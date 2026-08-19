Informe policial revela nuevos detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere

GREENVILLE, SC (WHNS/WCSC) – Un informe policial recientemente publicado reveló quién estuvo con la actriz Hayden Panettiere en sus últimos momentos en un apartamento en Greenville.

El Departamento de Policía de Greenville compartió que cuando los agentes llegaron a Judson Mill Lofts el domingo por la tarde para ayudar a una persona que no respondía, encontraron varios servicios de emergencias médicas y bomberos realizando RCP a Panettiere. Ella no parecía tener ninguna razón física para no responder.

Según el informe del incidente, los agentes hablaron con dos hombres en el lugar. Uno de los hombres, Zach Hickerson, informó que Panettiere era la novia de su hermano, Brian Hickerson. Hickerson y Panettiere habían tenido en particular una relación tumultuosa e intermitente empañada por incidentes de violencia doméstica, según las memorias de Panettiere.

La policía dijo que después de que EMS declarara muerto a Panettiere a las 2:31 pm, los dos hombres fueron sacados al pasillo. El primer hombre con el que hablaron los oficiales parecía “muy emocionado” mientras los servicios de emergencias médicas trabajaban en Panettiere, pero su hermano no se emocionó hasta que ella fue declarada oficialmente muerta.

Los oficiales compartieron que el novio de Panettiere les mostró una bolsa de medicamentos que ella estaba tomando, y el oficial de cortesía de Judson Mills informó que había imágenes de CCTV de las tres personas entrando y saliendo de la propiedad.

El audio del 911 indicó que Panettiere estaba en paro cardíaco cuando llegaron los servicios de emergencia, y el despacho mencionó una mujer que no respondía y una posible sobredosis con RCP en progreso.

La muerte de la actriz fue confirmada el domingo por la noche por su publicista. Es recordada por sus papeles en programas como Heroes y Nashville. También era conocida por películas como Remember the Titans, la franquicia Scream y Raising Helen.

Los funcionarios de la Oficina Forense del Condado de Greenville completaron una autopsia el lunes por la mañana, confirmando que Panettiere no tenía lesiones ni traumatismos visibles; sin embargo, su causa oficial y la forma de su muerte están actualmente pendientes de más pruebas.

Los hallazgos preliminares no han indicado ningún signo de juego sucio o circunstancias sospechosas, dijo la policía.

Panettiere tenía 36 años en el momento de su muerte.

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