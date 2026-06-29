Mamdani: Candidatos socialistas democráticos pueden ser elegidos en cualquier parte de este país para cualquier posición

Después de que los candidatos que respaldó arrasaron en las primarias demócratas del Congreso, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que su mensaje democrático socialista puede ganar a nivel nacional.

“Creo que un socialista democrático puede ser elegido en cualquier parte de este país para cualquier cargo”, dijo Mamdani a Jonathan Karl, copresentador de “This Week” de ABC News, en una entrevista exclusiva que se emitió el domingo.

Los tres candidatos a la Cámara de Representantes que Mamdani respaldó -Claire Valdez, Darializa Avila Chevalier y Brad Lander- ganaron en sus respectivas carreras en Nueva York. Lander y Avila Chevalier derrotaron a los demócratas titulares.

“Creo que estamos viendo un hambre que no solo se siente en Nueva York, sino sinceramente en los estadounidenses de costa a costa, por un nuevo tipo de política, una que ponga a la gente trabajadora en el centro de todo”, dijo Mamdani.

Presionado por Karl sobre si planea utilizar su capital político en elecciones fuera de Nueva York antes de las elecciones de medio término, Mamdani dijo que si bien por ahora está enfocado en los candidatos que respaldó, los problemas que resonaron en Nueva York se sienten en todo el país.

“No solo es la ciudad de Nueva York donde la gente trabajadora se pregunta, ¿por qué no puedo pagar mi alquiler, por qué no puedo pagar mi comida, por qué no puedo encontrar suficiente dinero en mi bolsillo para el cuidado de niños, sin importar lo duro que trabaje?” dijo Mamdani. “Estoy emocionado de que estos increíbles futuros miembros del congreso ayudarán a liderar la lucha a lo largo del país para asegurarse de que las personas trabajadoras estén ahí donde deberían estar, que es en el centro de la conversación”.

(Añadir contexto sobre las declaraciones de Mamdani y el contexto político actual en los Estados Unidos)