o&&u(o)}).finally(()=>{t&&clearTimeout(t)}).catch(e=>{throw r.setConsentData(null),e})}({nombre:l,consentDataHandler:u,setupCmp:O,cmpTimeout:y,actionTimeout:S,getNullConsent:g}).catch(t=>{throw e=null,t})),e}})(),A(),{cmpHandler:d,cmpTimeout:y,actionTimeout:S,staticConsentData:n,loadConsentData:w,requestBidsHook:e}}}}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[58498],{7500:(e,t,n)=>{nd(t,{K:()=>o,X:()=>i});var r=n(59794);const i={1:r.D4,2:r.G_,4:r.s6};función o(e,t,n){if(e.mediaType)return;const r=n.mediaType;if(!r&&!i.hasOwnProperty(t.mtype))throw new Error(“No se puede determinar el tipo de medio para la respuesta”);e.mediaType=r||i[t.mtype]}},9201:(e,t,n)=>{nd(t,{T:()=>m,A:()=>f});const r=nuevo mapa débil;var i=n(10466),o=n(59794),s=n(36220),a=n(7500),d=n(26665),c=n(22517),l=n(51833),u=n(88417);const p={[c.S3]:{fpd:{prioridad:99,fn(e,t){(0,i.mergeDeep)(e,t.ortb2)}},onlyOneClient:{prioridad:-99,fn:(0,l.i8)(“ORTB request”)},props:{fn(e,t){Object.assign(e,{id:e.id||(0,i.generateUUID)(),test:e.test||0});const n=parseInt(t.timeout,10);isNaN(n)||(e.tmax=n)}}},[c.Tb]:{fpd:{prioridad:99,fn(e,t){(0,i.mergeDeep)(e,t.ortb2Imp)}},id:{fn(e,t){e.id=t.bidId}},banner:{fn:function(e,t,n){var r;if(n.mediaType&&n.mediaType!==o.D4)return;const s=null==t||null===(r=t.mediaTypes)||void 0===r?void 0:r.banner;if(s){var a;const n={topframe:!0===(0,i.inIframe)()?0:1};s.sizes&&null==(null===(a=t.ortb2Imp)||void 0===a||null===(a=a.banner)||void 0===a?void 0:a.format)&&(n.format=(0,i.sizesToSizeTuples)(s.sizes).map(i.sizeTupleToRtbSize)),s.hasOwnProperty(“pos”)&&(n.pos=s.pos),e.banner=(0,i.mergeDeep)(n,e.banner)}}},secure:{fn(e,t){var n;e.secure=null!==(n=e.secure)&&void 0!==n?n:1}}},[c.WR]:{mediaType:{prioridad:99,fn:aK},banner:{fn:function(){let{createPixel:e=e=>(0,i.createTrackPixelHtml)(decodeURIComponent(e),i.encodeMacroURI)}=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{};función de retorno(t,n){t.mediaType===o.D4&&(n.adm&&n.nurl?t.ad=e(n.nurl)+n.adm:n.adm?t.ad=n.adm:n.nurl&&(t.adUrl=n.nurl))}}()},props:{fn(e,t,n){var r,i,o,s;Object.entries({requestId:null===(r=n.bidRequest)||void 0===r?void 0:r.bidId,asientoBidId:t.id,cpm:t.precio,moneda:n.ortbResponse.cur||n.moneda,ancho:tw,alto:th,wratio:t.wratio,hratio:t.hrat io,dealId:t.dealid,creative_id:t.crid,creativeId:t.crid,burl:t.burl,ttl:t.exp||n.ttl,netRevenue:n.netRevenue}).filter(e=>{let[t,n]=e;return void 0!==n}).forEach(t=>{let[n,r]=t;e[n]=r}),e.meta||(e.meta={}),t.adomain&&(e.meta.advertiserDomains=t.adomain),null!==(i=t.ext)&&void 0!==i&&i.dsa&&(e.meta.dsa=t.ext.dsa),t.cat&&(e.meta.primaryCatId=t.cat[0],e.meta.secondaryCatIds=t.cat.slice(1)),t.attr&&(e.meta.attr=t.attr),null!==(o=t.ext)&&void 0!==o&&o.eventtrackers&&(e.eventtrackers=(null!==(s=e.eventtrackers)&&void 0!==s?s:[]).concat(t.ext.eventtrackers))}}}};p[c.Tb].native={fn:function(e,t,n){if(n.mediaType&&n.mediaType!==o.s6)return;let r=t.nativeOrtbRequest;var s;r&&(r=Object.assign({},n.nativeRequest,r),null!==(s=r.assets)&&void 0!==s&&s.length?e.native=(0,i.mergeDeep)({},{request:JSON.stringify(r),ver:r.ver},e.native):(0,i.logWarn)(“mediaTypes.native está configurado, pero no se especificaron activos. Se omitió la solicitud nativa.”,t))}},p[c.WR].native={fn:function(e,t){if(e.mediaType===o.s6){let n;if(n=”string”==typeof t.adm?JSON.parse(t.adm):t.adm,!(0,d.Qd)(n)||!Array.isArray(n.assets))throw new Error(“La respuesta nativa ORTB no contenía activos”);e.native={ortb:n}}}},p[c.Tb].video={fn:function(e,t,n){var r;if(n.mediaType&&n.mediaType!==o.G_)return;const a=null==t||null===(r=t.mediaTypes)||void 0===r?void 0:r.video;if(!(0,i.isEmpty)(a)){const t=Objeto.deEntries(Objeto.entradas(a).filtro(e=>{let[t]=e;return s.Zy.has(t)}));if(a.playerSize){const e=(0,i.sizesToSizeTuples)(a.playerSize).map(i.sizeTupleToRtbSize);e.length>1&&(0,i.logWarn)(“la solicitud de video especifica más de un playerSize; todos menos el primero serán ignorados”),Object.assign(t,e[0])}e.video=(0,i.mergeDeep)(t,e.video)}}},p[c.WR].video={fn:function(e,t,n){var r,i;e.mediaType===o.G_&&(null!=n&&null!==(r=n.imp)&&void 0!==r&&null!==(r=r.video)&&void 0!==r&&r.w&&null!=n&&null!==(i=n.imp)&&void 0!==i&&null!==(i=i.video)&&void 0!==i&&i.h&&([e.playerWidth,e.playerHeight]=[n.imp.video.w,n.imp.video.h]),t.adm&&(e.vastXml=t.adm),t.nurl&&(e.vastUrl=t.nurl))}},p[c.Tb].audio={fn:function(e,t,n){var r;if(n.mediaType&&n.mediaType!==o.FY)return;const s=null==t||null===(r=t.mediaTypes)||void 0===r?void 0:r.audio;if(!(0,i.isEmpty)(s)){const t=Objeto.deEntries(Objeto.entradas(s).filtro(e=>{luz[t]=e;return u.Ai.has(t)}));e.audio=(0,i.mergeDeep)(t,e.audio)}}},p[c.WR].audio={fn:function(e,t){e.mediaType===o.FY&&(t.adm&&(e.vastXml=t.adm),t.nurl&&(e.vastUrl=t.nurl))}};var g=n(60877);función f(){let{context:e={},procesadores:t=m,overrides:n={},imp:o,request:s,bidResponse:a,response:d}=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{};const l=new WeakMap;function u(e,i,o,s){let a;return function(){null==a&&(a=function(){let a=o.bind(this,function(e){let t=arguments.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{};if(!r.has(e)){const t=Object.entries(e);t.sort((e,t)=>(e=e[1].prioridad||0)===(t=t[1].prioridad||0)?0:e>t?-1:1),r.set(e,t.map(e=>{let[t,n]=e;volver[t,n.fn]}))}const n=r.get(e).filter(e=>{dejar[n]=e;retorno!t.hasOwnProperty(n)||t[n]}).map(función(e){dejar[n,r]=e;return t.hasOwnProperty(n)?t[n].bind(this,r):r});return function(){const e=Array.from(arguments);n.forEach(t=>{t.apply(this,e)})}}(t()[e]||{},n[e]||{}));return i&&(a=i.bind(this,a)),function(){for(var e=arguments.length,t=new Array(e),n=0;n{const r=Object.assign({bidderRequest:n,reqContext:s.req},e,o),a=p(t,r);if(null!=a){if(a.hasOwnProperty(“id”))return Object.assign(r,{bidRequest:t,imp:a}),s.imp[a.id]=r,a;(0,i.logError)(“El imp ORTB convertido no especifica una identificación, ignorando la solicitud de oferta”,t,a)}}).filter(Boolean),d=g(a,n,s.req);return s.req.bidderRequest=n,null!=d&&l.set(d,s),d},fromORTB(e){let{request:t,response:n}=e;const r=l.get(t);if(null==r)throw new Error(“ortbRequest pasada a `fromORTB` debe ser el mismo objeto devuelto por `toORTB`”);función o(e){let n=argumentos.longitud>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{};return Object.assign(e,{ortbRequest:t},n)}const s=Object.fromEntries((t.imp||[]).mapa(e=>[e.id,e])),a=((null==n?void 0:n.asientobid)||[]).flatMap(e=>(e.bid||[]).map(t=>{if(s.hasOwnProperty(t.impid)&&r.imp.hasOwnProperty(t.impid))return f(t,o(r.imp[t.impid],{diablillo:s[t.impid],asientobid:e,ortbResponse:n}));(0,i.logError)(“Respuesta ORTB asientobid[].licitación[].impid no coincide con ningún diablillo solicitado; ignorando la oferta”,t)})).filter(Boolean);return h(a,n,o(r.req))}}}const m=(0,i.memoize)(()=>(0,gU)(p,(0,c.yB)(c.qN)))},60877:(e,t,n)=>{nd(t,{U:()=>i});var r=n(22517);función i(){for(var e=argumentos.length,t=new Array(e),n=0;n1?yo(…t):t[0];regresar Objeto.deEntries(r.zt.map(e=>[e,Object.assign({},o[e],s[e])]))}}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[40082],{31997:(e,t,n)=>{nd(t,{l:()=>g});var r=n(53202),i=n(45808),o=n(41385),s=n(10466);función a(e){return null!=e&&0!