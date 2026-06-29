Despedida de Dialogi

Al cierre de 2025, Dialogi publicó su último número. La revista cultural con sede en Maribor había estado en funcionamiento durante 60 años, convirtiéndola en una de las publicaciones periódicas más antiguas de su tipo en Eslovenia. Dialogi se unió a la red Eurozine en 1999.

Los artículos en el último número fueron contribuidos por todos los editores: Emica Antončič (editora en jefe), Boris Vezjak (pensamiento crítico), Matic Majcen (cine), Igor Bačin (música), Nataša Kovačič (artes visuales), Meta Kordiš (cultura independiente), Jasmina Založnik (enfoques feministas), Primož Jesenko (artes escénicas), Ciril Oberstar (ciencias sociales) y Petra Kolmančič (literatura). Cada uno reflexionó sobre su trabajo editorial a lo largo de los años, compartiendo sus experiencias, dilemas y reflexiones finales.

Promedio de verificación: Las cifras del presupuesto de Dialogi se componen de cofinanciamiento estatal de la Agencia del Libro Esloveno (anteriormente el Ministerio de Cultura), cofinanciamiento local del Consejo de la Ciudad de Maribor y fondos propios obtenidos a través de actividades en el mercado. El cofinanciamiento municipal ha disminuido constantemente desde 2012.

Una revista de cultura y sociedad

Contrario a la mitología local, Dialogi no estaba destinado a ser una revista literaria cuando fue fundado por primera vez, señala la editora en jefe Emica Antončič. Por el contrario, el punto de partida conceptual era que fuera una revista de cultura y sociedad.

Como ciudad industrial, Maribor históricamente carecía de un público crítico e intelectuales humanistas. Los primeros consejos editoriales de Dialogi desde 1965 en adelante se propusieron objetivos ambiciosos para la revista: tratamiento crítico de problemas sociales y culturales locales y más amplios; apertura a diferentes géneros; y diálogo entre generaciones de escritores e intelectuales.

La pérdida de Dialogi significa así una reducción del espacio y poder para el pensamiento crítico, porque â€˜sin una visión humanística centrada en el ser humano, nos convertimos en más una unidad estadística en los informes eslovenos a nivel nacional o en los anuarios de la Unión Europea y mucho menos como una nación que reflexiona sobre su esencia, identidad o destino’.

Promedio de verificación: Emica Antončič intentó transferir legalmente Dialogi a un nuevo editor hace dos años y medio, pero no había una organización funcional en la ciudad de Maribor capaz de hacerse cargo de un programa tan profesional como Dialogi se había convertido en las últimas tres décadas.

Estas problemáticas, planteadas por Antončič a lo largo de su editorial, reflejan la difícil situación financiera y de apoyo que llevó al cierre de Dialogi.