Lewandowski se une a Messi y Muller en la MLS

Robert Lewandowski ha firmado con el Chicago Fire, uniéndose a Thomas Muller y Lionel Messi en la MLS.

Lewandowski dejó el Barcelona al finalizar su contrato al final de la temporada 2025-26.

Y aunque no está participando en la Copa del Mundo, ya que Polonia no logró clasificarse, pronto estará ejerciendo su profesión en América del Norte.

Ha firmado un contrato hasta el final de la temporada de la MLS 2027-28.

Gregg Berhalter, director de fútbol y entrenador principal de Chicago, dijo: “Desde el día en que Joe Mansueto y yo nos reunimos por primera vez, nos propusimos construir un club de clase mundial que inspire la grandeza, una a Chicago y gane campeonatos. Robert encarna esos valores y representa los estándares que esta ciudad merece: un campeón y un competidor.

“Su llegada refuerza nuestra ambición de competir por trofeos y eleva los estándares del club a alturas dignas de esta ciudad.

“No podemos esperar para trabajar con él y que Chicago vea de primera mano por qué es uno de los íconos deportivos más reverenciados en el mundo.

Lewandowski ha marcado 629 goles en 869 partidos de club.

El jugador de 37 años marcó 120 goles en 193 partidos con el Barcelona, luego de su llegada desde el Bayern Munich en 2022.

Lewandowski ostenta el récord de más goles en una sola temporada de la Bundesliga, anotando 41 goles en 29 apariciones en la máxima categoría en la temporada 2020-21 para el Bayern.

Su excompañero de equipo en el Bayern, Muller, se unió al Vancouver Whitecaps el año pasado, mientras que Messi ha estado destacando con el Inter Miami desde 2023.

Chicago jugará su primer partido después del receso por la Copa del Mundo contra los Whitecaps, aunque aún está por verse si Lewandowski estará en condiciones de enfrentarse a su antiguo compañero de ataque, Muller.