==e}función d(e){return[“MspaServiceProviderMode”,”Gpc”].algunos(t=>1===e[t])||2===e.PersonalDataConsents||1===e.KnownChildSensitiveDataConsents[0]||1===e.KnownChildSensitiveDataConsentimiento[2]||a(e.Consentimiento de datos sensibles al niño conocido[1])||0===e.MspaCoveredTransaction}función c(e,t){retorno[“SensitiveDataProcessingOptOutNotice”,”SensitiveDataLimitUseNotice”].algunos(n=>e[n]===t)}función l(e){retorno d(e)||[“Sale”,”Sharing”,”TargetedAdvertising”].algunos(t=>{const n=e[“”.concat(t,”OptOut”)],r=e[“”.concat(t,”OptOutNotice”)];return 1===n||2===r||2===n&&0===r})||2===e.SharingNotice||2===e.SharingOptOut&&0===e.SharingNotice}const u=(()=>{const e=(()=>{const e=[6,7,9,10,12,14,16].map(e=>–e),t=Array.from(Array(16).keys()).filter(e=>7!==e),n=t.filter(t=>!e.includes(t));return Object.fromEntries(Object.entries({1:12,2:16}).map(r=>{let[i,o]=r;const s=e=>ea(t.Procesamiento de datos sensibles[e]))||r.algunos(e=>1===t.SensitiveDataProcessing[e])||c(t,0)&&i.some(e=>2===t.Procesamiento de datos sensibles[e])}})(),p={[i.Ml]:l,[i.yl]:l,[i.qX]:tú,[i.hE]:función(e){const t=e.SensitiveDataProcessing[7];return 1===t||d(e)||c(e,2)||c(e,0)&&2===t}};función g(e,t){let n=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:e=>e,i=argumentos.longitud>3&&void 0!==argumentos[3]?argumentos[3]:p,a=argumentos.longitud>4&&void 0!==argumentos[4]?argumentos[4]:r.qB,d=argumentos.longitud>5&&void 0!==argumentos[5]?argumentos[5]:()=>o.ad.getConsentData();const c=[],l=”MSPA (GPP ‘”.concat(e,”‘ for section”).concat(t.length>1?”s”:””,” “).concat(t.join(“, “),”)”);return(0,s.logInfo)(“Habilitación de controles de actividad para “.concat(l)),Object.entries(i).forEach(r=>{let[i,s]=r;c.push(a(i,l,function(e,t,n){let r=argumentos.length>3&&void 0!==argumentos[3]?argumentos[3]:()=>{var e;return null===(e=o.ad.getConsentData())||void 0===e?void 0:e.applicableSections};return function(){if(r().some(t=>e.includes(t))){const e=t();if(null==e)return{allow:!1,reason:”datos de consentimiento no disponibles”};if(![1,2].includes(e.Version))return{allow:!1,reason:’versión de especificación de consentimiento no admitida “‘.concat(e.Version,'”‘)};if(n(e))return{allow:!1}}}}(t,()=>{var t,r;return n((r=null===(t=d())||void 0===t||null===(t=t.parsedSections)||void 0===t?void 0:t[e],Array.isArray(r)?r.reduceRight((e,t)=>Object.assign(t,e),{}):r))},s,()=>{var e;return(null===(e=d())||void 0===e?void 0:e.applicableSections)||[]})))}),()=>c.forEach(e=>e())}}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[33005],{52819:(e,t,n)=>{nd(t,{Cn:()=>u,eu:()=>p,ho:()=>f,mw:()=>a,n9:()=>c,p:()=>l,ph:()=>d});var r=n(51833),i=n(10466),o=n(58928);const s=new Mapa;función a(e){return t=>(0,i.compareCodeAndSlot)(t,e)}función d(e,t){if(!e||”string”!=typeof e)return!1;window.googletag=window.googletag||{cmd:[]},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(()=>{window.googletag.pubads().setTargeting(e,t)})}función c(e){let t;return(0,i.isGptPubadsDefined)()&&(t=window.googletag.pubads().getSlots().find(a(e))),t}función l(e){if(s.has(e))return s.get(e);const t=c(e);let n={};return t&&(n={gptSlot:t.getAdUnitPath(),divId:t.getSlotElementId()}),!(0,i.isEmpty)(n)&&s.set(e,n),n}const u=[“IAB_AUDIENCE_1_1″,”IAB_CONTENT_2_2”];función p(e){regresar Objeto.entradas({[u[0]]:g(e,[“user.data”],4),[u[1]]:g(e,r.Dy.map(e=>””.concat(e,”.content.data”)),6)}).map(e=>{let[t,n]=e;return n.length?{taxonomía:t,valores:n}:null}).filter(e=>e)}función g(e,t,n){return t.flatMap(t=>(0,oA)(e,t)||[]).filter(e=>{var t;return(null===(t=e.ext)||void 0===t?void 0:t.segtax)===n}).flatMap(e=>{var t;return null===(t=e.segment)||void 0===t?void 0:t.map(e=>e.id)}).filter(e=>e).filter(i.uniques)}función f(e){!función(e,t){const n=()=>window.googletag.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,t);(0,i.isGptPubadsDefined)()?n():(window.googletag=window.googletag||{},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(n))}(0,e)}}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[18139],{33457:(e,t,n)=>{función r(e){if(!e)return;sea t=[];if(e.mediaTypes&&e.mediaTypes.banner&&Array.isArray(e.mediaTypes.banner.sizes)){const n=e.mediaTypes.banner.sizes;Array.isArray(n[0])?t=n:t.push(n)}else Array.isArray(e.sizes)&&(Array.isArray(e.sizes[0])?t=e.sizes:t.push(e.sizes));return t}función i(e){const t=[];devuelve matriz. isArray ( e ) & & 2=== e . longitud & & ! Matriz. esArray ( e[0])?t.push({ancho:parseInt(e[0],10),altura:parseInt(e[1],10)}):Array.isArray(e)&&Array.isArray(e)[0])&&e.forEach(e=>{t.push({ancho:parseInt(e[0],10),altura:parseInt(e[1],10)})}),t}función o(e){return e.reduce((e,t)=>th*twi,M$:()=>o,up:()=>r})},70149:(e,t,n)=>{nd(t,{p:()=>i,w:()=>o});var r=n(26665);función i(e){const t=[];let n={};if(r.cy(e)&&2===e.longitud&&!r.cy(e[0]))n.ancho=parseInt(e[0],10),n.altura=parseInt(e[1],10),t.push(n);else if(“objeto”==tipo de e)for(let r=0;r{nd(t,{G:()=>o});var r=n(57215);const i=new Map;función o(e){let t;return i.has(e)?t=i.get(e):(t=e.getBoundingClientRect(),i.set(e,t)),t}r.gH.before((e,t)=>{i.clear(),e(t)})}}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[11961],{4969:(e,t,n)=>{nd(t,{Fk:()=>f,PW:()=>y,tb:()=>v,wc:()=>m,xN:()=>g,z8:()=>h});var r=n(98158),i=n(99012),o=n(26665),s=n(10466),a=n(95568),d=n(62201),c=n(10867),l=n(51748);función u(e,t){var n = Object.keys (e); t=1;t1&&anular 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:void 0,n=!(argumentos.longitud>2&&void 0!==argumentos[2])||argumentos[2];const{nombre:r,cid:d,valor:u, relatedData:g,logData:f,project:m}=(0,o.Qd)(e)?p(p({},e),{},{logData:t}):{nombre:e, relatedData:t} ,h=a.dO.refererInfo||(0,c.EN)(),v=Object.assign({},{logid:”kfk”,evtid:a.lp.PROJECT_EVENTS,project:m||(n?”prebidanalytics”:” prebid”),dn:h.domain||””,rqurl:h.topmostLocation||””,pbav:(0,lm)().medianetGlobals.analyticsEnabled?a.uI:””,pbver:a.MQ,cid :d||a.dO.configuration.cid||””,event:r||””,value:u||””,rd:g||””},f),y=n?a.ki:a.nn,w=n?(0,i.eP)(v):(0,s.formatQS)(v);function A(){return y+”?”+w}return{enviar:función(){if(!n)return void b(y,w,(0,i.Up)(v,[“cid”,”project”,”name as value”]));const e=A();a.dO.errorQueue.push(e),(0,s.triggerPixel)(e)},getUrl:A}}función m(e,t){const n=a.lp[t];return”logid=kfk&evtid=”.concat(n,”&”).concat(e)}función h(e,t){try{a.dO.logsQueue.push(e+”?”+t),(0,d.Rz)(e,t)||(b(e,t),f(“sb_log_failed”).send())}catch(n){b(e,t),f(“sb_not_supported”).send()}}función b(e,t){let n=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:{};(0,d.RD)(e,{éxito:()=>{},error:(e,t)=>{let{reason:r}=t;return f(Object.assign(n,{name:”ajax_log_failed”, relatedData:r})).send()}},t,{método:”POST”})}función v(e){return Objeto.keys(e).map(t=>{const n=e[t];return””.concat(t,”=”).concat(void 0===n?””:n)}).join(“||”)}función y(e,t){if(void 0===e||t!==a.iG)return””;const n=(0,i.s8)(e,””,{});return JSON.stringify(n)}},12291:(e,t,n)=>{nd(t,{r:()=>l});var r=n(99012),i=n(91933),o=n(71186),s=n(58928),a=n(10466),d=n(4969),c=n(95568);const l={Elegir:{Subasta:[“adSlots”,()=>({}),”bidsRequested”,()=>[],”ofertas recibidas”,()=>[],”ofertas de respuesta”,()=>[],”bidsTimeout”,()=>[],”sin ofertas”,()=>[],”psiBids”,()=>[],”bidderRequests as pendienteRequests”,e=>e.length,”hasEnded”,()=>!1,”auctionId”,”auctionStatus”,”timestamp”,”timeout”,”bidderRequests.0.ortb2.sup_log”,”bidderRequests.0.bids.0.floorData”,”bidderRequests.0.refererInfo”,”bidderRequests.0 como 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p(){const{ancho:e,alto:t}=(0,aM)(),n=t||-1;return””.concat(e||-1,”x”).concat(n)}función g(e){let{mediaTypes:t,sizes:n}=e;const o=(0,iA)(t,”banner.sizes”)||n||[],s=(0,iA)(t,”nativo”)?[[1,1]]:[],a=(0,iA)(t,”video.playerSize”)||[];sea d=[];regresar 2===a.longitud&&(d=[a]),[…o,…s,…d].filter(r.uniques).map(e=>e.join(“x”))}función f(e,t){return isNaN(e)||isNaN(t)?”:e+”x”+t}función m(e){var t;if(!e||!