Las madres encarceladas de Rusia

En diciembre de 2025, la miembro del Consejo Presidencial Ruso de Derechos Humanos Eva Merkacheva pidió a Vladimir Putin que realizara un “milagro navideño”. Apelando en nombre de las personas con discapacidad y madres en el sistema penitenciario ruso, Merkacheva sugirió perdonar a los delincuentes por primera vez condenados por crímenes “menores y no violentos”. “Se acercan las vacaciones de Año Nuevo y Navidad. Dejen a las madres estar con sus hijos”, instó. Putin parecía estar abierto a la idea, y dos semanas después, Merkacheva envió al presidente ruso una lista describiendo grupos de prisioneros que podrían ser liberados. Pero las vacaciones llegaron y pasaron, y nadie fue perdonado.

Unos meses después, en el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), activistas exiliados del Memorial de Presos Políticos lanzaron una campaña con un llamamiento humanitario similar. “Reconocemos que puede ser irrealista esperar la liberación inmediata de todos los presos políticos. Sin embargo, hay al menos 20 individuos cuya libertad llama especialmente a la humanidad y la compasión”, escribió el grupo en una petición en línea. “Son madres que han sido separadas de sus hijos menores”.

La semana siguiente, el 17 de marzo de 2026, Putin concedió perdones a 23 mujeres. El Kremlin no reveló sus nombres o los delitos por los que habían sido condenadas, revelando solo que las mujeres indultadas tenían hijos o parientes que “participaron en la operación militar especial”, el eufemismo oficial para la invasión total de Ucrania por parte de Rusia. Ninguna de las madres mencionadas en la petición fue indultada. Hasta la fecha, permanecen dispersas en prisiones de toda Rusia, junto con decenas de miles de otras mujeres. La cantidad exacta es desconocida; el servicio penitenciario federal dejó de publicar estadísticas detalladas en 2022. Sin embargo, los funcionarios rusos aseguran que la población carcelaria ha alcanzado un mínimo histórico, en parte debido al reclutamiento de reclusos para luchar en Ucrania. Mientras tanto, la proporción de mujeres en el sistema está aumentando y cada vez están más aisladas del mundo exterior.

Notas de contexto: – Eva Merkacheva solicitó a Putin que indultara a los prisioneros por primera vez por delitos menores y no violentos en diciembre de 2025. – Putin concedió perdones a 23 mujeres en marzo de 2026, pero ninguna de las madres mencionadas en la petición fue liberada.