Neymar puede callar las bocas de sus críticos en la Copa del Mundo, dice el icono de Brasil Ronaldo

Neymar puede callar las bocas de sus críticos en la Copa del...

Neymar sigue siendo el mejor ganador de partidos en el equipo de Brasil y puede “cerrar bocas” de sus críticos llevándolos a través de las etapas eliminatorias de la Copa del Mundo.

Esa es la creencia del exdelantero ganador de la Copa del Mundo, Ronaldo Nazario, antes de que el equipo de Carlo Ancelotti se enfrente a Japón en los octavos de final el lunes.

Casi tres años después de desgarrarse el ligamento cruzado anterior mientras estaba en servicio internacional, Neymar fue llamado de manera algo sorprendente al equipo de Brasil para el torneo de este año.

Sin embargo, el futbolista de 34 años, que es el máximo goleador de todos los tiempos de su país con 79 goles, luego tuvo problemas con una lesión en el tendón de la corva en la preparación para la competencia y se perdió los dos primeros partidos.

Ingresó como suplente en los últimos 14 minutos de su victoria por 3-0 sobre Escocia la última vez, convirtiéndose en el cuarto jugador que representa a Brasil en cuatro Copas del Mundo diferentes, después de Djalma Santos, Cafú y Pelé.

Su breve aparición llegó 981 días después de su último partido con Brasil, y fue la primera vez que había salido desde el banquillo en sus 14 partidos en la Copa del Mundo hasta la fecha.

Vinícius Júnior ha surgido como el talismán de Brasil en este torneo, anotando cuatro goles para catapultarse a la lucha por la Bota de Oro, pero Ronaldo, que fue el máximo goleador durante su exitosa campaña en 2002, aún espera que Neymar tenga su incidencia.

“Neymar es decisivo. No veo a otro jugador en el equipo actual con la misma capacidad que él para ganar un partido”, dijo Ronaldo a L’Equipe.

“Así que, si podemos contar con él, no podemos dejar pasar la oportunidad. Fue autorizado por los médicos, está físicamente en forma y ahora tiene la oportunidad de callar a todos aquellos que no creían en él.

“También viví mi propio regreso al campo en 2002, así que apoyo plenamente a Neymar. Estoy emocionado y animándolo.

“Ya no necesita demostrar su talento a la edad de 34 años, pero espero que sus actuaciones cierren la boca de todos aquellos que lo han dado por perdido, porque no hay nada como ver a un gran atleta hacer un regreso triunfal.”

La supercomputadora Opta asigna a Brasil un 6,7% de posibilidades de ganar su sexta Copa del Mundo, lo que los coloca como quintos favoritos detrás de Francia (17,9%), Argentina (17,1%), España (13,4%) e Inglaterra (10%).

Pero Ronaldo pasó por alto a los hombres de Thomas Tuchel cuando se le preguntó quiénes veía como los principales rivales de Brasil, en cambio, alabó a Alemania (4,2% de posibilidades) para disfrutar de una carrera profunda.

“Francia, España y Argentina juegan muy bien al fútbol; son muy competitivos, y Alemania siempre es peligrosa,” dijo. “Son los mayores rivales de Brasil por el trofeo.”

Brasil ha sido eliminado en cuatro de sus últimos seis partidos de eliminación directa en la Copa del Mundo, más que en sus 17 anteriores combinados (tres).

Sin embargo, no han sido eliminados en la primera etapa de eliminación directa en una Copa del Mundo desde 1990, cuando perdieron 1-0 ante Argentina en los octavos de final.