(0,o.fp)(e.getMetrics))return-1;const n=e.getMetrics(),r=n[“adapter.client.total”]||(nulo===(t=n[“adapter.s2s.total”])||vacío 0===t?vacío 0:t[0])||n[“adapter.s2s.total”]||-1;return parseFloat(r.toFixed(2))}función h(e,t){let n=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]&&argumentos[2];if(“objeto”!=tipo de e||null===e)return{};const r={};return t.forEach((o,s)=>{if(“función”==tipo de o)return;let a,d,[c,l]=o.split(/sass/i);c=c.trim(),d=(null==l?void 0:l.trim())||c.split(“.”).pop(),a=(0,iA)(e,c),”función”==tipo de t[s+1]&&(a=t[s+1](a,r,e)),vacío 0===a&&n||(r[d]=a)}),r}const b=función(e){let t=!(argumentos.longitud>1&&void 0!==argumentos[1])||argumentos[1];constante n=r=>{“hidden”===document.visibilityState&&(e(r),t&&(window.removeEventListener(“visibilitychange”,n,!0),window.removeEventListe ner(“pagehide”,n,!0)))};window.addEventListener(“visibilitychange”,n,!0),window.addEventListener(“pagehide”,n,!0),n({})};función v(e){try{return e||window.top.document.referrer}catch(e){return document.referrer}}función y(){return 100*Math.random(){nd(t,{Z:()=>i,n:()=>o});var r=n(26665);const i={mimes:e=>Array.isArray(e)&&e.length>0&&e.every(e=>”string”==typeof e),minduración:e=>(0,r.Fq)(e),maxduración:e=>(0,r.Fq)(e),protocolos:e=>Array.isArray(e)&&e.every (e=>e>=1&&e(0,r.Fq)(e),h:e=>(0,r.Fq)(e),retraso de inicio:e=>(0,r.Fq)(e),linealidad:e=>-1!==[1,2].indexOf(e),omitir:e=>-1!==[0,1].indexOf(e),skipmin:e=>(0,r.Fq)(e),skipafter:e=>(0,r.Fq)(e),sequence:e=>(0,r.Fq)(e),battr:e=>Array.isArray(e)&&e.every (e=>e>=1&&e(0,r.Fq)(e),minbitrate:e=>(0,r.Fq)(e),maxbitrate:e=>(0,r.Fq)(e),boxeo permitido:e=>-1!==[0,1].indexOf(e),método de reproducción:e=>Array.isArray(e)&&e.every(e=>e>=1&&e-1!==[1,2,3].indexOf(e),api:e=>Array.isArray(e)&&e.every(e=>e>=1&&e{nd(t,{y:()=>r});const r=function(){const e={},t={},n={},r={register(r,i){Array.isArray(i.components)&&(n.hasOwnProperty(r)||(n[r]=[]),i.components.forEach(t=>{e.hasOwnProperty(t.componentType)||(e[t.componentType]={}),e[t.componentType][t.componentName]=t,n[r].empujar([t.componentType,t.componentName])})),i.disclosures&&Object.assign(t,i.disclosures)},getMetadata(t,n){var r;return null==e||null===(r=e[t])||vacío 0===r?vacío 0:r[n]},getStorageDisclosure:e=>null==t?void 0:t[e],getModuleMetadata(e){var t;const i=(null!==(t=n[e])&&nulo 0!==t?t:[]).map(e=>{dejar[t,n]=e;return r.getMetadata(t,n)});return 0===i.length?null:{disclosures:Object.fromEntries(i.filter(e=>{let{disclosureURL:t}=e;return null!=t}).map(e=>{let{disclosureURL:t}=e;return[t,r.getStorageDisclosure(t)]})),componentes:i}}};return 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b(e,t,n){t||(t=[]);var r=t.length++;return Object.defineProperty({},”_”,{set:function(i){t[r]=i,e.apply(n,t)}})}function v(e,t,n){return e.set(y(e,t),n),n}function y(e,t,n){if(“function”==typeof e?e===t:e.has(t))return arguments.length0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:u.c5;if(null==this.INST){const t=e({apiName:”__gpp”,apiArgs:[“command”,”callback”,”parameter”]modo: u.q4});[]),(0,rA)(este,”inicializado”,!1),este.cmp=e,[b(v,[S,this])._,b(v,[O,this])._]=[“resolve”,”reject”].map(e=>t=>{for(;h(C,este).length;)h(C,este).pop()[e](t)})}init(e){const t=this.updateWhenReady(e);return this.initialized||(e.gppVersion!==this.apiVersion&&(0,o.logWarn)(“Versión de GPP CMP no reconocida: “.concat(e.apiVersion,”. Continuando usando la versión de GPP API “).concat(this.apiVersion,”…”)),this.initialized=!0,A||(A=(0,f.Al)(“gpp”)),A.setCmpApi(this.cmp),this.cmp({comando:”addEventListener”,callback:(e,t)=>{var n,r;null==t||t?”error”===(null==e||null===(n=e.pingData)||void 0===n?void 0:n.cmpStatus)?h(O,this).call(this,new E(‘El estado de CMP es “error”; verifique la configuración de CMP’,e)):this.isCMPReady((null==e?void 0:e.pingData)||{})&&[“sectionChange”,”signalStatus”].includes(null==e?void 0:e.eventName)&&h(S,this).call(this,this.updateConsent(e.pingData)):h(O,this).call(this,new E(“Respuesta de error recibida de CMP”,e)),null==c.ad.getConsentData()||null==(null==e?void 0:e.pingData)||this.isCMPReady(e.pingData)||c.ad.setConsentData(null),null!==(null==e?void 0:e.listenerId)&&void 0!==(null==e?void 0:e.listenerId)&&(null===(r=A)||void 0===r||r.setCmpListenerId(null==e?void 0:e.listenerId))}})),t}refresh(){return this.cmp({comando:”ping”}).then(this.init.bind(this))}updateConsent(e){return new p.U9(t=>{if(null==e||(0,o.isEmpty)(e))throw new E(“Recibió respuesta vacía de CMP”,e);const n=k(e);(0,o.logInfo)(“Consentimiento GPP recuperado de CMP:”,n),c.ad.setConsentData(n),t(n)})}nextUpdate(){const e=(0,p.v6)();return h(C,this).push(e),e.promise}updateWhenReady(e){return this.isCMPReady(e)?this.updateConsent(e):this.nextUpdate()}isCMPReady(e){return”ready”===e.signalStatus}}(0,rA)(T,”INST”,void 0);const I={iab:function(){return new p.U9(e=>e(T.get().refresh()))}};función k(e){if(null!=(null==e?void 0:e.applicableSections)&&!Array.isArray(e.applicableSections)||null!=(null==e?void 0:e.gppString)&&!(0,s.O8)(e.gppString)||null!=(null==e?void 0:e.parsedSections)&&!(0,s.Qd)(e.parsedSections))throw new E(“CMP devolvió un valor inesperado durante el proceso de búsqueda.”,e);return[“usnatv1″,”uscav1”].forEach(t=>{var n;null!=e&&null!==(n=e.parsedSections)&&void 0!==n&&n[t]&&(0,o.logWarn)(“Se recibió una sección no válida de cmp: ‘”.concat(t,”‘. Es posible que algunas funciones no funcionen como se esperaba”),e)}),_(e)}function _(){let e=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?argumentos[0]:{};return{gppString:null==e?void 0:e.gppString,applicableSections:(null==e?void 0:e.applicableSections)||[],parsedSections:(null==e?void 0:e.parsedSections)||{},gppData:e}}const R=(0,g.yq)({namespace:”gpp”,displayName:”GPP”,consentDataHandler:c.ad,parseConsentData:k,getNullConsent:()=>_(null),cmpHandlers:I,cmpEventCle anup:function(){A&&(A.removeCmpEventListener(),A=null),w={},c.ad.reset(),T.INST=null}});d.$W.getConfig(“consentManagement”,e=>function(e){var t,n,r;return w=R(e),null===(t=(n=w).loadConsentData)||void 0===t||null===(t=t.call(n))||void 0===t||null===(r=t.catch)||void 0===r?void 0:r.call(t,()=>null)}(e.consentManagement)),lwbefore(function(e,t){return e(t.then(e=>{const t=c.ad.getConsentData();return t&&(Array.isArray(t.applicableSections)&&(0,aJ)(e,”regs.gpp_sid”,t.applicableSections),(0,aJ)(e,”regs.gpp”,t.gppString)),e}))}),(0,iE)(“consentManagementGpp”)}},e=>{eO(0,[57109,90010,60802,37769,40315,51085],()=>e(es=19648)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[15081],{26264:(e,t,n)=>{var r=n(51748),i=n(10466),o=n(83435),s=n(26665),a=n(91933),d=n(41385),c=n(22517),l=n(16169),u=n(93254),p=n(13965),g=n(29708);let f,m,h={};const b={iab:function(e){return new Promise((t,n)=>{const r=(0,u.c5)({apiName:”__tcfapi”,apiVersion:2,apiArgs:[“command”,”version”,”callback”,”parameter”]});r||n(new Error(“TCF2 CMP no encontrado.”)),r.isDirect?(0,i.logInfo)(“Se puede acceder directamente a la API de CMP detectada, llamándola ahora…”):(0,i.logInfo)(“El CMP detectado está fuera del iframe actual donde se encuentra Prebid.js, llamándolo ahora…”),v||(v=(0,g.Al)(“tcf”,()=>d.mW.getConsentData())),v.setCmpApi(r),r({command:”addEventListener”,callback:function(r,o){if((0,i.logInfo)(“Recibido una respuesta de CMP”,r),o){try{e(y(r))}catch(e){}if(!1===r.gdprApplies||”tcloaded”===r.eventStatus||”useractioncomplete”===r.eventStatus)try{var s;null!