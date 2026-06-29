Giuliano Simeone comparte la promesa del Mundial de Argentina a partir de 2023

El defensa argentino Giuliano Simeone reveló este domingo unos textos de 2023 donde prometía debutar en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA tras sufrir una grave lesión en la pierna que lo obligó a estar cinco meses al margen.

“Te diré una cosa”, dijo Simeone en un mensaje que publicó en Instagram a partir de un mensaje de texto grupal con amigos el 6 de agosto de 2023. “Jugaré el próximo Mundial”.

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Simeone sufrió una fractura de peroné y una grave lesión en los ligamentos del tobillo durante un amistoso de pretemporada de 2023 contra el Burgos CF mientras estaba cedido en el Alavés procedente del Atlético de Madrid.

Se sometió a una cirugía y rehabilitación para perseguir su objetivo declarado de llegar a la Copa del Mundo y ha jugado con su padre Diego en el Atleti durante las últimas dos temporadas.

“Cuando sufrí una lesión grave en el Alavés, el primer pensamiento que me pasó por la cabeza después de pasar el shock inicial fue llegar al Mundial y recordarlo”, dijo Simeone en junio antes del inicio de la campaña mundialista de Argentina. “Ni siquiera había representado a Argentina a nivel juvenil.

“Me propuse ese objetivo. Mejoré cada día en cada entrenamiento, lo di todo y el trabajo duro dio sus frutos”.

Simeone, que suma 14 apariciones con Argentina desde su proclamación, hizo su debut en la Copa del Mundo el 27 de junio, ganándose un lugar en el once inicial de Lionel Scaloni contra Jordania durante el último partido de la fase de grupos para Argentina.

El veloz defensa del Atlético jugó durante 71 minutos antes de ser sustituido por Valentín Barco.

“Debutar en un Mundial es algo increíble”, dijo Simeone tras la victoria de Argentina por 3-1 sobre Jordania. “Lo soñaba desde pequeño. Todo pasó muy rápido desde la lesión que tuve en 2023. Lo pasé mal, pero lo afronté con mucho esfuerzo. Y con sacrificio pude salir adelante.

“Debutar en un Mundial es increíble. Dije ese día que jugaría el Mundial, pero no sabía si llegaría, pero estoy muy feliz de estar aquí, de debutar y estar aquí con los mejores”. [players] en el mundo.”

Argentina se clasificó a dieciseisavos de final como ganadora del Grupo J tras derrotar a Argelia, Austria y Jordania. El primer partido de octavos de final de la Albiceleste será contra Cabo Verde en Miami, Florida, el 3 de julio.