Una plaza en los octavos de final de la Copa del Mundo estará en juego cuando Costa de Marfil y Noruega se enfrenten en el Estadio de Dallas el martes en la ronda de 32 equipos.

Costa de Marfil está haciendo historia después de llegar por primera vez a la fase eliminatoria de un Mundial, mientras que Noruega está disfrutando de un regreso memorable al torneo tras poner fin a una ausencia de 28 años en el escenario más grande del fútbol.

El equipo de Emerse Fae llegó al torneo en buena forma y navegó con éxito por una difícil campaña en el Grupo E.

Los Elefantes comenzaron con una victoria por 1-0 sobre Ecuador antes de sufrir una estrecha derrota por 2-1 contra Alemania, un partido en el que iban ganando con un gol de Franck Kessie antes de ser superados finalmente por el equipo de Julian Nagelsmann.

Costa de Marfil respondió en su último partido de grupo, derrotando a Curazao por 2-0 gracias a un doblete de Nicolas Pepe para asegurar el segundo lugar y reservar su lugar en la fase eliminatoria.

Por otro lado, Noruega ha sido uno de los equipos más entretenidos del torneo.

Los hombres de Stale Solbakken arrasaron en el Grupo I con victorias sobre Irak y Senegal antes de sufrir una derrota por 4-1 ante Francia en su último partido, terminando en segundo lugar detrás de Les Bleus.

El protagonista ha sido Erling Haaland, quien marcó cuatro goles en la fase de grupos y volvió a demostrar por qué es considerado uno de los delanteros más peligrosos del fútbol mundial.

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Context: Costa de Marfil es un debutante en los octavos de final de la Copa del Mundo, mientras que Noruega regresa al torneo después de un largo tiempo.

Fact Check: Costa de Marfil derrotó a Curazao en su último partido de grupo y aseguró su lugar en la fase eliminatoria.

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