==r.listenerId&&void 0!==r.listenerId&&(null===(s=v)||void 0===s||s.setCmpListenerId(r.listenerId)),d.mW.setConsentData(y(r)),t()}catch(e){n(e)}}else n(Error(“CMP no puede registrar la función de devolución de llamada. Verifique CMP setup.”))}})})}};let v=null;function y(e){if(function(){const t=e&&”boolean”==typeof e.gdprApplies?e.gdprApplies:f,n=e&&e.tcString;return!(“boolean”==typeof t&&(!0!==t||n&&(0,s.O8)(n)))}())throw Object.assign(new Error(“CMP devolvió un valor inesperado durante el proceso de búsqueda.”),{args:[e]});return w(e)}función w(e){const t={consentString:e?e.tcString:void 0,vendorData:e||void 0,gdprApplies:e&&”boolean”==typeof e.gdprApplies?e.gdprApplies:f,apiVersion:2};return e&&e.addtlConsent&&(0,s.O8)(e.addtlConsent)&&(t.addtlConsent=e.addtlConsent),t}const A=(0,p.yq)({espacio de nombres:”gdpr”,displayName:”TCF”,consentDataHandler:d.mW,cmpHandlers:b,parseConsentData:y,getNullConsent:()=>w(null),cmpE ventCleanup:function(){v&&(v.removeCmpEventListener(),v=null),h={},d.mW.reset()}});a.$W.getConfig(“consentManagement”,e=>function(e){var t,n,r,i;const o=e&&(e.gdpr||e.usp||e.gpp?e.gdpr:e);return null!=(null==o||null===(t=o.consentData)||void 0===t?void 0:t.getTCData)&&(o.consentData=o.consentData.getTCData),f=!0===(null==o?void 0:o.defaultGdprScope),m=!(null==o||!o.dsaPlatform),h=A({gdpr:o}),null===(n=(r=h).loadConsentData)||void 0===n||null===(n=n.call(r))||void 0===n||null===(i=n.catch)||void 0===i?void 0:i.call(n,()=>null)}(e.consentManagement)),lwbefore(function(e,t){return e(t.then(e=>{const t=d.mW.getConsentData();return t&&(“boolean”==tipo de t.gdprApplies&&(0,oJ)(e,”regs.ext.gdpr”,t.gdprApplies?1:0),(0,oJ)(e,”user.ext.consent”,t.consentString)),m&&( 0,oJ)(e,”regs.ext.dsa.dsarequired”,3),e}))}),(0,c.pS)({type:c.S3,name:”gdprAddtlConsent”,fn:function(e,t){var n;const r=null===(n=t.gdprConsent)||void 0===n?void 0:n.addtlConsent;r&&”string”==typeof r&&(0,oJ)(e,”user.ext.ConsentedProvidersSettings.consented_providers”,r)}}),(0,rE)(“consentManagementTcf”)}},e=>{eO(0,[60802,57109,90010,37769,40315,51085],()=>e(es=26264)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[97976],{54495:(e,t,n)=>{var r=n(51748),i=n(10466),o=n(26665),s=n(58928),a=n(3516),d=n(59794),c=n(9201),l=n(7500);const u=”conversant”,p=(d.D4,d.G_,d.s6,”https://web.hb.ad.cpe.dotomi.com/cvx/client/hb/ortb/25″),g=”USD”,f=(0,cA)({context:{netRevenue:!0,ttl:300},request:function(e,t,n,r){const i=e(t,n,r);return i.at=1,i.cur=[g],r.bidRequests&&function(e,t){e.params.site_id&&(t.site?t.site.id=e.params.site_id:t.app&&(t.app.id=e.params.site_id))}(r.bidRequests[0],i),i},imp(e,t,n){const r=e(t,n),o={secure:1,bidfloor:b(t)||0,displaymanager:”Prebid.js”,displaymanagerver:”10.19.0″};return h(t.params.tag_id,o,”tagid”),(0,i.mergeDeep)(r,o,r),r},bidResponse:function(e,t,n){if(t.price){if(!n.mediaType&&n.bidRequest.mediaTypes){const[e]=Object.keys(n.bidRequest.mediaTypes);Object.values(lX).includes(e)&&(n.mediaType=e)}return e(t,n)}},respuesta:(e,t,n,r)=>e(t,n,r),anulaciones:{imp:{banner(e,t,n,r){n.mediaTypes&&!n.mediaTypes.banner||(n.p arams.position&&(0,i.mergeDeep)(n,{mediaTypes:{banner:{pos:n.params.position}}}),e(t,n,r))},video(e,t,n,r){var o,s,a,d,c;if(n.mediaTypes&&!n.mediaTypes.video)return;const l={};h(null===(o=n.params)||void 0===o?void 0:o.position,l,”pos”),h(null===(s=n.params)||void 0===s?void 0:s.mimes,l,”mimes”),h(null===(a=n.params)||void 0===a?void 0:a.maxduration,l,”maxduration”),h(null===(d=n.params)||void 0===d?void 0:d.protocols,l,”protocols”),h(null===(c=n.params)||void 0===c?void 0:c.api,l,”api”),t.video=(0,i.mergeDeep)(l,t.video),e(t,n,r)}}}}),m={code:u,gvlid:24,aliases:[“cnvr”,”epsilon”]tipos de medios admitidos:[d.D4,d.G_,d.s6],isBidRequestValid:function(e){if(!e||!e.params)return(0,i.logWarn)(u+”: Faltan parámetros de oferta”),!1;if(!(0,o.O8)(e.params.site_id))return(0,i.logWarn)(u+”: site_id debe especificarse como string”),!1;if(function(e){return”video”===e.mediaType||!!(0,sA)(e,”mediaTypes.video”)}(e)){const t=e.params.mimes||(0,sA)(e,”mediaTypes.video.mimes”);if(t){if(!(0,o.cy)(t)||!t.every(e=>(0,o.O8)(e)))return(0,i.logWarn)(u+”: los mimes deben ser una matriz de cadenas”),!1}else(0,i.logWarn)(u+”: los mimes deben especificarse para videos”)}return!0},buildRequests:function(e,t){const n=f.toORTB({bidderRequest:t,bidRequests:e});return{method:”POST”,url:v(e[0]),datos:n}},interpretResponse:function(e,t){return f.fromORTB({request:t.data,response:e.body})},getUserSyncs:function(e,t,n,r){const o={},s=[];return n&&(o.gdpr=n.gdprApplies?1:0,o.gdpr_consent=encodeURIComponent(n.consentString||””)),r&&(o.us_privacy=encodeURIComponent(r)),t&&Array.isArray(t)&&t.forEach(t=>{var n;if(null!=t&&null!==(n=t.body)&&void 0!==n&&n.ext){const n=t.body.ext,r=[{urls:n.fsyncs,type:”iframe”},{urls:n.psyncs,type:”image”}].filter(t=>t.urls&&Array.isArray(t.urls)&&t.urls.length>0&&(“iframe”===t.type&&e.iframeEnabled||”image”===t.type&&e.pixelEnabled)).map(e=>e.urls.map(t=>{const n=(0,i.parseUrl)(t);return(0,i.mergeDeep)(n.search,o),0===Object.keys(n.search).length&&delete n.search,{type:e.type,url:(0,i.buildUrl)(n)}}).reduce((e,t)=>e.concat(t),[])).reduce((e,t)=>e.concat(t),[]);s.push(…r)}}),s}};función h(e,t,n){e&&(t[n]=e)}función b(e){let t=(0,i.getBidIdParameter)(“bidfloor”,e.params);if(!t&&(0,o.fp)(e.getFloor)){const n=e.getFloor({currency:g,mediaType:”*”,size:”*”});(0,o.Qd)(n)&&!isNaN(n.floor)&&n.currency===g&&(t=n.floor)}return t}function v(e){let t=p;return e.params.white_label_url&&(t=e.params.white_label_url),t}(0,aa$)(m),(0,rE)(“conversantBidAdapter”)}},e=>{eO(0,[60802,58498,37769,40315,51085],()=>e(es=54495)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[99301],{83340:(e,t,n)=>{var r=n(51748),i=n(91933),o=n(31997);let s=!1;i.$W.getConfig(“consentManagement”,e=>{var t;null==(null==e||null===(t=e.consentManagement)||void 0===t?void 0:t.gpp)||s||((0,ol)(“usnat”,[7]),s=!0)}),(0,rE)(“gppControl_usnat”)}},e=>{eO(0,[40082,60802,37769,40315,51085],()=>e(es=83340)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[27534],{37829:(e,t,n)=>{var r=n(51748),i=n(91933),o=n(31997),s=n(83435),a=n(10466);const d={Versión:0,Gpc:0,SharingNotice:0,SaleOptOutNotice:0,SharingOptOutNotice:0,TargetedAdvertisingOptOutNotice:0,SensitiveDataProcessingOptOutNotice:0,SensitiveDataLimitUseNotice:0,SaleOptOut:0,SharingOpt Out:0,TargetedAdvertisingOptOut:0,SensitiveDataProcessing:12,KnownChildSensitiveDataConsents:2,PersonalDataConsents:0,MspaCoveredTransaction:0,MspaOptOutOptionMode:0,MspaServiceProviderMode:0};función c(e){dejar{anular:t=[],mover:n={},fn:r}=e,i=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:d;return n=Object.fromEntries(Object.entries(n).map(e=>{let[t,n]=e;volver[t,Object.fromEntries(Object.entries(n).map(e=>{let[t,n]=e;volver[t,Array.isArray(n)?n:[n]]}).map(e=>{dejar[t,n]=e;volver[–t,n.map(e=>–e)]}))]})), función(e){const o=Object.fromEntries(Object.entries(i).map(t=>{let[r,i]=t,o=null;if(i>0){if(o=Array(i).fill(null),Array.isArray(e[r])){constante t=n[r]||{},s=[];mi[r].forEach((e,n)=>{const[r,a]=t.hasOwnProperty(n)?[t[n],!0]:[[n],!1];r.forEach(t=>{t(0,sJ)(o,e,null)),r&&r(e,o),o}}función l(e,t){t.KnownChildSensitiveDataConsents=0===e.KnownChildSensitiveDataConsents?[0,0]:[1,1]}const u={7:e=>e,8:c({move:{SensitiveDataProcessing:{1:9,2:10,3:8,4:[1,2],5:12,8:3,9:4}},fn(e,t){e.KnownChildSensitiveDataConsents.some(e=>0!