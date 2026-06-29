La sorpresa de la telenovela de John Oliver: Un papel de estrella invitada en Days of Our Lives

Después de criticar fuertemente al presidente Trump y a Jesse Watters de Fox News por difundir teorías de conspiración sobre vándalos que dañaron la Fuente Reflectante del Monumento a Lincoln y de anunciar previamente un arco de tres episodios en la telenovela de ABC “General Hospital”, John Oliver reveló en el “Last Week Tonight” del domingo que también aparecerá en una semana de episodios en la telenovela de NBC “Days of Our Lives”.

Oliver dijo que estaba “lleno de celos abrasadores” cuando se enteró de que el comentarista de ESPN Stephen A. Smith había hecho apariciones como el personaje “Brick” en “General Hospital” durante la última década.

“Para ser claro: actuar en una telenovela no es mi Plan B”, explicó Oliver. “Simplemente ofrecí mis habilidades de actuación hipotéticas a cualquier telenovela que cumpliera con mis condiciones, que eran: quería interpretar a un personaje con un nombre ridículo, quería una trama jugosa como asesinato o bofetadas y quería un primer plano dramático de mi rostro. Bueno, estoy emocionado de anunciar que tengo una actualización”.

Y luego, la revelación: “Estoy feliz de decir que ya he grabado una semana de episodios en ‘Days of Our Lives’, lo cual es claramente un gran honor. Ha sido el hogar de algunos de los actores de telenovelas más renombrados, como Deidre Hall, Susan Seaforth Hayes y John Aniston”, dijo, agregando, “También ha contado con apariciones de leyendas como Dick Van Dyke, Betty White y ahora yo”.

Los episodios de Oliver en “General Hospital” se emitirán el 2, 3 y 4 de julio, mientras que sus episodios en “Days of Our Lives” se transmitirán el 11, 12 y 14 de agosto.