==e)&&(t.KnownChildSensitiveDataConsents=[1,1])}}),9:c({fn:l}),10:c({fn:l}),11:c({move:{SensitiveDataProcessing:{3:4,4:5,5:3}},fn:l}),12:c({fn(e,t){const n=e.KnownChildSensitiveDataConsents;let r;r=n.algunos(e=>0!==e)?2===n[1]&&2===n[2]?[2,1]:[1,1]:[0,0],t.KnownChildSensitiveDataConsents=r}})},p={8:”usca”,9:”usva”,10:”usco”,11:”usut”,12:”usct”},g=(()=>{const e=Object.keys(p).map(Number);return function(){let{secciones:t={},sids:n=e}=argumentos.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{};return n.map(e=>{const n=(0,a.prefixLog)(“No se pueden configurar controles MSPA para SID “.concat(e,”:”)),r=t[e]||{},i=r.normalizeAs||e;if(!u.hasOwnProperty(i))return n.logError(“no se conocen reglas de normalización para SID “.concat(i)),null;const o=r.name||p[e];return”string”!=typeof o?(n.logError(“no se puede determinar el nombre de la sección GPP”),null):[o,[e],tú[i]]}).filter(e=>nulo!=e)}})(),f=[];i.$W.getConfig(“consentManagement”,e=>{var t;const n=null===(t=e.consentManagement)||void 0===t?void 0:t.gpp;if(n){for(;f.length;)f.pop()();g((null==n?void 0:n.mspa)||{}).forEach(e=>{let[t,n,r]=e;return f.push((0,ol)(t,n,r))})}}),(0,rE)(“gppControl_usstates”)}},e=>{eO(0,[40082,60802,37769,40315,51085],()=>e(es=37829)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[4584],{20543:(e,t,n)=>{var r=n(51748),i=n(52819),o=n(63006),s=n(91933),a=n(11418),d=n(32592),c=n(10466),l=n(83435),u=n(58928);let p={},g=!1;function f(e){return(0,i.eu)(e)}const m=e=>(s.$W.getConfig(“gptPreAuction”)||{}).mcmEnabled?e.replace(/(^/d*),d*//,”$1/”):e,h=function(e,t){const n=(e=>{const{customGptSlotMatching:t}=p;if(!(0,c.isGptPubadsDefined)())return;const n=e.reduce((e,t)=>(e[t.code]=e[t.code]||[],mi[t.code].push(t),e),{}),r={};return window.googletag.pubads().getSlots().forEach(e=>{const i=Object.keys(n).find(t?t(e):(0,c.isAdUnitCodeMatchingSlot)(e));if(i){const t=r[i]=e.getAdUnitPath(),o={nombre:”gam”,adslot:m(t)};n[i].forEach(e=>{var t;(0,lJ)(e,”ortb2Imp.ext.data.adserver”,Object.assign({},null===(t=e.ortb2Imp)||void 0===t||null===(t=t.ext)||void 0===t||null===(t=t.data)||void 0===t?nulo 0:t.adserver,o))})}}),r})(t),{useDefaultPreAuction:r,customPreAuction:i}=p;t.forEach(e=>{e.ortb2Imp =e.ortb2Imp||{},e.ortb2Imp.ext=e.ortb2Imp.ext||{},e.ortb2Imp.ext.data=e.ortb2Imp.ext.data||{};const t=e.ortb2Imp.ext,o=(0,uA)(t,”data.adserver.adslot”);if(t.gpid)return;let s;i?s=i(e,o,null==n?void 0:n[e.code]):r?s=((e,t,n)=>{if((0,c.isGptPubadsDefined)()){var r=window.googletag.pubads().getSlots().filter(e=>e.getAdUnitPath()===n);if(0!==r.length)return 1===r.length?t:””.concat(t,”#”).concat(e.code)}})(e,o,null==n?void 0:n[e.code]):(0,c.logWarn)(“No se especificaron customPreAuction, defaultPreAuction ni gpid”),s&&(t.gpid=s)});for(var o=arguments.length,s=new Array(o>2?o-2:0),a=2;a{const n=function(e){const t={};return i.Cn.forEach(n=>{const r=e.flatMap(e=>e).filter(e=>e.taxonomy===n).map(e=>e.values);t[n]=r.longitud?r.reduce((e,t)=>e.filtro(e=>t.incluye(e))):[],t[n]={valores:t[n]}}),t}(función(e){let t=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:onindex;return e.map(e=>{var n;return null===(n=t.getAuction({auctionId:e}))||void 0===n||null===(n=n.getFPD())||void 0===n?void 0:n.global}).map(f).filter(e=>e)}(function(e){let t=argumentos.longitud>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:on;return Object.values(e).flatMap(e=>Object.entries(e)).filter(e=>e[0]===a.xS.AD_ID||e[0].startsWith(a.xS.AD_ID+”_”)).flatMap(e=>e[1]).map(e=>{var n;return null===(n=t.findBidByAdId(e))||void 0===n?void 0:n.auctionId}).filter(e=>null!=e).filter(c.uniques)}(t)));window.googletag.setConfig&&window.googletag.setConfig({pps:{taxonomies:n}}),e(t)},v=e=>{p=(0,c.pick)(e,[“enabled”,e=>!1!==e,”customGptSlotMatching”,e=>”function”==typeof e&&e,”customPreAuction”,e=>”function”==typeof e&&e,”useDefaultPreAuction”,e=>null==e||e]),p.enabled?g||((0,d.Yn)(“makeBidRequests”).before(h),(0,d.Yn)(“targetingDone”).after(b),g=!0):((0,c.logInfo)(“”.concat(“Presubasta GPT”,”: Desactivando module”)),p={},(0,d.Yn)(“makeBidRequests”).getHooks({hook:h}).remove(),(0,d.Yn)(“targetingDone”).getHooks({hook:b }).remove(),g=!1)};s.$W.getConfig(“gptPreAuction”,e=>v(e.gptPreAuction)),v({}),(0,rE)(“gptPreAuction”)}},e=>{eO(0,[33005,60802,37769,40315,51085],()=>e(es=20543)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[59600],{29943:(e,t,n)=>{var r=n(51748),i=n(10466),o=n(58928),s=n(26665),a=n(83435),d=n(3516),c=n(91933),l=n(59794),u=n(6746) 4),p=n(80356),g=n(52819),f=n(30183),m=n(99012),h=n(4969),b=n(95568),v=n(28317),y=n(33457);const w=b.AS,A=”trustedstack”;let E,S;window.mnet=window.mnet||{},window.mnet.queue=window.mnet.queue||[];constante O=[{code:A,gvlid:1288}];función C(e,t){const n=t.refererInfo,r={dominio:(e=e||{}).dominio||n.dominio,página:e.página||n.página,ref:(0,m.B8)(e.ref),topMostLocation:n.topmostLocation,isTop:e.isTop||n.reachedTop};return E||(E=función(){si(E)return E;const e=función(){const e=función(e,t){pruebe{const e=(0,i.getWindowTop)().document.querySelector(‘enlace[rel=”canonical”]’);si(nulo!==e&&e[t])volver mi[t]}catch(e){}}(0,”href”);return e&&function(e){const t=(0,i.getWindowTop)().document.createElement(“a”);return t.href=e,t.href}(e)}();return E=Object.assign({},e&&{canonical_url:e}),E}()),Object.assign(r,E)}función T(e){return{w:parseInt(e[0],10),h:parseInt(e[1],10)}}función I(e,t){const n=(0,oA)(e,”params”),s=(0,oA)(t,”gdprConsent”),a=(0,oA)(t,”uspConsent”),d=(0,oA)(e,”userId”),l=(0,oA)(e,”ortb2.source.ext.schain”)||{},u =x.getWindowSize(),p=!(!s||!s.gdprApplies),g=!!a,m=!!c.$W.getConfig(“coppa”),{top:h=-1,right:b=-1,bottom:v=-1,left:y=-1}=(0,fg)();return Object.assign({},{customer_id:n.cid},{prebid_version:”v10.19.0″},{gdpr_applies:p},p&&{gdpr_conse nt_string:s.consentString||””},{usp_applies:g},g&&{usp_consent_string:a||””},{coppa_applies:m},-1 !==uw&&-1!==uh&&{screen:u},d&&{user_id:d},(0,rm)().medianetGlobals.analyticsEnabled&&{analytics: !0},!(0,i.isEmpty)(l)&&{schain:l},{vcoords:{top_left:{x:y,y:h},bottom_right:{x:b,y:v}}})}función k(e,t){var n,r;const a=(0,gp)(e.adUnitCode),d={id:e.bidId,transactionId:null===(n=e.ortb2Imp)||void 0===n||null===(n=n.ext)||void 0===n?void 0:n.tid,ext:{dfp_id:e.adUnitCode,display_count:e.auctionsCount,adUnitCode:e.adUnitCode,divId:a.divId,adUnitPath:a.gptSlot},all:e.params};e.ortb2Imp&&(d.ortb2Imp=e.ortb2Imp);const c=(0,oA)(e,”mediaTypes.banner.sizes”)||[],u=(0,oA)(e,”mediaTypes.video”)||{},p=(0,oA)(e,”params.video”)||{},f=Object.assign({},p,u);var m;if((0,i.isEmpty)(f)||(d.video=f),c.length>0&&(d.banner=(m=c,(0,s.cy)(m)&&2===m.length&&!(0,s.cy)(m[0])?[T(m)]:m.map(e=>T(e)))),e.nativeParams)try{d.native=JSON.stringify(e.nativeParams)}catch(e){(0,i.logError)(“”.concat(w,”: JSON incorrecto: bidRequest.nativeParams”))}e.params.crid&&(d.tagid=e.params.crid.toString());const h=parseFloat(e.params.bidfloor||e.params.bidFloor);h&&(d.bidfloor=h);const b=function(e){let t=document.getElementById(e);if(!t&&-1!==e.indexOf(“/”)){const{divId:n}=(0,gp)(e);(0,s.O8)(n)&&(t=document.getElementById(n))}if(t){const e=(0,vG)(t),n={};return n.top_left={y:e.top,x:e.left},n.bottom_right={y:e.bottom,x:e.right},n}return null}(e.adUnitCode);if(b&&d.banner&&0!==d.banner.length){const e=función(e){const{scrollX:t,scrollY:n}=ventana;return{top_left:{x:e.top_left.x+t,y:e.top_left.y+n},bottom_right:{x:e.bottom_right.x+t,y:e.bottom_right.y+ n}}}(b);d.ext.coordinates=e,d.ext.viewability=R(b.top_left,(0,yM$)(d.banner)),R(e.top_left,(0,yM$)(d.banner))>.5?d.ext.visibility=1:d.ext.visibility=2}else d.ext.visibilidad=0;const A=función(e){const t=[];return”function”==tipo de e.getFloor&&[l.D4,l.G_,l.s6].forEach(n=>{e.mediaTypes.hasOwnProperty(n)&&(n===l.D4?e.mediaTypes.banner.sizes.forEach(r=>{_(e,n,r,t)}):_(e,n,”*”,t))}),t}(e);var E;return A&&A.length>0&&(d.bidfloors=A),null!==(r=t.paapi)&&void 0!==r&&r.enabled&&(d.ext.ae=null==e||null===(E=e.ortb2Imp)||void 0===E||null===(E=E.ext)||void 0===E?void 0:E.ae),d}función _(e,t,n,r){const i=e.getFloor({moneda:”USD”,mediaType:t,size:n})||{};n.length>1&&(i.size=n),i.mediaType=t,r.push(i)}función R(e,t){const n=tw*th,r=x.getWindowSize(),i={x:e.x+tw,y:e.y+th};return 0===n||-1===rw||-1===rh?0:function(e,t,n,r){return ex>rx||txry||ty{const n=function(e){const t={};t.acid=e.auctionId||””,t.crid=(0,oA)(e,”params.crid”)||(0,oA)(e,”params.0.crid”)||e.adUnitCode||””,t.ext=(0,i.safeJSONEncode)(e.ext)||””;const n=(0,s.Go)(e);volver eliminar n.ad,eliminar n.vastXml,t.rawobj=(0,i.safeJSONEncode)(n),t}(e);Object.keys(n).forEach(e=>{t[e]= t[e]||[],t[e].push(encodeURIComponent(n[e]))})}),t}(t);e.cid=S,(0,h.Fk)(e,n,!1).send()}función B(e){const t=(0,oA)(e,”context”)||””,n=(0,oA)(e,”vto”);”outstream”===t&&n&&(e.renderer=function(){const e=u.A4.install({url:”https://prebid.media.net/video/bundle.js”});return e.setRender(function(e){window.mnet.queue.push(function(){const t={ancho:e.ancho,alto:e.alto,vastTimeout:e.vto,maxAllowedVastTagRedirects:e.mavtr,allowVpaid:e.avp,autoPlay:e.ap,preload:e.pl,mute:e.mt},n =e.dfp_id,r=(0,gp)(n).divId||n;window.mnet.mediaNetoutstreamPlayer(e,r,t)})}),e}())}(0,rm)().medianetGlobals=(0,rm)().medianetGlobals||{};const x={código:w,gvlid:b.P6,aliases:O,tipos de medios compatibles:[l.D4,l.s6,l.G_],isBidRequestValid:function(e){return e.params?e.params.cid&&(0,s.O8)(e.params.cid)&&!(0,i.isEmptyStr)(e.params.cid)?(S=e.params.cid,!0):((0,i.logError)(“”.concat(w,” : cid debe ser un string”)),!1):((0,i.logError)(“”.concat(w,” : Faltan parámetros de oferta”)),!1)},buildRequests:function(e,t){const n=function(e,t){return{site:C(e[0].params.site,t),ext:I(e[0],marea[0].auctionId,imp:e.map(e=>k(e,t)),ortb2:j(t.ortb2,e),tmax:t.timeout}}(e=(0,p.Xj)(e),t);return{método:”POST”,url:(r=t.bidderCode,i=n.ext.customer_id,(r== =A?”https://prebid.trustedstack.com/rtb/trustedstack”:”https://prebid.media.net/rtb/prebid”)+”?cid=”+encodeURIComponent(i)),data:JSON.stringify(n)};var r,i},interpretarRespuesta:función(e,t){sea n=[];if(!e||!e.body)return(0,i.logInfo)(“”.concat(w,”: la respuesta está vacía”)),n;const r=e.body.bidList;(0,s.cy)(r)&&0!==r.length?(n=r.filter(e=>function(e){return!1===e.no_bid&&parseFloat(e.cpm)>0}(e)),n.forEach(B)):(0,i.logInfo)(“”.concat(w,” : sin ofertas”));const a=(0,oA)(e,”body.ext.paApiAuctionConfigs”)||[],d=(0,oA)(e,”cuerpo.ext.igi”)||[];return 0===a.length&&0===d.length?n:(d.length>0&&a.push(…d.map(e=>{let{igs:t}=e;return t||[]}).flat()),{bids:n,paper:a})},getUserSyncs:function(e,t){const n=(r=t,!(0,i.isEmpty)(r)&&r[0].cuerpo&&r[0].cuerpo.ext&&(0,s.cy)(r[0].body.ext.csUrl)?r[0].body.ext.csUrl:[]);var r;return e.iframeEnabled?(0,m.RW)(n,{tipo:”iframe”}):e.pixelEnabled?(0,m.RW)(n,{tipo:”imagen”}):void 0},onTimeout:e=>{try{D({nombre:”client_timeout”,valor:e.length, relatedData:e[0].timeout||c.$W.getConfig(“bidderTimeout”)},e)}catch(e){}},onBidWon:e=>{try{D({nombre:”client_bid_won”,valor:e.cpm},[e])}catch(e){}},onSetTargeting:e=>{try{const t={name:”client_set_targeting”,value:e.cpm};c.$W.getConfig(“enableSendAllBids”)||D(t,[e])}catch(e){}},onBidderError:e=>{let{error:t,bidderRequest:n}=e;try{D({name:”client_bidder_error”, relatedData:”timedOut:”.concat( t.timedOut,”|status:”).concat(t.status,”|message:”).concat(t.reason.message)},n.bids)}catch(e){}},clearPageMeta:function(){E=void 0},getWindowSize:function(){return{w:window.screen.width||-1,h:window.screen.height||-1}}};(0,da$)(x),(0,rE)(“medianetBidAdapter”)}},e=>{eO(0,[18139,33005,32316,11961,60802,37769,40315,51085],()=>e(es=29943)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[50750],{861:(e,t,n)=>{var r=n(51748),i=n(91933),o=n(58928),s=n(83435),a=n(26665),d=n(10466),c=n(59794),l=n(51409);sea u=[];función p(e,t){return e.labelAll?{labelAll:!0,labels:e.labelAll,activeLabels:t}:{labelAll:!1,labels:e.labelAny,activeLabels:t}}l.Gs.before((e,t,n)=>{return e((r=n,t.reduce((e,t)=>{const{active:n,mediaTypes:i,filterResults:o}=f(p(t,r),t.mediaTypes);return n?(o&&(0,d.logInfo)(‘Asignación de tamaños adUnit filtrado “‘.concat(t.code,'” tamaños de ‘),o.before,”to “,o.after),t.mediaTypes=i,t.bids=t.bids.reduce((e,n)=>{const{active:i,mediaTypes:o,filterResults:s}=f(p(n,r),t.mediaTypes);return i?(s&&((0,d.logInfo)(‘Asignación de tamaño filtrado adUnit “‘.concat(t.code,'” postor “‘).concat(n.bidder,'” tamaños de ‘),s.before,”to “,s.after),n.mediaTypes=o),e.push(n)):(0,d.logInfo)(‘Asignación de tamaños desactivada adUnit “‘.concat(t.code,'” bidder “‘).concat(n.bidder,'”‘)),e},[]),e.push(t)):(0,d.logInfo)(‘Asignación de tamaño deshabilitada adUnit “‘.concat(t.code,'”‘)),e},[])),n);var r}),i.$W.getConfig(“sizeConfig”,e=>function(e){u=e}(e.sizeConfig));const g={[c.D4]:”banner.tamaños”};función f(){let{etiquetas:e=[],etiquetaTodos:t=!1,etiquetasactivas:n=[]}=argumentos.longitud>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:{},r=argumentos.longitud>1?argumentos[1]:void 0;const i=m(argumentos.longitud>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:u);let d=!1,c=!1;const l={antes:{},después:{}};i.shouldFilter?Object.entries(g).forEach(e=>{let[t,n]=e;const u=(0,oA)(r,n);if(u){d||(r=(0,a.Go)(r),d=!0);const e=u.filter(e=>i.sizesSupported[e]);(0,sJ)(r,n,e),c=c||e.longitud>0,u.longitud!==e.longitud&&(l.antes[t]=u,l.después[t]=e)}}):c=null!=Object.values(g).find(e=>{var t;return null===(t=(0,oA)(r,e))||void 0===t?void 0:t.length});const p={activo:!Object.keys(g).find(e=>r.hasOwnProperty(e))||c&&(0===e.length||!t&&(e.some(e=>i.labels[e])||e.some(e=>n.includes(e)))||t&&e.reduce((e,t)=>e?i.labels[t]||n.includes(t):e,!0)),mediaTypes:r};return Object.keys(l.before).length>0&&(p.filterResults=l),p}función m(e){return e.reduce((e,t)=>{if(“object”==typeof t&&”string”==typeof t.mediaQuery&&t.mediaQuery.length>0){let n =! 1;[“labels”,”sizesSupported”].forEach(n=>(t[n]||[]).forEach(t=>{e[n][t]=!0})))}else(0,d.logWarn)(‘falta la propiedad requerida “mediaQuery”‘ en la regla sizeConfig);return e},{labels:{},sizesSupported:{},shouldFilter:!1})}g[c.G_]=”video.playerSize”,(0,rE)(“sizeMapping”)}},e=>{eO(0,[60802,37769,40315,51085],()=>e(es=861)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[68723],{80130:(e,t,n)=>{var r=n(98158),i=n(51748),o=n(26665),s=n(10466),a=n(58928),d=n(83435),c=n(3516),l=n(59794);función u(e,t){var n = Object.keys (e); t=1;t(0,o.Fq)(e)&&e>=1&&e(0,o.Fq)(e)&&e>=1&&eArray.isArray(e)&&e.every(e=>e>=1&&e(0,o. Fq)(e)&&e>=1&&ef[e](norte[e])))},buildRequests:function(e,t){try{var n;const r=[];let i,c,l,u;(0,s._each)(e,function(e){var n,d,f;!l&&e.userIdAsEids&&(l=e.userIdAsEids,l.forEach(function(e){e.uids&&e.uids[0]&&”criteo.com”===e.source&&(u=e.uids[0].id)}));const m=null==e||null===(n=e.ortb2)||void 0===n||null===(n=n.source)||void 0===n||null===(n=n.ext)||void 0===n?void 0:n.schain;m&&(c=c||m),i=i||(0,s.getBidIdParameter)(“iv”,e.params);const b={adunitcode:e.adUnitCode,id:e.bidId,tagid:String((0,s.getBidIdParameter)(“tagid”,e.params)),bidfloor:h(e)};if((0,aA)(e,”mediaTypes.banner”)){let t=(0,aA)(e,”mediaTypes.banner.sizes”)||e.sizes;t=(0,o.cy)(t)&&(0,o.cy)(t[0])?t:[t],t=t.filter(e=>(0,o.cy)(e));const n=t.map(e=>({w:parseInt(e[0],10),h:parseInt(e[1],10)}));b.banner={formato:n,w:1,h:1}}(0,aA)(e,”mediaTypes.video”)&&(b.video=función(e){const t={},n=(0,aA)(e,”tamaños”),r=(0,aA)(e,”mediaTypes.video”,{}),i=(0,aA)(e,”params.video”,{}),o={};if(n){const e=Array.isArray(n[0])?norte[0]:n;ow=e[0],oh=e[1]}de lo contrario, si (Array.isArray (r.playerSize)) {const e = Array.isArray (r.playerSize)[0])?r.playerTamaño[0]:r.playerSize;ow=e[0],oh=e[1]}const d=p(p(p({},o),r),i);return Object.keys(g).forEach(e=>{d.hasOwnProperty(e)&&(g[e](d[e])?t[e]=d[e]:(0,s.logWarn)(“El parámetro de vídeo OpenRTB “.concat(e”,” se ha omitido debido a un formato incorrecto. Consulte las especificaciones de OpenRTB 2.5.”)))}),t}(e)),b.ext=(0,s.getBidIdParameter)(“ext”,e.ortb2Imp)||void 0;const v=(0,s.getBidIdParameter)(“segmentos”,e.params);v&&(b.ext=b.ext||{},b.ext.deals=v.split(“,”).map(e=>e.trim()));const y=null==e||null===(d=e.ortb2Imp)||void 0===d||null===(d=d.ext)||void 0===d?void 0:d.ae;var w;null!==(f=t.paapi)&&void 0!==f&&f.enabled&&(0,o.Fq)(y)?(b.ext=b.ext||{},b.ext.ae=y):null!==(w=b.ext)&&void 0!==w&&w.ae&&delete b.ext.ae,r.push(b)});const f=t.ortb2||{},m=f.site||{};m.page=t.refererInfo.page,m.domain=t.refererInfo.domain;const b=(0,aA)(t,”timeout”),v={id:(0,s.getUniqueIdentifierStr)(),imp:r,site:m,user:f.user||{},tmax:b};c&&(v.source={ext:{schain:c}});const y=(0,aA)(t,”ortb2.source.tid”);y&&(0,dJ)(v,”source.tid”,y),(0,aA)(t,”ortb2.regs.coppa”)&&(0,dJ)(v,”regs.coppa”,1);const w=(0,aA)(t,”ortb2.bcat”);w&&(0,dJ)(v,”bcat”,w),t.gdprConsentimiento&&((0,dJ)(v,”regs.ext.gdpr”,+t.gdpr Consent.gdprApplies),(0,dJ)(v,”user.ext.consent”,t.gdprConsent.consentString)),t.uspConsent&&(0, dJ)(v,”regs.ext.us_privacy”,t.uspConsent),t.gppConsent&&((0,dJ)(v,”regs.gpp”,t.gppConsent.gppStr ing),(0,dJ)(v,”regs.gpp_sid”,t.gppConsent.applicableSections)),null!=t&&null!==(n=t.ortb2)&&void 0!==n&&n.device&&(v.device=v.device||{},(0,s.mergeDeep)(v.device,t.ortb2.device)),l&&((0,dJ)(v,”user.ext.eids”,l),u&&(0,dJ)(v,”user.ext.prebid_criteoid”,u));let A=”https://ap.lijit.com/rtb/bid?src=prebid_prebid_10.19.0″;return i&&(A+=”&iv=”&iv=”.concat(i)),{method:”POST”,url:A,data:JSON.stringify(v),options:{contentType:”text/plain”}}}catch(e){(0,s.logError)(“No se pudo compilar solicitud de oferta, detalles del error:”,e)}},interpretResponse:function(e){let{body:{id:t,seatbid:n,ext:r}}=e;if(!t||!n||!Array.isArray(n))return[];pruebe{const e=n.filter(e=>e).map(e=>e.bid.map(e=>{var t;const n={requestId:e.impid,cpm:parseFloat(e.price),width:parseInt(ew),height:parseInt(eh),creativeId:e.crid||e.id,dealI d:e.dealid||null,currency:”USD”,netRevenue:!0,mediaType:2===Number(e.mtype)?l.G_:l.D4,ttl:(null===(t=e.ext)||void 0===t?void 0:t.ttl)||90,meta:{advertiserDomains:e&&e.adomain?e.adomain:[]}};return 2===Número(e.mtype)?n.vastXml=decodeURIComponent(e.adm):n.ad=e.nurl?decodeURIComponent(“”.concat(e.adm,’‘)):decodeURIComponent(e.adm),n})).flat();let t=null;if((0,o.cy)(null==r?void 0:r.igbid)){const e=r.seller,n=r.decisionLogicUrl,i=r.sellerTimeout;r.igbid.filter(e=>{return t=e,!(0,s.isEmptyStr)(t.impid)&&(0,o.cy)(t.igbuyer)&&t.igbuyer.length;var t}).forEach(r=>{const o={};r.igbuyer.filter(e=>{return t=e,!(0,s.isEmptyStr)(t.igdomain);var t}).forEach(e=>{o[e.igdomain]=e.bancodedatos});const a=[…Object.keys(o)];a.longitud&&(t=t||{},t[r.impid]={vendedor:e,decisionLogicUrl:n,sellerTimeout:i,interestGroupBuyers:a,perBuyerSignals:o})})}return t?(t=Object.entries(t).map(e=>{let[t,n]=e;return{bidId:t,config:Object.assign({auctionSignals:{}},n)}}),{bids:e,paapi:t}):e}catch(e){return(0,s.logError)(“No se pudo interpretar la respuesta de la oferta, detalles del error:”,e),e}},getUserSyncs:function(e,t,n,r,i){try{const o=[];if(t&&0!==t.length){if(e.iframeEnabled){const e=t.filter(e=>(0,aA)(e,”body.ext.iid”)).map(e=>e.body.ext.iid),s=[];n&&n.gdprApplies&&”string”==tipo de n.consentString&&s.push([“gdpr_consent”,n.consentString]),r&&s.push([“us_privacy”,r]),i&&(s.push([“gpp”,i.gppString]),s.push([“gpp_sid”,i.applicableSections])),mi[0]&&(s.push([“informer”,e[0]]),o.push({tipo:”iframe”,url:”https://ce.lijit.com/beacon?”+s.map(e=>e.join(“=”)).join(“&”)}))}e.pixel Habilitado&&t.filter(e=>(0,aA)(e,”body.ext.sync.pixels”)).reduce((e,t)=>e.concat(t.body.ext.sync.pixels),[]).map(e=>e.url).forEach(e=>o.push({tipo:”imagen”,url:e}))}return o}catch(e){return[]}}};función h(e){const t=e.getFloor&&”function”==tipo de e.getFloor?e.getFloor({moneda:”USD”,mediaType:e.mediaTypes&&e.mediaTypes.banner?”banner”:”video”,tamaño:”*”}):{},n=parseFloat(null==t?void 0:t.floor);if(!isNaN(n))return n;const r=parseFloat((0,s.getBidIdParameter)(“bidfloor”,e.params));return isNaN(r)?void 0:r}(0,ca$)(m),(0,iE)(“sovrnBidAdapter”)}},e=>{eO(0,[99498,60802,37769,40315,51085],()=>e(es=80130)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[7201],{58832:(e,t,n)=>{var r=n(98158),i=n(51748),o=n(91933),s=n(28157),a=n(25291),d=n(61443),c=n(10466),l=n(53202),u=n(45808),p=n(57215),g=n(14661);función f(e,t){var n=Object.keys(e);if(Object.getOwnPropertySymbols){var r=Object.getOwnPropertySymbols(e);t&&(r=r.filter(function(t){return Object.getOwnPropertyDescriptor(e,t).enumerable})),n.push.apply(n,r)}return n}función m(e){para(var t=1;t1&&anular 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:sy;const n=[],r={},i=t.getMetadata(e[a.Dk],mi[a.iK]);si(!i)devuelve nulo;si(r[e[a.iK]]=i.disclosureURL,i.aliasOf){const n=t.getMetadata(e[a.Dk],i.aliasOf);n&&(r[i.aliasOf]=n.disclosureURL)}return Object.entries(r).forEach(r=>{var i;let[o,s]=r;null===(i=t.getStorageDisclosure(s))||void 0===i||null===(i=i.disclosures)||void 0===i||null===(i=i.filter(t=>function(e,t){return!(![“cookie”,”web”].incluye(t.tipo)||”cookie”===t.tipo&&e[a.Zw]!==d.X0||”web”===t.tipo&&e[a.Zw]!==d.qk)&&new RegExp(“^”.concat(t.identifier.split(“*”).map(b).join(“.*?”),”$”)).test(e[a.Ez])}(e,t)))||void 0===i||i.forEach(e=>{n.push({[a.iK]:o,disclosureURL:s,disclosure:e})})}),{matches:n,disclosureURLs:r}}función y(e){let t=arguments.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:v,n=!1,r=!1,i=nulo;const o=e[a.Ez],s=e[a.Ii];if(o){const d=t(e);if(null==d)i=’No se puede determinar si la clave de almacenamiento “‘.concat(o,'” es divulgada por “‘).concat(s,'” porque faltan los metadatos necesarios: ¿se incluyeron en la compilación?’);else{const{disclosureURLs:t,matches:c}=d,l=e[a.iK];for(const{componentName:e}of c)if(e===l?n=!0:(r=!0,i=’La clave de almacenamiento “‘.concat(o,'” es divulgada por el módulo “‘).concat(e,'”, pero no por el propio “‘).concat(l,'” (este último es un alias del primero)’)),n||r)break;n||r||(i=’Clave de almacenamiento “‘.concat(o,'” (para ‘).concat(e[a.Zw],’ almacenamiento) no es divulgado por “‘).concat(s,'”‘),t[l]?i+=” @ “.concat(t[l]):i+=” – no se proporcionó ninguna URL de divulgación o no se pudo recuperar”)}}else n=null;return{disclosed:n,parent:r,reason:i}}(0,l.qB)(u.Ue,”storageControl”,function(){let e=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?argumentos[0]:()=>h,t=argumentos.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:y;función de retorno(n){const{divulgado:r,padre:i,razón:o}=t(n);if(null!==r&&!r){const t=e();if(“strict”===t||”allowAliases”===t&&!i)return{allow:!1,reason:o};o&&(0,c.logWarn)(“storageControl:”,o)}}}()),o.$W.getConfig(“storageControl”,e=>{var t,n;h=null!==(t=null==e||null===(n=e.storageControl)||void 0===n?void 0:n.enforcement)&&void 0!==t?t:”off”});const{hook:w,getDisclosures:A}=function(){const e={};return{hook(t,n,r){const i=””.concat(r.type,”::”).concat(r.identifier);e.hasOwnProperty(i)||(e[i]=m({divulgado por:[]},r)),Objeto.asignar(e[i],función(e,t){var n,r;const i=m(m({},e),{},{propósitos:(null!==(n=e.propósitos)&&void 0!==n?n:[]).concat(null!==(r=t.Purposes)&&void 0!==r?r:[]).filter(c.uniques)});var o,s;return”cookie”===e.type&&(null==e.maxAgeSeconds&&null==t.maxAgeSeconds||(i.maxAgeSeconds=(null!==(o=e.maxAgeSeconds)&&void 0!==o?o:0)>(null!==(s=t.maxAgeSeconds)&&void 0!==s?s:0)?e.maxAgeSeconds:t.maxAgeSeconds),null==e.cookieRefresh&&null==t.cookieRefresh||(i.cookieRefresh=e.cookieRefresh||t.cookieRefresh)),i}(e[i],re[i].disclosedBy.includes(n)||e[i].disclosedBy.push(n),t(n,r)},getDisclosures:()=>Object.values(e)}}();d.p6.before(w);const E=function(){let e=arguments.length>0&&void 0!==argumentos[0]?argumentos[0]:A,t=argumentos.longitud>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:()=>(0,gl)((0,im)().installedModules,sygetModuleMetadata);función de retorno(){retorno[].concat(e().map(e=>m({disclosedIn:null},e)),t())}}();(0,p.xu)(“getStorageUseDisclosures”,E),(0,iE)(“storageControl”)}},e=>{eO(0,[36784,32689,60802,37769,40315,51085],()=>e(es=58832)),eO()}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).empujar([[4085],{1492:(e,t,n)=>{var r=n(51748),i=n(10466),o=n(58928),s=n(91933),a=n(51409),d=n(41385),c=n(1801 4),l=n(11418),u=n(70736),p=n(25291),g=n(53202),f=n(45808),m=n(62201);const h={propósito:{},característica:{}},b={propósito:!1,característica:”specialFeatureOptins”},v={almacenamiento:{tipo:”propósito”,default:{propósito:”almacenamiento”,enforcePurpose:!0,enforceVendor:!0,vendorExceptions:[]},id:1},basicAds:{tipo:”propósito”,id:2,default:{propósito:”basicAds”,enforcePurpose:!0,enforceVendor:!0,vendorExceptions:[]}},anuncios personalizados:{tipo:”propósito”,id:4,default:{propósito:”anuncios personalizados”,enforcePurpose:!0,enforceVendor:!0,vendorExceptions:[],eidsRequireP4Consent:!1}},medición:{tipo:”propósito”,id:7,default:{propósito:”medición”,enforcePropósito:!0,enforceVendor:!0,vendorExceptions:[]}},transmitPreciseGeo:{tipo:”característica”,id:1,default:{propósito:”transmitPreciseGeo”,enforcePurpose:!0,enforceVendor:!0,vendorExceptions:[]}}},y=nuevo conjunto,w=nuevo conjunto,A=nuevo conjunto,E=nuevo conjunto,S=nuevo conjunto,O=nuevo conjunto;sea C=!1,T=!1;const I=[u.tW,u.fW,u.Tn,u.zu],k=”TCF2″,_=[],R=[2],j=[2,7,9,10];función D(e,t,n,r){var i,s;const a=(0,oA)(e,”vendorData.”.concat(t));return!(null==a||null===(i=a.consents)||void 0===i||!i[n])||r&&!(null==a||null===(s=a.legitimateInterests)||void 0===s||!s[n])}función B(e,t,n,r){sea i;if(!1!==b[t])i=!!(0,oA)(e,”vendorData”.concat(b[t],”.”).concat(n));else{const[t,o]=r===d.B1?[“publisher”,j]:[“purpose”,R];i=D(e,t,n,o.includes(n))}return{propósito:i,vendor:D(e,”vendor”,r,R.includes(n))}}función x(e,t,n,r){const i=v[e.purpose];if((e.vendorExceptions||[]).includes(n))return!0;const o=e.enforceVendor&&!(r===d.B1||(e.softVendorExceptions||[]).includes(n)),{propósito:s,proveedor:a}=B(t,i.type,i.id,r);return(!e.enforcePurpose||s)&&(!o||a)}función U(e,t){let n=arguments.length>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:null,r=argumentos.length>3&&void 0!==argumentos[3]?argumentos[3]:()=>null;función de retorno(o){const a=d.mW.getConsentData(),c=o[p.iK];if(function(e,t,n){return null==e&&d.mW.enabled?((0,i.logWarn)(“Intentando operación que requiere propósito “.concat(t,” consentimiento mientras los datos de consentimiento no están disponibles”).concat(n?” (módulo: “.concat(n,”)”):””,”. Asumiendo que no hubo consentimiento dado.”)),!0):e&&e.gdprApplies}(a,e,c)){const e=function(e,t,n){if(t){const r=s.$W.getConfig(“gvlMapping”);if(r&&r[t])volver r[t];if(e===u.tp)return d.B1;{let{gvlid:r,modules:o}=d.o2.get(t);if(null==r&&Object.keys(o).length>0)for(const n of I)if(o.hasOwnProperty(n)){r=o[n],n!==e&&(0,i.logWarn)(“Se encontraron varios ID de GVL para el módulo ‘”.concat(t,”‘; utilizando el ID del módulo “).concat(n,” (“).concat(r,”) en lugar del ID de “).concat(e,” (“).concat(o[e],”)”));break}return null==r&&n&&(r=n()),r||null}}return null}(o[p.Dk],c,r(o)),l=!!t(a,c,e);if(!l)return n&&n.add(c),{allow:l}}}}función P(e){return U(e,(t,n,r)=>!!x(h.propósito[e],t,n,r),argumentos.longitud>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:nulo,argumentos.longitud>2&&void 0!==argumentos[2]?argumentos[2]:()=>nulo)}función q(e){función de retorno(t){si(t[p.Dk]!==u.tp)return e(t)}}const N=(W=P(1,y),función(e){if(e[p.Dk]!==u.tp||T)return W(e)});var W;const M=P(1,y),z=P(1,y),L=q(P(2,w)),F=P(7,A,e=>función(e,t){var n;const r=a.Ay.getAnalyticsAdapter(e);return(n=>{if(“function”!=typeof n)return n;try{return n.call(r.adapter,t)}catch(t){(0,i.logError)(“Error al invocar “.concat(e,” adaptor.gvlid()”),t)}})(null==r||null===(n=r.adapter)||void 0===n?void 0:n.gvlid)}(e[p.iK],mi[p.TQ])),G=P(4,E),V=q((()=>{const e=U(“2-10”,función(e,t,n){for(let o=2;o<=10;o++){var r,i;if(null!==(r=h.propósito[o])&&void 0!==r&&null!==(r=r.vendorExceptions)&&void 0!==r&&r.includes(t))return!0;const{Purpose:s,vendor:a}=B(e,"Purpose",o,n);if(s&&(a||null!==(i=h.Purpose[o])&&void 0!==i&&null!==(i=i.softVendorExceptions)&&void 0!==i&&i.includes(t)))return!0}return!1},S),t=P(4,S);función de retorno(){var n;const r=null!==(n=h.Purpose[4])&&void 0!==n&&n.eidsRequireP4Consent?t:e;for(var i=arguments.length,o=new Array(i),s=0;sx(h.característica[1],e,t,n),O);función H(e){let t=arguments.length>1&&void 0!==argumentos[1]?argumentos[1]:{},n=argumentos.longitud>2?argumentos[2]:void 0,r=argumentos.longitud>3?argumentos[3]:void 0;if(!t.withCredentials||n&&r)return void e(t);const o=d.mW.getConsentData(),s=h.Purpose[1],a=v[s.purpose],{propósito:c}=B(o,a.type,a.id,null);!c&&s.enforcePurpose&&(t.withCredentials=!1,(0,i.logWarn)(“”.concat(k,” denegado “).concat(f.yg))),e(t)}c.on(l.qY.AUCTION_END,function(){const e=function(e){return Array.from(e.keys()).filter(e=>null!=e)},t={storageBlocked:e(y),biddersBlocked:e(w),analyticsBlocked:e(A),ufpdBlocked:e(E),eidsBlocked:e(S),geoBlocked:e(O)};c.emit(l.qY.TCF2_ENFORCEMENT,t),[y,w,A,E,S,O].forEach(e=>e.clear())}),s.$W.getConfig(“consentManagement”,e=>function(e){let t=(0,oA)(e,”gdpr.rules”);t||(0,i.logWarn)(“TCF2: aplicar P1 y P2 de forma predeterminada”),t=Object.fromEntries((t||[]).mapa(e=>[e.purpose,e])),T=!!(0,oA)(e,”strictStorageEnforcement”),Object.entries(v).forEach(e=>{var n;let[r,i]=e;h[i.type][i.id]=nulo!==(n=t[r])&&void 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MIAMI BEACH, FLA. (WSVN) – Los fanáticos del equipo argentino observaron en Miami Beach cómo la estrella del fútbol Lionel Messi anotó su sexto gol y llevó a su equipo a una victoria por 3-1 contra Jordania en la Copa Mundial de la FIFA.
Ahora ha marcado en siete partidos consecutivos durante el torneo, y los fanáticos celebran cada momento en el sur de Florida.
Cientos llenaron Manolo en Miami Beach para ver cómo Messi lanzaba una impresionante patada y lanzaba un tiro raso alrededor de la pared para su sexto gol de la Copa del Mundo 2026.
El restaurante se ha convertido una vez más en una de las zonas de celebración de la Copa del Mundo más grandes de Miami.
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